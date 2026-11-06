GNW-News: Axi ermöglicht den Handel mit Pre-IPO-Kontrakten auf OpenAI und Anthropic
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^SYDNEY, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein global tätiger Online-Broker
für Devisen und CFDs, hat Perpetual-Futures-Kontrakte auf OpenAI und Anthropic
eingeführt. Damit können Trader bereits vor den erwarteten Börsengängen auf
Kursbewegungen der beiden weltweit am meisten beachteten Unternehmen im Bereich
der künstlichen Intelligenz spekulieren.
Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Wettlauf um den Börsengang
führender KI-Unternehmen zunehmend an Dynamik gewinnt. Anthropic, das
Unternehmen hinter dem KI-Chatbot Claude, hat am 26. Oktober 2026 einen Antrag
auf einen Börsengang (Initial Public Offering, IPO) eingereicht und plant eine
Notierung an der Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT. Auch OpenAI, das Unternehmen
hinter ChatGPT, verfolgt unterdessen einen möglichen Börsengang. Seine
längerfristigen IPO-Pläne stoßen dabei auf großes Interesse an den
Finanzmärkten.
Angesichts der wachsenden Erwartungen hinsichtlich der künftigen Bewertungen
beider Unternehmen bietet das neue Angebot von Axi Tradern eine alternative
Möglichkeit, an deren Kursentwicklung zu partizipieren, ohne einen
traditionellen Börsengang abwarten zu müssen.
Mit den neuen Kontrakten können Trader sowohl Long- als auch Short-Positionen
eingehen und so auf potenzielle Kurssteigerungen oder -rückgänge spekulieren.
Die Perpetual-Futures-Kontrakte können rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche
gehandelt werden, auch am Wochenende. Damit bieten sie mehr Flexibilität als
herkömmliche Handelsinstrumente, die an Börsen gehandelt werden.
Die Kontrakte ermöglichen zudem den Einsatz eines Hebels von bis zu 25:1.
Dadurch können Trader Positionen eingehen, für die im Verhältnis zum gesamten
Marktengagement eine geringere Anfangsmargin erforderlich ist. Da es sich um
Perpetual Futures handelt, müssen Trader weder Aktien der beiden Unternehmen
besitzen noch eine zugrunde liegende Aktienposition halten.
Mit der Einführung der Kontrakte auf OpenAI und Anthropic erweitert Axi sein
Angebot an Handelsmöglichkeiten und trägt damit der zunehmenden Verflechtung von
Finanzmärkten, neuen Technologien und der globalen KI-Branche Rechnung.
Über Axi
Axi ist ein weltweit tätiger Online-Broker, der Privatanlegern und
professionellen Tradern Zugang zu Devisen, Aktien, Indizes und Rohstoffen
bietet. Mit seinen Handelsplattformen, Schulungsmaterialien und Marktanalyse-
Tools hilft Axi Tradern dabei, sich sicher auf den globalen Finanzmärkten
zurechtzufinden.
Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Beworben von AxiTrader LLC. Der Handel birgt ein hohes Risiko von
Anlageverlusten. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht
verfügbar. Er dient nicht als Anlageberatung.
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