GNW-News: Artel kündigt einen neuen PTP-Switch der Carrier-Klasse an, der speziell für die Anforderungen des modernen Rundfunks entwickelt wurde
^Der neue Quarra PTP-10GSE12SFP 10-Gbit/s-PTP-Ethernet-Switch bietet
nanosekundengenaue Zeitsteuerung, 20 Ports für flexible Anbindung und
vollständige SMPTE-2110-Interoperabilität für Pro-AV-, Medien- und industrielle
Netzwerke
Patton... Let's Connect!
GAITHERSBURG, Maryland, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artel Video Systems
(https://www.artel.com/) - ein Unternehmen der Patton (https://www.patton.com/)-
Gruppe und führender Anbieter von Lösungen für den Medientransport und
Broadcast-Netzwerke für die Bereiche professionelle AV-Technik, Verteidigung und
Industrie - hat heute bekannt gegeben, dass der neue Quarra PTP-10GSE12SFP 10-
Gbit/s-PTP-Ethernet-Switch (https://www.patton.com/artel/quarra-ptp-10gse12sfp)
ab sofort vorbestellt werden kann.
Das neueste Mitglied der Quarra-Switch-Familie wurde speziell für professionelle
AV-Anwendungen, die Medienübertragung, die Fabrikautomatisierung sowie 4G- und
5G-Mobilfunk-Backhaul-Netzwerke entwickelt. Es bietet die nanosekundengenaue
Zeitsynchronisation, die für geschäftskritische Netzwerke erforderlich ist.
?Wir haben diesen Switch gezielt für den Einsatz im Rundfunk und im
professionellen AV-Bereich entwickelt", erklärt Tim Godby, Leiter des Bereichs
Medienübertragungssysteme bei Artel Video Systems.?Die Auswahl zwischen Gleich-
und Wechselstrom, einfacher und redundanter Stromversorgung sowie die
Unterstützung von Sync-E, 1PPS-Ein- und -Ausgängen und zwölf SFP+-Anschlüssen
machen diesen Switch zu einer außergewöhnlich leistungsfähigen und vielseitigen
Komponente für jedes zeitkritische Medienübertragungsnetzwerk."
Artel(TM) Quarra PTP-10GSE12SFP 10-Gbit/s-PTP-Ethernet-Switch
?Die Wahl zwischen Gleich- und Wechselstrom sowie zwischen Ein- und Zweikreis-
Stromversorgungssystemen macht dieses Gerät zu einer einzigartig
leistungsstarken und vielseitigen Komponente für jedes zeitkritische
Medienübertragungsnetzwerk."
Tim Godby
Leiter des Bereichs Medienübertragungssysteme
Artel Video Systems
Carrier-Klasse. Der Quarra ist ein Managed-Ethernet-Switch der Carrier-Klasse,
der zwölf (12) 10G-SFP+-Glasfaseranschlüsse mit acht (8) Gigabit-
Kupferanschlüssen im RJ-45-Format kombiniert. Dank seines flexiblen und
zukunftssicheren Designs vereint das Gerät die Funktionen eines Leaf- und eines
Spine-Switches in einem einzigen robusten System.
Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an. Bei Live-Übertragungen können bereits
kleinste Timing-Fehler die Qualität der Inhalte beeinträchtigen. Der Quarra PTP-
10GSE12SFP minimiert dieses Risiko. Er unterstützt IEEE 1588 PTPv2 in allen
Taktmodi. Jeder Port lässt sich individuell für die Zeitsynchronisation über
SyncE oder PTP konfigurieren. Ein integrierter 1PPS-SMA-Anschluss ermöglicht
zudem die Anbindung externer Taktquellen sowie die Messung von Wellenformen.
Quarra PTP-10GSE12SFP - Wichtigste Merkmale:
* 12x 10G-SFP+ sowie 8x Gigabit-Kupferanschlüsse (RJ-45)
* IEEE 1588 PTPv2 - nanosekundengenaue Zeitsteuerung, alle Taktmodi
* SyncE (ITU-T G.8261/G.8262/G.8264) an jeder Schnittstelle
* 256 Gbit/s Switch-Fabric, 8 Prioritätswarteschlangen pro Anschluss
* SMPTE 2110, ST-2022-7, SDVoE, AES67 und Dante - vollständig kompatibel
* Kompatibilität mit Grandmaster-Clocks - Thales, Meinberg, Sonifex und mehr
* Verwaltung über Web-GUI, Telnet und SNMPv1/v2c/v3
Details. Vier Modelle können ab sofort vorbestellt werden. Sie sind wahlweise
mit einfacher oder redundanter Gleich- beziehungsweise Wechselstromversorgung
erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter patton.com/artel/quarra-ptp-
10gse12sfp
In diesem Zusammenhang erhielt Patton letzte Woche einen Unterauftrag
(https://www.patton.com/press/Patton-Awarded-Subcontract-to-Develop-Source-
Secure-Fiber-Optic-Modules-for-US-Defense-Applications) zur Entwicklung
quellensicherer Glasfasermodule für Anwendungen des US-
Verteidigungsministeriums.
Medienkontakt: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com
(mailto:press@patton.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e94b258-eaee-4cbd-
a4e3-d5354f6bd8ed
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