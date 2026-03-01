GNW-News: Axi startet nach erfolgreicher Bloomberg-Kampagne die neue Webinar-Reihe "Axi Select"
^SYDNEY, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der weltweit tätige Online-Broker Axi
hat die Einführung einer neuen Webinar-Reihe im Rahmen seines?Axi Select"-
Programms angekündigt und baut damit seine Bildungsinitiative für Trader nach
dem erfolgreichen Abschluss seiner jüngsten Bloomberg-Kampagne weiter aus. Das
erste Webinar ist für April 2026 geplant und wird Teil einer fortlaufenden Reihe
sein, die der globalen Trading-Community von Axi von Experten geleitete
Markteinblicke und praktische Trading-Schulungen bieten soll.
Die neue Webinar-Reihe stellt die nächste Phase des Engagements von Axi dar, die
Weiterbildung von Tradern durch leicht zugängliche, professionelle Schulungen zu
fördern. Aufbauend auf der starken Resonanz, die während der Bloomberg-Kampagne
erreicht wurde, zielt die Initiative darauf ab, Tradern ein tieferes
Marktverständnis, strukturierte Lernmöglichkeiten und direkten Zugang zu
erfahrenen Marktexperten zu bieten.
Greg Rubin, Head of Axi Select bei Axi:
?Die Bloomberg-Kampagne machte deutlich, dass die Nachfrage nach glaubwürdigen,
von Experten geleiteten Schulungen wächst, die Tradern helfen, die
schnelllebigen Märkte von heute besser zu verstehen. Mit dem Start der Axi
Select-Webinarreihe können wir diesen Dialog fortsetzen, indem wir Tradern
direkten Zugang zu Einblicken, Analysen und praktischem Wissen bieten, das
darauf ausgerichtet ist, ihre langfristige Entwicklung im Trading zu fördern."
Die Eröffnungsveranstaltung wird von Cassandra Ng moderiert, einer
Finanzmarktanalystin, Dozentin und Trading-Spezialistin mit langjähriger
Erfahrung in der Kommentierung von Marktentwicklungen und der Vermittlung von
Trading-Kenntnissen an ein internationales Publikum. Im Mittelpunkt der
Veranstaltung stehen Marktprognosen, Handelsstrategien und Grundsätze des
Risikomanagements, die Tradern helfen sollen, sich in einem sich wandelnden
Marktumfeld sicherer zu bewegen.
Cassandra meinte dazu:
?Weiterbildung ist für Trader, die an den Märkten Beständigkeit und Disziplin
entwickeln möchten, unverzichtbar. Diese Webinar-Reihe soll komplexe
Marktbewegungen verständlich machen und praktische Erkenntnisse liefern, die
Trader in ihren eigenen Strategien umsetzen können."
Über die Referentin
Cassandra Ng ist Traderin bei einer Prop-Firma und Marktanalystin bei einem
preisgekrönten Research-Unternehmen - dort fließen ihre Forschungsergebnisse
täglich in die Entscheidungen Tausender Trader ein. Ihre Spezialgebiete sind die
Elliott-Wellen-Theorie und Fibonacci-Zahlen - damit prognostiziert sie, wohin
sich die Märkte entwickeln werden. Nach jahrelanger Erfahrung in der
Zusammenarbeit mit Privatanlegern und professionellen Tradern ist sie darauf
spezialisiert, komplexe Finanzkonzepte durch Webinare, Workshops und
Marktanalysen in praktisches Handelswissen umzusetzen.
Die Webinar-Reihe ist Teil der übergeordneten Mission von Axi, Trader durch
Weiterbildung, Technologie und strukturierte Entwicklungsmöglichkeiten zu
unterstützen. Durch den Übergang von reinen Informationsangeboten zu
interaktiven Lernerfahrungen unterstreicht Axi weiterhin sein Bestreben, einen
echten Mehrwert zu bieten, der über den reinen Zugang zum Handel hinausgeht.
Die Anmeldung ist jetzt möglich, und interessierte Trader können sich unter
folgender Adresse einen Platz sichern:
https://axicorp.zoom.us/webinar/register/WN_h2n3EqLTT-qQww5BZtrx2g
Über Axi
Axi ist ein globaler Online-Broker, der Zugang zum Handel mit Devisen, Aktien,
Indizes, Rohstoffen und digitalen Vermögenswerten ermöglicht. Mit Initiativen
wie Axi Select unterstützt Axi Trader weltweit durch Schulungen, Technologie und
professionelle Trading-Tools.
Medienkontakt: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Weitere Informationen zum Axi-Select-Programm: https://www.axi.com/int/funded-
trader-program
Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader
LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und
Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es
gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.
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