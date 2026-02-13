GNW-News: Bericht der Everest Group unterstreicht die wachsende Bedeutung intelligenter Dokumentenverarbeitung für die Modernisierung von Dienstleistungen im...

Werte in diesem Artikel

^IRVING, Texas, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (?XBP

Global" oder?das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein führender Anbieter von

Workflow-Automatisierung, der jahrzehntelange Branchenerfahrung, eine globale

Präsenz und agentenbasierte KI nutzt, um die Automatisierung von

Geschäftsprozessen und die digitale Transformation neu zu konzipieren,

präsentiert einen neuen Bericht der Everest Group, der von XBP Global

unterstützt wurde. Laut einem neuen Bericht der Everest Group beschleunigen

öffentliche Einrichtungen weltweit die Einführung intelligenter

Dokumentenverarbeitung (Intelligent Document Processing,?IDP"), um ihre

Dienstleistungen zu verbessern, die Compliance zu stärken und den steigenden

Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.

Der Bericht untersucht, wie Regierungsbehörden von stark dokumentenbasierten,

manuellen Prozessen wie Formularbearbeitung, Lizenzierung,

Korrespondenzmanagement und Berichterstattung über die Compliance zu KI-

gestützten, skalierbaren und transparenten digitalen Arbeitsabläufen übergehen.

Da öffentliche Einrichtungen zunehmend unter Druck stehen, mit weniger

Ressourcen mehr zu leisten, hat sich IDP zu einem entscheidenden Faktor für

operative Resilienz und bürgerorientierte Transformation entwickelt.

Die Analyse der Everest Group zeigt, dass Behörden im öffentlichen Sektor

weiterhin große Mengen strukturierter, halbstrukturierter und unstrukturierter

Dokumente verwalten, darunter Papierformulare, gescannte Bilder, E-Mails und

handschriftliche Einreichungen.

Der Bericht analysiert, wie Plattformen für intelligente Dokumentenverarbeitung

(IDP), die auf KI, maschinellem Lernen, Computer Vision und natürlicher

Sprachverarbeitung basieren, diese Umgebungen verändern und physische

Dokumentenökosysteme mit intelligenten, digitalen Workflows verbinden.

Durch die Überbrückung der Kluft zwischen papierbasierter Realität und KI-

gesteuerter Automatisierung ermöglicht IDP den Behörden, die Genauigkeit ihrer

Entscheidungen zu verbessern, die Bearbeitung zu beschleunigen, die

Überprüfbarkeit zu stärken und operative Rückstände abzubauen, während

Mitarbeitende sich auf höherwertige, bürgernahe Services konzentrieren können.

Über die Effizienz hinaus stellt die Everest Group fest, dass IDP zu einem

strategischen Hebel für eine messbare, ergebnisorientierte Transformation des

öffentlichen Sektors wird.

Der Bericht umfasst Anwendungsfälle aus dem öffentlichen Sektor entlang der

gesamten Wertschöpfungskette, ein speziell auf Behörden zugeschnittenes ROI-

Modell, ein anschauliches Wirkungsmodell, einen Fahrplan für die Umsetzung von

Pilotprojekten bis hin zur Serienreife sowie wichtige Technologietrends, die die

intelligente Automatisierung der nächsten Generation prägen werden.

Da Führungskräfte im öffentlichen Sektor, darunter CIOs, CFOs und

Transformationsverantwortliche, mit technologie- und behördenübergreifenden

Komplexitäten konfrontiert sind, betont der Bericht der Everest Group

(https://xbpglobal.com/analyst-relations/) die Bedeutung eines klaren,

ergebnisorientierten Ansatzes für die Einführung von IDP. Die Entwicklung eines

soliden Business Case, der auf Verantwortlichkeit, Compliance und Service-

Gerechtigkeit ausgerichtet ist, ist für die Erschließung eines langfristigen

Mehrwerts entscheidend.

Der Bericht dient als praktischer Leitfaden für Regierungsorganisationen, die

umfangreiche, physische unstrukturierte Datensätze modernisieren und dabei

Transparenz, Compliance und Vertrauen gewährleisten möchten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United

States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des

Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des

Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere

Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die

Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

häufig an Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwarten",?beabsichtigen",

?werden",?schätzen",?voraussehen",?glauben",?vorhersagen",?planen",

?Ziele",?Prognosen",?könnte",?würde",?fortsetzen",?prognostizieren" oder

ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält

zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das prognostizierte

bereinigte EBITDA und die Nettoverschuldung. Das bereinigte EBITDA ist definiert

als Nettogewinn ohne Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmte einmalige

Posten, während die Nettoverschuldung die Gesamtverschuldung abzüglich

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist. Das Unternehmen kann diese

Kennzahlen nicht ohne erheblichen Aufwand mit den am ehesten vergleichbaren

GAAP-Kennzahlen - Nettogewinn und Gesamtverschuldung - in Einklang bringen, da

die Prognose künftiger Zinsen, Steuern, Abschreibungen und einmaliger Posten mit

Herausforderungen verbunden ist. Diese Kennzahlen dienen ausschließlich zu

Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten

Finanzkennzahlen angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren

auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten

behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter

anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der

Unfähigkeit, erwartete Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der

Transaktion verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) Nichteinhaltung der

Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5)

wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6)

Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; und

(7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XBP

Europe detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts

?Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-K für 2025, der am 19. März

2025 eingereicht wurde, und der Vollmachtserklärung für die

Jahreshauptversammlung 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht

übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt

ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine

Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine

Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse

erzielen werden.

Über XBP Global

XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen,

das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit einer

Präsenz in 20 Ländern und rund 11.000 Fachkräften arbeitet XBP Global mit über

2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um

geschäftskritische Systeme zu orchestrieren, die eine Hyper-Automatisierung

ermöglichen.

Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten

Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen

sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre

wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die

Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global

Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten

und neue Wertpotenziale zu erschließen.

Weitere Nachrichten, Kommentare und Branchenperspektiven finden Sie unter:

https://www.xbpglobal.com/

Bitte folgen Sie uns auch in den sozialen Medien:

X: https://X.com/XBPglobal

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xbpglobal/

Die auf der Website von XBP Global und/oder über die Social-Media-Konten des

Unternehmens veröffentlichten Informationen können für Anleger als wesentlich

angesehen werden. Dementsprechend sollten Investoren, Medien und an XBP Global

interessierte Personen die Website sowie die Social-Media-Konten von XBP Global

zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Unterlagen und öffentlichen

Telefonkonferenzen und Webcasts von XBP Global verfolgen.

Investor Relations: David Shamis, investors@xbpglobal.com

(mailto:investors@xbpglobal.com) | Medienanfragen: Srushti

Rao, press@xbpglobal.com (mailto:press@xbpglobal.com)

