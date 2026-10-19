GNW-News: BioNTech präsentiert auf dem ESMO-Kongress 2026 Fortschritte ihrer spätklinischen Onkologie-Pipeline und Daten zu innovativen Kombinationsansätzen ...

19.10.26 12:49 Uhr

Werte in diesem Artikel

^* In einer Late-Breaking-Präsentation werden erste Daten aus der globalen

klinischen Phase-2-Studie ROSETTA Lung-107 vorgestellt, in der Pumitamig,

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ein bispezifischer PD-L1×VEGF-A-Immunmodulatorkandidat, in Kombination mit

Docetaxel bei Patientinnen und Patienten mit metastasiertem nicht-

kleinzelligem Lungenkrebs nach einer vorangegangenen Immuntherapie in

Kombination mit Chemotherapie untersucht wird

* Globale Phase-2-Daten für Pumitamig in Kombination mit Elfetabart

Drozuntecan, einem gegen B7-H3 gerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-

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Kandidaten, liefern weitere Erkenntnisse für diese innovative Kombination in

mehreren fortgeschrittenen soliden Tumorarten

* Pumitamigs tumorübergreifendes Potenzial wird unterstrichen durch

verschiedene Daten-Updates über das gesamte klinische Entwicklungsprogramm

hinweg, einschließlich bei Patientinnen und Patienten mit Lungen- oder

Brustkrebs und Hirnmetastasen sowie bei Patientinnen und Patienten mit

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neuroendokrinen Neoplasien

MAINZ, Deutschland, 19. Oktober 2026 - BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Unternehmen") wird auf dem diesjährigen Kongress der European Society for

Medical Oncology (?ESMO"), der vom 23. bis 27. Oktober 2026 in Madrid

stattfindet, neue klinische Daten aus Programmen in der spätklinischen

Entwicklung ihrer Onkologie-Pipeline vorstellen. Die insgesamt 16 Abstracts

decken die verschiedenen Tumorschwerpunkte des Unternehmens ab, darunter Lungen-

und Brustkrebs.

Im Mittelpunkt der Präsentationen stehen klinische Daten zu Pumitamig, einem

bispezifischen PD-L1×VEGF-A-Immunmodulatorkandidaten, der gemeinsam mit Bristol

Myers Squibb (?BMS") entwickelt wird, in Kombination mit Docetaxel bei der

Zweitlinienbehandlung von metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-

small cell lung cancer,?NSCLC"). Darüber hinaus werden Daten zu Pumitamig in

Kombination mit Elfetabart Drozuntecan, einem gegen B7-H3 gerichteten

Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidaten (antibody-drug conjugate,?ADC"), der

gemeinsam mit Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd. (?DualityBio") entwickelt

wird, bei verschiedenen fortgeschrittenen soliden Tumorindikationen vorgestellt,

ergänzend zu den Anfang des Jahres präsentierten Daten bei Lungenkrebs. Diese

neuen klinischen Daten stärken BioNTechs differenzierten Kombinationsansatz, bei

dem zwei innovative Wirkstoffe miteinander kombiniert werden. Weitere

Präsentationen zu Pumitamig und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten spiegeln

BioNTechs tumorspezifische Strategie wider, mit der das Unternehmen erheblichen

ungedeckten medizinischen Bedarf über verschiedene Krankheitsstadien hinweg

adressieren will.

?Mit 16 Abstracts über zehn Tumorarten hinweg sind wir auf dem diesjährigen

ESMO-Kongress mit einer starken Datenpräsenz vertreten. Dies unterstreicht die

Fortschritte unserer spätklinischen Onkologie-Pipeline über zentrale

strategische Ansätze und Tumorindikationen hinweg, unter anderem Lungen- und

Brustkrebs", sagte Prof. Özlem Türeci, M.D., Mitgründerin und Chief Medical

Officer von BioNTech.?Für unseren PD-L1×VEGF-Immunmodulatorkandidat Pumitamig

werden wir neue Daten vorstellen, die sein tumorübergreifendes Potenzial

unterstreichen. Und zwar auch bei schwer behandelbaren Erkrankungssituationen,

in denen Patientinnen und Patienten bislang nur begrenzt von den verfügbaren

Standardtherapien profitieren. Unser Ziel ist es, Pumitamig als mögliche

Schlüsseltherapie künftiger Kombinationstherapien für verschiedene Tumorarten zu

etablieren, darunter auch Kombinationen aus zwei innovativen Wirkstoffen. Auf

der diesjährigen Konferenz werden wir das Potenzial dieses Ansatzes in zwei

Präsentationen zu ADC-Kombinationen vorstellen, die die Behandlungsergebnisse

für Patientinnen und Patienten weiter verbessern sollen."

