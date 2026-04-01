GNW-News: Aufruf zur Nominierung: Global Citizen Award 2026

^LONDON, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das führende internationale

Unternehmen für Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung Henley & Partners

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(https://www.henleyglobal.com/) freut sich, in Zusammenarbeit mit der Andan

Foundation (https://www.andan.org/), einer gemeinnützigen humanitären

Organisation aus der Schweiz, den Aufruf zur Einreichung von Nominierungen für

den Global Citizen Award (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-

social-responsibility/global-citizen-award) 2026 bekannt zu geben.

Der 2014 ins Leben gerufene Global Citizen Award ist eine Auszeichnung für

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bemerkenswerte Persönlichkeiten, die sich für eine der globalen

Herausforderungen einsetzen, denen sich die Menschheit heute gegenübersieht -

Herausforderungen, die über nationale Grenzen hinausgehen und nicht von einem

Land allein gelöst werden können.

Der Preisträger des Jahres 2026 wird von einem hochkarätigen, unabhängigen

Komitee (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

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responsibility/global-citizen-award/committee) ausgewählt und im Rahmen der

Verleihung des Global Citizen Award geehrt, die Teil der jährlichen Henley &

Partners Global Citizenship Conference

(https://www.henleyglobal.com/events/20th-global-citizenship-conference) ist.

Der Vorsitzende von Henley & Partners und Gründer der Andan Foundation, Dr.

Christian H. Kaelin (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/christian-h-

kalin), sagt, dass die Arbeit des Preisträgers eine positive Auswirkung auf das

Leben gefährdeter sozialer Gruppen haben muss, insbesondere in Verbindung mit

migrationsbezogenen Themen.?Der Global Citizen Award steht weltweit allen

Personen offen, die in einem Bereich tätig sind, der in direktem Zusammenhang

mit den Themen steht, für die sie sich engagieren. Das Komitee sucht nach

bemerkenswerten und inspirierenden Persönlichkeiten, die Visionen, Mut und

Innovation zeigen, um den globalen Wandel voranzutreiben, und deren Handlungen

und Ansichten zu einer gerechteren, friedlicheren, vernetzten und toleranteren

Welt beitragen."

Das Auswahlverfahren basiert auf einer Mehrheitsentscheidung des Preiskomitees.

Der Preis selbst besteht aus einer individuell gefertigten Skulpturmedaille

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

responsibility/global-citizen-award/medal), die von dem führenden italienischen

Künstler Antonio Nocera entworfen wurde, einer vom Vorsitzenden des Global

Citizen Award Committee unterzeichneten Urkunde und einem Geldpreis in Höhe von

20.000 USD, mit dem die humanitären Bemühungen des Preisträgers unterstützt

werden. Darüber hinaus verpflichtet sich Henley & Partners, ein Jahr lang eng

mit dem Preisträger zusammenzuarbeiten, dessen Arbeit bekannt zu machen und das

ausgewählte Projekt über das Netzwerk des Unternehmens mit mehr als 70

Niederlassungen weltweit zu unterstützen.

Seit seiner Gründung hat der Global Citizen Award viele bemerkenswerte

Persönlichkeiten ausgezeichnet

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

responsibility/global-citizen-award/previous-laureates), darunter den deutschen

Unternehmer Harald Höppner, der das humanitäre Flüchtlingshilfeprojekt Sea Watch

(https://sea-watch.org/) ins Leben gerufen hat, Dr. Imtiaz Sooliman, Gründer

der Gift of the Givers Foundation (https://giftofthegivers.org/), Afrikas

größter Katastrophenhilfeorganisation, und Monique Morrow, Mitbegründerin

von The Humanized Internet (https://thehumanizedinternet.com/), einem digitalen

Identitätsprojekt, das den geschätzten 1,1 Milliarden Menschen auf der Welt, die

ihre legale Identität nicht nachweisen können, Hoffnung geben soll.

Diep Vuong, Mitbegründer und President der Pacific Links Foundation

(https://pacificlinks.org/), wurde für ihre Arbeit in Südostasien ausgezeichnet,

wo sie sich für die Rechte der vom Menschenhandel Versklavten einsetzt,

während Prof. Dr. Padraig O'Malley

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

responsibility/global-citizen-award/previous-laureates) seinen Global Citizen

Award in Anerkennung seiner Arbeit zur Konfliktlösung und Versöhnung in

Nordirland, Südafrika und Irak erhielt. Zannah Bukar Mustapha

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

responsibility/global-citizen-award/previous-laureates) wurde für seine

psychologische, pädagogische, spirituelle und sonstige Entwicklungshilfe geehrt,

die er den von den Unruhen im Nordosten Nigerias betroffenen Kindern und Witwen

zukommen ließ, und Mohamed Nasheed, ehemaliger Präsident der Malediven und

derzeitiger Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum (https://cvfv20.org/),

wurde für seine Pionierarbeit als Menschenrechtsaktivist und Verfechter des

Klimaschutzes gewürdigt. Vor kurzem wurde Professor Spyridon Flogaitis

(https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social-

responsibility/global-citizen-award/current-laureate) für seinen Einsatz zur

Förderung des öffentlichen Rechts, der juristischen Ausbildung und

institutioneller Reformen sowie zur Stärkung der Regierungsführung und des

Zugangs zur Justiz in Regionen, die mit demokratischer Instabilität konfrontiert

sind, mit dem Global Citizen Award 2025 ausgezeichnet.

In Bezug auf das Vermächtnis und die Bedeutung der Auszeichnung erklärt Dr.

Kälin, dass die Ideale der Weltbürgerschaft für Henley & Partners schon immer

von zentraler Bedeutung waren. Durch die Zusammenarbeit mit der Andan Foundation

leistet das Unternehmen wichtige Unterstützung für Menschen, die durch

Konflikte, Kriege und klimabedingte Krisen vertrieben wurden.?Jeder Preisträger

des Global Citizen Award hat uns durch seinen Mut bei der Bewältigung von

Herausforderungen inspiriert, die viele für unüberwindbar halten", sagt er.?Die

Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, reichen weit über lokale

Gemeinschaften oder nationale Grenzen hinaus.?Heute ist es wichtiger denn je,

diejenigen zu unterstützen, die das Leben schutzbedürftiger Menschen auf der

ganzen Welt entscheidend verbessern."

Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch, dem 6. Mai 2026. Sie können Ihre

Nominierung online hier (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-

social-responsibility/global-citizen-award/nomination) einreichen oder

an gca@henleyglobal.com (mailto:gca@henleyglobal.com) senden.

Medienkontakt:

Sarah Nicklin

Group Head of Public Relations & Communications

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Mobil: +27 72 464 8965

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