GNW-News: BioNTech präsentiert auf dem ESMO-Kongress 2026 Fortschritte ihrer spätklinischen Onkologie-Pipeline und Daten zu innovativen Kombinationsansätzen ...
Werte in diesem Artikel
^* In einer Late-Breaking-Präsentation werden erste Daten aus der globalen
klinischen Phase-2-Studie ROSETTA Lung-107 vorgestellt, in der Pumitamig,
ein bispezifischer PD-L1×VEGF-A-Immunmodulatorkandidat, in Kombination mit
Docetaxel bei Patientinnen und Patienten mit metastasiertem nicht-
kleinzelligem Lungenkrebs nach einer vorangegangenen Immuntherapie in
Kombination mit Chemotherapie untersucht wird
* Globale Phase-2-Daten für Pumitamig in Kombination mit Elfetabart
Drozuntecan, einem gegen B7-H3 gerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-
Kandidaten, liefern weitere Erkenntnisse für diese innovative Kombination in
mehreren fortgeschrittenen soliden Tumorarten
* Pumitamigs tumorübergreifendes Potenzial wird unterstrichen durch
verschiedene Daten-Updates über das gesamte klinische Entwicklungsprogramm
hinweg, einschließlich bei Patientinnen und Patienten mit Lungen- oder
Brustkrebs und Hirnmetastasen sowie bei Patientinnen und Patienten mit
neuroendokrinen Neoplasien
MAINZ, Deutschland, 19. Oktober 2026 - BioNTech SE
(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das
Unternehmen") wird auf dem diesjährigen Kongress der European Society for
Medical Oncology (?ESMO"), der vom 23. bis 27. Oktober 2026 in Madrid
stattfindet, neue klinische Daten aus Programmen in der spätklinischen
Entwicklung ihrer Onkologie-Pipeline vorstellen. Die insgesamt 16 Abstracts
decken die verschiedenen Tumorschwerpunkte des Unternehmens ab, darunter Lungen-
und Brustkrebs.
Im Mittelpunkt der Präsentationen stehen klinische Daten zu Pumitamig, einem
bispezifischen PD-L1×VEGF-A-Immunmodulatorkandidaten, der gemeinsam mit Bristol
Myers Squibb (?BMS") entwickelt wird, in Kombination mit Docetaxel bei der
Zweitlinienbehandlung von metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-
small cell lung cancer,?NSCLC"). Darüber hinaus werden Daten zu Pumitamig in
Kombination mit Elfetabart Drozuntecan, einem gegen B7-H3 gerichteten
Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidaten (antibody-drug conjugate,?ADC"), der
gemeinsam mit Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd. (?DualityBio") entwickelt
wird, bei verschiedenen fortgeschrittenen soliden Tumorindikationen vorgestellt,
ergänzend zu den Anfang des Jahres präsentierten Daten bei Lungenkrebs. Diese
neuen klinischen Daten stärken BioNTechs differenzierten Kombinationsansatz, bei
dem zwei innovative Wirkstoffe miteinander kombiniert werden. Weitere
Präsentationen zu Pumitamig und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten spiegeln
BioNTechs tumorspezifische Strategie wider, mit der das Unternehmen erheblichen
ungedeckten medizinischen Bedarf über verschiedene Krankheitsstadien hinweg
adressieren will.
?Mit 16 Abstracts über zehn Tumorarten hinweg sind wir auf dem diesjährigen
ESMO-Kongress mit einer starken Datenpräsenz vertreten. Dies unterstreicht die
Fortschritte unserer spätklinischen Onkologie-Pipeline über zentrale
strategische Ansätze und Tumorindikationen hinweg, unter anderem Lungen- und
Brustkrebs", sagte Prof. Özlem Türeci, M.D., Mitgründerin und Chief Medical
Officer von BioNTech.?Für unseren PD-L1×VEGF-Immunmodulatorkandidat Pumitamig
werden wir neue Daten vorstellen, die sein tumorübergreifendes Potenzial
unterstreichen. Und zwar auch bei schwer behandelbaren Erkrankungssituationen,
in denen Patientinnen und Patienten bislang nur begrenzt von den verfügbaren
Standardtherapien profitieren. Unser Ziel ist es, Pumitamig als mögliche
Schlüsseltherapie künftiger Kombinationstherapien für verschiedene Tumorarten zu
etablieren, darunter auch Kombinationen aus zwei innovativen Wirkstoffen. Auf
der diesjährigen Konferenz werden wir das Potenzial dieses Ansatzes in zwei
Präsentationen zu ADC-Kombinationen vorstellen, die die Behandlungsergebnisse
für Patientinnen und Patienten weiter verbessern sollen."
