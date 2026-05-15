GNW-News: AutoFull wird für die Saison 2026-2027 offizieller Gaming-Stuhl-Partner der ESL Pro Tour

^BERLIN, May 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AutoFull (https://www.autofull.eu/)

unterstützt in der Saison 2026 und 2027 die ESL Pro Tour für Counter-Strike 2

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als offizieller Gaming-Stuhl-Partner.

Im Rahmen der Vereinbarung stellt AutoFull die Gaming-Stühle für Wettkampfbühnen

und Trainingsbereiche bei ausgewählten ESL Pro Tour-Events bereit.

Die Partnerschaft umfasst wichtige ESL Pro Tour-Events wie die Intel Extreme

Masters, die ESL Pro League und die ESL Challenger League.

Während der Wettbewerbe und im täglichen Training der Spieler stellt AutoFull

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zwei ergonomische Gaming-Stühle zur Verfügung: den M6 Ultra+ 2.0 Shiatsu

(https://www.autofull.eu/a/omnitrack/dfffaff8) und den M6 Ultra 2.0

(https://www.amazon.de/dp/B0FSZQTSTJ).

Die Stühle wurden speziell für langes Sitzen entwickelt und bieten Funktionen,

die bei intensiven Gaming-Sessions für mehr Komfort und bessere Konzentration

sorgen sollen. Zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen zählen eine integrierte

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Lendenmassagefunktion, die 6-Way-AdaptTech-Dynamic-Lordosenstütze, aktive Kühl-

und Heizfunktionen sowie eine Vibrationsmassagefunktion für die Beine, die die

Durchblutung fördern und Taubheitsgefühle durch langes Sitzen reduzieren soll.

Die Stühle verfügen zudem über ein ergonomisches Design, das speziell für

längere Sitzphasen ausgelegt ist. Damit wird den Anforderungen von

Wettkampfspielern Rechnung getragen, die viel Zeit in Trainingsräumen und bei

Turnieren mit hohem Wettkampfdruck verbringen.

Mit der wachsenden Popularität des E-Sports wird Ausrüstung, die eine gute

Körperhaltung, Komfort und Ausdauer fördert, zunehmend zu einem festen

Bestandteil leistungsorientierter Gaming-Umgebungen für Spieler und Teams.

?Wir freuen uns sehr darauf, in der Saison 2026 und 2027 mit der ESL FACEIT

Group zusammenzuarbeiten", sagte Anna DING, Gründerin von AutoFull.?Counter-

Strike verlangt höchste Konzentration und körperliche Ausdauer."

Mit seinem Engagement bei den ESL Pro Tour- und Intel Extreme Masters-Events

möchte AutoFull sowohl etablierte Profispieler als auch aufstrebende Talente

unterstützen, die im erweiterten ESL-Ökosystem antreten. Während der

Turniersaisons 2026 und 2027 werden Gaming-Stühle von AutoFull fester

Bestandteil der Event-Umgebungen sein.

Über AutoFull

AutoFull wurde 2014 gegründet und ist eine führende E-Sport-Marke, die sich auf

leistungsstarke Gaming-Ausrüstung wie E-Sport-Stühle, -Tische und immersive

Spieleerlebnisse spezialisiert hat.

Mit Beteilung an nahezu 2.000 Wettbewerben und der Zusammenarbeit mit Hunderten

Teams weltweit bietet AutoFull professionelle Gaming-Erlebnisse für Spieler und

E-Sport-Communitys. Durch gamingorientiertes Design und kontinuierliche

Innovation fördert das Unternehmen weiterhin eine Kultur, die von Leidenschaft,

Wettbewerbsgeist und Spielfreude geprägt ist.

Unternehmen: AutoFull

Kontaktperson: Heikong

E-Mail: heikong@autofull.com (mailto:heikong@autofull.com)

Website: https://www.autofull.eu

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45abb32f-01d1-4560-a4f8-

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https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6ece558-8c13-43f2-92ea-

a71f32d17596

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