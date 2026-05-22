GNW-News: Berry Swing verzeichnet im ersten Jahr 130 Millionen Kontakte
^FERRARA, Italien, May 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im ersten Jahr wurden in
Italien und Deutschland 130 Millionen Kontakte erreicht, was auf eine
strategische Kombination aus Kommunikationsmaßnahmen, digitalem Marketing und
Partnerschaften im Sportbereich zurückzuführen ist. Von besonderer Bedeutung war
die Zusammenarbeit mit APT Livigno und dem Italienischen Paralympischen Komitee
im Rahmen der Olympischen Spiele 2026. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse des
ersten Jahres von Berry Swing, einem Projekt, das darauf abzielt, den Wert
europäischer Beeren in Italien und Deutschland zu steigern.
Zu den erfolgreich abgeschlossenen Aktivitäten zählt die Zusammenarbeit mit
nationalen und internationalen Sportveranstaltungen. Zum einen war da die
Beteiligung am Granfondo Fausto Coppi, dem jährlich in Cuneo stattfindenden
Amateur-Radrennen, das Teilnehmer aus aller Welt anzieht: Berry Swing erreichte
durch diese Initiative fast 200.000 Kontakte. In Deutschland erwies sich die
Präsenz des Projekts beim Megamarsch in Freiburg als strategisch klug: 40.000
Menschen nahmen daran teil, zusätzlich zu den rund 500.000 Kontakten, die durch
die Kampagne auf der Website der Veranstaltung generiert wurden.
Zwischen Februar und März 2026 (wobei sich dieser Zeitraum mit dem zweiten Jahr
der Kampagne überschnitt) fungierte Berry Swing während der Olympischen Spiele
als Sponsor von APT Livigno und des Italienischen Paralympischen Komitees. Auf
dem Programm stand ein reichhaltiges Angebot an Veranstaltungen, darunter
Auftritte bei My Livigno TV mit Vorträgen zu den Themen Sport, Ernährung und
Anbau sowie eine Sondersendung auf RaiPlay. Sowohl die digitalen als auch die
Vor-Ort-Aktivitäten waren umfangreich: gezielte Veröffentlichungen in den
sozialen Medien, eine auffällige Logopräsenz auf wichtigen Referenzwebsites
während des gesamten Aktionszeitraums sowie die Verteilung von Werbegeschenken
und Informationsmaterialien. In zwei Monaten wurden fast 5 Millionen Kontakte
generiert.
Die Teilnahme des Projekts an bedeutenden nationalen und internationalen
Sportveranstaltungen spiegelt das Engagement von Berry Swing wider, Beeren mit
einem gesunden, aktiven und auf das Wohlbefinden ausgerichteten Lebensstil in
Verbindung zu bringen. Die Welt des Sports verkörpert in der Tat den Geist der
Beeren selbst.
Ebenso bemerkenswert war die Präsenz der Kampagne auf Messen wie der Macfrut und
der Fruit Logistica - Gelegenheiten, die die Sichtbarkeit des Projekts stärkten.
Auf den International Berry Days im Rahmen der Macfrut hatte Berry Swing einen
eigenen Stand und veranstaltete Workshops, die 12.000 Besucher anzogen. In
Deutschland besuchten 18.000 Besucher den Stand auf der Fruit Logistica, einer
der weltweit wichtigsten Fachmessen der Branche.
Im digitalen Bereich hat Berry Swing seine Aktivitäten in den sozialen Medien
verstärkt und seine Präsenz auf TikTok ausgeweitet: In beiden Ländern wurden 72
Millionen Impressionen erzielt. Die offizielle Website verzeichnete mehr als
20.000 Besuche. Die Medienresonanz war ebenso beachtlich: 10.000 Journalisten
wurden erreicht, die Leserschaft belief sich auf 35 Millionen, unterstützt durch
140 veröffentlichte Artikel.
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