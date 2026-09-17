GNW-News: BDStar veranstaltet Ecosystem Partner Conference 2026 in München
^MÜNCHEN, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich fand die BDStar Ecosystem
Partner Conference 2026 erfolgreich in München statt. Ziel der Veranstaltung war
es, den Austausch und die Zusammenarbeit zu fördern und ein stärkeres
industrielles Ökosystem aufzubauen. Kunden, Vertriebspartner und
Kooperationspartner aus zahlreichen Ländern nahmen an der Konferenz teil.
Unter dem Motto?Ecosystem Synergy for Intelligent Evolution" stellte BDStar
seine iLDB®-Strategie sowie Anwendungen und Entwicklungspläne für GNSS Services
vor und führte Schulungen für Vertriebspartner durch. Darüber hinaus tauschte
sich BDStar mit den Teilnehmern intensiv über eine engere Zusammenarbeit und die
Stärkung des Ökosystems aus.
Ru Xin Zhou, Gründer und Vorstandsvorsitzender von BDStar, erklärte, dass die
Internationalisierung eine zentrale Strategie des Unternehmens sei. BDStar werde
seine Investitionen in den globalen Märkten weiter ausbauen und lokale Teams
aufbauen, um Kunden weltweit nicht nur bessere Produkte, sondern auch besseren
Service und Support zu bieten.
Darüber hinaus nahm BDStar an der INTERGEO 2026 in München teil und präsentierte
GNSS-Chips, -Module, -Antennen und -Services sowie Chip-Cloud GNSS Solutions für
verschiedene Anwendungsbereiche.
Kontakt:
Nieves Zhang
BDStar@BDStar.com (mailto:BDStar@BDStar.com)
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