Highlights aus BioNTechs Präsentationen auf dem ESMO-Kongress 2026:
Pumitamig - ein bispezifischer PD-L1xVEGF-A-Immunmodulatorkandidat:
* Metastasierter nicht-kleinzelliger Lungenkrebs: Erste Daten der globalen
Phase-2-Studie ROSETTA Lung-107 (NCT06841055
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06841055)) werden in einer Late-
Breaking-Präsentation vorgestellt. Die Studie untersucht Pumitamig in
Kombination mit Docetaxel bei Patientinnen und Patienten mit metastasiertem
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, deren Erkrankung nach einer vorangegangenen
Immuntherapie plus Chemotherapie fortgeschritten ist. Die Ergebnisse
erweitern die wachsende Evidenzbasis für Pumitamig bei nicht-kleinzelligem
Lungenkrebs in der Zweitlinienbehandlung, in der weiterhin ein hoher
ungedeckter medizinischer Bedarf besteht. Damit liegen mittlerweile Daten
aus drei globalen Phase-2-Studien zu Pumitamig bei Lungenkrebs vor.
* Kleinzelliger Lungenkrebs und dreifach negativer Brustkrebs mit
Hirnmetastasen: Die Ergebnisse einer Subgruppenanalyse aus zwei klinischen
Phase-2-Studien (NCT06449209 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449209);
NCT06449222 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449222)), in denen
Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten
mit kleinzelligem Lungenkarzinom (small cell lung cancer,?SCLC") oder
dreifach negativem Brustkrebs (triple-negative breast cancer,?TNBC")
untersucht wird, zeigten eine insgesamt vergleichbare systemische
Wirksamkeit bei Patientinnen und Patienten mit und ohne Hirnmetastasen.
Diese frühen Daten deuten auf eine intrakranielle Wirksamkeit hin und
erweitern die klinische Datenbasis für Pumitamig in Kombination mit
Chemotherapie bei Tumorarten, bei denen häufig Hirnmetastasen auftreten.
Deren Behandlung stellt weiterhin eine Herausforderung dar, da viele
systemische Therapien die Blut-Hirn-Schranke nur begrenzt überwinden können.
* Zweitlinienbehandlung neuroendokriner Neoplasien: Erste Daten aus der
klinischen Phase-2-Studie in China (NCT05879055
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05879055)), in der Pumitamig in
Kombination mit FOLFIRI-Chemotherapie (Folinsäure, Fluorouracil und
Irinotecan) bei Patientinnen und Patienten mit inoperablen neuroendokrinen
Neoplasien nach einer platinbasierten Erstlinien-Chemotherapie untersucht
wird, zeigten eine ermutigende vorläufige Anti-Tumor-Aktivität und ein
kontrollierbares Sicherheitsprofil. Die Daten erweitern die wachsende
Evidenzbasis für Pumitamig bei verschiedenen Tumorarten.
Innovative Kombinationsstudie mit Pumitamig und Elfetabart Drozuntecan, einem
gegen B7-H3 gerichteter Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidaten:
* Fortgeschrittene solide Tumore: Erste Daten aus der globalen Phase-2-Studie
(NCT06953089 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06953089)), in der
Pumitamig in Kombination mit Elfetabart Drozuntecan bei Patientinnen und
Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht wird, zeigten
eine ermutigende vorläufige Anti-Tumor-Aktivität über mehrere
Tumorindikationen hinweg sowie ein kontrollierbares Sicherheitsprofil mit
geringen Überschneidungen der Toxizitätsprofile. Diese Daten untermauern das
Potenzial von Pumitamig als Basis für innovative Behandlungskombinationen
und stärken damit die Kombinationsstrategie von BioNTech bei verschiedenen
Tumorarten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf.
