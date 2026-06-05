GNW-News: Astrall Dynamics präsentiert auf der INTERSCHUTZ 2026 einen unbemannten vierbeinigen Feuerwehrroboter
^HANNOVER, Deutschland, June 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Astrall Dynamics hat
auf der INTERSCHUTZ 2026 erstmals seinen hochleistungsfähigen vierbeinigen
Roboter Hypertron-T01 vorgestellt. Das System, das als umfassende, unbemannte
Lösung für die Brandbekämpfung positioniert wurde, wurde in einer Live-
Demonstration vorgestellt, die darauf ausgelegt war, Feuerwehrleute bei der
Ausführung risikoreicher Aufgaben in Gefahrenzonen zu unterstützen.
Herkömmliche Feuerwehrroboter erfordern Kompromisse: entweder hohe Mobilität bei
begrenzter Nutzlast oder hohe Wasserkapazität bei eingeschränktem
Geländefähigkeit. Der Hypertron-T01 (https://astralldynamics.com/project-
a01.html) löst dieses Problem. Er dringt in Umgebungen mit hohen Temperaturen,
giftigen Gasen oder Einsturzgefahr vor, um dort aktiv vorzugehen und Erkundungen
durchzuführen, sodass menschliche Einsatzkräfte strategische Entscheidungen aus
sicherem Abstand treffen können.
Die technische Entscheidungen sind direkt auf die praktischen Anforderungen der
Brandbekämpfung ausgerichtet. Dank einer dynamischen Tragkraft von 80 kg kann
der Hypertron-T01 einen Hochdruckwasserwerfer tragen und gleichzeitig schwere
Versorgungsschläuche durch Trümmer ziehen. Die Schutzart IP67 ermöglicht den
Einsatz bei Regen, Staub, Schlamm und in feuchten Umgebungen, während die
Plattform für einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C
ausgelegt ist. Die Akkulaufzeit von 8 Stunden verhindert, dass das Gerät mitten
im Einsatz liegen bleibt, und die integrierte Wärmebildgebung, Gasdetektion und
3D-LiDAR sorgen für eine kontinuierliche Lageerfassung.
Der integrierte Wasserwerfer liefert eine Durchflussmenge von 20 Litern pro
Sekunde bei einer Reichweite von 60 Metern und einem Sprühwinkel von 120 Grad.
Ein fortschrittliches Stabilisierungssystem gewährleistet eine präzise
Zielerfassung, sowohl beim erklimmen von 45-Grad-Steigung als auch beim
Navigieren durch Rohrleitungen, wobei die Steuerung vollständig über sichere
Fernsteuerungsmethoden aus sicherer Entfernung erfolgt.
Das Team von Astrall Dynamics, das seine Lösungen auf die tatsächlichen
Herausforderungen bei Rettungseinsätzen ausgerichtet hat, besteht aus
einsatzerfahrenen Feuerwehrleuten. Dieser operative Hintergrund schafft
Vertrauen und zeigt, dass die Hardware den tatsächlichen Anforderungen von
Rettungseinsätzen gerecht wird. Das System wurde bereits in großer Stückzahl an
China Southern Power Grid ausgeliefert und es werden nun Bestellungen aus aller
Welt entgegengenommen.
?Herkömmliche vierbeinige Roboter verfügen in der Regel über eine geringe
Nutzlast und sind nicht geländegängig", so Xinqi, Leiter des internationalen
Geschäfts bei Astrall Dynamics (https://astralldynamics.com/).?Unser
vierbeiniger Roboter Hypertron-T01 kann eine komplette Feuerwehrausrüstung in
brennende Treppenhäuser und eingestürzte Gebäude transportieren und so dazu
beitragen, die Gefährdung der Feuerwehrleute in den gefährlichsten
Einsatzgebieten zu verringern."
Angesichts des wachsenden globalen Marktes für Rettungsrobotik und der
zunehmenden Integration von Feuerwehrrobotern in die Standardausrüstung der
Feuerwehren baut Astrall Dynamics seine internationale Präsenz weiter aus.
Über Astrall Dynamics
Astrall Dynamics ist ein in Shenzhen ansässiges Robotikunternehmen, das sich auf
verkörperte Intelligenz spezialisiert hat. Das Unternehmen, dessen Kernteam aus
einem führenden chinesischen Drohnenhersteller stammt, wird von industriellen
Venture-Capital-Investoren im Rahmen einer Pre-A-Finanzierungsrunde unterstützt.
Pressekontakt
Kontaktperson: Charlene Gao
E-Mail: charlene.gao@digimentumpr.com (mailto:charlene.gao@digimentumpr.com)
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