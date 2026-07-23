GNW-News: Ascom erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen deutlich höheren Auftragseingang und verbesserte die Profitabilität
^Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Baar, Schweiz, 29. Juli 2026
Ascom verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 weitere Fortschritte, mit höherem
Auftragseingang, höherem Auftragsbestand und einer verbesserten Profitabilität
auf Stufe EBITDA, EBIT und Konzerngewinn. Der Nettoumsatz stieg zu konstanten
Wechselkursen um 2,6%, zu aktuellen Wechselkursen blieb er stabil. Ascom
bestätigt die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 mit einem niedrigen bis
mittleren einstelligen Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen und einer
EBITDA-Marge von 10-12%.
Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2026 auf einen Blick:
* Auftragseingang stieg auf CHF 174,5 Mio. (H1/2025: CHF 156,6 Mio.), was
einem Wachstum von 11,4% zu aktuellen Wechselkursen und 14,6% zu konstanten
Wechselkursen entspricht.
* Nettoumsatz belief sich auf CHF 139,8 Mio. (H1/2025: CHF 140,0 Mio.),
entsprechend einem Rückgang von 0,1% zu aktuellen Wechselkursen. Zu
konstanten Wechselkursen erhöhte sich der Nettoumsatz um 2,6%.
* EBITDA stieg auf CHF 13,5 Mio. (H1/2025: CHF 12,1 Mio.).
* EBITDA-Marge erhöhte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 9,7% (H1/2025: 8,6%).
* Konzerngewinn stieg auf CHF 5,4 Mio. (H1/2025: CHF 2,2 Mio.), unterstützt
durch höhere operative Erträge und niedrigere Finanzaufwendungen gegenüber
der Vorjahresperiode.
* Die Nettoliquidität betrug per 30. Juni 2026 CHF 25,3 Mio. (30. Juni 2025:
CHF 29,5 Mio.),
unter Berücksichtigung einer gegenüber dem Vorjahreszeitraum um CHF 8,8 Mio.
höhere Kapitalrückführung an die Aktionäre. Die Eigenkapitalquote betrug
36,5% (30. Juni 2025: 37,9%).
Strategie und Fokusbereiche bestätigt
Ascom bestätigt ihre Strategie, Gesundheitsdienstleister und Unternehmen mit
mission-critical Kommunikations- und Kollaborationslösungen zu unterstützen,
damit diese ihre Kommunikation und Arbeitsabläufe effizienter gestalten,
schneller reagieren und bessere Ergebnisse erzielen können, wenn jede Sekunde
zählt.
Ascom fokussiert sich weiterhin auf die konsequente Umsetzung dieser Strategie
und strebt höhere Umsätze aus Software, sowohl aus Lizenzen als auch aus
Software-as-a-Service (SaaS), Professional Services sowie wiederkehrende Erträge
aus Customer Care an. Mobilitätslösungen bleiben ein zentraler Bestandteil des
Wertversprechens von Ascom, insbesondere für Unternehmen und Organisationen, bei
denen robuste Geräte, Zuverlässigkeit und die nahtlose Integration in die
Arbeitsprozesse entscheidend sind.
Wachstum in allen Regionen zu konstanten Wechselkursen
Der Auftragseingang zu konstanten Wechselkursen konnte in allen Regionen
gesteigert werden. Infolgedessen erhöhte sich der Auftragsbestand per 30. Juni
2026 auf CHF 344,6 Mio. (30. Juni 2025: CHF 309,6 Mio.), was einem Wachstum von
11,3% zu aktuellen Wechselkursen und 11,8% zu konstanten Wechselkursen
entspricht. Mehrere Aufträge umfassen mehrjährige Rahmenverträge und bilden eine
solide Umsatzgrundlage für das zweite Halbjahr 2026 sowie die folgenden zwei
Jahre.
In allen Regionen konnte zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum
verzeichnet werden: Region Nord wuchs um 1,0%, Region Süd um 3,5% und Region USA
& Kanada um 4,0%. Besonders erfreulich entwickelte sich die Geschäftstätigkeit
in den nordischen Ländern, in Deutschland sowie in den Wachstumsmärkten CEE
(Zentral- und Osteuropa), MEA (Mittlerer Osten und Afrika) und Asien.
Weiter verbesserte EBITDA-Marge
Die Profitabilität verbesserte sich im ersten Halbjahr aufgrund eines
konsequenten Kostenmanagements und operativer Disziplin. Der Bruttogewinn belief
sich auf CHF 66,0 Mio. bei einer Bruttomarge von 47,2% (H1/2025: 48,0%),
beeinflusst durch den Produktmix. Die Kosten für Marketing & Vertrieb sowie die
allgemeinen Verwaltungskosten gingen zurück, da Ascom weiterhin Synergien aus
dem 2025 eingeführten Regionalmodell realisiert, das die Effizienz in allen drei
Regionen verbessert hat. Das EBITDA stieg auf CHF 13,5 Mio. (H1/2025: CHF 12,1
Mio.), während sich die EBITDA-Marge auf 9,7% erhöhte (H1/2025: 8,6%). Das EBIT
verbesserte sich auf CHF 7,2 Mio. (H1/2025: CHF 5,0 Mio.). Ascom schliesst das
erste Halbjahr 2026 mit einem Konzerngewinn in der Höhe von CHF 5,4 Mio. ab
(H1/2025: CHF 2,2 Mio.).
