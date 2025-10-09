GNW-News: Benevity startet Staffel 4 des Podcasts "Speaking of Purpose"
^CALGARY, Alberta, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc.
(https://benevity.com/), der weltweit führende Anbieter von Software für soziale
Auswirkungen, gab heute den Start der vierten Staffel von Speaking of Purpose
von Benevity® bekannt - einem Podcast mit Führungskräften in offenen Gesprächen
über die aktuellen Kräfte, die Wirtschaft, Führung und soziales Engagement
prägen.
Der Podcast wird von Sona Khosla (https://www.linkedin.com/in/sonakhosla/),
Chief Impact Officer bei Benevity und Leiterin von Benevity Impact Labs
(https://benevity.com/research), moderiert und umfasst acht mutige sowie
authentische Episoden mit inspirierenden Wegbereitern, die auf den Punkt
bringen, was es bedeutet und was nötig ist, um die Kraft von Zielstrebigkeit,
Nachhaltigkeit und sozialer Wirkung auf globaler Ebene zu nutzen.
?In letzter Zeit hören wir nicht genug mutige Stimmen auf der Welt", sagt
Khosla.?Diese Staffel von Speaking of Purpose hebt mutige Changemaker aus
globalen Konzernen und kleinen gemeinnützigen Organisationen hervor, die sich
nicht davon abhalten lassen, in einer Zeit, in der dies besonders schwierig
erscheint, zielstrebig voranzugehen. Diese Führungskräfte erinnern uns daran,
dass wir nicht länger in einer Welt der Binärsysteme leben - dass zielstrebige
Führung tatsächlich völlig im Einklang mit der Erzielung von Gewinnen steht."
Staffel 4 startet heute mit Khoslas Gespräch mit Rose Marcario, der ehemaligen
CEO von Patagonia (https://www.youtube.com/watch?v=GdkhkPRg_xI), die den
Unternehmenserfolg durch mutige, werteorientierte Entscheidungen neu definiert
hat. Von der Aufforderung an die Kunden, am Black Friday keine Patagonia-
Produkte zu kaufen, bis hin zur Einbettung der Zielsetzung in jeden Aspekt des
Geschäfts zeigt Marcario, wie moralische Überzeugung und Geschäftsstrategie
nebeneinander bestehen - und erfolgreich sein können. Unter ihrer Führung
vervierfachte sich der Umsatz von Patagonia.
Der Rest der Staffel bietet spannende Gespräche mit:
Charu Adesnik, stellvertretender Direktor und COO der Cisco Foundation
Soraya Alexander, kommende CEO von Benevity und ehemalige COO von GoFundMe
Michael Thatcher, CEO von Charity Navigator, und Victoria Vrana, CEO von
GlobalGiving
Shaady Salehi, Geschäftsführer des Trust-Based Philanthropy Project
Dr. Andrew Jones, leitender Forscher des The Conference Board
Maya Colombani, Chief Sustainability, Human Rights and Diversity, Equity &
Inclusion Officer von L'ORÉAL Canada
In der vierten Staffel von Speaking of Purpose wird weiterhin die Schnittstelle
zwischen Geschäft und Zweck beleuchtet. Das Buch bietet umsetzbare Strategien
und Erfahrungsberichte aus der Praxis für Führungskräfte, die ihre positive
Wirkung steigern und gleichzeitig ihre Organisationen stärken möchten.
Die Folgen erscheinen alle zwei Wochen und sind zusammen mit früheren Podcast-
Staffeln auf YouTube
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLdVF3F0hOIP30p0bX2E_ETh8-6HSlxJ56),
Spotify (https://open.spotify.com/show/160sdNc8SF5soa1KEaErzp), Apple Podcasts
(https://podcasts.apple.com/us/podcast/speaking-of-purpose/id1566449924) und der
Benevity-Website (https://benevity.com/speaking-of-purpose) verfügbar.
Über Benevity
Benevity, eine zertifizierte B Corporation, ist der weltweit führende Anbieter
von Enterprise-Social-Impact-Software. Die All-in-One-Plattform von Benevity
ermöglicht es den zielstrebigsten Unternehmen der Welt, soziale
Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu integrieren
- und so messbare, skalierbare und nachhaltige Auswirkungen zu erzielen.
Benevity hat seit 2008 über 500.000 gemeinnützige Organisationen mit mehr als
34,5 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 8,5 Millionen Changemakern
weltweit geholfen, Vertrauen aufzubauen, Mitarbeiter zu motivieren, die
Mitarbeiterbindung zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Die einheitliche
Plattform unterstützt Spenden, Freiwilligenarbeit, Zuschüsse und die
Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente Erkenntnisse und
eine sichere, globale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie
auf benevity.com (http://benevity.com/).
