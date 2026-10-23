GNW-News: Ascom vollzieht die Kapitalherabsetzung nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms
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^Baar (Schweiz), 23. Oktober 2026
Nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms am 19. Juni 2026 hat die Ascom
Holding AG die damit verbundene Kapitalherabsetzung vollzogen.
Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauften 3'000'000 Namenaktien,
zum Zweck einer anschliessenden Kapitalherabsetzung, wurden vernichtet. Dadurch
verringert sich das Aktienkapital von Ascom entsprechend.
Das Aktienkapital von Ascom beträgt neu 16'500'000 CHF, aufgeteilt auf
33'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.50 CHF.
Weitere Informationen finden sie in der Mitteilung von Ascom vom 19. Juni 2026
zum Abschluss des Aktienrückkaufprogramms. Link (https://www.ascom.com/news/ad-
hoc-announcements/2026/en/ascom-completes-its-share-buyback-program/)
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