Solide Bilanz und starke Nettoliquidität
Ascom verfügt weiterhin über eine solide Bilanz und eine starke Nettoliquidität.
Die flüssigen Mittel beliefen sich per 30. Juni 2026 auf CHF 25,3 Mio. (30. Juni
2025: CHF 29,5 Mio.), was einem Rückgang von CHF 4,2 Mio. entspricht. Dabei ist
eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum, um CHF 8,8 Mio. höhere Kapitalrückführung
an die Aktionäre zu berücksichtigen. Der operative Cashflow betrug in den ersten
sechs Monaten CHF 14,0 Mio. (H1/2025: CHF 21,2 Mio.), und entspricht einer
soliden Cash-Conversion von 104%, während das 1. Halbjahr 2025 mit einer Cash-
Conversion von 175% positive Einmaleffekte im Umlaufvermögen enthielt.
Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
Ascom hat ihr Aktienrückkaufprogramm am 19. Juni 2026 abgeschlossen, nachdem
dieses im Mai 2025 lanciert worden war. Insgesamt kaufte das Unternehmen
3'000'000 Namenaktien für CHF 13,4 Mio. zurück. Die zurückgekauften Aktien
sollen im Rahmen einer Kapitalherabsetzung vernichtet und dadurch Mehrwert für
die Aktionärinnen und Aktionäre geschaffen werden.
Guidance für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt
Ascom bestätigt die Guidance für das Jahr 2026 mit einem niedrigen bis mittleren
einstelligen Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen und einer EBITDA-Marge
von 10-12%. Gestützt auf den hohen Auftragsbestand und die fortgesetzte
operative Disziplin startet Ascom mit einer soliden Ausgangslage in das zweite
Halbjahr 2026. Geopolitische Unsicherheiten werden die verschiedenen Märkte
weiterhin beeinflussen, während Ascom erwartetet, dass die Nachfrage nach den
Lösungen von Ascom robust bleibt. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung
konzentrieren sich weiterhin auf eine disziplinierte Umsetzung und eine offene
Plattform für weitere Innovationen, Widerstandsfähigkeit und profitables
Wachstum. Die Expertise von Ascom in mission-critical Kommunikations- und
Kollaborationslösungen, die anbieterneutrale Plattform sowie die tiefe Workflow-
Integration unterstützen eine nachhaltige Wertschöpfung.
KENNZAHLEN ERSTES HALBJAHR
In CHF Mio., ausser %
-----------------------------------------------------
H1/2026 H1/2025
-----------------------------------------------------
Auftragseingang 174,5 156,6
-----------------------------------------------------
Auftragsbestand (per 30.06.) 344,6 309,5
-----------------------------------------------------
Nettoumsatz 139,8 140,0
-----------------------------------------------------
Bruttogewinn 66,0 67,2
-----------------------------------------------------
EBIT 7,2 5,0
-----------------------------------------------------
EBIT-Marge in % 5,2% 3,6%
-----------------------------------------------------
EBITDA(1) 13,5 12,1
-----------------------------------------------------
EBITDA-Marge in % 9,7% 8,6%
-----------------------------------------------------
Konzerngewinn 5,4 2,2
-----------------------------------------------------
Mitarbeitende (FTE) per 30.06. 1'376 1'370
-----------------------------------------------------
(1) EBITDA, Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen, siehe auch
Definition im Halbjahresbericht 2026 auf Seite 5.
Der Halbjahresbericht 2026 der Ascom-Gruppe sowie die dazugehörige Präsentation
der Halbjahresergebnisse stehen in englischer Sprache zur Verfügung unter:
https://www.ascom.com/investors/reports-and-presentations/
Halbjahreskonferenz 2026 / Webcast:
Mittwoch, 29. Juli 2026, um 10:00 Uhr MESZ.
Der Webcast wird über Microsoft Teams übertragen und in englischer Sprache
durchgeführt.
Microsoft Teams Meeting: Link
(https://teams.microsoft.com/meet/314619521920748?p=4pUcXnIz1M1SaD6zW0)
Meeting-ID: 314 619 521 920 748
Kenncode: Qf7Ng2Yq
Telefonische Einwahl: +41 43 216 35 11
Telefonkonferenz-ID: 107264094#
Bei Teilnahme über ein Smartphone wird empfohlen, die Teams-App vorab zu
installieren.
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Aktuelle Ascom Aktie News
Ascom Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ascom nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.13
|Ascom halten
|Vontobel Research
|29.11.12
|Ascom hold
|Vontobel Research
|08.10.12
|Ascom buy
|UBS AG
|22.08.12
|Ascom hold
|Vontobel Research
|10.08.12
|Ascom hold
|Vontobel Research