Highlights aus BioNTechs Präsentationen auf dem ESMO-Kongress 2026:

Pumitamig - ein bispezifischer PD-L1xVEGF-A-Immunmodulatorkandidat:

* Metastasierter nicht-kleinzelliger Lungenkrebs: Erste Daten der globalen

Phase-2-Studie ROSETTA Lung-107 (NCT06841055

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06841055)) werden in einer Late-

Breaking-Präsentation vorgestellt. Die Studie untersucht Pumitamig in

Kombination mit Docetaxel bei Patientinnen und Patienten mit metastasiertem

nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, deren Erkrankung nach einer vorangegangenen

Immuntherapie plus Chemotherapie fortgeschritten ist. Die Ergebnisse

erweitern die wachsende Evidenzbasis für Pumitamig bei nicht-kleinzelligem

Lungenkrebs in der Zweitlinienbehandlung, in der weiterhin ein hoher

ungedeckter medizinischer Bedarf besteht. Damit liegen mittlerweile Daten

aus drei globalen Phase-2-Studien zu Pumitamig bei Lungenkrebs vor.

* Kleinzelliger Lungenkrebs und dreifach negativer Brustkrebs mit

Hirnmetastasen: Die Ergebnisse einer Subgruppenanalyse aus zwei klinischen

Phase-2-Studien (NCT06449209 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449209);

NCT06449222 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449222)), in denen

Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten

mit kleinzelligem Lungenkarzinom (small cell lung cancer,?SCLC") oder

dreifach negativem Brustkrebs (triple-negative breast cancer,?TNBC")

untersucht wird, zeigten eine insgesamt vergleichbare systemische

Wirksamkeit bei Patientinnen und Patienten mit und ohne Hirnmetastasen.

Diese frühen Daten deuten auf eine intrakranielle Wirksamkeit hin und

erweitern die klinische Datenbasis für Pumitamig in Kombination mit

Chemotherapie bei Tumorarten, bei denen häufig Hirnmetastasen auftreten.

Deren Behandlung stellt weiterhin eine Herausforderung dar, da viele

systemische Therapien die Blut-Hirn-Schranke nur begrenzt überwinden können.

* Zweitlinienbehandlung neuroendokriner Neoplasien: Erste Daten aus der

klinischen Phase-2-Studie in China (NCT05879055

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05879055)), in der Pumitamig in

Kombination mit FOLFIRI-Chemotherapie (Folinsäure, Fluorouracil und

Irinotecan) bei Patientinnen und Patienten mit inoperablen neuroendokrinen

Neoplasien nach einer platinbasierten Erstlinien-Chemotherapie untersucht

wird, zeigten eine ermutigende vorläufige Anti-Tumor-Aktivität und ein

kontrollierbares Sicherheitsprofil. Die Daten erweitern die wachsende

Evidenzbasis für Pumitamig bei verschiedenen Tumorarten.

Innovative Kombinationsstudie mit Pumitamig und Elfetabart Drozuntecan, einem

gegen B7-H3 gerichteter Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidaten:

* Fortgeschrittene solide Tumore: Erste Daten aus der globalen Phase-2-Studie

(NCT06953089 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06953089)), in der

Pumitamig in Kombination mit Elfetabart Drozuntecan bei Patientinnen und

Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht wird, zeigten

eine ermutigende vorläufige Anti-Tumor-Aktivität über mehrere

Tumorindikationen hinweg sowie ein kontrollierbares Sicherheitsprofil mit

geringen Überschneidungen der Toxizitätsprofile. Diese Daten untermauern das

Potenzial von Pumitamig als Basis für innovative Behandlungskombinationen

und stärken damit die Kombinationsstrategie von BioNTech bei verschiedenen

Tumorarten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf.

