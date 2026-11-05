GNW-News: ArrayPatch schließt eine überzeichnete Startkapitalfinanzierung in Höhe von 3,2 Millionen Euro ab, um die Entwicklung von Mikronadel-Therapeutika d...
^CORK, Irland, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ArrayPatch Ltd (?ArrayPatch"),
ein Biotechnologieunternehmen, das innovative, auf Mikronadeln basierende
Therapeutika entwickelt, gab heute den erfolgreichen Abschluss der zweiten
Finanzierungsrunde im Rahmen seiner Startkapitalfinanzierung bekannt. Damit
wurden weitere 1,6 Millionen Euro gesichert, wodurch sich die insgesamt
eingeworbene Summe auf 3,2 Millionen Euro erhöht. Die jüngste Investition stammt
von der auf soziale Wirkung ausgerichteten Risikokapitalgesellschaft WakeUp
Capital sowie aus Mitteln, die über Spark Venture Funding und Dr. Mark Ledwidge
aufgebracht wurden, und von dem bestehenden Hauptinvestor Lakeside Capital sowie
DeepIE Ventures.
Die Erlöse aus der Startkapitalfinanzierung sollen dazu verwendet werden, die
Entwicklung von Programmen voranzutreiben, die auf der firmeneigenen Plattform
für sich auflösende Mikronadelpflaster?DerMap(TM)" basieren, um Studien am
Menschen einzuleiten, wobei der Schwerpunkt zunächst auf?GLP-DerMap(TM)" zur
Behandlung von Adipositas und Diabetes sowie auf?VIS-DerMap(TM)" zur Behandlung
von Basalzellkarzinomen liegt. DerMap(TM) ist die einzige Technologie zur
Verabreichung mittels Mikronadelpflastern, bei der die Mikronadeln vollständig
aus dem zu verabreichenden Wirkstoff bestehen, sodass kein Polymer erforderlich
ist und eine deutlich höhere Wirkstoffbeladungskapazität erreicht wird. Die
Plattform kann sowohl zur Verabreichung von kleinen Molekülen als auch von
Peptiden genutzt werden.
?Der erfolgreiche Abschluss unserer Startkapitalrunde in Höhe von 3,2 Millionen
Euro ist ein wichtiger Meilenstein für ArrayPatch und verschafft uns die
notwendigen Ressourcen, um die Entwicklung unserer Pipeline voranzutreiben",
erklärte Dr. Waleed Faisal, Gründer und CEO von ArrayPatch.?Unser
Hauptaugenmerk liegt nun auf GLP-DerMap(TM), wobei wir davon überzeugt sind, dass
unsere Technologie das Potenzial besitzt, einen neuen, patientenfreundlichen
Ansatz für die Verabreichung von GLP-1-Medikamenten zu bieten.?Außerdem treiben
wir unsere Programme in den Bereichen Hautkrebs und Nagelpilzinfektionen weiter
voran."
?Wir freuen uns sehr, diese Finanzierungsrunde mitzugestalten, da ArrayPatch
eine neuartige Technologie vorantreibt, die darauf ausgelegt ist, zahlreiche
patienten- und umweltbezogene Herausforderungen im Zusammenhang mit Medikamenten
zu bewältigen, die über herkömmliche Injektionen verabreicht werden. Damit ist
das Unternehmen auf dem besten Weg, weltweit einen bedeutenden Beitrag zum Wohl
der Menschen und der Umwelt zu leisten", sagte Andrew Parish, Partner bei WakeUp
Capital.
Zu den weiteren Investoren in der Startkapitalrunde in Höhe von 3,2 Millionen
Euro zählten Enterprise Ireland, The Boole Investment Syndicate sowie eine Reihe
privater Investoren. Andrew Parish, Partner bei WakeUp Capital, wird dem
Vorstand von ArrayPatch beitreten, an der Seite des kürzlich ernannten
Vorsitzenden, Dr. Neil Thomas.
Über ArrayPatch Ltd
ArrayPatch ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Cork, Irland, das auf
Mikronadeln basierende Therapeutika der nächsten Generation entwickelt. Die
DerMap(TM)-Plattform nutzt polymerfreie, sich auflösende Mikronadeln, um Wirkstoffe
direkt, schmerzfrei und effizient zu verabreichen. Das Vorzeigeprogramm des
Unternehmens, GLP-DerMap(TM), soll die mit den derzeitigen GLP-1-Agonisten-
Injektionen verbundenen Herausforderungen bewältigen, indem es das Medikament in
Form eines schmerzfreien Pflasters verabreicht; es befindet sich derzeit in der
präklinischen Entwicklung. Weitere Anwendungen, die sich derzeit in der
Entwicklung befinden, sind VIS-DerMap(TM) zur Behandlung des Basalzellkarzinoms und
ITZ-DerMap(TM) zur Behandlung der Onychomykose (Nagelpilz). ArrayPatch ist ein
Spin-off des University College Cork und hat zur Unterstützung seiner
Entwicklungsstrategie umfangreiche, nicht verwässernde Finanzmittel sowie
Anerkennung in der Branche erhalten. Weitere Informationen finden Sie
unter www.array-patch.com (http://www.array-patch.com/)
Kontakt:
Dr. Waleed Faisal
Gründer, CEO
waleed-faisal@array-patch.com (mailto:waleed-faisal@array-patch.com)
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