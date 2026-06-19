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GNW-News: Automatisierung und Interoperabilität der Krankenhausapotheke: Deenova realisiert eine integrierte Plattform für das Arzneimittelmanagement am Poli...

22.06.26 06:04 Uhr

^Mailand, June 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deenova

(https://www.deenova.com/de/homepage-deu/) gibt den Start der Aktivitäten zur

Implementierung eines neuen integrierten Systems für die Automatisierung und

Rückverfolgbarkeit des Arzneimittelmanagements bei der Fondazione IRCCS Ca'

Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (https://www.policlinico.mi.it/)

bekannt. Das Projekt wird von einer temporären Unternehmensgemeinschaft unter

der Leitung von Deenova entwickelt, an der auch Becton Dickinson Italia und GPI

beteiligt sind.

Dieser Vertrag bestätigt die Position von Deenova als Vorreiter im Bereich der

Interoperabilität in der Krankenhausapotheke. Seit seiner Gründung verfolgt das

Unternehmen ein Modell, in dem Automatisierung, Software, Rückverfolgbarkeit,

hochwertige Dienstleistungen und klinische Prozesse nicht als voneinander

getrennte Komponenten, sondern als Teile eines einzigen integrierten Ökosystems

fungieren. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Integration der verschiedenen

im Policlinico vorhandenen Anwendungskomponenten.

Die technologische Architektur des Projekts integriert das System BD Rowa Vmax

160 von BD für die hochverdichtete Lagerung in der Zentralapotheke, Ward Phasys

von Riedl/GPI für das kontrollierte Arzneimittelmanagement in den

Fachabteilungen sowie die sicheren Medikamentenschränke ALL-IN-1 Meds von

Deenova für die dezentrale Lagerung und den kontrollierten Zugriff auf

Arzneimittelpackungen auf den Stationen. Diese werden durch eine Middleware-

Umgebung auf Basis von ORBIT, der proprietären Software von Deenova, gesteuert,

die darauf ausgelegt ist, die Rückverfolgbarkeit, die Betriebskontinuität und

die Patientensicherheit entlang des gesamten Medikationsprozesses zu stärken.

Das Ergebnis ist eine resiliente Krankenhausapotheke, in der die Automatisierung

der Zentralapotheke, sichere Medikamentenschränke, die Kontrolle der

Arzneimittel in den Stationen und die digitale Integration in einer einzigen,

kohärenten Architektur für das Arzneimittelmanagement und die Rückverfolgbarkeit

zusammengeführt werden.

Zur Vergabe des Auftrags erklärte Giorgio Pavesi, CEO von Deenova:

"Dieser Vertrag stärkt eine Überzeugung, die Deenova seit seiner Gründung

begleitet: Interoperabilität ist kein ergänzendes Element der Automatisierung

von Krankenhausapotheken, sondern ihre eigentliche ermöglichende Architektur.

Erst wenn Technologien, Daten und Arbeitsabläufe wirklich miteinander verbunden

sind, kann die Automatisierung ihr volles Potenzial in Bezug auf Sicherheit,

Effizienz und Skalierbarkeit entfalten."

Deenova

Seit 2004 entwickelt Deenova Lösungen in den Bereichen Mechatronik,

Automatisierung und Interoperabilität für das Closed-Loop-Medication-Management

und die Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten. Damit unterstützt das

Unternehmen Gesundheitseinrichtungen bei der sicheren, effizienten und

integrierten Verwaltung von Arzneimitteln, Therapien und Prozessen der

Krankenhausapotheke. Weitere Informationen: www.deenova.com

(https://www.deenova.com/)

Kontakt

Christophe Jaffuel

CCO

+39 0523 785331

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