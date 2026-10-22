GNW-News: Auf dem Weg zu einer grüneren Kreislaufwirtschaft: Konferenz in Fengcheng zeigt neue Perspektiven für das Urban Mining auf
^FENGCHENG, China, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Fengcheng in der
chinesischen Provinz Jiangxi fand kürzlich die zweite Konferenz für Innovation
und Entwicklung der Kreislaufwirtschaft statt. Mehr als 200 Vertreter aus
Politik, Wissenschaft, Branchenverbänden und führenden Unternehmen kamen
zusammen, um die hochwertige Verwertung von Rohstoffen aus dem sogenannten Urban
Mining voranzubringen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5742/eng)
Unter dem Motto?Urban Mining vernetzen, eine grüne Kreislaufwirtschaft
gestalten" stand die Konferenz im Zeichen technologischer Innovationen und einer
engeren Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette für Recyclingmaterialien.
Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Bericht?Hochwertige Entwicklung und
Nutzung von Urban-Mining-Ressourcen" veröffentlicht.
Fengcheng hat sich zu einem landesweit bedeutenden Zentrum der grünen
Kreislaufwirtschaft entwickelt. Obwohl die Region keine natürlichen Kupfer- oder
Aluminiumvorkommen besitzt, hat sie ein leistungsfähiges Industrieökosystem rund
um das Recycling von Kupfer, Aluminium und Kunststoffen aufgebaut. Grundlage
dafür ist ein gut ausgebautes und etabliertes Recyclingnetzwerk.
Laut Zhang Shuji, Parteisekretär der Stadt Fengcheng, erreichte der
Produktionswert der Kreislaufwirtschaft in der Stadt im Jahr 2025 insgesamt
61,47 Milliarden Yuan. In den ersten neun Monaten dieses Jahres lag er bei
51,35 Milliarden Yuan - ein Plus von 14,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Im Rahmen des 15. Fünfjahresplans soll sich die Branche von der herkömmlichen
Wiederverwertung und Verarbeitung hin zur Entwicklung hochwertiger neuer
Materialien und zur Herstellung fertiger Produkte weiterentwickeln. Damit
verfolgt die Stadt das Ziel, die Kreislaufwirtschaft zu ihrer ersten Branche mit
einem Produktionswert von 100 Milliarden Yuan auszubauen.
Die Konferenz hat sich als landesweite Plattform für Innovationen in der
Kreislaufwirtschaft etabliert. Jiang Biao, Wissenschaftler am Shanghai Advanced
Research Institute der Chinese Academy of Sciences, betonte, dass KI-Server und
Computerhardware in naher Zukunft das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen werden.
Daraus ergeben sich neue Chancen, wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen und
wiederzuverwerten. Insbesondere Fortschritte bei der automatisierten Demontage,
der umweltschonenden Rohstoffgewinnung und der Erprobung neuer Verfahren in
Pilotprojekten dürften zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Branche
eröffnen.
Wen Zongguo, Professor für Umweltwissenschaften an der Tsinghua University,
berichtete, dass sein Team das vertikale Großmodell?Wuyu" für das
Ressourcenrecycling mit satellitengestützter Fernerkundung, intelligenter
Sortiertechnik, KI-Brillen und robotischen Inspektionshunden kombiniert. Die
eingesetzten Technologien nutzen künstliche Intelligenz, um Ressourcen zu
identifizieren, die Materialverarbeitung zu unterstützen und betriebliche
Abläufe in Unternehmen zu optimieren.
Darüber hinaus stellten die Veranstalter das Programm?China Brand Global Tour
(Fengcheng)" vor. Es soll Unternehmen aus der Region dabei unterstützen, ihre
Marken international zu positionieren.
Die Veranstaltung wurde gemeinsam vom Xinhua Daily Telegraph und der Jiangxi-
Niederlassung der Xinhua News Agency ausgerichtet; als Organisatoren fungierten
das Parteikomitee der Stadt Fengcheng und die Volksregierung der Stadt
Fengcheng.
Kontaktperson: Herr Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°