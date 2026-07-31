GNW-News: BioNTech ernennt Dr. Guido Oelkers zum neuen Vorstandsvorsitzenden

03.08.26 11:04 Uhr

Werte in diesem Artikel

^Mainz, Deutschland, 3. August 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Werbung

Unternehmen") gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat Dr. Guido Oelkers zum

neuen Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer,?CEO") der BioNTech SE

ernannt hat, der sein Amt spätestens zum 1. Februar 2027 antreten wird. Er wird

damit auf Prof. Dr. Ugur Sahin folgen. Guido Oelkers wechselt von dem global

tätigen, an der Nasdaq Stockholm notierten Biopharmaunternehmen Swedish Orphan

Biovitrum AB (STO: SOBI,?Sobi"), bei dem er seit 2017 als Vorstandsvorsitzender

Werbung

tätig war, zu BioNTech.

Guido Oelkers ist ein versierter Manager mit über 30 Jahren Erfahrung in

verschiedenen strategischen Führungspositionen in der Biotechnologie- und

Pharmabranche. Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der

Transformation und Skalierung globaler Organisationen und hat nachhaltiges

Wachstum durch konsequente Umsetzung, gezielte Kapitalallokation und operative

Werbung

Exzellenz erzielt. Im Laufe seiner Karriere hat Guido Oelkers erfolgreich

komplexe und innovative Produktportfolios aufgebaut, priorisiert und gestärkt,

unter anderem auch in den Bereichen Onkologie und Immunologie. Gleichzeitig hat

er globale Geschäftsaktivitäten in Schlüsselmärkten maßgeblich vorangetrieben,

insbesondere in den Vereinigten Staaten.

?Guido Oelkers ist ein erfahrener CEO in der pharmazeutischen Industrie. Im

Laufe seiner beeindruckenden internationalen Karriere hat er stets seine

strategische Führungsstärke in globalen Organisationen unter Beweis gestellt und

gezeigt, wie sich wissenschaftliche Exzellenz nahtlos in kommerziellen Erfolg

umsetzen lässt", sagte Helmut Jeggle, Aufsichtsratsvorsitzender von BioNTech.

?Seine Expertise in der fokussierten und kapitaleffizienten Skalierung

innovationsgetriebener Unternehmen, gepaart mit seiner umfassenden Kenntnis der

relevanten Märkte, wird BioNTech in eine hervorragende Position versetzen, ihre

Ziele zu erreichen, sich zu einem Multi-Produkt-Unternehmen zu entwickeln und

die beeindruckende Erfolgsgeschichte fortzusetzen."

?BioNTech zeichnet sich durch ihr wissenschaftliches Fundament sowie

insbesondere durch ihre starke Onkologie-Pipeline mit mehreren spätklinischen

Entwicklungsprogrammen aus", sagte Dr. Guido Oelkers, zukünftiger Chief

Executive Officer von BioNTech.?Es ist mir eine große Ehre, BioNTech zukünftig

zu leiten. Mein besonderer Fokus wird darauf liegen, das Unternehmen bis 2030 zu

einem globalen biopharmazeutischen Unternehmen mit mehreren zugelassenen

Produkten weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wollen wir das innovative

präklinische und klinische Portfolio im Einklang mit der Unternehmensstrategie

weiter voranbringen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen

Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie mit unseren Teams weltweit die nächsten

Schritte zu gehen, um die patientenorientierte Strategie von BioNTech umzusetzen

und nachhaltigen, langfristigen Mehrwert zu schaffen."

?BioNTech befindet sich in einer entscheidenden Phase, in der es darum geht, die

diversifizierte Pipeline in zugelassene Produkte und einen nachhaltigen

medizinischen Nutzen für Patientinnen und Patienten umzusetzen. Ich habe Guido

Oelkers als einen Manager kennengelernt, der ein tiefes Verständnis der

pharmazeutischen Industrie und ausgeprägtes strategisches Urteilsvermögen mit

einem aufrichtigen Respekt für die Unternehmenskultur und die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter verbindet", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, Chief Executive Officer

und Mitgründer von BioNTech.?Mit Guido Oelkers an der Unternehmensspitze bin

ich zuversichtlich, dass BioNTech in einer starken Position ist, um ihre Vision

zu verwirklichen. Um einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang zu

gewährleisten, werde ich seinen Einstieg aktiv unterstützen."

Die Ernennung des neuen CEOs ist das Ergebnis eines umfassenden

Auswahlverfahrens unter der Leitung des Aufsichtsrats. Wie bereits angekündigt,

wird die Chief Medical Officer von BioNTech, Prof. Dr. Özlem Türeci, in die

Geschäftsführung eines neuen, eigenständigen Unternehmens wechseln. Dieses wird

sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und Mitgründer, Prof. Dr. Ugur Sahin, leiten.

Die Suche nach ihrer Nachfolge läuft und konzentriert sich auf Führungskräfte

mit herausragender medizinischer und wissenschaftlicher Expertise, umfassender

Erfahrung in der spätklinischen Entwicklung und einer nachgewiesenen

Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung innovativer Plattformen und komplexer

Produktkandidaten.

