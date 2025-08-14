GNW-News: Axi feiert große Erfolge bei den Global Business and Finance Magazine Awards 2025

^SYDNEY, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führender Anbieter globaler

Finanzdienstleistungen, wurde bei den Global Business and Finance Magazine

Awards* 2025 mit mehreren renommierten Auszeichnungen geehrt, die seine

wachsende globale Bedeutung und sein konsequentes Streben nach Exzellenz

unterstreichen.

Axi wurde mit folgenden Auszeichnungen geehrt:

Beste Finanzinstitution 2025 - Großbritannien

Beste Finanzinstitution 2025 - Lateinamerika

Beste Finanzinstitution 2025 - Naher Osten

Diese Auszeichnungen zeugen von Axis' unermüdlichem Engagement für die Förderung

der finanziellen Inklusion und die Entwicklung intelligenter, kundenorientierter

Lösungen auf den globalen Märkten. Von zentraler Bedeutung für diesen Erfolg war

das Wachstum von Axi Select, dem Flaggschiff-Programm des Unternehmens für die

Kapitalallokation, das aufstrebenden Traderinnen und Tradern die Tools und

Geldmittel zur Verfügung stellt, die sie für eine erfolgreiche Karriere im

Trading benötigen. Axi Select hat Tausenden von Traderinnen und Tradern weltweit

den Zugang zu institutioneller Unterstützung ermöglicht und so ihr Potenzial

verwirklicht.

Das Angebot an Trading-Produkten und -Dienstleistungen von Axi - von

fortschrittlichen Analysen über nahtlose Multi-Asset-Plattformen bis hin zu

maßgeschneiderten Lösungen für Einzel-, professionelle und institutionelle

Kundinnen und Kunden - hat wesentlich zur Entwicklung einer stärkeren und

inklusiveren globalen Trading-Community beigetragen. Besonders deutlich zeigt

sich dies in Großbritannien, Lateinamerika und dem Nahen Osten, wo Axi sein

lokales Angebot und seine Support-Dienstleistungen erheblich ausgebaut hat.

Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi, äußerte sich zu dieser

Leistung wie folgt:

?Wir bei Axi glauben, dass Exzellenz kein Ziel ist, sondern eine tägliche

Verpflichtung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, unseren Mitarbeitenden und

den Prinzipien, die für unseren Fortschritt ausschlaggebend sind. Die

Anerkennung in so unterschiedlichen Regionen ist ein eindrucksvoller Beweis

dafür, dass Vertrauen, Innovationskraft und Integrität weltweit Wirkung

entfalten, wenn sie fest in der Unternehmenskultur verankert sind."

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com).

Das Axi-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader Limited

vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und

Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle

Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht

verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen

Geschäftsbedingungen.

*Es gelten die üblichen Trading-Gebühren und Mindestanforderungen für

Einzahlungen.

**Erteilt an die Axi-Unternehmensgruppe.

Â°