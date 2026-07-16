GNW-News: ARMOURop von Exterro beschleunigt die digitale Forensik erheblich und verkürzt die Auswertung von Beweismitteln um bis zu 95 %

16.07.26 15:04 Uhr

^PORTLAND, Oregon, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro hat heute ARMOURop

vorgestellt -- eine neue On-Premises-KI-Lösung, mit der digitale Forensiklabore

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künstliche Intelligenz nutzen können, ohne sensible Daten aus

Ermittlungsverfahren an einen öffentlichen Cloud-Dienst übertragen zu müssen. Im

Gegensatz zu generischen KI-Tools, die Informationen zusammenfassen oder

Antworten generieren, kombiniert ARMOURop KI-gestützte Schlussfolgerungen mit

einer kontrollierten forensischen Ausführung. Die KI interpretiert das

Ermittlungsziel und koordiniert unterstützte forensische Workflows, während die

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proprietäre forensische Technologie von Exterro die autorisierten

Arbeitsschritte anhand der lokal bereitgestellten Beweismittel ausführt. Während

der gesamten Untersuchung verbleiben sensible Beweismittel innerhalb der

kontrollierten Umgebung der jeweiligen Behörde.

Das Ergebnis sind schnellere und besser skalierbare forensische Arbeitsabläufe,

die zugleich die Integrität der Beweismittelkette sowie die volle Verantwortung

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der forensischen Sachverständigen wahren. Repräsentative Benchmark-Tests

verdeutlichen das Potenzial: Die Vorbereitung eines Beweismittelbestands von

einem Terabyte lässt sich von vier bis sechs Stunden auf lediglich ein bis fünf

Minuten reduzieren. Gleichzeitig kann die Bewertung von CSAM-Material, die

bislang eine ganze Arbeitswoche beanspruchte, in nur ein bis drei Stunden

abgeschlossen werden. So gelangen Ermittler wesentlich schneller zu Ergebnissen,

die von forensischen Sachverständigen validiert wurden.

Die Ergebnisse basieren auf repräsentativen Benchmark-Workloads und können je

nach Hardware, Zusammensetzung der Beweismittel, Systemkonfiguration,

Datenvolumen und Ermittlungsworkflow variieren.

?Die erste KI-Generation hat Fachkräften dabei geholfen, Informationen schneller

zu durchsuchen und größere Datenmengen effizient zusammenzufassen. Die digitale

Forensik stellt jedoch weitaus höhere Anforderungen. Jeder Befund muss durch

Beweismittel belegt, von einem forensischen Sachverständigen überprüft und auch

einer gerichtlichen Prüfung standhalten. ARMOURop verknüpft KI-gestützte

Schlussfolgerungen unmittelbar mit Exterros proprietärer forensischer

Technologie. Dadurch kann die KI unterstützte forensische Workflows

koordinieren, während erfahrene Ermittler weiterhin die Verantwortung für jeden

Befund, jede Entscheidung und jedes Ermittlungsergebnis tragen", so Harsh Behl,

VP of DFIR Product Management bei Exterro.

Entwickelt für den wachsenden Rückstau digitaler Beweismittel in Forensiklaboren

Die Menge digitaler Beweismittel wächst schneller, als sie von forensischen

Sachverständigen ausgewertet werden kann. Rund 85 % aller strafrechtlichen

Ermittlungen stützen sich inzwischen auf elektronische Beweismittel.

Gleichzeitig haben sich die Anfragen nach Daten bei Dienstanbietern seit 2017

verdreifacht. Nach Angaben des FBI kann ein modernes Smartphone heute bis zu

einem halben Terabyte an Daten speichern. Der Rückstau ist längst keine

theoretische Herausforderung mehr. Die 15-köpfige Abteilung für digitale

Forensik der Indiana State Police untersuchte im Jahr 2025 insgesamt 1.769

Geräte und hatte zum Jahresende dennoch 639 offene Fälle. Ähnlich bei der South

Wales Police: Dort standen 722 Geräte zur Untersuchung an, wobei der

Bearbeitungsrückstand bei knapp 300 Fällen bereits drei bis sechs Monate betrug.

Forensiker verbringen einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit repetitiven

Erstprüfungen, anstatt sich auf die Interpretation und Validierung von

Beweismitteln, die Berichterstellung oder komplexe Ermittlungsentscheidungen zu

konzentrieren.

Mit ARMOURop ändert sich dieser Prozess grundlegend. Statt forensische

Funktionen für jede einzelne Beweisquelle manuell auszuwählen, in die richtige

Reihenfolge zu bringen und auszuführen, beschreiben forensische Sachverständige

lediglich, welche Erkenntnisse die Untersuchung liefern soll. ARMOURop

interpretiert dieses Ermittlungsziel, koordiniert den passenden forensischen

Workflow und übergibt die Ausführung an Exterros Technologie. Diese übernimmt

unter anderem Medienanalysen, den Abgleich bekannter Hash-Werte,

Transkriptionen, Gesichtserkennung, die Auswertung von Kommunikationsdaten,

Artefaktanalysen sowie die Korrelation von Beweismitteln - und stellt die

Ergebnisse strukturiert zur Prüfung und Validierung durch den Sachverständigen

bereit.

