GNW-News: Benevity startet Staffel 4 des Podcasts "Speaking of Purpose"

^CALGARY, Alberta, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc.

(https://benevity.com/), der weltweit führende Anbieter von Software für soziale

Auswirkungen, gab heute den Start der vierten Staffel von Speaking of Purpose

von Benevity® bekannt - einem Podcast mit Führungskräften in offenen Gesprächen

über die aktuellen Kräfte, die Wirtschaft, Führung und soziales Engagement

prägen.

Der Podcast wird von Sona Khosla (https://www.linkedin.com/in/sonakhosla/),

Chief Impact Officer bei Benevity und Leiterin von Benevity Impact Labs

(https://benevity.com/research), moderiert und umfasst acht mutige sowie

authentische Episoden mit inspirierenden Wegbereitern, die auf den Punkt

bringen, was es bedeutet und was nötig ist, um die Kraft von Zielstrebigkeit,

Nachhaltigkeit und sozialer Wirkung auf globaler Ebene zu nutzen.

?In letzter Zeit hören wir nicht genug mutige Stimmen auf der Welt", sagt

Khosla.?Diese Staffel von Speaking of Purpose hebt mutige Changemaker aus

globalen Konzernen und kleinen gemeinnützigen Organisationen hervor, die sich

nicht davon abhalten lassen, in einer Zeit, in der dies besonders schwierig

erscheint, zielstrebig voranzugehen. Diese Führungskräfte erinnern uns daran,

dass wir nicht länger in einer Welt der Binärsysteme leben - dass zielstrebige

Führung tatsächlich völlig im Einklang mit der Erzielung von Gewinnen steht."

Staffel 4 startet heute mit Khoslas Gespräch mit Rose Marcario, der ehemaligen

CEO von Patagonia (https://www.youtube.com/watch?v=GdkhkPRg_xI), die den

Unternehmenserfolg durch mutige, werteorientierte Entscheidungen neu definiert

hat. Von der Aufforderung an die Kunden, am Black Friday keine Patagonia-

Produkte zu kaufen, bis hin zur Einbettung der Zielsetzung in jeden Aspekt des

Geschäfts zeigt Marcario, wie moralische Überzeugung und Geschäftsstrategie

nebeneinander bestehen - und erfolgreich sein können. Unter ihrer Führung

vervierfachte sich der Umsatz von Patagonia.

Der Rest der Staffel bietet spannende Gespräche mit:

Charu Adesnik, stellvertretender Direktor und COO der Cisco Foundation

Soraya Alexander, kommende CEO von Benevity und ehemalige COO von GoFundMe

Michael Thatcher, CEO von Charity Navigator, und Victoria Vrana, CEO von

GlobalGiving

Shaady Salehi, Geschäftsführer des Trust-Based Philanthropy Project

Dr. Andrew Jones, leitender Forscher des The Conference Board

Maya Colombani, Chief Sustainability, Human Rights and Diversity, Equity &

Inclusion Officer von L'ORÉAL Canada

In der vierten Staffel von Speaking of Purpose wird weiterhin die Schnittstelle

zwischen Geschäft und Zweck beleuchtet. Das Buch bietet umsetzbare Strategien

und Erfahrungsberichte aus der Praxis für Führungskräfte, die ihre positive

Wirkung steigern und gleichzeitig ihre Organisationen stärken möchten.

Die Folgen erscheinen alle zwei Wochen und sind zusammen mit früheren Podcast-

Staffeln auf YouTube

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLdVF3F0hOIP30p0bX2E_ETh8-6HSlxJ56),

Spotify (https://open.spotify.com/show/160sdNc8SF5soa1KEaErzp), Apple Podcasts

(https://podcasts.apple.com/us/podcast/speaking-of-purpose/id1566449924) und der

Benevity-Website (https://benevity.com/speaking-of-purpose) verfügbar.

Über Benevity

Benevity, eine zertifizierte B Corporation, ist der weltweit führende Anbieter

von Enterprise-Social-Impact-Software. Die All-in-One-Plattform von Benevity

ermöglicht es den zielstrebigsten Unternehmen der Welt, soziale

Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu integrieren

- und so messbare, skalierbare und nachhaltige Auswirkungen zu erzielen.

Benevity hat seit 2008 über 500.000 gemeinnützige Organisationen mit mehr als

34,5 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 8,5 Millionen Changemakern

weltweit geholfen, Vertrauen aufzubauen, Mitarbeiter zu motivieren, die

Mitarbeiterbindung zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Die einheitliche

Plattform unterstützt Spenden, Freiwilligenarbeit, Zuschüsse und die

Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente Erkenntnisse und

eine sichere, globale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie

auf benevity.com (http://benevity.com/).

Pressekontakt

Indrani Ray-Ghosal

press@benevity.com

Â°