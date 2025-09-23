GNW-News: Biognosys startet Metabolomik-/Lipidomik-Dienstleistungen für die Multiomik-Arzneimittelforschung und klinische Forschung
^BOSTON und ZÜRICH, Schweiz, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, ein
Pionier im Bereich der Proteomik-Dienstleistungen und -Software der nächsten
Generation, hat heute die Erweiterung der Dienstleistungen seiner
Auftragsforschungsinstitut (CRO) um quantitative biocrates-Metabolomik und
-Lipidomik bekanntgegeben. Diese Dienstleistungen werden sowohl in Europa als
auch vom US-Labor von Biognosys in der Nähe von Boston angeboten. Diese
strategische Ergänzung komplementiert die branchenführenden
massenspektrometriebasierten Proteomik-Dienstleistungen von Biognosys und stärkt
das globale Multiomik-Dienstleistungsportfolio des Unternehmens.
Die Erweiterung um die Metabolomik-/Lipidomik-Dienstleistungen von biocrates
folgt auf die Einführung gezielter Proteomik-Dienstleistungen durch Biognosys im
Jahr 2024 als zertifizierter Dienstleister für die hochsensible NULISA(TM)-
Technologie und festigt die Rolle von Biognosys als vertrauenswürdiger
Dienstleister für die hochpräzise Entdeckung und Quantifizierung von Multiomik-
Biomarkern.
Biognosys nutzt das kürzlich eingeführte MxP® Quant 1000 Kit von biocrates auf
dem EVOQ® DART-TQ+ Massenspektrometer von Bruker (nur für Forschungszwecke).
Dieser validierte Arbeitsablauf ermöglicht eine robuste und standardisierte
Quantifizierung einer breiten Palette von Metaboliten und Lipiden für die
weltweiten Kunden von Biognosys im Bereich der klinischen und translationalen
Forschung.
Durch die Kombination der qualitätskontrollierten Metabolomik- und Lipidomik-
Kits von biocrates mit den leistungsstarken Massenspektrometrie-Plattformen von
Bruker und den hervorragenden Auftragsforschungsdienstleistungen von Biognosys
erhalten Biopharma- und klinische Forscher Zugang zu skalierbaren, quantitativen
Multiomik-Lösungen, die für höchste Datenqualität und Reproduzierbarkeit
ausgelegt sind.
?Wir freuen uns, der wachsenden Kundennachfrage nach integrierten Proteomik- und
Metabolomik-Dienstleistungen gerecht zu werden, die einen tieferen
ganzheitlichen Einblick in biologische Systeme bieten", so Dr. Jakob Vowinckel,
Chief Officer Scientific Operations bei Biognosys.
?Unser MxP® Quant 1000-Kit ist nun für eine größere Bandbreite an Plattformen
verfügbar und macht damit die quantitative Metabolomik für mehr Labore und
Forscher zugänglich", so Dr. Sebastian Gottfried, Chief Marketing Officer von
biocrates.
Über Biognosys
Biognosys ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich auf
Proteomik-Dienstleistungen für F&E in der Frühphase bis hin zur Überwachung von
Biomarkern in klinischen Studien spezialisiert hat. In Zusammenarbeit mit den
innovativsten Biotech- und Pharmaunternehmen weltweit setzt Biognosys
einzigartige, patentierte Technologien und hochauflösende Massenspektrometrie
ein, um die Quantifizierung von Tausenden von Proteinen mit unübertroffener
Präzision, Tiefe und Durchsatz zu ermöglichen. Biognosys verfügt über
Laboratorien in der Nähe von Zürich (Schweiz) und Boston (Massachusetts) und
verknüpft wissenschaftliche Kompetenz mit Proteomik der nächsten Generation, um
die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen und die
translationale und präklinische Forschung sowie klinische Studien für die
Präzisionsmedizin zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.biognosys.com (http://www.biognosys.com/)
biocrates ist führend im Bereich der quantitativen, massenspektrometriebasierten
Metabolomik. biocrates wurde 2002 in Innsbruck, Österreich, gegründet und
liefert standardisierte Kits, Software und Auftragsforschungsdienstleistungen,
mit denen Labore bis zu 1.881 Biomarker in einem einzigen Kit aus weniger als
einem Tropfen Blut quantifizieren können. Forscher weltweit vertrauen auf
Flaggschiff-Kits wie MxP® Quant 1000, um Stoffwechseldaten aus verschiedenen
Geweben und Probentypen in verwertbare Biomarker umzuwandeln, die
Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen und eine präzisere
Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter
biocrates.com (http://www.biocrates.com/) biocrates ist seit 2025 Teil der
Biognosys-Gruppe und bietet weiterhin herstellerunabhängige Kits an.
Medienkontakt
Biognosys
Dr. Kristina Beeler
Chief Product Development und Marketing Officer
kristina.beeler@biognosys.com (mailto:kristina.beeler@biognosys.com)
