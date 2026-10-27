GNW-News: Basilea erhöht Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 sowie Finanzziel der «Agenda 2030» und gibt Updates zu den fortgeschrittenen klinischen Entwi...
Werte in diesem Artikel
^* Erwarteter Anstieg des Betriebsgewinns 2026 auf CHF 115 Mio. (zuvor
CHF 70 Mio.), getragen von höher als erwarteten Cresemba- und Zevtera-
basierten Umsätzen in Höhe von CHF 250 Mio. (zuvor CHF 210 Mio.)
* Ziel für kumulativen Cashflow für «Agenda 2030» auf CHF 650 Mio. angehoben
(zuvor CHF 600 Mio.)
* Updates zum Design des klinischen Spätphasen-Entwicklungsprogramms für
Ceftibuten-Ledaborbactam und zu Fortschritten in den Phase-3-Studien mit
Fosmanogepix
* Capital Markets Day am 28. Oktober 2026
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Allschwil, 27. Oktober 2026
Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches
Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patientinnen und
Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze
erkrankt sind, gab heute die Anhebung seiner Finanzprognose für das Gesamtjahr
2026 bekannt sowie die Erhöhung des Zielwerts für den kumulativen Cashflow aus
den vermarkteten Produkten für den Zeitraum 2026-2030 im Rahmen der
strategischen Initiative «Agenda 2030». Vor dem morgigen Capital Markets Day in
Zürich gab das Unternehmen zudem Updates zu den Fortschritten in seinen
klinischen Spätphasen-Programmen für Ceftibuten-Ledaborbactam und Fosmanogepix.
David Veitch, Chief Executive Officer von Basilea, sagte: «Die anhaltend
positive Entwicklung unseres kommerziellen Geschäfts stärkt das finanzielle
Fundament unserer «Agenda 2030» und erweitert unsere Möglichkeiten, weiter in
zukünftiges Wachstum zu investieren. Bis 2030 wollen wir ein diversifiziertes
Geschäft mit vier kommerzialisierten Produkten und einer führenden Forschungs-
und Entwicklungspipeline im Bereich Antiinfektiva etablieren. Wir freuen uns
darauf, Investoren, Analysten und Medienvertretern an unserem morgigen Capital
Markets Day in Zürich unseren Weg in die nächste Wachstumsphase von Basilea
vorzustellen.»
Adesh Kaul, Chief Financial Officer, ergänzte: «Das weiterhin starke Wachstum
von Cresemba unterstreicht die Qualität und die Dauerhaftigkeit unseres
kommerziellen Geschäfts. Wir rechnen damit, deutlich höhere Meilensteinzahlungen
zu erhalten. Dies ermöglicht uns, unsere Gesamtjahresprognose für die Cresemba-
und Zevtera-basierten Umsätze in 2026 gegenüber unserer bisherigen Guidance
deutlich um 19% auf CHF 250 Mio. anzuheben. Angesichts der anhaltend positiven
Dynamik von Cresemba erhöhen wir auch unser «Agenda-2030»-Ziel für den
kumulierten Cashflow aus Cresemba und Zevtera von CHF 600 Mio. auf CHF 650 Mio.
Dieser verbesserte Ausblick stärkt unsere Fähigkeit, zukünftige
Wachstumsinitiativen zu finanzieren.»
Als Update zum klinischen Spätphasen-Entwicklungsprogramm für Ceftibuten-
Ledaborbactam sagte Chief Medical Officer Dr. Marc Engelhardt: «Unsere
kürzlichen Gespräche mit der FDA und der EMA haben uns mehr Klarheit über den
optimalen klinischen Entwicklungspfad für Ceftibuten-Ledaborbactam sowie über
das für das angestrebte Produktprofil erforderliche Datenpaket geschaffen. Unser
Ziel ist eine breite und nicht auf bestimmte Patientengruppen eingeschränkte
Anwendung bei Patientinnen und Patienten mit komplizierten Harnwegsinfektionen.
Folglich planen wir nun eine kombinierte Phase-2/3-Studie im Rahmen eines
einzigen Studienprotokolls, das heisst ohne eine zusätzliche, konfirmatorische
Phase-3-Studie. Der Studienstart ist weiterhin für Mitte 2027 vorgesehen. Dieser
Ansatz erfordert weniger Studienteilnehmer als zwei separate Phase-3-Studien.
Erste Daten aus dem Phase-2-Teil der Studie könnten so bereits Ende 2028 zur
Verfügung stehen. Derzeit fokussieren wird uns darauf, die verbleibenden
Vorbereitungen abzuschliessen, darunter die Finalisierung des Protokolls für die
Phase-2/3-Studie, den Abschluss der laufenden Phase-1-Studie, die weitere Daten
zur Verträglichkeit und Sicherheit liefert(1), ergänzende PK/PD-Analysen sowie
die Bereitstellung des klinischen Studienmaterials.»
