GNW-News: BIG Blockchain Intelligence Group Inc. ("BIG") engagiert ATB Financial Services für Pilotprojekt zur Risikobewertung und Compliance von Kundenaktiv...

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. ("BIG") engagiert ATB Financial Services für Pilotprojekt zur Risikobewertung und Compliance von Kundenaktivitäten im Bereich Krypto-Mining

VANCOUVER (Kanada), 1. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIG Blockchain Intelligence

Group Inc. ("BIG" oder das "Unternehmen") (CSE:BIGG) (WKN:A2JSKG) (OTC:BBKCF),

ein führender Entwickler von Forschungs-, Risikobewertungs- und

Datenanalyselösungen im Bereich der Blockchain-Technologie, freut sich

bekanntzugeben, dass es ATB Financial (ATB) - das größte Finanzinstitut in

Alberta mit Vermögenswerten von 50,7 Milliarden US-Dollar - für ein Pilotprojekt

engagiert hat, das darauf abzielt, Möglichkeiten rund um die Risikobewertung und

Compliance in Bezug auf Kundenaktivitäten im Bereich Krypto-Mining zu erkunden

und ermitteln. Das Pilotprojekt ermöglicht es ATB Financial, das

unternehmenseigene Produkt von BIG zur Kryptowährungsverifizierung, BitRank

Verified(TM), sowie die Sicherheitsplattform zur Überprüfung der Blockchain,

QLUE(TM), aus erster Hand zu bewerten.

Krypto-Mining, das Schürfen von Kryptowährungen, spielt im Kryptowährungs-

Ökosystem und dem offenen, dezentralen Register, das die Blockchain darstellt,

eine wesentliche Rolle. Krypto-Miner helfen dabei, Transaktionsblöcke auf der

Blockchain zu vervollständigen und erzeugen dadurch neue Coins. Krypto-Miner und

andere Unternehmen auf dem aufkommenden Kryptowährungs-Markt streben die

Zusammenarbeit mit Finanzinstituten und Regulierungsbehörden an, um zu

gewährleisten, dass ihre betrieblichen und geschäftlichen Aktivitäten die

Zulassungsvoraussetzungen zur Absicherung von Bankdienstleistungen erfüllen.

ATB Financial wird die umfassende Suite aus Sicherheits- und Forensik-Tools von

BIG zur Bewertung der Geschäftstätigkeiten von Unternehmen, die im Bereich des

Krypto-Mining tätig sind, und Beurteilung des Risikomanagements sowie der

Compliance-Verpflichtungen einsetzen, um zu verstehen, wie es Krypto-Mining-

Unternehmen mit Bezug auf die Bereitstellung von Bankdienstleistungen im

Einklang mit dem Unternehmensleitbild - Unternehmer aus Alberta zu fördern -

unterstützen kann.

Zu diesem Gemeinschaftsprojekt gehören: Schulungen und

Orientierungsveranstaltungen vor Ort, die vom professionellen Kundendienst-Team

von BIG durchgeführt werden, die Anwendung der Produkte BitRank Verified(TM) und

QLUE(TM) von BIG auf den Mining-Betrieb, eine Lückenanalyse gegen erwartete

Risikomanagement- und Compliance-Praktiken und die Entwicklung von Empfehlungen

und Plänen für die weitere Vorgehensweise.

"Wir freuen uns auf diese Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem großen,

angesehenen und innovativen Finanzinstitut wie ATB Financial", sagte Lance

Morginn, CEO von BIG. "Dieses Pilotprojekt wird uns ermöglichen, unsere Tools

für die Arbeit an einer einzigartigen Fallstudie einzusetzen, die ganz klar auf

das Management von finanziellen Risiken und Compliance ausgerichtet ist - zwei

der Hauptvorteile, die wir in den Finanzsektor einbringen. Das Projekt passt

darüber hinaus perfekt zu den Zielen von BIG, in dieser neuen Ära des Geldes

Vertrauen und gleichzeitig einen klareren Weg hin zu allgemeiner Akzeptanz und

breitem Einsatz von Kryptowährungen zu schaffen.

Shone Anstey, President von BIG, fügte hinzu: "Im Zuge der zunehmenden Präsenz

von Kryptowährungen auf der Welt engagieren wir uns dafür, progressiven

Finanzinstituten zu ermöglichen, ihren Kunden die bestmöglichen Dienstleistungen

anbieten zu können. Dieses Pilotprojekt ist darauf ausgerichtet, die besten

verfügbaren Tools und Sicherheitsmaßnahmen zu erkunden und ermitteln, um dies

möglich zu machen. Daher freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von

ATB im Rahmen des bis jetzt festgelegten Projektumfangs, prüfen aber auch die

Möglichkeiten eines möglichen zukünftigen Engagements."

Im Namen des Vorstands,

Lance Morginn

CEO & Mitbegründer

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. ("BIG") hat von Grund auf ein

agnostisches Such- und Analysesystem auf Blockchain-Basis aufgebaut, QLUE(TM),

das es Regulierungs-, Exekutiv- und Regierungsbehörden ermöglicht,

Kryptowährungstransaktionen auf forensischer Ebene nachzuverfolgen, aufzuspüren

und zu überwachen. Unser kommerzielles Produkt BitRank Verified(TM) bietet eine

"Risikobewertung" von Bitcoin-Wallets, mit der Banken, Börsen und E-

Handelsplattformen in der Lage sind, die üblichen Regulierungs- und

Konformitätsanforderungen zu erfüllen.

