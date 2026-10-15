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GNW-News: Axi führt MCP-Integration ein, die MT5-Konten mit Claude verbindet

^SYDNEY, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Künstliche Intelligenz verändert

grundlegend, wie Menschen mit Technologie interagieren. Auch die Online-

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Handelsbranche entwickelt ihre Tools weiter. KI-gestützte Anwendungen eröffnen

neue Möglichkeiten, Informationen zu analysieren und zunehmend komplexe

Arbeitsabläufe zu verwalten. Damit können Händler ihr Handelserlebnis

effizienter und zugänglicher gestalten.

Vor diesem Hintergrund hat Axi, ein global tätiger Online-Trading-Broker, die

Einführung seiner Axi-MCP-Integration angekündigt. Diese verbindet berechtigte

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MT5-Konten mit Claude, dem von Anthropic entwickelten KI-Assistenten. Dadurch

wird die KI-gestützte Interaktion direkt in die Handelsumgebung integriert.

Berechtigte Kunden können über Claude auf Live-Marktdaten zugreifen, Positionen

überwachen, Trades ausführen und Risikoparameter aktualisieren.

Die Integration basiert auf dem Model Context Protocol (MCP), einem offenen

Standard zur Anbindung von KI-Anwendungen an externe Tools und Datenquellen. Sie

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verdeutlicht, wie künstliche Intelligenz und Online-Handelstechnologie zunehmend

zusammenwachsen. Kunden können ihre berechtigten MT5-Konten über Claude.ai

verbinden, indem sie den Axi-Konnektor hinzufügen, die Einrichtung abschließen

und den Zugriff mit ihren sicheren Axi-Anmeldedaten autorisieren.

?KI eröffnet neue Möglichkeiten, die Interaktion zwischen Händlern und

Technologie neu zu gestalten. Mit unserer MCP-Integration bringen wir KI näher

an den Handelsalltag heran, indem wir Claude direkt mit berechtigten MT5-Konten

verbinden", so Santiago Vazquez-Munoz, Global Head of Sales bei Axi.?Damit

gehen wir einen weiteren Schritt in unserem Bestreben, innovative Technologien

zu erschließen, die unseren Kunden neue Möglichkeiten bieten, auf ihre

Handelsinformationen zuzugreifen und ihre Konten zu verwalten."

Die Integration ermöglicht es Kunden, über eine dialogbasierte KI-Schnittstelle

auf unterstützte Kontoinformationen zuzugreifen und verfügbare Handelsfunktionen

zu nutzen. Durch die Verbindung von Claude mit MT5 über MCP erweitert Axi die

Möglichkeiten für berechtigte Kunden, mit ihren Handelskonten zu interagieren.

Dies geschieht vor dem Hintergrund des zunehmenden Einsatzes von KI im

Finanzdienstleistungssektor.

Die Integration beseitigt nicht die mit dem Handel verbundenen Risiken. Kunden

bleiben für ihre Handelsentscheidungen selbst verantwortlich und sollten sich

mit den Berechtigungen vertraut machen, die sie beim Verbinden ihrer Konten

erteilen.

Die Axi-MCP-Integration steht berechtigten Axi-Kunden mit einem aktiven MT5-

Konto zur Verfügung.

Über Axi

Axi ist ein weltweit tätiges Online-Unternehmen für das Devisen- und CFD-

Trading, das Tausende von Kunden in über 100 Ländern weltweit betreut. Axi

bietet OTC-Derivate für eine Vielzahl von Anlageklassen an, darunter Devisen,

Aktien, Gold, Öl und weitere.

Medienkontakt: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Beworben von AxiTrader LLC. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die

Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht

verfügbar.

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