BioNTech treibt eine diversifizierte Pipeline an onkologischen Produktkandidaten

voran, die innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und mRNA-

Krebsimmuntherapien sowohl als Monotherapien als auch in innovativen

Kombinationsansätzen umfasst. Derzeit laufen 13 Phase-3-Studien sowie mehrere

klinische Studien zu innovativen Kombinationstherapien. Damit rückt BioNTech die

Entwicklung innovativer Behandlungsansätze in den Fokus, um die

Herausforderungen bei der Behandlung von Krebs in bestimmten Tumorarten mit

erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf von frühen bis zu fortgeschrittenen

Krankheitsstadien zu adressieren.

Die Abstracts sind auf der Webseite des ESMO-Kongresses

(https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2026/attendee/confcal/session) verfügbar.

Weitere Informationen zu BioNTechs Pipelineprogrammen in der späten klinischen

Entwicklung sind hier (https://www.biontech.com/de/de/home/pipeline-and-

products/pipeline.html)zu finden.

Alle Details zu den Präsentationen:

+------------------------+----------------------------+------------------------+

|Produktkandidat |Abstract-Titel |Abstract-Nummer/Details |

| | |der Präsentation |

+------------------------+----------------------------+------------------------+

| |A global phase 2, open-label|Abstract #LBA76 |

| |trial of pumitamig (PD-L1 × |Rapid Oral Presentation |

| |VEGF-A bsAb) + docetaxel |NSCLC, Metastatic |

| |post-chemoimmunotherapy in |Oct 25, 2026: 8:30 - |

| |mNSCLC: First data from |10:00am CET |

| |ROSETTA Lung-107 | |

| +----------------------------+------------------------+

| |Efficacy of pumitamig (PD-L1|Abstract #1951RO |

| |× VEGF-A bsAb) plus |Rapid Oral Presentation |

| |chemotherapy in patients |Investigational |

| |with SCLC or TNBC with brain|Immunotherapy |

| |metastases: A subgroup |Oct 24, 2026: 8:30 - |

| |analysis of two phase 2 |10:00am CET |

| |trials | |

| +----------------------------+------------------------+

| |First results from a phase |Abstract #2393O |

| |2 trial of second-line |Proffered Paper |

| |pumitamig (PD-L1 × VEGF-A |Presentation |

| |bsAb) plus chemotherapy in |NETs and Endocrine |

| |unresectable neuroendocrine |Tumours |

| |neoplasms |Oct 26, 2026: 10:15 - |

| | |11:45am CET |

| +----------------------------+------------------------+

| |ROSETTA RCC-208: A phase | |

|Pumitamig |1/2, open-label, randomized |Abstract #3639TiP |

| |study of pumitamig alone or |Poster Presentation |

| |in combination with |Renal Cancer |

| |ipilimumab or cabozantinib |Oct 23, 2026: 3:15 - |

| |in advanced renal cell |4:00pm CET |

| |carcinoma (RCC) | |

| +----------------------------+------------------------+

| |ROSETTA Gastric-204: A | |

| |randomized, phase 2/3 study | |

| |of first-line (1L) pumitamig| |

| |+ chemotherapy versus |Abstract #3081eTiP |

| |nivolumab (NIVO) + |ePoster Presentation |

| |chemotherapy in advanced or |Oesophagogastric Cancer |

| |metastatic gastric cancer |Oct 23 - 27, 2026 |

| |(GC), gastroesophageal | |

| |junction adenocarcinoma | |

| |(GEJC), or esophageal | |

| |adenocarcinoma (EAC) | |

| +----------------------------+------------------------+

| |A phase 1/2 trial of first- | |

| |line pumitamig monotherapy |Abstract #1762eTiP |

| |or pumitamig plus ipilimumab|ePoster Presentation |

| |in advanced or unresectable |Hepatocellular Carcinoma|

| |hepatocellular carcinoma |Oct 23 - 27, 2026 |

| |(ROSETTA HCC-206) | |

+------------------------+----------------------------+------------------------+

| |Elfetabart drozuntecan |Abstract #999O |

| |(Elfe-D; DB-1311/BNT324 |Proffered Paper |

|Pumitamig + elfetabart |[B7H3 ADC]) + pumitamig (PD-|Presentation |

|drozuntecan |L1 x VEGF-A bsAb) in |Developmental |

| |patients with advanced solid|Therapeutics |

| |tumors: First results from a|Oct 24, 2026: 2:45 - |

| |global phase 2 trial |4:15pm CET |

+------------------------+----------------------------+------------------------+

| |Pumitamig + trastuzumab | |

| |pamirtecan (T-Pam) in |Abstract #1777P |

|Pumitamig + trastuzumab |patients (pts) with HR+, |Poster Presentation |

|pamirtecan |HER2-low advanced/metastatic|HER2+ Breast Cancer |

