GNW-News: BioNTech kündigt neues Rückkaufprogramm für American Depositary Shares an

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^Mainz, Deutschland, 7. Mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/int/en/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

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Unternehmen") gab heute die Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms (das

?Programm") bekannt, in dessen Rahmen das Unternehmen American Depositary Shares

(?ADS"), die jeweils eine Stammaktie des Unternehmens repräsentieren, zu einem

Gesamtbetrag von bis zu 1,0 Milliarde US-Dollar zurückkaufen kann. Rückkäufe

können im Rahmen des Programms bis einschließlich zum 6. Mai 2027 erfolgen. Die

Genehmigung wird durch BioNTechs disziplinierten Ansatz bei der

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Kapitalallokation und die starke Finanzlage des Unternehmens ermöglicht.

BioNTech beabsichtigt, die zurückgekauften ADSs zur Erfüllung von

Verpflichtungen aus dem regulären Geschäftsbetrieb zu nutzen. Das Programm ist

darauf ausgerichtet, die Kapitaleffizienz zu verbessern, die finanzielle

Flexibilität zu wahren und die langfristige Wertschöpfung zu fördern. Dies steht

im Einklang mit BioNTechs Strategie, bis 2030 ein Unternehmen mit mehreren

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zugelassenen Produkten zu werden.

Der Beginn, der Zeitpunkt und der Gesamtumfang der ADS-Rückkäufe sind von

Marktbedingungen abhängig und können von Zeit zu Zeit im Rahmen von Käufen am

offenen Markt erfolgen, wobei der Schwerpunkt auf preiseffizienten Rückkäufen

liegt, um einen umsichtigen Kapitaleinsatz zu gewährleisten. BioNTech

beabsichtigt, das Programm aus vorhandenen Barmitteln zu finanzieren.

?Wir sind von den langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens überzeugt,

und dieses Aktienrückkaufprogramm steht im Einklang mit unserer Strategie zur

Kapitalallokation und unserem Engagement für eine nachhaltige Wertschöpfung für

unsere Aktionärinnen und Aktionäre," sagte Ramón Zapata, Chief Financial Officer

bei BioNTech.?Gleichzeitig ermöglicht uns unser disziplinierter Kapitaleinsatz,

die erforderliche Finanzkraft aufrechtzuerhalten, um unsere Innovationspipeline

voranzutreiben und in den kommenden Jahren ein selbsttragendes Wachstum

anzustreben."

Das Programm wurde so konzipiert, dass es im Rahmen der?Safe Harbor"-

Bestimmungen gemäß der Regel 10b-18 des Securities Exchange Act von 1934 in

seiner geänderten Fassung (dem?Exchange Act") und der vorgesehenen Einrede

(affirmative defense) gemäß der Regel 10b5-1 des Exchange Acts durchgeführt

werden kann.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der

Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen

Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit

tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in

all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen

bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs

wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen

Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit

renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers,

Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,

MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.BioNTech.de).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: die Absicht des Unternehmens, von Zeit zu Zeit unternehmenseigene

ADSs zurückzukaufen. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen

durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",?sollte",?erwartet",

?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",?glaubt",?schätzt",

?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die negative Form dieser

Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden,

allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter

enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder

Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie

einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen

Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech

liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich

von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich

oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten

beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Schwankungen des Marktpreises der

ADSs des Unternehmens, allgemeine Marktbedingungen und geltende

Wertpapiergesetze.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht gemäß Formular 6-K für den am 31. März 2026

endenden Zeitraum sowie in den nachfolgenden von BioNTech bei der SEC

eingereichten Unterlagen zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter

www.sec.gov (http://www.sec.gov) verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb

rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche

in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu

aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der

Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)

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