Zu den Fortschritten in den Phase-3-Studien mit Fosmanogepix(2)(, )(3) ergänzte
er: «Unser globales Phase-3-Programm für Fosmanogepix schreitet in Richtung der
für Mitte 2028 erwarteten Studienergebnisse voran. Die Rekrutierung für die
Salvage-Therapie-Kohorte der Studie zu invasiven Schimmelpilzinfektionen wurde
erfolgreich abgeschlossen und damit ein wichtiger Meilenstein des Programms
erreicht. In den übrigen Kohorten dieser Studie sowie in der Studie zu invasiver
Candidiasis wird die Rekrutierung fortgesetzt. Unser Ziel ist es, das Potenzial
von Fosmanogepix bestmöglich auszuschöpfen und für den Markteintritt die
breitestmögliche Zulassung anzustreben. Daher planen wir, die Ergebnisse beider
Phase-3-Studien gemeinsam in die ersten Zulassungsanträge einzubeziehen.»
Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 erhöht und kumulatives Cashflow-Ziel der
«Agenda 2030» angehoben
Basilea gibt folgende aktualisierte Guidance für das Geschäftsjahr (GJ) 2026
gegenüber GJ 2025:
GJ 2026 GJ 2026
(in CHF Mio. / Prozent) aktualisierte bisherige GJ 2025
Guidance Guidance Actuals
-------------------------------------------------------------------------------
Cresemba- und Zevtera-basierte
Umsätze ~250 ~210 194.4
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Umsatz gesamt ~310 (Anstieg um ~33%) Anstieg um ~15% 232.4
-------------------------------------------------------------------------------
Forschungs- und
Entwicklungsaufwand ~125 (Anstieg um ~18%) Anstieg um ~20% 105.9
-------------------------------------------------------------------------------
Betriebsgewinn ~115 (Anstieg um ~123%) Anstieg um ~40% 51.5
* Für die Cresemba- und Zevtera-basierten Umsätze wird nun ein Anstieg auf
CHF ~250 Mio. erwartet (gegenüber der bisherigen Guidance von CHF ~210
Mio.), mit einem Mittelzufluss von CHF ~215 Mio. (gegenüber der bisherigen
Guidance von CHF ~180 Mio.). Meilensteinzahlungen werden nun in Höhe von CHF
~65 Mio. erwartet (gegenüber der bisherigen Guidance von CHF ~35 Mio.).
* Im Rahmen der «Agenda 2030» erhöht sich damit der erwartete kumulierte
Cashflow aus Cresemba und Zevtera für den Zeitraum 2026 bis 2030 auf
CHF 650 Mio. (bisher: CHF 600 Mio.).
Basilea richtet morgen, am 28. Oktober 2026, einen Capital Markets Day aus
Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Einblick in die strategische
Ausrichtung des Unternehmens sowie in die wichtigsten Werttreiber. Neben
Beiträgen des Managements werden auch externe Experten Einblicke in aktuelle
Entwicklungen geben. Für weitere Details zur Agenda und zur Registrierung
besuchen Sie bitte https://basilea-cmd.com/#E4A948
Über Basilea
Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes
biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel
ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um
Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze
erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente
für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von
invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen.
Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer
Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com
(https://www.basilea.com/).
Ausschlussklausel
Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete
Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen»,
«können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea
Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf
den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung
sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten
bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen
oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von
denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen
hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea
Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen
Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.
Fosmanogepix und Ceftibuten-Ledaborbactam
Diese Projekte werden anteilig mit Bundesmitteln des US-Gesundheitsministeriums
(HHS), Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), Biomedical
Advanced Research and Development Authority (BARDA) finanziert. Fosmanogepix
unter der OT-Nummer 75A50124C00033 und Ceftibuten-Ledaborbactam unter der
Vertragsnummer 75A50123C00050. Die Verträge und die Finanzierung durch US-
Bundesmittel stellen keine Zustimmung zu Studienergebnissen oder Empfehlung für
das Produkt oder das Unternehmen dar.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Peer Nils Schröder, PhD
Head of Corporate Communications & Investor Relations
Basilea Pharmaceutica International AG, Allschwil
Hegenheimermattweg 167b
4123 Allschwil
Schweiz
Telefon +41 61 606 1102
media_relations@basilea.com (mailto:media_relations@basilea.com)
E-Mail investor_relations@basilea.com (mailto:investor_relations@basilea.com)
Diese Ad hoc-Mitteilung ist unter www.basilea.com
(https://www.basilea.com) abrufbar.
Quellenangaben
1. ClinicalTrials.gov-Identifier: NCT06733675
2. FAST-IC (Fosmanogepix Against Standard-of-care Treatment in Invasive
Candidiasis: ClinicalTrials.gov-Identifier: NCT05421858
3. FORWARD-IM (FOsmanogepix study Run Worldwide as Antifungal treatment in
Resistant Disease caused by Invasive Molds): ClinicalTrials.gov-Identifier:
NCT06925321
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