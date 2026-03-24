GNW-News: Benevity in die jährliche Liste der weltweit innovativsten Unternehmen 2026 von Fast Company aufgenommen
^CALGARY, Alberta, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., der
weltweit führende Anbieter von Social-Impact-Software, gab heute bekannt, dass
das Unternehmen in die renommierte jährliche Liste der weltweit innovativsten
Unternehmen 2026 von Fast Company aufgenommen wurde. Die diesjährige Liste
würdigt Unternehmen, die durch ihre Innovationen Industrie und Kultur prägen.
Benevity wurde insbesondere in der Kategorie?Social Good" für seine
bahnbrechende Enterprise Impact Platform und die strategische Integration
verantwortungsbewusster KI ausgezeichnet. Diese Innovationen haben dazu
beigetragen, die soziale Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social
Responsibility, CSR) von einer rein transaktionalen Funktion in einen
leistungsstarken Motor für die Mobilisierung von Mitarbeitern und das Engagement
in der Gemeinschaft zu transformieren.
?Bei Benevity bewerten wir Innovation danach, wie gut wir Sinnhaftigkeit am
Arbeitsplatz fördern", so Soraya Alexander, CEO von Benevity.?Die Auszeichnung
als eines der innovativsten Unternehmen durch Fast Company ist eine Anerkennung
für die Kunden und Non-Profit-Organisationen, mit denen wir täglich
zusammenarbeiten und die das Konzept der sinnhaften Führungskultur neu
definieren. Die Anerkennung unserer Enterprise Impact Platform und unseres
Ansatzes für verantwortungsvolle KI entspricht unserer tiefen Überzeugung, dass
das Ökosystem für sinnorientiertes Handeln eine vertrauenswürdige, vernetzte
Infrastruktur benötigt, um Unternehmensziele in reale, weitreichende
Auswirkungen umzusetzen."
* Die Benevity Enterprise Impact Platform: Die Benevity Enterprise Impact
Platform wurde im Mai 2025 als erste End-to-End-Lösung für
Fördermittelvergabe und werteorientiertes Mitarbeiterengagement eingeführt
und bietet die unverzichtbare Infrastruktur für soziales
Unternehmensengagement. Durch die Zusammenführung von Spenden,
Freiwilligenarbeit und Fördermitteln auf einer einzigen sicheren,
gesetzeskonformen und vernetzten Plattform ermöglicht Benevity den
wertorientiertesten Marken der Welt - darunter mehrere durch Fast Company
als innovativste Unternehmen ausgezeichnete - den Zugang zu mehr als
2,5 Millionen geprüften gemeinnützigen Organisationen und die Möglichkeit,
ihre Missionen mit Zuversicht auszuweiten.
* Verantwortungsvolle KI-Führung: Benevity hat den branchenweit ersten Chief
AI Officer zum Leiter seiner Responsible AI-Charta ernannt. Durch einen
methodischen Ansatz zur Integration von agentischer KI in die Benevity
Enterprise Impact Platform treibt das Unternehmen weiterhin
Plattforminnovationen voran, die die Kluft zwischen Absicht und Wirkung
überbrücken. Dieser Ansatz liefert messbare Ergebnisse: Die jüngsten KI-
Funktionen verzeichnen eine beispiellose Akzeptanz, wobei fast jeder dritte
Kunde neue KI-Funktionen bereits in der ersten Woche nach ihrer
Veröffentlichung auf der Enterprise Impact Platform aktiviert.
Benevity reiht sich in eine Elitegruppe von Unternehmen auf der Liste für 2026
ein. Die Redakteure und Autoren von Fast Company bewerten Tausende von
Einreichungen im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Bewerbungsverfahrens. Das
Ergebnis ist ein weltumspannender Leitfaden für aktuelle Innovationen, der von
Start-ups in der Frühphase bis hin zu einigen der wichtigsten Unternehmen der
Welt reicht.
Über Benevity
Benevity, eine zertifizierte B Corporation, ist der weltweit führende Anbieter
von Enterprise-Social-Impact-Software. Die All-in-One-Plattform von Benevity
ermöglicht es den zielstrebigsten Unternehmen der Welt, soziale
Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu integrieren
- und so messbare, skalierbare und nachhaltige Auswirkungen zu erzielen.
Benevity hat seit 2008 über 560.000 gemeinnützige Organisationen mit mehr als
44 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 7,7 Millionen Changemaker weltweit
aktiviert. So hilft Benevity Unternehmen, Vertrauen aufzubauen, Mitarbeiter zu
engagieren, die Mitarbeiterbindung zu stärken und Innovationen voranzutreiben.
Die einheitliche Plattform unterstützt Spenden, Freiwilligenarbeit, Zuschüsse
und die Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente
Erkenntnisse und eine sichere, globale Infrastruktur. Weitere Informationen
finden Sie auf www.benevity.com.
Kontakt: press@benevity.com (mailto:press@benevity.com)
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