BioNTech treibt eine diversifizierte Pipeline an onkologischen Produktkandidaten
voran, die innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und mRNA-
Krebsimmuntherapien sowohl als Monotherapien als auch in innovativen
Kombinationsansätzen umfasst. Derzeit laufen 13 Phase-3-Studien sowie mehrere
klinische Studien zu innovativen Kombinationstherapien. Damit rückt BioNTech die
Entwicklung innovativer Behandlungsansätze in den Fokus, um die
Herausforderungen bei der Behandlung von Krebs in bestimmten Tumorarten mit
erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf von frühen bis zu fortgeschrittenen
Krankheitsstadien zu adressieren.
Die Abstracts sind auf der Webseite des ESMO-Kongresses
(https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2026/attendee/confcal/session) verfügbar.
Weitere Informationen zu BioNTechs Pipelineprogrammen in der späten klinischen
Entwicklung sind hier (https://www.biontech.com/de/de/home/pipeline-and-
products/pipeline.html)zu finden.
Alle Details zu den Präsentationen:
+------------------------+----------------------------+------------------------+
|Produktkandidat |Abstract-Titel |Abstract-Nummer/Details |
| | |der Präsentation |
+------------------------+----------------------------+------------------------+
| |A global phase 2, open-label|Abstract #LBA76 |
| |trial of pumitamig (PD-L1 × |Rapid Oral Presentation |
| |VEGF-A bsAb) + docetaxel |NSCLC, Metastatic |
| |post-chemoimmunotherapy in |Oct 25, 2026: 8:30 - |
| |mNSCLC: First data from |10:00am CET |
| |ROSETTA Lung-107 | |
| +----------------------------+------------------------+
| |Efficacy of pumitamig (PD-L1|Abstract #1951RO |
| |× VEGF-A bsAb) plus |Rapid Oral Presentation |
| |chemotherapy in patients |Investigational |
| |with SCLC or TNBC with brain|Immunotherapy |
| |metastases: A subgroup |Oct 24, 2026: 8:30 - |
| |analysis of two phase 2 |10:00am CET |
| |trials | |
| +----------------------------+------------------------+
| |First results from a phase |Abstract #2393O |
| |2 trial of second-line |Proffered Paper |
| |pumitamig (PD-L1 × VEGF-A |Presentation |
| |bsAb) plus chemotherapy in |NETs and Endocrine |
| |unresectable neuroendocrine |Tumours |
| |neoplasms |Oct 26, 2026: 10:15 - |
| | |11:45am CET |
| +----------------------------+------------------------+
| |ROSETTA RCC-208: A phase | |
|Pumitamig |1/2, open-label, randomized |Abstract #3639TiP |
| |study of pumitamig alone or |Poster Presentation |
| |in combination with |Renal Cancer |
| |ipilimumab or cabozantinib |Oct 23, 2026: 3:15 - |
| |in advanced renal cell |4:00pm CET |
| |carcinoma (RCC) | |
| +----------------------------+------------------------+
| |ROSETTA Gastric-204: A | |
| |randomized, phase 2/3 study | |
| |of first-line (1L) pumitamig| |
| |+ chemotherapy versus |Abstract #3081eTiP |
| |nivolumab (NIVO) + |ePoster Presentation |
| |chemotherapy in advanced or |Oesophagogastric Cancer |
| |metastatic gastric cancer |Oct 23 - 27, 2026 |
| |(GC), gastroesophageal | |
| |junction adenocarcinoma | |
| |(GEJC), or esophageal | |
| |adenocarcinoma (EAC) | |
| +----------------------------+------------------------+
| |A phase 1/2 trial of first- | |
| |line pumitamig monotherapy |Abstract #1762eTiP |
| |or pumitamig plus ipilimumab|ePoster Presentation |
| |in advanced or unresectable |Hepatocellular Carcinoma|
| |hepatocellular carcinoma |Oct 23 - 27, 2026 |
| |(ROSETTA HCC-206) | |
+------------------------+----------------------------+------------------------+
| |Elfetabart drozuntecan |Abstract #999O |
| |(Elfe-D; DB-1311/BNT324 |Proffered Paper |
|Pumitamig + elfetabart |[B7H3 ADC]) + pumitamig (PD-|Presentation |
|drozuntecan |L1 x VEGF-A bsAb) in |Developmental |
| |patients with advanced solid|Therapeutics |
| |tumors: First results from a|Oct 24, 2026: 2:45 - |
| |global phase 2 trial |4:15pm CET |
+------------------------+----------------------------+------------------------+
| |Pumitamig + trastuzumab | |
| |pamirtecan (T-Pam) in |Abstract #1777P |
|Pumitamig + trastuzumab |patients (pts) with HR+, |Poster Presentation |
|pamirtecan |HER2-low advanced/metastatic|HER2+ Breast Cancer |
