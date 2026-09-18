GNW-News: BAIC FOTON präsentiert auf der IAA TRANSPORTATION 2026 seine Strategie für Europa

18.09.26 17:13 Uhr

^HANNOVER, Deutschland, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Executive Vice

President von BAIC FOTON, Liu Xuguang, erläuterte am Medientag auf einer

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Pressekonferenz der IAA TRANSPORTATION 2026 die europäische Strategie des

Unternehmens. Der Plan sieht die internationale Expansion, Produkte im Bereich

der neuen Energien, intelligente Technologien und eine stärkere lokale Präsenz

vor und soll die Entwicklung von BAIC FOTON zu einem weltweit wettbewerbsfähigen

Nutzfahrzeughersteller vorantreiben.

BAIC FOTON präsentiert Nutzfahrzeuge.

Globales Wachstum und Produktstrategie

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BAIC FOTON wurde 1996 gegründet, beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter und

betreibt 23 intelligente Fabriken in China sowie 32 Produktionsstätten im

Ausland. Seit 21 Jahren ist das Unternehmen Absatzmeister auf dem chinesischen

Nutzfahrzeugmarkt und seit 15 Jahren führend beim Export chinesischer

Nutzfahrzeuge.

Die?Three Comprehensives"-Strategie des Unternehmens ist auf

Internationalisierung, Energiewende und intelligente Entwicklung ausgerichtet.

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Auf den internationalen Märkten konzentriert sich BAIC FOTON auf lokal

angepasste Produkte, integrierte Transport- und Energielösungen sowie

Partnerschaften zur Stärkung des lokalen Operativgeschäfts.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst Schwerlast- und Leicht-Lkw, Transporter,

Pickups, Busse und Spezialfahrzeuge. Zu den Antriebsoptionen zählen

konventionelle Verbrenner, batterieelektrische Systeme, Hybridantriebe und

Wasserstoffsysteme. FOTON bietet eine umfassende Modellpalette an Premium-

Nutzfahrzeugen, FORLAND konzentriert sich auf leichte und Mini-Nutzfahrzeuge im

Großserienbereich, und CAVAN entwickelt Mobilitätslösungen auf Basis grüner

Energie.

In Europa setzt BAIC FOTON vorrangig auf batterieelektrische, hybride und

Wasserstoff-Technologien im Fracht- und Personenverkehr. Der Elektro-Transporter

CAVAN basiert auf einer batterieelektrischen Plattform, die für Effizienz im

städtischen Verteilerverkehr ausgelegt ist und sich durch eine optimierte

Raumnutzung und einen geringeren Energieverbrauch auszeichnet.

Speziell entwickelte New-Energy-Plattformen bilden die Grundlage der

Modellpalette und ermöglichen Fahrzeugspezifikationen, die auf unterschiedliche

Strecken, Nutzlasten und Einsatzzyklen zugeschnitten sind. Dieser Produktansatz

bietet europäischen Flottenbetreibern praxisgerechte Lösungen für den

innerstädtischen Lieferverkehr, die regionale Distribution, den Fernverkehr und

den Personentransport und unterstützt zugleich den Umstieg auf einen

emissionsärmeren Betrieb sowie ein effizientes Flottenmanagement.

Langfristige Lokalisierung in Europa

BAIC FOTON ist derzeit in knapp 20 europäischen Märkten mit mehr als 300

Servicestützpunkten vertreten. Das Unternehmen plant, seine Präsenz auf den

wichtigsten europäischen Märkten auszubauen und bis 2028 eine lokale Montage zu

errichten. Ein europäisches Technologiezentrum unterstützt bereits die Bereiche

Marktforschung, Produktentwicklung und technische Services und sorgt dafür, dass

die Fahrzeuge den EU-Vorschriften und Kundenanforderungen entsprechen.

Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen ein Energie- und Mobilitätsökosystem,

das Solarenergie, Energiespeicherung, Ladeinfrastruktur, Vehicle-to-Grid-

Services und Lastprüfungen umfasst. BAIC FOTON plant mindestens 5.000 Lade-

Terminals in Europa und versucht gemeinsam mit lokalen Partnern Lösungen für

Fahrzeug-Leasing, Flottenmanagement sowie Gebrauchtwagen-Services anzubieten.

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b45b-8f7bae36a127

Name: Yu Wang

E-Mail: wangyu82@foton.com.cn

Website: www.fotonmotor.comÂ°