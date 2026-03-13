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GNW-News: Außerordentliche Hauptversammlung beschließt öffentliches Teilrückerwerbsangebot und Einziehung der zurückerworbenen Aktien

24.04.26 15:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cliq Digital AG
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^Düsseldorf, 24. April 2026. Die außerordentliche Hauptversammlung der Cliq

Digital AG (?CLIQ" oder die?Gesellschaft") (ISIN DE000A35JS40), die auf

Verlangen der Aktionärin Dylan Media B.V. heute stattfand, hat erwartungsgemäß

einen Beschluss über eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung von bis zu

2.987.012 (entspricht bis zu 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft) im Rahmen

eines öffentlichen Teilrückerwerbsangebots zu erwerbender eigener Aktien mit

einer Mehrheit von 94,99 % der vertretenen Stimmen gefasst. Damit haben die

Aktionäre der Gesellschaft die Grundlage für die Durchführung eines öffentlichen

Teilrückerwerbsangebots geschaffen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, das Teilrückerwerbsangebot nach Maßgabe des

Beschlusses der Hauptversammlung durchzuführen. Die Einzelheiten hierzu wird die

Gesellschaft zu gegebener Zeit separat bekanntgeben.

Kontakt

CLIQ Digital AG

Grünstraße 8

40212 Düsseldorf, Deutschland

investors@cliqdigital.com

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