| |breast cancer (a/mBC): Phase|Oct 24, 2026: 12:00 - |

| |1 results of a phase 1/2, |12:45pm CET |

| |open-label trial (BNT323-03)| |

+------------------------+----------------------------+------------------------+

| |Elfetabart drozuntecan | |

| |(Elfe-D; DB-1311/BNT324 |Abstract #1255P |

| |[B7H3 ADC]) in patients with|Poster Presentation |

| |platinum-resistant ovarian |Gynaecological Cancers |

| |cancer (PROC): Efficacy and |Oct 26, 2026: 12:00 - |

| |safety data from a Phase 2 |12:45pm CET |

| |dose optimization cohort | |

| +----------------------------+------------------------+

|Elfetabart drozuntecan |BNT324-03: A phase 3, | |

| |randomized, open-label trial| |

| |comparing elfetabart |Abstract #2300TiP |

| |drozuntecan, a B7H3 |Poster Presentation |

| |antibody-drug conjugate |Metastatic Prostate |

| |(ADC), with docetaxel as |Cancer |

| |treatment of patients (pts) |Oct 23, 2026: 3:15 - |

| |with taxane-naïve metastatic|4:00pm CEST |

| |castration-resistant | |

| |prostate cancer (mCRPC) | |

+------------------------+----------------------------+------------------------+

| |Gotistobart plus | |

| |pembrolizumab demonstrates |Abstract #2106P |

| |durable antitumor activity |Poster Presentation |

|Gotistobart |in advanced melanoma |Melanoma |

| |refractory or resistant to |Oct 24, 2026: 12:00 - |

| |both prior anti-CTLA-4 and |12:45 pm CET |

| |anti-PD-(L)1 therapies | |

+------------------------+----------------------------+------------------------+

| |BNT317: An anti-PD-1 × CD39 |Abstract #420P |

| |bispecific antibody |Poster Presentation |

|BNT317 |demonstrating preclinical |Basic Science |

| |antitumor activity |Oct 23, 2026: 3:15 - |

| | |4pm CET |

+------------------------+----------------------------+------------------------+

| |Clinical outcomes of | |

| |YL202/BNT326 (HER3 ADC) in |Abstract #1881P |

|Beruzatatug pelitecan |advanced/metastatic |Poster Presentation |

|(YL202/BNT326) |HR+/HER2-null/low breast |HR+ Breast Cancer |

| |cancer (BC) in chemotherapy |Oct 24, 2026: 12:00 - |

| |(chemo)-naïve and exposed |12:45pm CET |

| |patients (pts) | |

+------------------------+----------------------------+------------------------+

| |A first-in-human phase 1/2 | |

| |dose-escalation and |Abstract #1076TiP |

| |expansion trial of BNT329 |Poster Presentation |

| |(an anti-carbohydrate |Developmental |

|BNT329 |antigen 19-9 antibody-drug |Therapeutics |

| |conjugate [CA19-9 ADC]) in |Oct 23, 2026: 3:15 - |

| |patients (pts) with advanced|4:00 pm CET |

| |solid tumors that express | |

| |CA19-9 | |

+------------------------+----------------------------+------------------------+

| |Real-world progression-free |Abstract #1880P |

| |survival (rwPFS) from |Poster Presentation |

| |chemotherapy initiation in |HR+ Breast Cancer |

| |patients with HR+/HER2- |Oct 24, 2026: 12:00 - |

| |metastatic breast cancer |12:45pm CET |

| |(mBC) in the US | |

|Health Economics and +----------------------------+------------------------+

|Outcomes Research (HEOR)|Real-world outcomes with | |

| |first-line pembrolizumab- |Abstract #2705P |

| |based chemoimmunotherapy in |NSCLC, Metastatic |

| |patients with |Poster Presentation |

| |advanced/metastatic non- |Oct 26, 2026: 12:00 - |

| |small cell lung cancer in |12:45pm CET |

| |the USA | |

+------------------------+----------------------------+------------------------+

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der

Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen

Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit

tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in

all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen

bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs

wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen

Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit

renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers

Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,

MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.BioNTech.de

(http://www.BioNTech.de).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: den Beginn, den Zeitplan, den Fortschritt und die Ergebnisse der