| |breast cancer (a/mBC): Phase|Oct 24, 2026: 12:00 - |
| |1 results of a phase 1/2, |12:45pm CET |
| |open-label trial (BNT323-03)| |
+------------------------+----------------------------+------------------------+
| |Elfetabart drozuntecan | |
| |(Elfe-D; DB-1311/BNT324 |Abstract #1255P |
| |[B7H3 ADC]) in patients with|Poster Presentation |
| |platinum-resistant ovarian |Gynaecological Cancers |
| |cancer (PROC): Efficacy and |Oct 26, 2026: 12:00 - |
| |safety data from a Phase 2 |12:45pm CET |
| |dose optimization cohort | |
| +----------------------------+------------------------+
|Elfetabart drozuntecan |BNT324-03: A phase 3, | |
| |randomized, open-label trial| |
| |comparing elfetabart |Abstract #2300TiP |
| |drozuntecan, a B7H3 |Poster Presentation |
| |antibody-drug conjugate |Metastatic Prostate |
| |(ADC), with docetaxel as |Cancer |
| |treatment of patients (pts) |Oct 23, 2026: 3:15 - |
| |with taxane-naïve metastatic|4:00pm CEST |
| |castration-resistant | |
| |prostate cancer (mCRPC) | |
+------------------------+----------------------------+------------------------+
| |Gotistobart plus | |
| |pembrolizumab demonstrates |Abstract #2106P |
| |durable antitumor activity |Poster Presentation |
|Gotistobart |in advanced melanoma |Melanoma |
| |refractory or resistant to |Oct 24, 2026: 12:00 - |
| |both prior anti-CTLA-4 and |12:45 pm CET |
| |anti-PD-(L)1 therapies | |
+------------------------+----------------------------+------------------------+
| |BNT317: An anti-PD-1 × CD39 |Abstract #420P |
| |bispecific antibody |Poster Presentation |
|BNT317 |demonstrating preclinical |Basic Science |
| |antitumor activity |Oct 23, 2026: 3:15 - |
| | |4pm CET |
+------------------------+----------------------------+------------------------+
| |Clinical outcomes of | |
| |YL202/BNT326 (HER3 ADC) in |Abstract #1881P |
|Beruzatatug pelitecan |advanced/metastatic |Poster Presentation |
|(YL202/BNT326) |HR+/HER2-null/low breast |HR+ Breast Cancer |
| |cancer (BC) in chemotherapy |Oct 24, 2026: 12:00 - |
| |(chemo)-naïve and exposed |12:45pm CET |
| |patients (pts) | |
+------------------------+----------------------------+------------------------+
| |A first-in-human phase 1/2 | |
| |dose-escalation and |Abstract #1076TiP |
| |expansion trial of BNT329 |Poster Presentation |
| |(an anti-carbohydrate |Developmental |
|BNT329 |antigen 19-9 antibody-drug |Therapeutics |
| |conjugate [CA19-9 ADC]) in |Oct 23, 2026: 3:15 - |
| |patients (pts) with advanced|4:00 pm CET |
| |solid tumors that express | |
| |CA19-9 | |
+------------------------+----------------------------+------------------------+
| |Real-world progression-free |Abstract #1880P |
| |survival (rwPFS) from |Poster Presentation |
| |chemotherapy initiation in |HR+ Breast Cancer |
| |patients with HR+/HER2- |Oct 24, 2026: 12:00 - |
| |metastatic breast cancer |12:45pm CET |
| |(mBC) in the US | |
|Health Economics and +----------------------------+------------------------+
|Outcomes Research (HEOR)|Real-world outcomes with | |
| |first-line pembrolizumab- |Abstract #2705P |
| |based chemoimmunotherapy in |NSCLC, Metastatic |
| |patients with |Poster Presentation |
| |advanced/metastatic non- |Oct 26, 2026: 12:00 - |
| |small cell lung cancer in |12:45pm CET |
| |the USA | |
+------------------------+----------------------------+------------------------+
Über BioNTech
BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der
Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen
Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die
Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit
tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in
all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen
bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs
wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen
Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit
renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers
Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,
MediLink, OncoC4 und Pfizer.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.BioNTech.de
(http://www.BioNTech.de).
Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen
bezogen auf: den Beginn, den Zeitplan, den Fortschritt und die Ergebnisse der
Forschungs- und Entwicklungsprogramme von BioNTech im Bereich der Onkologie,
einschließlich des angestrebten Zeitplans und der Anzahl zusätzlicher,
potenziell zulassungsrelevanter Studien; die aktuellen und zukünftigen
präklinischen und klinischen Studien von BioNTech und ihren Kooperationspartnern
im Bereich Onkologie, einschließlich des bispezifischen Immunmodulatorkandidaten
Pumitamig (BNT327/BMS986545), des Anti-CTLA-4-Antikörperkandidaten Gotistobart
(BNT316/ONC-392), des gegen B7H3 gerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-
Kandidaten Elfetabart Drozuntecan (BNT324/DB-1311) allein und in Kombination mit
Pumitamig), des gegen HER2 gerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidaten
Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) in Kombination mit Pumitamig, des gegen
PD-1×CD39 gerichteten Antikörperkandidaten BNT317, des gegen HER3 gerichteten
Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidaten Beruzatatug Pelitecan (YL202/BNT326)
sowie der gegen CA19-9 gerichtete Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidat BNT329;
die Art und Charakterisierung sowie den Zeitpunkt der Veröffentlichung
klinischer Daten über alle Plattformen von BioNTech hinweg, die einer
Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer
Marktinterpretation unterliegen; die geplanten nächsten Schritte in den
Pipeline-Programmen von BioNTech, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Aussagen zum Zeitpunkt oder zu Plänen für den Beginn oder die Rekrutierung von
klinischen Studien oder zur Einreichung und Erteilung von Produktzulassungen
sowie zur potenziellen Vermarktung in Bezug auf die Produktkandidaten von
BioNTech; und die potenzielle Sicherheit und Wirksamkeit der Produktkandidaten
von BioNTech. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch
Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",?sollte",?erwartet",
?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",?glaubt",?schätzt",
?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die negative Form dieser
Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden,
allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter
enthalten.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf BioNTechs
aktuellen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, und
sind weder Versprechen noch Garantien. Sie sollten nicht als solche angesehen
werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten
und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von
BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken
und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die
Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden sind, einschließlich
der Fähigkeit, erwartete klinische Endpunkte, Zeitlinien für den Beginn und/oder
den Abschluss klinischer Studien, Zeitlinien für die Veröffentlichung von Daten,
Zeitlinien für die Einreichung bei Behörden, Zeitlinien für behördliche
Zulassungen und/oder Zeitlinien für Markteinführungen zu erreichen, sowie
Risiken im Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich
der in dieser Mitteilung genannten Daten, und einschließlich der Möglichkeit für
das Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder
sicherheitsrelevanter Daten und weiterer Analysen vorhandener präklinischer,
klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art klinischer Daten, die einer
ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer
Marktinterpretation unterliegen; die Fähigkeit, in künftigen klinischen Studien
vergleichbare klinische Ergebnisse zu erzielen; den Zeitplan für und BioNTechs
Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre Produktkandidaten zu erhalten und
aufrechtzuerhalten; Gespräche mit den Aufsichtsbehörden über den Zeitplan und
die Anforderungen für weitere klinische Studien zu führen; die Auswirkungen von
Zöllen und eskalierenden handelspolitischen Maßnahmen; BioNTechs Fähigkeit,
Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu
entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern,
die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs
Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene
Sicherheitsbelange und potenzielle Ansprüche, die angeblich aus der Verwendung
von Produkten und Produktkandidaten entstehen, die von BioNTech entwickelt oder
hergestellt wurden; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs
Kollaborationspartnern, ihre Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu
vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, ihre Entwicklung
und zugehörige Ausgaben zu steuern; regulatorische und politische Entwicklungen;
die Fähigkeit BioNTechs, ihre Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und
ihre Produkte und Produktkandidaten herzustellen; Risiken im Zusammenhang mit
dem globalen Finanzsystem und den Finanzmärkten sowie sonstige Faktoren, die
BioNTech zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt sind.
Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter
?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. Juni 2026 endende
Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen.
Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov)
verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen
übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten
Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die
tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.
Hinweis
Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von
Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat
ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.
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Jasmina Alatovic
Media@BioNTech.de (mailto:Media@BioNTech.de)
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