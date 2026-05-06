GNW-News: BioNTech kündigt neues Rückkaufprogramm für American Depositary Shares an
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^Mainz, Deutschland, 7. Mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE
(https://www.biontech.com/int/en/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das
Unternehmen") gab heute die Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms (das
?Programm") bekannt, in dessen Rahmen das Unternehmen American Depositary Shares
(?ADS"), die jeweils eine Stammaktie des Unternehmens repräsentieren, zu einem
Gesamtbetrag von bis zu 1,0 Milliarde US-Dollar zurückkaufen kann. Rückkäufe
können im Rahmen des Programms bis einschließlich zum 6. Mai 2027 erfolgen. Die
Genehmigung wird durch BioNTechs disziplinierten Ansatz bei der
Kapitalallokation und die starke Finanzlage des Unternehmens ermöglicht.
BioNTech beabsichtigt, die zurückgekauften ADSs zur Erfüllung von
Verpflichtungen aus dem regulären Geschäftsbetrieb zu nutzen. Das Programm ist
darauf ausgerichtet, die Kapitaleffizienz zu verbessern, die finanzielle
Flexibilität zu wahren und die langfristige Wertschöpfung zu fördern. Dies steht
im Einklang mit BioNTechs Strategie, bis 2030 ein Unternehmen mit mehreren
zugelassenen Produkten zu werden.
Der Beginn, der Zeitpunkt und der Gesamtumfang der ADS-Rückkäufe sind von
Marktbedingungen abhängig und können von Zeit zu Zeit im Rahmen von Käufen am
offenen Markt erfolgen, wobei der Schwerpunkt auf preiseffizienten Rückkäufen
liegt, um einen umsichtigen Kapitaleinsatz zu gewährleisten. BioNTech
beabsichtigt, das Programm aus vorhandenen Barmitteln zu finanzieren.
?Wir sind von den langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens überzeugt,
und dieses Aktienrückkaufprogramm steht im Einklang mit unserer Strategie zur
Kapitalallokation und unserem Engagement für eine nachhaltige Wertschöpfung für
unsere Aktionärinnen und Aktionäre," sagte Ramón Zapata, Chief Financial Officer
bei BioNTech.?Gleichzeitig ermöglicht uns unser disziplinierter Kapitaleinsatz,
die erforderliche Finanzkraft aufrechtzuerhalten, um unsere Innovationspipeline
voranzutreiben und in den kommenden Jahren ein selbsttragendes Wachstum
anzustreben."
Das Programm wurde so konzipiert, dass es im Rahmen der?Safe Harbor"-
Bestimmungen gemäß der Regel 10b-18 des Securities Exchange Act von 1934 in
seiner geänderten Fassung (dem?Exchange Act") und der vorgesehenen Einrede
(affirmative defense) gemäß der Regel 10b5-1 des Exchange Acts durchgeführt
werden kann.
Über BioNTech
BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der
Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen
Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die
Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit
tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in
all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen
bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs
wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen
Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit
renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers,
Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,
MediLink, OncoC4 und Pfizer.
Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.BioNTech.de).
Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen
bezogen auf: die Absicht des Unternehmens, von Zeit zu Zeit unternehmenseigene
ADSs zurückzukaufen. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen
durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",?sollte",?erwartet",
?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",?glaubt",?schätzt",
?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die negative Form dieser
Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden,
allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter
enthalten.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder
Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie
einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen
Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech
liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich
oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten
beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Schwankungen des Marktpreises der
ADSs des Unternehmens, allgemeine Marktbedingungen und geltende
Wertpapiergesetze.
Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter
?Risk Factors" in BioNTechs Bericht gemäß Formular 6-K für den am 31. März 2026
endenden Zeitraum sowie in den nachfolgenden von BioNTech bei der SEC
eingereichten Unterlagen zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter
www.sec.gov (http://www.sec.gov) verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb
rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche
in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu
aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der
Erwartungen anzupassen.
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im
Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat
ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.
KONTAKTE
Investoranfragen
Dr. Douglas Maffei
Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)
Medienanfragen
Jasmina Alatovic
Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)
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