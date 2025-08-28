GNW-News: Bezirk Gangbei, Stadt Guigang: Elektrofahrzeuge beschleunigen ihren Weg auf die globalen Märkte

^GUIGANG, China, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 20. August fand eine

Pressekonferenz zum 10-jährigen Jubiläum der Entwicklung der New-Energy-Vehicle-

Branche in Guigang und zur 5. (2025) Konferenz zur Entwicklung der NEV-Branche

statt. Auf der vom Industry and Information Technology Bureau of Guigang City

sowie dem Publicity Department of Gangbei District, Guigang City organisierten

Pressekonferenz wurde bekannt gegeben, dass die 5. Konferenz zur Entwicklung der

New-Energy-Vehicle-Industrie (2025) am 28. August in Nanning stattfinden wird.

Unter dem Motto?Innovationsgetriebene intelligente Fertigung - Offenheit, die

die Welt verbindet" bringt die Konferenz in- und ausländische Gäste, Fachleute,

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie führende Unternehmen der Branche

zusammen. Mit Blick auf neue Entwicklungen und Veränderungen im RCEP-Markt

fördert die Konferenz den Austausch in vielfältigen Formaten, darunter eine

thematische Konferenz, ein Launch-Event für neue nationale Standardprodukte im

Bereich Elektrofahrräder, eine Matchmaking-Konferenz für Produktion und Vertrieb

von New Energy Vehicles für ASEAN-Länder sowie Testfahrten mit

Elektrofahrrädern. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die gegenseitige Anerkennung

von Zertifizierungen für neue nationale Standardprodukte auf den ASEAN-Märkten

weiter zu fördern, ein neues Modell der industriellen Zusammenarbeit unter dem

Leitgedanken?Intelligente Fertigung aus China + Fertigung aus ASEAN" zu

entwickeln und der hochwertigen Entwicklung der NEV-Branche neue Impulse zu

geben.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4354/eng)

2015 plante und errichtete der Bezirk Gangbei die NEV-Produktionsbasis für

China-ASEAN. In den letzten zehn Jahren hat der Standort mehr als

100 Elektrofahrzeugunternehmen angezogen, von denen über 50 den Betrieb

aufgenommen haben. Die Produktionsbasis hat eine jährliche Produktionskapazität

von 5 Millionen zweirädrigen Elektrofahrzeugen, 500?000 dreirädrigen

Elektrofahrzeugen und 5 Millionen Sätzen von Teilen und Komponenten aufgebaut.

Die lokale Zulieferquote liegt bei 80?%. Markenkonzentration,

Komponentenabdeckung und Digitalisierungsgrad zählen zu den höchsten in China

und haben die Marke?Hochwertige Elektrofahrzeuge, Made in Guigang" etabliert.

Mit einer vollständigen Industriekette bietet der Bezirk Gangbei eine breite

Palette hochwertiger Elektrofahrzeuge, darunter über 100 Modelle wie

Elektrofahrräder, leichte E-Motorräder und Hochgeschwindigkeits-E-Motorräder.

Diese Produkte bieten Nutzern in der ASEAN-Region und weltweit eine

wirtschaftliche und praktische umweltfreundliche Mobilitätslösung. Das Guangxi

New Energy Electric Vehicle Quality Inspection Center innerhalb des Bezirks

zählt hinsichtlich seiner Testkapazitäten zu den führenden Einrichtungen in

China und leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Elektrofahrzeuge?Made

in Guigang" auf dem internationalen Markt einen ausgezeichneten Ruf genießen.

Der Bezirk Gangbei liegt im Zentrum des Schnittpunkts zwischen Perlflussdelta,

Südwestchina, dem Beibu-Golf und den Wirtschaftsräumen der ASEAN. Der Bezirk

verfügt über direkten Zugang zu Hochgeschwindigkeitsbahnen, Schnellstraßen und

hochwertigen Wasserwegen und ist innerhalb von 30 Stunden mit der Greater Bay

Area Guangdong-Hongkong-Macau verbunden. Der Hafen von Guigang im Bezirk ist ein

zentraler Umschlagplatz für den Export von Materialien aus Südwestchina nach

Hongkong, Macau und in die ASEAN-Staaten und bildet damit eine entscheidende

Verbindung zu den globalen Märkten der Elektrofahrzeugindustrie.

Als bedeutender nationaler Produktionsstandort für die Elektrofahrzeugindustrie

engagiert sich der Bezirk Gangbei aktiv für den Aufbau einer offenen Plattform

für externe Kooperationen, um den Eintritt der Elektrofahrzeugindustrie in den

internationalen Markt zu fördern. Der Bezirk Gangbei hat die Zusammenarbeit mit

den zuständigen nationalen Behörden, dem chinesischen Fahrradverband und den

Elektrofahrzeugverbänden verschiedener Provinzen und Städte intensiviert und

bereits zum vierten Mal in Folge die Konferenz zur Entwicklung der New-Energy-

Vehicle-Branche ausgerichtet. Durch diese Aktivitäten können Unternehmen nicht

nur mit internationalen Markttrends und Spitzentechnologien Schritt halten,

sondern auch Kooperationsbeziehungen mit globalen Partnern aufbauen und so

zusätzliche Exportchancen für ihre Produkte erschließen.

Derzeit werden Elektrofahrzeuge, die im Bezirk Gangbei hergestellt werden, in

Länder wie Indien, Thailand, die Niederlande, Nepal, Peru, Costa Rica und

Madagaskar exportiert und haben sich damit auf dem internationalen Markt

etabliert. In Zukunft wird der Bezirk Gangbei seine Öffnung weiter ausbauen, die

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie stärken, mehr Elektrofahrzeuge?Made in

Guigang" auf den globalen Markt bringen und den internationalen Einfluss der

Branche vergrößern.

Quelle: Publicity Department of Gangbei District, Guigang City

Ansprechpartner: Herr Zeng, Telefon: 86-10-63074558.Â°