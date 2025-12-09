GNW-News: Ascom ernennt David Hale zum neuen CEO
Werte in diesem Artikel
^Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Baar, Schweiz, 9. Dezember 2025
Der Verwaltungsrat der Ascom Holding AG hat David Hale zum neuen CEO der Ascom
Holding AG ernannt. David Hale verfügt über einen erstklassigen Leistungsausweis
und mehr als zwanzig Jahre Führungserfahrung in der Technologie- und
Industriebranche. Er tritt seine Position am 4. Februar 2026 an. Michael
Reitermann gibt die Aufgaben des Interim-CEO zu diesem Zeitpunkt ab, bleibt aber
weiterhin ordentliches Mitglied des Verwaltungsrats.
David Hale verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der
Medizinprodukte- und Pharmaindustrie, in den letzten fünf Jahren als CEO der
Guerbet-Gruppe mit Hauptsitz in Frankreich. Zuvor hatte David Hale leitende
Positionen bei General Electric (GE) inne, unter anderem bei GE Healthcare
Digital in den USA und GE Healthcare Diagnostics Imaging in Frankreich, wo er
erfolgreich globale Produktportfolios führte, Initiativen zur digitalen
Transformation vorantrieb und in anspruchsvollen Märkten für ein beständiges
Wachstum sorgte. David Hale verfügt über eine amerikanisch-französische doppelte
Staatsbürgerschaft.
?Wir freuen uns sehr, David Hale als neuen CEO von Ascom gewinnen zu können",
sagt Dr. Valentin Chapero, Präsident des Verwaltungsrats der Ascom Holding AG.
?Seine Führungsqualitäten, seine internationale Perspektive und seine
nachgewiesene Fähigkeit, in komplexen Märkten Resultate zu erreichen, werden die
strategischen Prioritäten von Ascom weiter vorantreiben."
David Hale: «Es ist mir eine Ehre, die Aufgabe des CEO bei Ascom zu übernehmen,
und ich danke dem Verwaltungsrat für sein Vertrauen. Ich freue mich, mit den
erfahrenen und engagierten Teams von Ascom zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu
entwickeln, die tagtäglich einen nachhaltigen Beitrag zu «Bringing data to life»
leisten. Besonders freut mich, dass sich für mich persönlich ein Kreis
schliesst, nachdem ich 1991 meine berufliche Laufbahn bei Ascom in Bern begonnen
hatte.»
Der Verwaltungsrat bedankt sich ausserordentlich bei Michael Reitermann für
seinen engagierten Einsatz und den wertvollen Beitrag als Interim-CEO und
Delegierten des Verwaltungsrats. Michael Reitermann wird Ascom weiterhin als
ordentliches Verwaltungsratsmitglied unterstützen.
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ascom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ascom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Ascom
Analysen zu Ascom
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2013
|Ascom halten
|Vontobel Research
|29.11.2012
|Ascom hold
|Vontobel Research
|08.10.2012
|Ascom buy
|UBS AG
|22.08.2012
|Ascom hold
|Vontobel Research
|10.08.2012
|Ascom hold
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2013
|Ascom halten
|Vontobel Research
|29.11.2012
|Ascom hold
|Vontobel Research
|22.08.2012
|Ascom hold
|Vontobel Research
|10.08.2012
|Ascom hold
|Vontobel Research
|03.07.2012
|Ascom hold
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ascom nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen