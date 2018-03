GNW-News: Aryaka, Marktführer bei SD-WANs, stellt PASSPORT vor: mehrschichtige Sicherheitsplattform und Ökosystem, in Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks, ...

Aryaka, Marktführer bei SD-WANs, stellt PASSPORT vor: mehrschichtige Sicherheitsplattform und Ökosystem, in Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks, Zscaler und Radware

Erste integrierte Plattform für klassenbeste Anwendungsperformance und

mehrschichtige Sicherheit für globale Unternehmen

San Mateo, Kalifornien - 12. März 2017 - Aryaka®, der führende Anbieter globaler

SD-WAN-Technologie, stellte heute PASSPORT vor - eine mehrschichtige

Sicherheitsplattform und ein Ökosystem, das weltweit operierenden Unternehmen

eine klassenbeste Anwendungsperformance und Sicherheit bietet.

"In der heutigen Cloud-basierten Welt setzen globale Unternehmen auf SD-WAN-

Technologie, um Lösungen zu liefern, die zuverlässige globale Konnektivität,

schnelle und konsistente Anwendungsperformance an jedem Ort der Welt und

verbesserte Netzwerktransparenz in einer Umgebung mit einem Höchstmaß an

Sicherheit auf Enterprise-Level bieten", sagte Gary Sevounts, Chief Marketing

Officer bei Aryaka. "In enger Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Palo Alto

Networks, Zscaler und Radware bietet Aryaka eine Plattform mit einheitlichen,

erstklassigen globalen SD-WAN- und Sicherheitslösungen, die für alle globalen

Unternehmen erschwinglich und zugänglich sind."

Komponenten von Aryaka PASSPORT:

* Das globale private Netzwerk von Aryaka bietet Unternehmen ein

unerlässliches Maß an Sicherheit und stellt sicher, dass der

geschäftskritische Anwendungsverkehr nicht dem öffentlichen Internet

ausgesetzt ist und keine Zugangspunkte hat, die von Angreifern ausgenutzt

werden können. Der Datenverkehr jedes Unternehmens läuft über dedizierte,

nicht gemeinsam genutzte Layer-2-Verbindungen mit End-to-End-Verschlüsselung

auf Enterprise-Niveau.

* Das Netzwerk von Aryaka wird mit Sicherheitsmaßnahmen in Industriequalität

geschützt, darunter DDoS-Angriffsverhinderung durch Hybrid Cloud Attack

Mitigation von Radware.

* Aryakas Edge-Geräte bieten integrierte und leistungsfähige

Sicherheitsmaßnahmen wie Firewalls und Intrusion Prevention sowie die

Integration mit Next-Generation-Firewalls von Palo Alto Networks.

* Aryaka bietet eine Schicht erweiterter Cloud-Sicherheit für nicht-kritischen

Datenverkehr, der über Partnerschaften mit Palo Alto Networks

GlobalProtect(TM) Cloud Services und Zscaler Cloud Security über das

Internet übertragen wird.

* Aryaka bietet eine Kombination aus branchenführender beschleunigter

Direktkonnektivität zu allen SaaS- und Cloud-Plattformen und zusätzlicher

integrierter Sicherheit von Palo Alto Networks für virtuelle Firewalls, die

auf Diensten wie AWS und Microsoft Azure gehostet werden.

Das Sicherheits-Ökosystem von Aryaka:

Neben der Entwicklung eigener fortschrittlicher Sicherheitskontrollen und

-schichten bietet Aryaka zusätzliche Sicherheit durch drei wichtige

Partnerschaften mit führenden Anbietern von Unternehmenssicherheitslösungen:

* Palo Alto Networks: Als Schlüsselkomponente der Integration bieten Aryaka

und Palo Alto Networks Unternehmen Sicherheit auf Industrieniveau,

einschließlich lokal implementierter, Cloud-basierter und vieler anderer

Cloud-Service-Modelle.

* Radware: Diese Technologie implementiert erstklassige Erkennung und Abwehr

von DDoS-Angriffen über Aryakas privates Netzwerk für globale

Unternehmenskunden.

* Zscaler: Der gesamte unkritische Internetverkehr kann über die Zscaler-Cloud

geleitet werden, die erweiterte Sicherheitsdienste wie Bedrohungsschutz,

Datenschutz und Zugriffskontrolle bereitstellt.

"Die Cloud hat Unternehmen veranlasst, in einer Welt, in der das Rechenzentrum

nicht mehr das eigentliche Ziel ist, traditionelle Ansätze für Netzwerk- und

Sicherheitslösungen zu überdenken", sagte Punit Minocha, SVP Business and

Corporate Development bei Zscaler. "Wir sind stolz darauf, mit Aryaka an einer

Lösung zu arbeiten, die Konnektivität der Enterprise-Klasse unterstützt und die

Performance, Sicherheit und Agilität bietet, die in der heutigen,Cloud-First'-

Welt erforderlich sind."

Durch die Unterstützung einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsfälle

ermöglichen es Aryaka, Zscaler, Radware und Palo Alto Networks den Unternehmen,

Cloud-native private Konnektivität, Anwendungsbeschleunigung, SD-WAN und

Sicherheitslösungen zu nutzen, ohne die Netzwerkkomplexität und die Kosten zu

erhöhen.

Mit einer Kundenbasis von über 800 weltweit tätigen Unternehmen ist Aryaka der

global führende SD-WAN-Anbieter und verfügt über die am schnellsten wachsende

SD-WAN-Lösung, die heute am Markt ist. Sie liefert weltweit leistungsstarke

Performance für Anwendungen, die lokal oder in der Cloud eingesetzt werden.

Aryakas globale SD-WAN-Lösung hat sich schnell zur einzigen praktikablen MPLS-

Ersatzlösung für globale Unternehmen entwickelt, die Alternativen zu älteren

WAN-Infrastrukturen benötigen, um geschäftskritische Anwendungen

bereitzustellen.

Weitere Informationen über Aryaka erhalten Sie unter www.aryaka.com.

Über Aryaka

Aryaka verändert die Art, wie global präsente Unternehmen Standorte und Benutzer

weltweit miteinander verbinden und erfolgsentscheidende Anwendungen einsetzen,

um die Erfordernisse moderner Geschäftspraktiken zu unterstützen. Das globale

SD-WAN von Aryaka bündelt ein zweckbestimmtes privates Netzwerk, SD-WAN,

Optimierungs- und Beschleunigungstechniken, Konnektivität zu Cloud-Plattformen

und Netzwerksichtbarkeit in einer einzigen Lösung, die als Dienst bereitgestellt

wird.

Näheres erfahren Sie unter www.aryaka.com. Folgen Sie uns auf Twitter, Facebook,

YouTube und LinkedIn.

Aryaka - Pressekontakt

Shehzad Karkhanawala

Director of Marketing

Aryaka

+1 408-273-8420

pr@aryaka.com

