GNW-News: Biognosys startet Metabolomik-/Lipidomik-Dienstleistungen für die Multiomik-Arzneimittelforschung und klinische Forschung

^BOSTON und ZÜRICH, Schweiz, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, ein

Pionier im Bereich der Proteomik-Dienstleistungen und -Software der nächsten

Generation, hat heute die Erweiterung der Dienstleistungen seiner

Auftragsforschungsinstitut (CRO) um quantitative biocrates-Metabolomik und

-Lipidomik bekanntgegeben. Diese Dienstleistungen werden sowohl in Europa als

auch vom US-Labor von Biognosys in der Nähe von Boston angeboten. Diese

strategische Ergänzung komplementiert die branchenführenden

massenspektrometriebasierten Proteomik-Dienstleistungen von Biognosys und stärkt

das globale Multiomik-Dienstleistungsportfolio des Unternehmens.

Die Erweiterung um die Metabolomik-/Lipidomik-Dienstleistungen von biocrates

folgt auf die Einführung gezielter Proteomik-Dienstleistungen durch Biognosys im

Jahr 2024 als zertifizierter Dienstleister für die hochsensible NULISA(TM)-

Technologie und festigt die Rolle von Biognosys als vertrauenswürdiger

Dienstleister für die hochpräzise Entdeckung und Quantifizierung von Multiomik-

Biomarkern.

Biognosys nutzt das kürzlich eingeführte MxP® Quant 1000 Kit von biocrates auf

dem EVOQ® DART-TQ+ Massenspektrometer von Bruker (nur für Forschungszwecke).

Dieser validierte Arbeitsablauf ermöglicht eine robuste und standardisierte

Quantifizierung einer breiten Palette von Metaboliten und Lipiden für die

weltweiten Kunden von Biognosys im Bereich der klinischen und translationalen

Forschung.

Durch die Kombination der qualitätskontrollierten Metabolomik- und Lipidomik-

Kits von biocrates mit den leistungsstarken Massenspektrometrie-Plattformen von

Bruker und den hervorragenden Auftragsforschungsdienstleistungen von Biognosys

erhalten Biopharma- und klinische Forscher Zugang zu skalierbaren, quantitativen

Multiomik-Lösungen, die für höchste Datenqualität und Reproduzierbarkeit

ausgelegt sind.

?Wir freuen uns, der wachsenden Kundennachfrage nach integrierten Proteomik- und

Metabolomik-Dienstleistungen gerecht zu werden, die einen tieferen

ganzheitlichen Einblick in biologische Systeme bieten", so Dr. Jakob Vowinckel,

Chief Officer Scientific Operations bei Biognosys.

?Unser MxP® Quant 1000-Kit ist nun für eine größere Bandbreite an Plattformen

verfügbar und macht damit die quantitative Metabolomik für mehr Labore und

Forscher zugänglich", so Dr. Sebastian Gottfried, Chief Marketing Officer von

biocrates.

Über Biognosys

Biognosys ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich auf

Proteomik-Dienstleistungen für F&E in der Frühphase bis hin zur Überwachung von

Biomarkern in klinischen Studien spezialisiert hat. In Zusammenarbeit mit den

innovativsten Biotech- und Pharmaunternehmen weltweit setzt Biognosys

einzigartige, patentierte Technologien und hochauflösende Massenspektrometrie

ein, um die Quantifizierung von Tausenden von Proteinen mit unübertroffener

Präzision, Tiefe und Durchsatz zu ermöglichen. Biognosys verfügt über

Laboratorien in der Nähe von Zürich (Schweiz) und Boston (Massachusetts) und

verknüpft wissenschaftliche Kompetenz mit Proteomik der nächsten Generation, um

die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen und die

translationale und präklinische Forschung sowie klinische Studien für die

Präzisionsmedizin zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.biognosys.com (http://www.biognosys.com/)

biocrates ist führend im Bereich der quantitativen, massenspektrometriebasierten

Metabolomik. biocrates wurde 2002 in Innsbruck, Österreich, gegründet und

liefert standardisierte Kits, Software und Auftragsforschungsdienstleistungen,

mit denen Labore bis zu 1.881 Biomarker in einem einzigen Kit aus weniger als

einem Tropfen Blut quantifizieren können. Forscher weltweit vertrauen auf

Flaggschiff-Kits wie MxP® Quant 1000, um Stoffwechseldaten aus verschiedenen

Geweben und Probentypen in verwertbare Biomarker umzuwandeln, die

Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen und eine präzisere

Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter

biocrates.com (http://www.biocrates.com/) biocrates ist seit 2025 Teil der

Biognosys-Gruppe und bietet weiterhin herstellerunabhängige Kits an.

Medienkontakt

Biognosys

Dr. Kristina Beeler

Chief Product Development und Marketing Officer

kristina.beeler@biognosys.com (mailto:kristina.beeler@biognosys.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die

offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren

Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original

veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit

der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

