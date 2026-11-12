GNW-News: Axi wird im Rahmen des Trusted-Partner-Programms Werbepartner von Babypips
^SYDNEY, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein weltweit tätiger Online-
Broker für den Devisen- und CFD-Handel, ist im Rahmen des Trusted-Partner-
Programms eine Werbepartnerschaft mit Babypips eingegangen. Damit erhält das
Unternehmen die Möglichkeit, seine Markenbekanntheit innerhalb einer etablierten
Zielgruppe von Forex-Tradern und angehenden Marktteilnehmern zu steigern.
Babypips wurde 2005 gegründet und hat sich seither zu einer der führenden
Online-Anlaufstellen für die Vermittlung von Forex-Wissen entwickelt. Millionen
von Lesern nutzen die Plattform, um sich mit den Grundlagen und Zusammenhängen
des Devisenmarkts vertraut zu machen. Die leicht verständlichen Lernangebote
vermitteln die Grundlagen des Forex-Handels und erläutern die wirtschaftlichen
Faktoren, die Wechselkurse und die Entwicklung der Finanzmärkte insgesamt
beeinflussen.
Zum Bildungsangebot gehört die School of Pipsology. Das kostenlose Lernprogramm
führt Schritt für Schritt durch die Grundlagen des Devisenhandels und die
technische Analyse und lässt sich im eigenen Lerntempo absolvieren. Das Premium-
Curriculum geht noch weiter und behandelt unter anderem Price Action,
makroökonomische Fundamentaldaten, Intermarket-Analyse, globale Liquidität und
die Entwicklung von Handelsplänen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf
dem Risikomanagement. Darüber hinaus bietet Babypips Marktkommentare, Trading-
Tools, Quizformate und ein Community-Forum.
Im Rahmen des Trusted-Partner-Programms wird Axi als Werbepartner auf Babypips
präsentiert. Über speziell gekennzeichnete Werbeplatzierungen erhalten die Leser
die Möglichkeit, mehr über den Broker und seine Trading-Dienstleistungen zu
erfahren. Die Zusammenarbeit verschafft Axi Zugang zu einer für das Unternehmen
relevanten Zielgruppe. Zugleich bleibt die redaktionelle Unabhängigkeit von
Babypips gewahrt: Werbliche Partnerschaften und eigenständige redaktionelle
sowie edukative Inhalte werden weiterhin klar voneinander getrennt.
?Babypips hat sich als feste Größe im Bereich der Forex-Ausbildung etabliert und
erreicht Menschen, die sich mit den Finanzmärkten auseinandersetzen und aktiv
daran teilnehmen möchten. Die Partnerschaft im Rahmen des Trusted-Partner-
Programms bietet uns die Möglichkeit, unsere Marke in diesem Umfeld noch
sichtbarer zu machen und weitere Trader auf unser Angebot aufmerksam zu machen",
erklärt Julie Sharova, Global Head of Marketing bei Axi.
Um Trader in jeder Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen, wurde die School of
Pipsology kontinuierlich weiterentwickelt und deckt inzwischen weit mehr als die
Forex-Grundlagen ab. Das Angebot umfasst auch anspruchsvolle Themen der
Marktanalyse. Zu den jüngsten Erweiterungen des Curriculums zählen spezielle
Lernmodule zu Price-Action-Strategien, makroökonomischen Fundamentaldaten und
globaler Liquidität. Hinzu kommt ein praxisorientierter Leitfaden, der die
Grundlagen des Tradings bei Prop-Trading-Firmen vermittelt. Auch der Austausch
unter Tradern kommt nicht zu kurz: In den aktiven Community-Foren können sich
Marktteilnehmer aus aller Welt über Handelsstrategien austauschen, aktuelle
Marktbewegungen analysieren und ihre Einschätzungen in Echtzeit miteinander
teilen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.axi.com (https://www.axi.com/) und
www.babypips.com (https://www.babypips.com/).
Über Axi
Axi ist ein international tätiger Online-Broker für den Devisen- und CFD-Handel.
Über intuitive Trading-Plattformen, leistungsstarke Tools und ein umfassendes
Bildungsangebot ermöglicht das Unternehmen Tausenden von Kunden in mehr als 100
Ländern den Zugang zu den Finanzmärkten. Das Produktportfolio umfasst den
Devisenhandel, CFDs und Perpetual Futures. Welche Produkte verfügbar sind, hängt
von der jeweiligen Region und der zuständigen Gesellschaft ab.
Über Babypips
Babypips wurde 2005 gegründet und zählt heute zu den weltweit renommiertesten
Online-Informationsangeboten für private Trader. Besonders bekannt ist die
Plattform für ihr Flaggschiff, die School of Pipsology. Neben seinen
Bildungsangeboten stellt Babypips Marktteilnehmern mit MarketMilk(TM) ein intuitiv
bedienbares, visuelles Tool für technische Analysen und das Marktscreening zur
Verfügung. Hinzu kommen tägliche Marktkommentare, die ausschließlich von der
erfahrenen hauseigenen Redaktion verfasst werden. Das Team berichtet über den
Devisen- und Aktienmarkt, Rohstoffe wie Gold und Öl sowie die Finanzmärkte im
weiteren Sinne. Mit Unterstützung einer aktiven globalen Trading-Community
stellt Babypips jeden Monat Millionen von Lesern verständliche und praxisnahe
Einblicke zur Verfügung, die ihnen helfen, sich in der modernen Investmentwelt
zurechtzufinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.babypips.com
(https://www.babypips.com/).
Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Beworben von AxiTrader LLC. Der Handel birgt ein hohes Risiko von
Anlageverlusten. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht
verfügbar.
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