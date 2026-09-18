GNW-News: BAIC FOTON präsentiert auf der IAA TRANSPORTATION 2026 seine Strategie für Europa
^HANNOVER, Deutschland, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Executive Vice
President von BAIC FOTON, Liu Xuguang, erläuterte am Medientag auf einer
Pressekonferenz der IAA TRANSPORTATION 2026 die europäische Strategie des
Unternehmens. Der Plan sieht die internationale Expansion, Produkte im Bereich
der neuen Energien, intelligente Technologien und eine stärkere lokale Präsenz
vor und soll die Entwicklung von BAIC FOTON zu einem weltweit wettbewerbsfähigen
Nutzfahrzeughersteller vorantreiben.
BAIC FOTON präsentiert Nutzfahrzeuge.
Globales Wachstum und Produktstrategie
BAIC FOTON wurde 1996 gegründet, beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter und
betreibt 23 intelligente Fabriken in China sowie 32 Produktionsstätten im
Ausland. Seit 21 Jahren ist das Unternehmen Absatzmeister auf dem chinesischen
Nutzfahrzeugmarkt und seit 15 Jahren führend beim Export chinesischer
Nutzfahrzeuge.
Die?Three Comprehensives"-Strategie des Unternehmens ist auf
Internationalisierung, Energiewende und intelligente Entwicklung ausgerichtet.
Auf den internationalen Märkten konzentriert sich BAIC FOTON auf lokal
angepasste Produkte, integrierte Transport- und Energielösungen sowie
Partnerschaften zur Stärkung des lokalen Operativgeschäfts.
Das Portfolio des Unternehmens umfasst Schwerlast- und Leicht-Lkw, Transporter,
Pickups, Busse und Spezialfahrzeuge. Zu den Antriebsoptionen zählen
konventionelle Verbrenner, batterieelektrische Systeme, Hybridantriebe und
Wasserstoffsysteme. FOTON bietet eine umfassende Modellpalette an Premium-
Nutzfahrzeugen, FORLAND konzentriert sich auf leichte und Mini-Nutzfahrzeuge im
Großserienbereich, und CAVAN entwickelt Mobilitätslösungen auf Basis grüner
Energie.
In Europa setzt BAIC FOTON vorrangig auf batterieelektrische, hybride und
Wasserstoff-Technologien im Fracht- und Personenverkehr. Der Elektro-Transporter
CAVAN basiert auf einer batterieelektrischen Plattform, die für Effizienz im
städtischen Verteilerverkehr ausgelegt ist und sich durch eine optimierte
Raumnutzung und einen geringeren Energieverbrauch auszeichnet.
Speziell entwickelte New-Energy-Plattformen bilden die Grundlage der
Modellpalette und ermöglichen Fahrzeugspezifikationen, die auf unterschiedliche
Strecken, Nutzlasten und Einsatzzyklen zugeschnitten sind. Dieser Produktansatz
bietet europäischen Flottenbetreibern praxisgerechte Lösungen für den
innerstädtischen Lieferverkehr, die regionale Distribution, den Fernverkehr und
den Personentransport und unterstützt zugleich den Umstieg auf einen
emissionsärmeren Betrieb sowie ein effizientes Flottenmanagement.
Langfristige Lokalisierung in Europa
BAIC FOTON ist derzeit in knapp 20 europäischen Märkten mit mehr als 300
Servicestützpunkten vertreten. Das Unternehmen plant, seine Präsenz auf den
wichtigsten europäischen Märkten auszubauen und bis 2028 eine lokale Montage zu
errichten. Ein europäisches Technologiezentrum unterstützt bereits die Bereiche
Marktforschung, Produktentwicklung und technische Services und sorgt dafür, dass
die Fahrzeuge den EU-Vorschriften und Kundenanforderungen entsprechen.
Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen ein Energie- und Mobilitätsökosystem,
das Solarenergie, Energiespeicherung, Ladeinfrastruktur, Vehicle-to-Grid-
Services und Lastprüfungen umfasst. BAIC FOTON plant mindestens 5.000 Lade-
Terminals in Europa und versucht gemeinsam mit lokalen Partnern Lösungen für
Fahrzeug-Leasing, Flottenmanagement sowie Gebrauchtwagen-Services anzubieten.
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b45b-8f7bae36a127
Name: Yu Wang
E-Mail: wangyu82@foton.com.cn
Website: www.fotonmotor.comÂ°