GNW-News: Aus dem Ozean zum Wohl der Tiere: Acadian bringt Tasco® auf den Markt, eine optimierte Futtertechnologie zur Stärkung der Resilienz und Produktivität
^DARTMOUTH, Nova Scotia, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acadian Animal
Wellness hat heute die weltweite Markteinführung der optimierten
Futtertechnologie Tasco® für Tierfutterprodukte bekanntgegeben. Tasco wird aus
der Seetangart Ascophyllum nodosum gewonnen und ist eine marine bioaktive
Premium-Technologie mit präbiotischer, stressmindernder und immunstärkender
Wirkung zur Steigerung der Resilienz und Produktivität von Tieren bei
gleichzeitiger Verbesserung ihrer Lebensqualität.
?Mit der marinen bioaktiven Technologie Tasco schlägt Acadian Animal Wellness
ein neues Kapitel auf, in dem der verantwortungsvolle Umgang mit den Ozeanen und
strikte Wissenschaftlichkeit Hand in Hand gehen", so Enrico Boccaletti, Vice
President, Global Portfolio and Strategic Partnerships, Acadian.?Gestützt auf
Forschungsergebnisse von verschiedenen Tierarten verbessert Tasco die Resilienz
in kritischen Phasen und sorgt gleichzeitig für gleichbleibende Produktivität
und Qualität. Diese natürliche, wissenschaftlich fundierte Technologie kann auch
unter anspruchsvollen Bedingungen wie Hitze, Transport, Wettbewerb und extremen
Umweltbedingungen eingesetzt werden."
Die Erforschung des Wirkmechanismus von Tasco liefert weitere Evidenz für diesen
leistungsbezogenen Nutzen. Studien bei verschiedenen Tierarten belegen positive
Effekte auf das mikrobielle Darmgleichgewicht, die Ballaststoffverdauung und die
Nährstoffaufnahme sowie eine antioxidative Wirkung, die zur Reduzierung von
freien Radikalen und oxidativem Stress beiträgt. Zusammen erklären diese
Mechanismen die Fähigkeit von Tasco, die Resilienz und Leistungsfähigkeit der
Tiere in Zeiten von Umweltbelastung und Produktionsstress zu unterstützen.
Die Tasco-Futtertechnologie ist weltweit über Acadian Animal Wellness und dessen
Netzwerk von Geschäftspartnern zur Anwendung in Nutztier- und
Pferdefutterformulierungen, Haustierfutter und Ernährung für die Aquakultur
erhältlich.
Über Acadian Animal Wellness
Acadian Animal Wellness ist eine Division von Acadian Seaplants Limited und ein
weltweit führendes Unternehmen für marine bioaktive Technologien zur
Unterstützung der Gesundheit, Resilienz und Leistung von Tieren. Durch
Wissenschaft, Nachhaltigkeit und standardisierte Innovationen im Bereich der
bioaktiven Inhaltsstoffe bietet das Unternehmen natürliche Lösungen an, die
Tieren helfen, in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld zu gedeihen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.acadianseaplants.com
(http://www.acadianseaplants.com/).
Medienkontakt:
Shannon Wentz
Global Director, Communications
Acadian Seaplants
Tel.: (1) 403-973-2716
E-Mail: swentz@acadian.caÂ°