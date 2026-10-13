GNW-News: Aus dem Ozean zum Wohl der Tiere: Acadian bringt Tasco® auf den Markt, eine optimierte Futtertechnologie zur Stärkung der Resilienz und Produktivität

13.10.26 14:04 Uhr

^DARTMOUTH, Nova Scotia, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acadian Animal

Wellness hat heute die weltweite Markteinführung der optimierten

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Futtertechnologie Tasco® für Tierfutterprodukte bekanntgegeben. Tasco wird aus

der Seetangart Ascophyllum nodosum gewonnen und ist eine marine bioaktive

Premium-Technologie mit präbiotischer, stressmindernder und immunstärkender

Wirkung zur Steigerung der Resilienz und Produktivität von Tieren bei

gleichzeitiger Verbesserung ihrer Lebensqualität.

?Mit der marinen bioaktiven Technologie Tasco schlägt Acadian Animal Wellness

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ein neues Kapitel auf, in dem der verantwortungsvolle Umgang mit den Ozeanen und

strikte Wissenschaftlichkeit Hand in Hand gehen", so Enrico Boccaletti, Vice

President, Global Portfolio and Strategic Partnerships, Acadian.?Gestützt auf

Forschungsergebnisse von verschiedenen Tierarten verbessert Tasco die Resilienz

in kritischen Phasen und sorgt gleichzeitig für gleichbleibende Produktivität

und Qualität. Diese natürliche, wissenschaftlich fundierte Technologie kann auch

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unter anspruchsvollen Bedingungen wie Hitze, Transport, Wettbewerb und extremen

Umweltbedingungen eingesetzt werden."

Die Erforschung des Wirkmechanismus von Tasco liefert weitere Evidenz für diesen

leistungsbezogenen Nutzen. Studien bei verschiedenen Tierarten belegen positive

Effekte auf das mikrobielle Darmgleichgewicht, die Ballaststoffverdauung und die

Nährstoffaufnahme sowie eine antioxidative Wirkung, die zur Reduzierung von

freien Radikalen und oxidativem Stress beiträgt. Zusammen erklären diese

Mechanismen die Fähigkeit von Tasco, die Resilienz und Leistungsfähigkeit der

Tiere in Zeiten von Umweltbelastung und Produktionsstress zu unterstützen.

Die Tasco-Futtertechnologie ist weltweit über Acadian Animal Wellness und dessen

Netzwerk von Geschäftspartnern zur Anwendung in Nutztier- und

Pferdefutterformulierungen, Haustierfutter und Ernährung für die Aquakultur

erhältlich.

Über Acadian Animal Wellness

Acadian Animal Wellness ist eine Division von Acadian Seaplants Limited und ein

weltweit führendes Unternehmen für marine bioaktive Technologien zur

Unterstützung der Gesundheit, Resilienz und Leistung von Tieren. Durch

Wissenschaft, Nachhaltigkeit und standardisierte Innovationen im Bereich der

bioaktiven Inhaltsstoffe bietet das Unternehmen natürliche Lösungen an, die

Tieren helfen, in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld zu gedeihen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.acadianseaplants.com

(http://www.acadianseaplants.com/).

Medienkontakt:

Shannon Wentz

Global Director, Communications

Acadian Seaplants

Tel.: (1) 403-973-2716

E-Mail: swentz@acadian.caÂ°