GNW-News: Bezirk Gangbei, Stadt Guigang: Elektrofahrzeuge beschleunigen ihren Weg auf die globalen Märkte
^GUIGANG, China, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 20. August fand eine
Pressekonferenz zum 10-jährigen Jubiläum der Entwicklung der New-Energy-Vehicle-
Branche in Guigang und zur 5. (2025) Konferenz zur Entwicklung der NEV-Branche
statt. Auf der vom Industry and Information Technology Bureau of Guigang City
sowie dem Publicity Department of Gangbei District, Guigang City organisierten
Pressekonferenz wurde bekannt gegeben, dass die 5. Konferenz zur Entwicklung der
New-Energy-Vehicle-Industrie (2025) am 28. August in Nanning stattfinden wird.
Unter dem Motto?Innovationsgetriebene intelligente Fertigung - Offenheit, die
die Welt verbindet" bringt die Konferenz in- und ausländische Gäste, Fachleute,
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie führende Unternehmen der Branche
zusammen. Mit Blick auf neue Entwicklungen und Veränderungen im RCEP-Markt
fördert die Konferenz den Austausch in vielfältigen Formaten, darunter eine
thematische Konferenz, ein Launch-Event für neue nationale Standardprodukte im
Bereich Elektrofahrräder, eine Matchmaking-Konferenz für Produktion und Vertrieb
von New Energy Vehicles für ASEAN-Länder sowie Testfahrten mit
Elektrofahrrädern. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die gegenseitige Anerkennung
von Zertifizierungen für neue nationale Standardprodukte auf den ASEAN-Märkten
weiter zu fördern, ein neues Modell der industriellen Zusammenarbeit unter dem
Leitgedanken?Intelligente Fertigung aus China + Fertigung aus ASEAN" zu
entwickeln und der hochwertigen Entwicklung der NEV-Branche neue Impulse zu
geben.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4354/eng)
2015 plante und errichtete der Bezirk Gangbei die NEV-Produktionsbasis für
China-ASEAN. In den letzten zehn Jahren hat der Standort mehr als
100 Elektrofahrzeugunternehmen angezogen, von denen über 50 den Betrieb
aufgenommen haben. Die Produktionsbasis hat eine jährliche Produktionskapazität
von 5 Millionen zweirädrigen Elektrofahrzeugen, 500?000 dreirädrigen
Elektrofahrzeugen und 5 Millionen Sätzen von Teilen und Komponenten aufgebaut.
Die lokale Zulieferquote liegt bei 80?%. Markenkonzentration,
Komponentenabdeckung und Digitalisierungsgrad zählen zu den höchsten in China
und haben die Marke?Hochwertige Elektrofahrzeuge, Made in Guigang" etabliert.
Mit einer vollständigen Industriekette bietet der Bezirk Gangbei eine breite
Palette hochwertiger Elektrofahrzeuge, darunter über 100 Modelle wie
Elektrofahrräder, leichte E-Motorräder und Hochgeschwindigkeits-E-Motorräder.
Diese Produkte bieten Nutzern in der ASEAN-Region und weltweit eine
wirtschaftliche und praktische umweltfreundliche Mobilitätslösung. Das Guangxi
New Energy Electric Vehicle Quality Inspection Center innerhalb des Bezirks
zählt hinsichtlich seiner Testkapazitäten zu den führenden Einrichtungen in
China und leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Elektrofahrzeuge?Made
in Guigang" auf dem internationalen Markt einen ausgezeichneten Ruf genießen.
Der Bezirk Gangbei liegt im Zentrum des Schnittpunkts zwischen Perlflussdelta,
Südwestchina, dem Beibu-Golf und den Wirtschaftsräumen der ASEAN. Der Bezirk
verfügt über direkten Zugang zu Hochgeschwindigkeitsbahnen, Schnellstraßen und
hochwertigen Wasserwegen und ist innerhalb von 30 Stunden mit der Greater Bay
Area Guangdong-Hongkong-Macau verbunden. Der Hafen von Guigang im Bezirk ist ein
zentraler Umschlagplatz für den Export von Materialien aus Südwestchina nach
Hongkong, Macau und in die ASEAN-Staaten und bildet damit eine entscheidende
Verbindung zu den globalen Märkten der Elektrofahrzeugindustrie.
Als bedeutender nationaler Produktionsstandort für die Elektrofahrzeugindustrie
engagiert sich der Bezirk Gangbei aktiv für den Aufbau einer offenen Plattform
für externe Kooperationen, um den Eintritt der Elektrofahrzeugindustrie in den
internationalen Markt zu fördern. Der Bezirk Gangbei hat die Zusammenarbeit mit
den zuständigen nationalen Behörden, dem chinesischen Fahrradverband und den
Elektrofahrzeugverbänden verschiedener Provinzen und Städte intensiviert und
bereits zum vierten Mal in Folge die Konferenz zur Entwicklung der New-Energy-
Vehicle-Branche ausgerichtet. Durch diese Aktivitäten können Unternehmen nicht
nur mit internationalen Markttrends und Spitzentechnologien Schritt halten,
sondern auch Kooperationsbeziehungen mit globalen Partnern aufbauen und so
zusätzliche Exportchancen für ihre Produkte erschließen.
Derzeit werden Elektrofahrzeuge, die im Bezirk Gangbei hergestellt werden, in
Länder wie Indien, Thailand, die Niederlande, Nepal, Peru, Costa Rica und
Madagaskar exportiert und haben sich damit auf dem internationalen Markt
etabliert. In Zukunft wird der Bezirk Gangbei seine Öffnung weiter ausbauen, die
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie stärken, mehr Elektrofahrzeuge?Made in
Guigang" auf den globalen Markt bringen und den internationalen Einfluss der
Branche vergrößern.
Quelle: Publicity Department of Gangbei District, Guigang City
Ansprechpartner: Herr Zeng, Telefon: 86-10-63074558.Â°