GNW-News: Ascom veröffentlicht das Jahresergebnis 2024 und kündigt Dividende sowie ein Aktienrückkaufprogramm an

Heute im Fokus

Ukraine laut Selenskyj bereit zu umfassendem Waffenstillstand - US-Militärhilfe läuft wieder an. Musks SpaceX schließt Internetkooperation mit Airtel in Indien. Redcare Pharmacy will 2025 um 25 Prozent wachsen und Marge verbessern. Oracle enttäuscht mit Zahlenvorlage. Apple-Aktie mit schwächstem Tag seit 2022: KI-Verzögerungen und Zölle belasten den Kurs.