Über ATB Financial

Mit Vermögenswerten in Höhe von 50,7 Milliarden US-Dollar ist ATB Financial das

größte heimische Finanzinstitut in Alberta. ATB wurde im Jahr 1938 gegründet und

verfügt über ein Netzwerk aus 175 Zweigstellen, 142 Agenturen, ein

Kundendienstzentrum, drei Unternehmerzentren sowie Systeme für mobiles und

Onlinebanking. Die mehr als 5.000 Teammitglieder von ATB unterstützen mehr als

740.000 Kunden in 247 Städten und Gemeinden in Alberta.

Über BitRank Verified(TM)

BIG hat BitRank Verified(TM) entwickelt, um der Finanzwelt eine vereinfachte

Front-End-Suchergebnisseite anbieten zu können, mit der Kassierer im Kontakt mit

Kunden, Handelsbörsen, elektronische Handelsplattformen sowie der Einzelhandel

in der Lage sind festzustellen, ob eine geplante Transaktion sicher angenommen

werden kann, fragwürdig ist oder abgelehnt werden sollte. BitRank Verified(TM)

ist ein maßgeschneiderter Dienst, der der FinTech-Branche ein zuverlässiges

Instrument an die Hand gibt, mit dem Unternehmen ihre Behördenauflagen erfüllen

und gleichzeitig das Risiko minimieren können, in Geldwäsche oder andere

kriminelle Handlungen verwickelt zu werden.

Über QLUE(TM)

BIG hat sein unternehmenseigenes Flaggschiff-Produkt QLUE(TM) (Qualitative Law

Enforcement Unified Edge) entwickelt, um den Regtech- und Fintech-Branchen zu

ermöglichen, die Risiken zu mindern, die in Verbindung mit

Kryptowährungstransaktionen auftreten, indem das daran beteiligte "virtuelle"

Geld verfolgt wird. Die Nachverfolgungsfunktionen von QLUE ermöglichen es

Finanzinstituten und Strafverfolgungsbehörden, ausgewogene Bedingungen zu

schaffen und Personen zu identifizieren, die in Geldwäsche oder kriminelle

Aktivitäten mit Kryptowährungen verstrickt sind.

Anlegerbeziehungen - USA

KCSA Strategic Communications

Valter Pinto, Managing Director

Scott Eckstein, VP of Market Intelligence

E-Mail: BlockChainGroup@KCSA.com

T: (212) 896-1254

Anlegerbeziehungen - Kanada

Skanderbeg Capital Advisors

Adam Ross

E-Mail: adam@skanderbegcapital.com

T: (604) 687-7130

BIG Anlegerbeziehungen

Anthony Zelen

E-Mail: anthony@blockchaingroup.io

T: (778) 819-8705

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder sich für die Mailingliste von BIG

registrieren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter

www.blockchaingroup.io. Folgen Sie @blocksearch auf Twitter. Oder besuchen Sie

SEDAR unter www.sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, zu

denen auch die Fertigstellung der Suchtechnologie-Software und andere

Angelegenheiten zählen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht

ausschließlich historischen Charakter haben, und umfassen sämtliche Aussagen zu

zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten. Solche Informationen

sind generell anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie

"kann", "erwartet", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "glaubt" und

"weiterhin" bzw. deren Verneinungen oder ähnlichen Bezeichnungen zu erkennen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete

Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne,

Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden

können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise zahlreichen

Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten, sowohl

allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen könnten, dass die

Vorhersagen, Schätzungen, Prognosen, Vorausplanungen und sonstigen

zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten werden. Zu diesen Annahmen, Risiken

und Unwägbarkeiten zählen unter anderem auch die Wirtschaftslage im Allgemeinen

und die Situation der Kapitalmärkte im Besonderen, sowie weitere Faktoren, von

denen viele nicht im Einflussbereich von BIG liegen. Diese vorsorglichen

Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung. Auf zukunftsgerichtete Informationen darf man sich nicht

vorbehaltslos verlassen, weil BIG nicht garantieren kann, dass sich diese als

richtig erweisen werden. Zu den wesentlichen Faktoren, die dazu führen könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von BIG

abweichen, zählen unter anderem die Stimmung der Verbraucher gegenüber den

Produkten von BIG und der Blockchain-Technologie im Allgemeinen, technische

Mängel, der Wettbewerb und die Nichterfüllung von vertraglichen Pflichten durch

die Vertragspartner.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich

zum Datum dieser Pressemeldung. BIG ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften

nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

berichtigen, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. anderen

Faktoren Rechnung zu tragen. Darüber hinaus ist BIG nicht verpflichtet, Stellung

zu den Erwartungen oder Aussagen von Dritten im Hinblick auf die oben

beschriebenen Angelegenheiten zu beziehen.

