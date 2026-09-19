GNW-News: Aufbauend auf globalen Erfolgen veranstaltet LEPAS seine erste "Global Elegant Lifestyle Week"

19.09.26 13:17 Uhr

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^WUHU, China, Sept. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS wird im Oktober dieses

Jahres erstmals die?LEPAS Global Elegant Lifestyle Week" veranstalten. Seit

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seinem Debüt als neue, unabhängige Marke im Jahr 2025 hat LEPAS mit der

weltweiten Markteinführung seiner Produkte und dem Ausbau seiner Markenpräsenz

begonnen und damit internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Im Jahr 2026, dem Jahr seines globalen Markenlaunchs und der weltweiten

Auslieferung seiner Fahrzeuge, begrüßte LEPAS seine ersten Kundinnen und Kunden

und brachte unter dem Motto?Drive Your Elegance" Eleganz in ihren Alltag.

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Von den ersten Begegnungen mit internationalen Medien bis hin zu den ersten

Kundinnen und Kunden baut LEPAS weltweit kontinuierlich tiefere Verbindungen

auf. Dabei entwickelt sich das Unternehmen von einer Marke, die weltweit

wahrgenommen wird, zu einer Marke, die ihre Kundinnen und Kunden unmittelbar

erleben können. LEPAS schafft dafür fortlaufend Möglichkeiten für Dialog und

gemeinsame Gestaltung, hört auf die vielfältigen Bedürfnisse der Märkte und

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reagiert gezielt darauf. Im Oktober dieses Jahres wird LEPAS unter dem Motto

?Together in Elegance" erstmals die?LEPAS Global Elegant Lifestyle Week"

veranstalten. Nutzerinnen und Nutzer weltweit werden die Möglichkeit haben, die

Marke gemeinsam mitzugestalten und Technologien hautnah zu erleben. Zudem können

sie Ideen austauschen und gemeinsam die vielfältigen Facetten von?Eleganz"

ausloten.

Mit den ersten Kundinnen und Kunden entwickelt sich für LEPAS eine langfristige

Beziehung, die über den einmaligen Kauf eines Fahrzeugs hinausgeht und zu einer

fortlaufenden Erfahrung wird. An die Stelle einseitiger Kommunikation tritt

aktive Teilhabe. Ästhetische Vorlieben, Fahr- und Fahrerlebnisse sowie

Rückmeldungen zu den Fahrzeugen aus verschiedenen Kulturen liefern wertvolle

Erkenntnisse für die lokale Anpassung. Sie fließen zudem kontinuierlich in die

Weiterentwicklung des Produktportfolios und der Servicequalität von LEPAS ein.

LEPAS hört seinen Kundinnen und Kunden zu und reagiert auf ihr Feedback. So

gewinnt das Unternehmen ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse der

Nutzerinnen und Nutzer und kann seine Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse

gezielt an die jeweiligen Märkte anpassen.

Während des gesamten Prozesses bleibt LEPAS dem Konzept der?Eleganz"

verpflichtet und entwickelt es gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden weiter.

Durch Produkterlebnisse, Präsenzveranstaltungen und gemeinsame

Gestaltungsprojekte bindet LEPAS seine Kundinnen und Kunden aktiv ein. Dabei

werden unterschiedliche kulturelle Ausdrucksformen und Lebensperspektiven

ausgetauscht. Gleichzeitig wird das Verständnis von?Eleganz" durch diesen

Dialog kontinuierlich weiterentwickelt. Durch Aktivitäten in den Bereichen Kunst

und Sport sowie durch Gemeinschaftsinitiativen wird LEPAS Teil des lokalen

Lebens. Gemeinsam mit Kundinnen und Kunden aus unterschiedlichen Bereichen

erforscht das Unternehmen neue Wege für einen eleganten Lebensstil. Gemeinsame

Gestaltung trägt dazu bei, kontinuierlich weitere globale Märkte zu erschließen.

Auf dieser Grundlage wird LEPAS beim?Chery International User Summit 2026"

Nutzerinnen und Nutzer aus verschiedenen Märkten zusammenbringen. Sie erhalten

die Gelegenheit, Ideen und Erfahrungen auszutauschen und zur Weiterentwicklung

der Produkte und Dienstleistungen sowie der Marke LEPAS beizutragen. Der globale

Austausch und die gemeinsame Gestaltung gehen dabei über einzelne

Veranstaltungen hinaus. LEPAS pflegt den kontinuierlichen Dialog mit seinen

Nutzerinnen und Nutzern und erschließt sich zugleich weitere internationale

Märkte.

Im Oktober 2026 wird erstmals die?LEPAS Global Elegant Lifestyle Week"

stattfinden. Bei der Veranstaltung präsentiert LEPAS seine weltweiten

Fortschritte und bringt Nutzerinnen und Nutzer, Partner sowie Gäste aus der

Branche zusammen. Gemeinsam erkunden sie die vielfältigen Facetten von?Eleganz"

und tragen so zur Weiterentwicklung der Marke bei. Für LEPAS markiert die

Veranstaltung einen neuen Meilenstein: von der weltweiten Markteinführung hin zu

nachhaltigen Beziehungen zu den Nutzerinnen und Nutzern und einer neuen Phase

der gemeinsamen Gestaltung. Die Nutzerinnen und Nutzer erleben dabei nicht nur

die Produkte von LEPAS, sondern werden zu aktiven Mitgestaltern der Marke. Als

?Global Elegant Lifestyle Partners" werden sie Teil der LEPAS-Community und

gestalten gemeinsam mit dem Unternehmen eleganten Lifestyle neu.

Aufbauend auf seinen weltweiten Erfolgen schlägt LEPAS gemeinsam mit seiner

globalen Community ein neues Kapitel auf. Weitere Geschichten darüber, wie LEPAS

und seine Nutzerinnen und Nutzer eleganten Lifestyle gemeinsam neu gestalten,

folgen in Kürze.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt

elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,

die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard

Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem

Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig

wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und

Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte

Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die

auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Ansprechpartner für Medien

Firmenname: LEPAS International

Kontaktperson: Vincy Wang

E-Mail: wangxi23@mychery.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/333111b1-

651f-4881-8222-55f46ff81ccc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60506020-bc35-472c-a177-

f579fdf65196

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