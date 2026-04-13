GNW-News: AutoFull stellt den M6 Ultra+ 2.0 vor: den weltweit ersten Gaming-Stuhl mit aktiver Kühl-, Heiz- und Shiatsu-Massagefunktion

^HAMBURG, Deutschland, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Langes Sitzen beim

Gaming oder im Arbeitsalltag ist zur Normalität geworden, doch längere Phasen

Wer­bung Wer­bung

der Inaktivität können zu Beschwerden und sogar zu langfristigen

Gesundheitsproblemen führen. AutoFull hat den M6 Ultra+ 2.0 vorgestellt, den

weltweit ersten Gaming-Stuhl, der aktive Kühl- und Heizfunktionen mit einem

integrierten Shiatsu-Massagesystem kombiniert.

Der für langes Sitzen konzipierte Stuhl ist darauf ausgelegt, durch eine

Kombination aus Temperaturregulierung, Massagefunktion und ergonomischen

Wer­bung Wer­bung

Einstellmöglichkeiten höchsten Komfort zu gewährleisten.

Innovative Funktionen für Komfort und Unterstützung

Der M6 Ultra+ 2.0 bietet eine Reihe innovativer Funktionen zur Verbesserung des

Komforts bei längerem Sitzen. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen ein

integriertes Shiatsu-Massagesystem und eine 6-fach verstellbare dynamische

AdapTech-Lendenwirbelstütze, die beide so konzipiert sind, dass sie sich an

Wer­bung Wer­bung

verschiedene Sitzpositionen anpassen und eine individuelle ergonomische

Unterstützung bieten.

Darüber hinaus verfügt der Stuhl über eine aktive Kühl- und Heizfunktion, sodass

die Benutzer das ganze Jahr über bei unterschiedlichen Temperaturen und in

verschiedenen Umgebungen ein angenehmes Sitzerlebnis genießen.

Für die weitere Unterstützung bei längerem Gebrauch verfügt der M6 Ultra+ 2.0

zudem über ein Vibrationsmassagesystem für die Beine zur Förderung der

Durchblutung und zur Linderung von Taubheitsgefühlen bei langen Sessions. Das

Sitzgestell verfügt über ein Hochfrequenz-Vibrationssystem mit zwei Motoren, das

durch Mikroschwingungen die Durchblutung anregen soll. Diese Funktion trägt dazu

bei, Taubheitsgefühle und Druckschmerzen bei langen Sessions zu reduzieren und

fördert so anhaltenden Komfort und Beweglichkeit.

Ausbau der Präsenz im E-Sport

AutoFull baut seine Präsenz in der professionellen E-Sport-Branche durch

strategische Partnerschaften und Sponsoring weiter aus; das Unternehmen ist

offizieller Partner des globalen E-Sport-Turniers?Intel Extreme Masters (IEM)

2026". Diese Zusammenarbeit unterstreicht den wachsenden Einfluss von AutoFull

in den Spitzenbereichen des E-Sports.

Darüber hinaus arbeitet die Marke mit Profispielern zusammen. Zu ihnen gehören

Nikola?NiKo" Kova? und Jian?Uzi" Zihao, die die Marke als erfahrene

Botschafter unterstützen.

Der M6 Ultra+ 2.0 wird vom 14. bis zum 27. April 2026 zum Frühbucherpreis von

769,99 $ erhältlich sein. Der reguläre Preis beträgt 1.099 $.

Über AutoFull

AutoFull ist eine Marke für Gaming-Stühle, die sich auf ergonomische

Sitzlösungen für E-Sportler und professionelle Benutzer spezialisiert hat. Das

Unternehmen ist für sein Engagement bei globalen E-Sport-Events und seine

Zusammenarbeit mit Spitzenspielern bekannt. Es unterstützt lange Gaming-Sessions

und Arbeitstage durch die Kombination von Design, Funktionalität und Komfort.

Unternehmen: AutoFull

E-Mail: service@autofull.com

Website: https://www.Autofull.eu (https://www.autofull.eu/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe47a6b5-df6c-4bb3-a640-

4289c9679932

Â°