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GNW-News: Ascom vollzieht die Kapitalherabsetzung nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ascom
6.10 EUR -0.15 EUR -2.40 %
Charts | News | Analysen

^Baar (Schweiz), 23. Oktober 2026

Nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms am 19. Juni 2026 hat die Ascom

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Holding AG die damit verbundene Kapitalherabsetzung vollzogen.

Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauften 3'000'000 Namenaktien,

zum Zweck einer anschliessenden Kapitalherabsetzung, wurden vernichtet. Dadurch

verringert sich das Aktienkapital von Ascom entsprechend.

Das Aktienkapital von Ascom beträgt neu 16'500'000 CHF, aufgeteilt auf

33'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.50 CHF.

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Weitere Informationen finden sie in der Mitteilung von Ascom vom 19. Juni 2026

zum Abschluss des Aktienrückkaufprogramms. Link (https://www.ascom.com/news/ad-

hoc-announcements/2026/en/ascom-completes-its-share-buyback-program/)

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Datum Rating Analyst
23.01.13 Ascom halten Vontobel Research
29.11.12 Ascom hold Vontobel Research
08.10.12 Ascom buy UBS AG
22.08.12 Ascom hold Vontobel Research
10.08.12 Ascom hold Vontobel Research

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