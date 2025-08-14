GNW-News: Axi feiert große Erfolge bei den Global Business and Finance Magazine Awards 2025
^SYDNEY, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führender Anbieter globaler
Finanzdienstleistungen, wurde bei den Global Business and Finance Magazine
Awards* 2025 mit mehreren renommierten Auszeichnungen geehrt, die seine
wachsende globale Bedeutung und sein konsequentes Streben nach Exzellenz
unterstreichen.
Axi wurde mit folgenden Auszeichnungen geehrt:
Beste Finanzinstitution 2025 - Großbritannien
Beste Finanzinstitution 2025 - Lateinamerika
Beste Finanzinstitution 2025 - Naher Osten
Diese Auszeichnungen zeugen von Axis' unermüdlichem Engagement für die Förderung
der finanziellen Inklusion und die Entwicklung intelligenter, kundenorientierter
Lösungen auf den globalen Märkten. Von zentraler Bedeutung für diesen Erfolg war
das Wachstum von Axi Select, dem Flaggschiff-Programm des Unternehmens für die
Kapitalallokation, das aufstrebenden Traderinnen und Tradern die Tools und
Geldmittel zur Verfügung stellt, die sie für eine erfolgreiche Karriere im
Trading benötigen. Axi Select hat Tausenden von Traderinnen und Tradern weltweit
den Zugang zu institutioneller Unterstützung ermöglicht und so ihr Potenzial
verwirklicht.
Das Angebot an Trading-Produkten und -Dienstleistungen von Axi - von
fortschrittlichen Analysen über nahtlose Multi-Asset-Plattformen bis hin zu
maßgeschneiderten Lösungen für Einzel-, professionelle und institutionelle
Kundinnen und Kunden - hat wesentlich zur Entwicklung einer stärkeren und
inklusiveren globalen Trading-Community beigetragen. Besonders deutlich zeigt
sich dies in Großbritannien, Lateinamerika und dem Nahen Osten, wo Axi sein
lokales Angebot und seine Support-Dienstleistungen erheblich ausgebaut hat.
Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi, äußerte sich zu dieser
Leistung wie folgt:
?Wir bei Axi glauben, dass Exzellenz kein Ziel ist, sondern eine tägliche
Verpflichtung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, unseren Mitarbeitenden und
den Prinzipien, die für unseren Fortschritt ausschlaggebend sind. Die
Anerkennung in so unterschiedlichen Regionen ist ein eindrucksvoller Beweis
dafür, dass Vertrauen, Innovationskraft und Integrität weltweit Wirkung
entfalten, wenn sie fest in der Unternehmenskultur verankert sind."
Über Axi
Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden
von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für
verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und
mehr.
Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich
bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com).
Das Axi-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader Limited
vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und
Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle
Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht
verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
*Es gelten die üblichen Trading-Gebühren und Mindestanforderungen für
Einzahlungen.
**Erteilt an die Axi-Unternehmensgruppe.
Â°