GNW-News: Außerordentliche Hauptversammlung beschließt öffentliches Teilrückerwerbsangebot und Einziehung der zurückerworbenen Aktien
Werte in diesem Artikel
^Düsseldorf, 24. April 2026. Die außerordentliche Hauptversammlung der Cliq
Digital AG (?CLIQ" oder die?Gesellschaft") (ISIN DE000A35JS40), die auf
Verlangen der Aktionärin Dylan Media B.V. heute stattfand, hat erwartungsgemäß
einen Beschluss über eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung von bis zu
2.987.012 (entspricht bis zu 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft) im Rahmen
eines öffentlichen Teilrückerwerbsangebots zu erwerbender eigener Aktien mit
einer Mehrheit von 94,99 % der vertretenen Stimmen gefasst. Damit haben die
Aktionäre der Gesellschaft die Grundlage für die Durchführung eines öffentlichen
Teilrückerwerbsangebots geschaffen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, das Teilrückerwerbsangebot nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung durchzuführen. Die Einzelheiten hierzu wird die
Gesellschaft zu gegebener Zeit separat bekanntgeben.
Kontakt
CLIQ Digital AG
Grünstraße 8
40212 Düsseldorf, Deutschland
investors@cliqdigital.com
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cliq Digital
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cliq Digital
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent