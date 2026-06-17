GNW-News: Batmobile Racing präsentiert markantes neues Fahrzeugdesign mit Fasoul- und Lightec-Partnerschaft für die Lamborghini Super Trofeo Asia auf dem Fuj...

^OYAMA, Japan, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJI SPEEDWAY -- Batmobile

Racing gibt eine bedeutende Doppelpartnerschaft mit den Premiummarken Fasoul und

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Lightec bekannt. Im Rahmen der kommenden Runde der renommierten Lamborghini

Super Trofeo Asia auf dem legendären Fuji Speedway in Japan präsentiert das Team

ein markantes neues Fahrzeugdesign. Batmobile Racing geht als Tabellenführer der

hart umkämpften Pro-Kategorie in das Rennwochenende, mit William Tregurtha

(Vereinigtes Königreich) und Jonathan Cecotto (Monaco) am Steuer des

leistungsstarken Fahrzeugs Nr. 3.

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Über Fasoul

Fasoul ist eine technologieorientierte Marke, die sich der Innovation im Heat-

not-Burn-(HNB)-Sektor widmet. Durch kontinuierliche technische Forschung und

Produktentwicklung treibt Fasoul die Weiterentwicklung seiner Produkte voran,

verbessert das Nutzererlebnis und schafft zusätzlichen Mehrwert für erwachsene

Konsumenten.

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Die Unterstützung von Batmobile Racing auf dem Fuji Speedway durch Fasoul steht

für das gemeinsame Streben nach technischer Innovation, Leistungssteigerung und

kontinuierlicher Weiterentwicklung. Gemeinsam verkörpern beide Partner den

Anspruch, durch Innovation Fortschritt zu ermöglichen und durch Technologie

Mehrwert zu schaffen.

Über Lightec

Lightec ist ein traditionsreiches japanisches Unternehmen, das 1937 gegründet

wurde und moderne Lebensweisen durch innovative Produkte und durchdachtes Design

bereichert. Geleitet von Qualität, Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit und

kontinuierlicher Innovation hat sich Lightec als vertrauenswürdige Marke

etabliert, die die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher erkennt und

erfüllt.

Auf Meisterschaftskurs

Batmobile Racing führt derzeit die Pro-Kategorie der Lamborghini Super Trofeo

Asia an. Dies unterstreicht das reibungslose Zusammenspiel von Fahrern,

Ingenieuren und der gesamten Teamstruktur. Da der Fuji Speedway einen

entscheidenden Punkt der Saison markiert, ist das Team klar fokussiert und

entschlossen, seinen Vorsprung auf die Verfolger auszubauen.

Die Lamborghini Super Trofeo Asia gilt als eine der wettbewerbsstärksten und

renommiertesten Markenpokal-Serien im asiatisch-pazifischen Raum und zieht

Spitzentalente sowie Elite-Teams aus aller Welt an. Jeder Punkt ist hart

erkämpft, was die Meisterschaftsführung von Batmobile Racing umso

bemerkenswerter macht.

Dieses Material richtet sich ausschließlich an Medienvertreter und Zielgruppen

ab 20 Jahren in Ländern und Regionen, in denen entsprechende Kommunikation

zulässig ist. Es bewirbt weder den Tabakkonsum noch die Nutzung durch Personen

unter 20 Jahren.

Contact: Ein Wu, pr@globalfasoul.com

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