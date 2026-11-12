GNW-News: Axi wird im Rahmen des Trusted-Partner-Programms Werbepartner von Babypips

12.11.26 12:55 Uhr

^SYDNEY, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein weltweit tätiger Online-

Broker für den Devisen- und CFD-Handel, ist im Rahmen des Trusted-Partner-

Werbung

Programms eine Werbepartnerschaft mit Babypips eingegangen. Damit erhält das

Unternehmen die Möglichkeit, seine Markenbekanntheit innerhalb einer etablierten

Zielgruppe von Forex-Tradern und angehenden Marktteilnehmern zu steigern.

Babypips wurde 2005 gegründet und hat sich seither zu einer der führenden

Online-Anlaufstellen für die Vermittlung von Forex-Wissen entwickelt. Millionen

von Lesern nutzen die Plattform, um sich mit den Grundlagen und Zusammenhängen

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des Devisenmarkts vertraut zu machen. Die leicht verständlichen Lernangebote

vermitteln die Grundlagen des Forex-Handels und erläutern die wirtschaftlichen

Faktoren, die Wechselkurse und die Entwicklung der Finanzmärkte insgesamt

beeinflussen.

Zum Bildungsangebot gehört die School of Pipsology. Das kostenlose Lernprogramm

führt Schritt für Schritt durch die Grundlagen des Devisenhandels und die

technische Analyse und lässt sich im eigenen Lerntempo absolvieren. Das Premium-

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Curriculum geht noch weiter und behandelt unter anderem Price Action,

makroökonomische Fundamentaldaten, Intermarket-Analyse, globale Liquidität und

die Entwicklung von Handelsplänen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf

dem Risikomanagement. Darüber hinaus bietet Babypips Marktkommentare, Trading-

Tools, Quizformate und ein Community-Forum.

Im Rahmen des Trusted-Partner-Programms wird Axi als Werbepartner auf Babypips

präsentiert. Über speziell gekennzeichnete Werbeplatzierungen erhalten die Leser

die Möglichkeit, mehr über den Broker und seine Trading-Dienstleistungen zu

erfahren. Die Zusammenarbeit verschafft Axi Zugang zu einer für das Unternehmen

relevanten Zielgruppe. Zugleich bleibt die redaktionelle Unabhängigkeit von

Babypips gewahrt: Werbliche Partnerschaften und eigenständige redaktionelle

sowie edukative Inhalte werden weiterhin klar voneinander getrennt.

?Babypips hat sich als feste Größe im Bereich der Forex-Ausbildung etabliert und

erreicht Menschen, die sich mit den Finanzmärkten auseinandersetzen und aktiv

daran teilnehmen möchten. Die Partnerschaft im Rahmen des Trusted-Partner-

Programms bietet uns die Möglichkeit, unsere Marke in diesem Umfeld noch

sichtbarer zu machen und weitere Trader auf unser Angebot aufmerksam zu machen",

erklärt Julie Sharova, Global Head of Marketing bei Axi.

Um Trader in jeder Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen, wurde die School of

Pipsology kontinuierlich weiterentwickelt und deckt inzwischen weit mehr als die

Forex-Grundlagen ab. Das Angebot umfasst auch anspruchsvolle Themen der

Marktanalyse. Zu den jüngsten Erweiterungen des Curriculums zählen spezielle

Lernmodule zu Price-Action-Strategien, makroökonomischen Fundamentaldaten und

globaler Liquidität. Hinzu kommt ein praxisorientierter Leitfaden, der die

Grundlagen des Tradings bei Prop-Trading-Firmen vermittelt. Auch der Austausch

unter Tradern kommt nicht zu kurz: In den aktiven Community-Foren können sich

Marktteilnehmer aus aller Welt über Handelsstrategien austauschen, aktuelle

Marktbewegungen analysieren und ihre Einschätzungen in Echtzeit miteinander

teilen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.axi.com (https://www.axi.com/) und

www.babypips.com (https://www.babypips.com/).

Über Axi

Axi ist ein international tätiger Online-Broker für den Devisen- und CFD-Handel.

Über intuitive Trading-Plattformen, leistungsstarke Tools und ein umfassendes

Bildungsangebot ermöglicht das Unternehmen Tausenden von Kunden in mehr als 100

Ländern den Zugang zu den Finanzmärkten. Das Produktportfolio umfasst den

Devisenhandel, CFDs und Perpetual Futures. Welche Produkte verfügbar sind, hängt

von der jeweiligen Region und der zuständigen Gesellschaft ab.

Über Babypips

Babypips wurde 2005 gegründet und zählt heute zu den weltweit renommiertesten

Online-Informationsangeboten für private Trader. Besonders bekannt ist die

Plattform für ihr Flaggschiff, die School of Pipsology. Neben seinen

Bildungsangeboten stellt Babypips Marktteilnehmern mit MarketMilk(TM) ein intuitiv

bedienbares, visuelles Tool für technische Analysen und das Marktscreening zur

Verfügung. Hinzu kommen tägliche Marktkommentare, die ausschließlich von der

erfahrenen hauseigenen Redaktion verfasst werden. Das Team berichtet über den

Devisen- und Aktienmarkt, Rohstoffe wie Gold und Öl sowie die Finanzmärkte im

weiteren Sinne. Mit Unterstützung einer aktiven globalen Trading-Community

stellt Babypips jeden Monat Millionen von Lesern verständliche und praxisnahe

Einblicke zur Verfügung, die ihnen helfen, sich in der modernen Investmentwelt

zurechtzufinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.babypips.com

(https://www.babypips.com/).

Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Beworben von AxiTrader LLC. Der Handel birgt ein hohes Risiko von

Anlageverlusten. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht

verfügbar.

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