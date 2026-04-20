GNW-News: Beyond erhält Auszeichnung als "Google Cloud Security 2026: Managed Security Service Provider - EMEA"

^LAS VEGAS, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beyond, ehemals Qodea, hat heute

bekannt gegeben, dass es mit dem Google Cloud Security 2026: Managed Security

Wer­bung Wer­bung

Service Provider - EMEA-Award ausgezeichnet wurde.

Beyond erhält diese Auszeichnung für seinen Beitrag zum Google-Cloud-Ökosystem.

Das Unternehmen unterstützt gemeinsame Kunden dabei, von menschenzentrierten zu

KI-gestützten Abwehrsystemen überzugehen, indem es Sicherheitsabläufe in ein

Google-zentriertes Agentic SOC migriert und modernisiert und so automatisierten,

datengestützten Schutz bietet.

Wer­bung Wer­bung

?Was Beyond für einige der komplexesten Unternehmen weltweit geleistet hat,

führt eindrucksvoll vor Augen, wozu Google SecOps in Verbindung mit exzellentem

Managed-Service-Know-how in der Lage ist. Die Fähigkeit, aus massiven

Telemetriedaten hochpräzise, direkt nutzbare Erkenntnisse zu ziehen und Kunden

damit echten proaktiven Schutz zu bieten, macht diese Auszeichnung mehr als

verdient." Wunan Li, Director, Google Cloud Security Channel Sales and Business

Wer­bung Wer­bung

Development.

Beyond hat den Bereich Managed Security neu definiert: durch die gemeinsame

Entwicklung eines Google-zentrierten Agentic SOC und die Unterstützung von

Unternehmenskunden aus dem Einzelhandel, dem Finanzdienstleistungssektor und dem

öffentlichen Bereich beim Wechsel zu adaptiven, KI-gestützten

Sicherheitsoperationen.

?Wir fühlen uns geehrt, als Managed Security Service Provider für EMEA

ausgezeichnet worden zu sein. Mit der Weiterentwicklung des Agentic SOC

überwinden wir die Grenzen traditioneller, auf menschlicher Ebene operierender

Sicherheitsmodelle und liefern eine KI-gestützte Verteidigung, die schneller,

anpassungsfähiger und auf die Herausforderungen des Jahres 2026 und darüber

hinaus ausgelegt ist." Adam Casey, SVP, Beyond Secure.

Im Laufe des Jahres 2025 erzielte Beyond wegweisende Ergebnisse in der Branche,

darunter die Transformation von Multi-Entity-Umgebungen zu einem hybriden

Agentic SOC sowie die Zusammenfassung umfangreicher Erkenntnisse zu

hochpräzisen, umsetzbaren Tickets für unsere Unternehmenskunden. Diese

Ergebnisse - ermöglicht durch Google Threat Intelligence und Google SecOps -

setzen einen neuen Maßstab für Managed Security in der Region.

Als führender Google-First-Engineering-Partner in Europa definiert Beyond immer

wieder neu, wie unternehmensgerechte, KI-gestützte Sicherheit im großen Maßstab

aussieht.?Unser Team hat die Lücke zwischen traditionell ausgelagerter

Sicherheit und der Zukunft des Agentic SOC geschlossen. Herzlichen Glückwunsch

an das gesamte Beyond Secure-Team." Dan Baker, CISO, Beyond Secure.

Beyond agiert im Zentrum des Google-Cloud-Ökosystems - sowohl als strategischer

Lieferpartner als auch als vertrauenswürdiger Dienstleister für Google selbst.

Diese Doppelrolle steht nicht nur für technische Exzellenz, sondern auch für

gegenseitiges Vertrauen auf höchstem Niveau. Als Google-First-Partner mit

konsequentem Single-Platform-Fokus bietet Beyond seinen Kunden tiefgreifende

Engineering-Kompetenz, engere Sicherheitsintegration und besser planbare

wirtschaftliche Ergebnisse.

Über Beyond:

Beyond ist ein Google-First-Engineering-Unternehmen, das sich auf die

Entwicklung und Bereitstellung modernster Technologien in großem Maßstab

spezialisiert hat. Mit über 700 Google-Cloud-Experten in ganz Europa* und

Nordamerika treibt Beyond die KI-gestützte Cloud-Transformation voran. Beyond

hat sich ausschließlich auf Google Cloud spezialisiert und kombiniert

evidenzbasierte KI, proprietäre Plattformen und diszipliniertes Engineering, um

Infrastruktur und Anwendungen zu modernisieren, die Sicherheit zu stärken und

messbare Geschäftsergebnisse in großem Maßstab zu liefern.

Als Europas größter Google-First-Partner genießt Beyond das Vertrauen

regulierter Finanzinstitute, globaler Einzelhändler und führender

Technologiemarken und löst komplexe Probleme mit Präzision, Leistung und

nachhaltiger Wirkung.

Hinweis: In Europa wird aus rechtlichen Gründen weiterhin?Qodea?powered by

Beyond" beibehalten

Beyond: Kurzüberblick

* 700 Google-Cloud-Experten

* Präsenz in: Großbritannien, Europa, Nordamerika

* Schwerpunkte: Cloud Engineering, KI-Aktivierung,

Infrastrukturmodernisierung, Sicherheit, Arbeitsplatz-Transformation

* Jüngste Akquisitionen: TIQQE (Skandinavien)

* Google-Partnerschaft: strategischer Lieferpartner und Google als Kunde

Biografien von Führungskräften: bio Doc

(https://docs.google.com/document/d/1NVbGGAfXq0WVOlvL8nrgLf_tgxCEFMGmw6pBHF8Lx-

Y/edit?usp=sharing)

| Laura Murphy

|

| PR & Communications

|

| Solus Advisory | London office

|

| E-Mail laura@solusadvisory.com

|

Medienkontakt: | Mobil + 44 7789 850837

Â°