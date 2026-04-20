GNW-News: Beyond erhält Auszeichnung als "Google Cloud Security 2026: Managed Security Service Provider - EMEA"
^LAS VEGAS, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beyond, ehemals Qodea, hat heute
bekannt gegeben, dass es mit dem Google Cloud Security 2026: Managed Security
Service Provider - EMEA-Award ausgezeichnet wurde.
Beyond erhält diese Auszeichnung für seinen Beitrag zum Google-Cloud-Ökosystem.
Das Unternehmen unterstützt gemeinsame Kunden dabei, von menschenzentrierten zu
KI-gestützten Abwehrsystemen überzugehen, indem es Sicherheitsabläufe in ein
Google-zentriertes Agentic SOC migriert und modernisiert und so automatisierten,
datengestützten Schutz bietet.
?Was Beyond für einige der komplexesten Unternehmen weltweit geleistet hat,
führt eindrucksvoll vor Augen, wozu Google SecOps in Verbindung mit exzellentem
Managed-Service-Know-how in der Lage ist. Die Fähigkeit, aus massiven
Telemetriedaten hochpräzise, direkt nutzbare Erkenntnisse zu ziehen und Kunden
damit echten proaktiven Schutz zu bieten, macht diese Auszeichnung mehr als
verdient." Wunan Li, Director, Google Cloud Security Channel Sales and Business
Development.
Beyond hat den Bereich Managed Security neu definiert: durch die gemeinsame
Entwicklung eines Google-zentrierten Agentic SOC und die Unterstützung von
Unternehmenskunden aus dem Einzelhandel, dem Finanzdienstleistungssektor und dem
öffentlichen Bereich beim Wechsel zu adaptiven, KI-gestützten
Sicherheitsoperationen.
?Wir fühlen uns geehrt, als Managed Security Service Provider für EMEA
ausgezeichnet worden zu sein. Mit der Weiterentwicklung des Agentic SOC
überwinden wir die Grenzen traditioneller, auf menschlicher Ebene operierender
Sicherheitsmodelle und liefern eine KI-gestützte Verteidigung, die schneller,
anpassungsfähiger und auf die Herausforderungen des Jahres 2026 und darüber
hinaus ausgelegt ist." Adam Casey, SVP, Beyond Secure.
Im Laufe des Jahres 2025 erzielte Beyond wegweisende Ergebnisse in der Branche,
darunter die Transformation von Multi-Entity-Umgebungen zu einem hybriden
Agentic SOC sowie die Zusammenfassung umfangreicher Erkenntnisse zu
hochpräzisen, umsetzbaren Tickets für unsere Unternehmenskunden. Diese
Ergebnisse - ermöglicht durch Google Threat Intelligence und Google SecOps -
setzen einen neuen Maßstab für Managed Security in der Region.
Als führender Google-First-Engineering-Partner in Europa definiert Beyond immer
wieder neu, wie unternehmensgerechte, KI-gestützte Sicherheit im großen Maßstab
aussieht.?Unser Team hat die Lücke zwischen traditionell ausgelagerter
Sicherheit und der Zukunft des Agentic SOC geschlossen. Herzlichen Glückwunsch
an das gesamte Beyond Secure-Team." Dan Baker, CISO, Beyond Secure.
Beyond agiert im Zentrum des Google-Cloud-Ökosystems - sowohl als strategischer
Lieferpartner als auch als vertrauenswürdiger Dienstleister für Google selbst.
Diese Doppelrolle steht nicht nur für technische Exzellenz, sondern auch für
gegenseitiges Vertrauen auf höchstem Niveau. Als Google-First-Partner mit
konsequentem Single-Platform-Fokus bietet Beyond seinen Kunden tiefgreifende
Engineering-Kompetenz, engere Sicherheitsintegration und besser planbare
wirtschaftliche Ergebnisse.
Über Beyond:
Beyond ist ein Google-First-Engineering-Unternehmen, das sich auf die
Entwicklung und Bereitstellung modernster Technologien in großem Maßstab
spezialisiert hat. Mit über 700 Google-Cloud-Experten in ganz Europa* und
Nordamerika treibt Beyond die KI-gestützte Cloud-Transformation voran. Beyond
hat sich ausschließlich auf Google Cloud spezialisiert und kombiniert
evidenzbasierte KI, proprietäre Plattformen und diszipliniertes Engineering, um
Infrastruktur und Anwendungen zu modernisieren, die Sicherheit zu stärken und
messbare Geschäftsergebnisse in großem Maßstab zu liefern.
Als Europas größter Google-First-Partner genießt Beyond das Vertrauen
regulierter Finanzinstitute, globaler Einzelhändler und führender
Technologiemarken und löst komplexe Probleme mit Präzision, Leistung und
nachhaltiger Wirkung.
Hinweis: In Europa wird aus rechtlichen Gründen weiterhin?Qodea?powered by
Beyond" beibehalten
Beyond: Kurzüberblick
* 700 Google-Cloud-Experten
* Präsenz in: Großbritannien, Europa, Nordamerika
* Schwerpunkte: Cloud Engineering, KI-Aktivierung,
Infrastrukturmodernisierung, Sicherheit, Arbeitsplatz-Transformation
* Jüngste Akquisitionen: TIQQE (Skandinavien)
* Google-Partnerschaft: strategischer Lieferpartner und Google als Kunde
Biografien von Führungskräften: bio Doc
(https://docs.google.com/document/d/1NVbGGAfXq0WVOlvL8nrgLf_tgxCEFMGmw6pBHF8Lx-
Y/edit?usp=sharing)
| Laura Murphy
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