Die Kontrolle verbleibt dabei jederzeit beim forensischen Sachverständigen: Er

legt den Untersuchungsumfang fest, prüft die Beweismittel, schließt Fehlspuren

aus, validiert die Ergebnisse und entscheidet, welche Schlussfolgerungen sich

aus den Beweisen ziehen lassen, bevor diese im Verfahren verwendet werden.

Auswirkungen auf relevante Bereiche der digitalen Forensik:

* Ermittlungen zu CSAM und ICAC - Hash-Abgleiche, Bildklassifizierung und der

Abgleich bekannter Inhalte über 10.000 Bilder hinweg verkürzen sich von

einer ganzen Woche auf ein bis drei Stunden. Dadurch lassen sich sowohl

Bearbeitungsrückstände reduzieren als auch die Belastung der

Sachverständigen durch den Kontakt mit belastendem Material deutlich

verringern.

* Tötungsdelikte und strafrechtliche Ermittlungen - Die Gesichtserkennung in

10.000 Bildern verkürzt sich von drei Tagen auf etwa eine Stunde. Die

Klassifizierung von Bildern und Videos reduziert sich von drei Tagen auf

sechs bis acht Stunden und liefert Ermittlern frühzeitig verwertbare

Ermittlungsansätze, während die Beweismittel uneingeschränkt nutzbar

bleiben.

* Skalierbare Verarbeitung von Beweismitteln - Die Vorbereitung eines

Beweismittelbestands von einem Terabyte für die Untersuchung verkürzt sich

von vier bis sechs Stunden auf nur ein bis fünf Minuten. Gleichzeitig werden

unterschiedlichste Arten forensischer Artefakte - darunter Daten aus

Mobilgeräten, Kommunikationssystemen, Arbeitsspeichern, Drohnen und

Anwendungen - in einer zentralen Konsole zusammengeführt.

?Die größte Herausforderung der digitalen Forensik besteht heute nicht allein

darin, immer größere Mengen an Beweismitteln zu verarbeiten. Entscheidend ist

vielmehr, erfahrene forensische Sachverständige in die Lage zu versetzen, mit

der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit deutlich mehr zu erreichen. KI sollte

nicht nur einzelne forensische Arbeitsschritte beschleunigen. Sie sollte

forensische Labore dabei unterstützen, mehr Ermittlungsverfahren abzuschließen,

indem sie unterstützte forensische Workflows koordiniert - während sämtliche

ermittlungsrelevanten Entscheidungen weiterhin unter der Kontrolle der

forensischen Sachverständigen bleiben.?Genau das leistet ARMOURop", so Ajith

Samuel, Chief Product Officer bei Exterro.

Exterros Vision einer kontrollierten KI wird Realität

ARMOURop erweitert das ARMOUR-Framework (Autonomous Risk Management,

Orchestration and Unified Response) von Exterro. Diese Architektur unterstützt

Organisationen dabei, den Schritt von rein dialogorientierter KI hin zu einer

kontrollierten, auditierbaren und rechtssicher nachvollziehbaren, KI-

koordinierten Ausführung von Prozessen mit Exterro-Technologie zu vollziehen -

wobei überall dort, wo Fachwissen und Urteilsvermögen gefragt sind, die

Verantwortung bei den Ermittlern verbleibt. Für digitale Forensiklabore bedeutet

das: mehr Fälle bearbeiten, wachsende Rückstände bei der Auswertung digitaler

Beweismittel abbauen und schneller zu von Sachverständigen validierten

Ergebnissen gelangen - ohne dass sensible Beweismittel die kontrollierte

Umgebung der jeweiligen Behörde verlassen, und bei voller Kontrolle der

Ermittler über jede wesentliche Entscheidung. Weitere Informationen zur KI-

Strategie von Exterro und dem ARMOUR-Framework finden Sie

unter www.exterro.com/armour (http://www.exterro.com/armour).

Verfügbarkeit

ARMOURop ist ab sofort verfügbar; auf Anfrage wird eine 14-tägige Testversion

angeboten. Erfahren Sie mehr unter www.exterro.com (http://www.exterro.com/).

(Quellen: Europarat/UNODC, Bericht über elektronische Beweismittel; FBI-

Dokumentation zu digitalen Beweismitteln; Jahresbericht 2025 der Indiana State

Police; Angaben der South Wales Police)

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer

umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und

Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern

bietet Exterro unkomplizierte Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten

analysieren und schnell Maßnahmen ergreifen können. Die KI-gestützten Lösungen

von Exterro liefern präzise und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen

ermöglichen, Compliance-Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und

Abläufe zu optimieren - und das bei gleichzeitiger Kostensenkung. Dank Exterro

können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen

Transparenz und Zuversicht angehen.

Pressekontakt

Hazel Ramirez

hazel@plat4orm.com

Anamika Dhirendrakumar

anamika.dhirendrakumar@exterro.com

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