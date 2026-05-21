GNW-News: Audiencerate: Riccardo Fabbri wird Chief Technology Officer. Die KI-gesteuerte Phase der Plattformen für KMU und Medienagenturen beginnt

^LONDON und MAILAND, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Audiencerate Ltd, einer von

elf weltweit zertifizierten Google Customer Match Upload-Partnern und ein von

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Microsoft für den Co-Sell von IP-Lösungen zertifizierter Partner mit MACC-

Berechtigung, gab heute die Ernennung von Riccardo Fabbri zum Chief Technology

Officer bekannt. Diese Ernennung markiert den Beginn einer doppelten

Expansionsphase: zum einen die Plattform?Audiencerate - Postel - Microsoft" für

italienische KMU und zum anderen die mit Google DV360 integrierte Datenplattform

für Agenturen und Datenanbieter - beide entwickeln sich hin zu einem Modell, das

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First-Party- und Third-Party-Daten mithilfe von KI und maschinellem Lernen nativ

nutzt.

Ein Profil, das auf zwanzig Jahren digitaler Transformation basiert

Herr Fabbri bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen

Softwareentwicklung und Cloud-Architekturen bei Audiencerate ein. Als

Mitbegründer von Nohup im Jahr 2004, einem Beratungsunternehmen für Cloud-native

Entwicklung, führte er das Business dazu, dass es von der Financial Times zwei

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Jahre in Folge (2021 und 2022) als eines der führenden Unternehmen Europas in

diesem Sektor ausgezeichnet wurde. Im August 2021 wurde Nohup von der Havas-

Gruppe übernommen, wodurch die 30 Mitarbeiter in Mailand, Turin und Udine nun zu

Havas CX gehören. Das Besondere an Herrn Fabbris Werdegang sind technische

Präzision, die Achtung des Datenschutzes und fundierte Kenntnisse der

Arbeitsabläufe in der Medienbranche - ein wesentlicher Vorteil im europäischen

Kontext des AI Act, der DSGVO und des italienischen Verbrauchergesetzbuchs.

Der KI-getriebene Sprung nach vorn für KMU und Agenturen

Unter der Führung von Herrn Fabbri wird Audiencerate auf zwei parallelen Wegen

voranschreiten. Im KMU-Bereich ermöglichen KI und maschinelles Lernen

kontinuierliches Modelllernen, prädiktive Modellierung (Propensity Scoring,

Lookalike, CLV) sowie die Selbstoptimierung des Budget- und Gebotsmanagements.

Auf Seiten der Agenturen dienen die First-Party-Daten der Werbetreibenden als

Ausgangsbasis für Lookalike- und Neigungsmodelle, die durch Third-Party-Signale

ergänzt werden: eine Zielgruppe, die die Relevanz von First-Party-Daten mit der

Reichweite von Third-Party-Daten verbindet und dabei den Datenschutzbestimmungen

sowie den Entwicklungen im Cookie-Ökosystem entspricht.

Kommentare

?Riccardos Einstieg ist das fehlende Puzzlestück", sagte Gianluca Leotta,

President von Audiencerate.?Ein Technologe und Unternehmer, der Nohup zu einem

erfolgreichen Exit in Europa geführt hat, die Welt der internationalen

Medienagenturen aus nächster Nähe kennt und die technischen Grundlagen unserer

Entwicklung genau versteht. Es handelt sich um eine langfristige Entscheidung,

die im Einklang mit der kulturellen und industriellen Vision steht, die wir seit

jeher für dieses Projekt verfolgt haben."

?Audiencerate hat im Laufe der Jahre ein einzigartiges technologisches Kapital

aufgebaut: eine Position als Datenanbieter, die sowohl im Google- als auch im

Microsoft-Ökosystem fest verankert ist, mit Zertifizierungen und

Partnerschaften, die nur sehr wenige Unternehmen vorweisen können", sagte

Riccardo Fabbri.?Das Projekt ist sowohl anspruchsvoll als auch spannend.

Einerseits geht es darum, diese Infrastruktur über Postel und Microsoft

Millionen von italienischen KMU zugänglich zu machen. Andererseits geht es

darum, das DV360-Angebot auf der Grundlage von zwanzig Jahren Erfahrung in der

Zusammenarbeit mit Medienagenturen weiterzuentwickeln: Trading Desks benötigen

Modelle, die First-Party- und Third-Party-Daten intelligent miteinander

verbinden und gleichzeitig die Automatisierung und Skalierbarkeit gewährleisten,

die erforderlich sind, um Margen zurückzugewinnen, die der Markt nicht mehr in

dem Maße anerkennt wie früher. Das ist genau die Art von technischer

Herausforderung, die meinem Werdegang als Gründer und Unternehmer entspricht."

Über Audiencerate

Audiencerate Ltd mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Italien und den

Vereinigten Staaten ist auf Datenaktivierung, Zielgruppenanalyse und KI-

gestütztes Marketing spezialisiert. Google Customer Match-Upload-Partner

(Dezember 2025), Google-Datenanbieter seit 2012, berechtigt zur Microsoft IP-Co-

Selling-Partnerschaft / MACC-berechtigt. NEXI ist der wichtigste

Unternehmenskunde in Italien.

Medienkontakt:

press@audiencerate.com · www.audiencerate.com

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6a81a3745f36

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238246cfd618

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