Über Guido Oelkers

Dr. Guido Oelkers ist ein erfahrener Manager, der im Laufe seiner Karriere in

Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum mehrfach als CEO tätig war. Zuletzt

war er bei der Swedish Orphan Biovitrum AB (?Sobi") tätig, wo er den Umsatz des

Unternehmens innerhalb von neun Jahren (Geschäftsjahre 2017 bis 2026) mehr als

vervierfachte. Ebenso steigerte er die Rentabilität von Sobi erheblich und

stärkte die Pipeline in der späten Entwicklungsphase, wodurch er das Unternehmen

für einen nachhaltigen langfristigen Erfolg positionierte. Vor seinem Wechsel zu

Sobi war Guido Oelkers als CEO des Medizintechnikherstellers BSN Medical Holding

GmbH, als Präsident und CEO des schwedischen Medizintechnikunternehmens Gambro

AB sowie als CEO des Spezialpharmaunternehmens Invida Holdings Pte. Ltd. tätig.

Zuvor hatte er eine Reihe von Führungspositionen in Unternehmen wie Nycomed

International Management GmbH, der DKSH-Gruppe, Aventis Pharma S.A. China und

der Hoechst AG inne, wo er seine Karriere begann. Guido Oelkers promovierte in

Betriebswirtschaftslehre an der Adelaide University in Australien und

absolvierte sein Studium der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre

in Mainz und London. Er ist deutscher Staatsbürger und wird am Hauptsitz von

BioNTech in Mainz tätig sein.

Ein Foto von Guido Oelkers (© Sobi - Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), 2026)

steht hier (https://www.sobi.com/sites/sobi/files/ma/Guido_Oelkers_Sobi_0.png)

zum Download zur Verfügung.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der

Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen

Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit

tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in

all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen

bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs

wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen

Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit

renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers

Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,

MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.biontech.com/de/de/home.html).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: erwartete Veränderungen in der Geschäftsführung von BioNTech und

die potenziellen Vorteile der von BioNTech eingestellten Führungskräfte;

BioNTechs Forschungs- und Entwicklungsprogramme; BioNTechs Fokus auf den Aufbau

kommerzieller Kapazitäten für potenzielle Markteinführungen; und die Erwartungen

von BioNTech in Bezug auf den Zeitpunkt sowie die Fähigkeit, behördliche

Zulassungen für solche Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten, und

die geplante Bereitschaft der Organisation für derartige Einführungen. In

manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von

Begriffen wie?wird",?kann",?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",

?zielt ab", "antizipiert",?schätzt",?glaubt",?prognostiziert",?potenziell",

?setzt fort" oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen

vergleichbaren Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Die zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien und

sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen

viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht

werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt

auf: Gespräche mit Zulassungsbehörden über den Zeitplan und die Anforderungen an

zusätzliche klinische Studien; die Fähigkeit, vergleichbare klinische Ergebnisse

in zukünftigen klinischen Studien zu erzielen; der Wettbewerb bezogen auf

BioNTechs Produktkandidaten, einschließlich solcher mit anderen Wirkmechanismen

und anderen Herstellungs- und Vertriebsbedingungen, basierend unter anderem auf

Wirksamkeit, Kosten, Lager- und Lieferbedingungen, die Breite der zugelassenen

Anwendung, Nebenwirkungsprofil und Beständigkeit der Immunantwort; den Zeitpunkt

und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre Produktkandidaten zu

erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von BioNTech und ihren

Vertragspartnern, die notwendigen Energieressourcen zu verwalten und zu

beschaffen; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und

Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und

Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und

Prüfpräparate fortzusetzen; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs

Kollaborationspartnern, BioNTechs Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu

vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, die Entwicklung

und Expansion des Unternehmens zu steuern; regulatorische Entwicklungen in den

USA und anderen Ländern und Regionen; BioNTechs Fähigkeit, ihre

Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und Produktkandidaten herzustellen;

und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 31. März 2026 endende

Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen.

Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ikMzDdv6ukDDGfFZyAnQFDLzB3caVCyAmVG3

oEAAatsjOuxy5AufmJGHcwZHVWEktm7aI8Onbo6s8TMRuumG1MMYYvvKo_QCreNuNE7YRvA6TbhTeQRM

_hnjT0cnFK-

p3uJjGDt_R9snD4pUr4V3baGDxIUd9SKzUCbhZcwAJHyJcDZeH4rql5oGL4WKx0IDU_YNFrd9sBWLla1

Kg1GAOyA8bYxbgmlvSCRWQdN2g_Q=) verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb

rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche

in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu

aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der

Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cLmadfX7v9ObusBf-

0ERc5QMVeCZVmnkqR-ahXyrKLxCt1lvgPlZKbVSSm0QjoWXM0-xQEraF3CbUp4xXAipBi1od2n7cxWY-

PYLi304jJg=)

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=7vMHBYnbtYYE8HrNl3JA1oqETjmENBLN_NaT

RbjzTQnzzHMbbersVAw2MxrgqnWJcfu_u0o2XADyCDs-mJAWLdCTVJkKqAzPMY1KhJoJRLU=)

Â°