GNW-News: Axi präsentiert neuen Podcast "The Strategy Room" - moderiert von Kathy Lien

^SYDNEY, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das globale Trading-Unternehmen Axi

hat heute den Start von?The Strategy Room by Axi Select" bekannt gegeben.

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Moderiert wird die neue Podcast-Reihe von der renommierten Währungsstrategin und

Managing Director bei BK Forex, Kathy Lien. Die Serie ermöglicht Tradern einen

direkten Einblick in die Strategien, Denkweisen und Risikomanagement-Ansätze von

Top-Performern und angesehenen Marktprofis.

?The Strategy Room" richtet sich an aktive Trader sowie Marktinteressierte und

soll die Lücke zwischen theoretischem Wissen und der praktischen Umsetzung an

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den Märkten durch fundierte Einblicke aus der Praxis schließen.

Greg Rubin, Head of Axi Select bei Axi:

?Langfristiger Erfolg beim Trading erfordert mehr als nur den Zugang zu den

Märkten - er setzt Disziplin, Struktur und stetige Weiterbildung voraus. Mit

'The Strategy Room' schaffen wir eine Plattform, auf der Trader direkt von den

Top-Performern des Axi-Select-Programms sowie von führenden Branchenexperten

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erfahren, wie diese ihre Strategien verfeinern und Risiken in dynamischen

Marktumgebungen managen."

Moderiert von Kathy Lien, die für ihre Expertise in den Devisenmärkten und in

der globalen Makroanalyse weltweit geschätzt wird, stellt der Podcast sowohl

Trader des Axi-Select-Programms als auch erfahrene Experten aus der gesamten

Finanzbranche vor. Die einzelnen Episoden beleuchten, wie Marktteilnehmer mit

Volatilität umgehen, sich an verändernde Konjunkturzyklen anpassen und neue

Handelschancen identifizieren.

Der Launch unterstreicht das umfassendere Engagement von Axi für die

Weiterbildung von Tradern und den Ausbau der Community im Rahmen von Axi Select.

Axi Select ist ein Programm zur Kapitalbereitstellung und Trader-Entwicklung,

das darauf ausgerichtet ist, talentierte Trader zu identifizieren und bei der

Skalierung ihrer Strategien zu unterstützen.

?The Strategy Room by Axi Select" ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen

verfügbar; neue Folgen werden regelmäßig veröffentlicht. Highlights und

exklusive Inhalte werden zudem über die digitalen Kanäle von Axi geteilt.

The Strategy Room ansehen: https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

Über Axi

Axi ist ein globaler Online-Broker, der Zugang zu Devisen, Indizes, Rohstoffen

und digitalen Assets bietet und Kunden in über 100 Ländern betreut. Über Axi

Select bietet das Unternehmen finanzierte Handelsmöglichkeiten und strukturierte

Unterstützung bei der professionellen Weiterentwicklung von Tradern.

Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Weitere Informationen zum Axi-Select-Programm: https://www.axi.com/int/funded-

trader-program

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kunden von AxiTrader LLC vorbehalten.

CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer

Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in

unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren

sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.

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