Forschungs- und Entwicklungsprogramme von BioNTech im Bereich der Onkologie,

einschließlich des angestrebten Zeitplans und der Anzahl zusätzlicher,

potenziell zulassungsrelevanter Studien; die aktuellen und zukünftigen

präklinischen und klinischen Studien von BioNTech und ihren Kooperationspartnern

im Bereich Onkologie, einschließlich des bispezifischen Immunmodulatorkandidaten

Pumitamig (BNT327/BMS986545), des Anti-CTLA-4-Antikörperkandidaten Gotistobart

(BNT316/ONC-392), des gegen B7H3 gerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-

Kandidaten Elfetabart Drozuntecan (BNT324/DB-1311) allein und in Kombination mit

Pumitamig), des gegen HER2 gerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidaten

Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) in Kombination mit Pumitamig, des gegen

PD-1×CD39 gerichteten Antikörperkandidaten BNT317, des gegen HER3 gerichteten

Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidaten Beruzatatug Pelitecan (YL202/BNT326)

sowie der gegen CA19-9 gerichtete Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidat BNT329;

die Art und Charakterisierung sowie den Zeitpunkt der Veröffentlichung

klinischer Daten über alle Plattformen von BioNTech hinweg, die einer

Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer

Marktinterpretation unterliegen; die geplanten nächsten Schritte in den

Pipeline-Programmen von BioNTech, einschließlich, aber nicht beschränkt auf

Aussagen zum Zeitpunkt oder zu Plänen für den Beginn oder die Rekrutierung von

klinischen Studien oder zur Einreichung und Erteilung von Produktzulassungen

sowie zur potenziellen Vermarktung in Bezug auf die Produktkandidaten von

BioNTech; und die potenzielle Sicherheit und Wirksamkeit der Produktkandidaten

von BioNTech. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch

Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",?sollte",?erwartet",

?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",?glaubt",?schätzt",

?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die negative Form dieser

Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden,

allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter

enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf BioNTechs

aktuellen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, und

sind weder Versprechen noch Garantien. Sie sollten nicht als solche angesehen

werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten

und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von

BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten

Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken

und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die

Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden sind, einschließlich

der Fähigkeit, erwartete klinische Endpunkte, Zeitlinien für den Beginn und/oder

den Abschluss klinischer Studien, Zeitlinien für die Veröffentlichung von Daten,

Zeitlinien für die Einreichung bei Behörden, Zeitlinien für behördliche

Zulassungen und/oder Zeitlinien für Markteinführungen zu erreichen, sowie

Risiken im Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich

der in dieser Mitteilung genannten Daten, und einschließlich der Möglichkeit für

das Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder

sicherheitsrelevanter Daten und weiterer Analysen vorhandener präklinischer,

klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art klinischer Daten, die einer

ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer

Marktinterpretation unterliegen; die Fähigkeit, in künftigen klinischen Studien

vergleichbare klinische Ergebnisse zu erzielen; den Zeitplan für und BioNTechs

Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre Produktkandidaten zu erhalten und

aufrechtzuerhalten; Gespräche mit den Aufsichtsbehörden über den Zeitplan und

die Anforderungen für weitere klinische Studien zu führen; die Auswirkungen von

Zöllen und eskalierenden handelspolitischen Maßnahmen; BioNTechs Fähigkeit,

Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu

entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern,

die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs

Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene

Sicherheitsbelange und potenzielle Ansprüche, die angeblich aus der Verwendung

von Produkten und Produktkandidaten entstehen, die von BioNTech entwickelt oder

hergestellt wurden; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs

Kollaborationspartnern, ihre Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu

vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, ihre Entwicklung

und zugehörige Ausgaben zu steuern; regulatorische und politische Entwicklungen;

die Fähigkeit BioNTechs, ihre Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und

ihre Produkte und Produktkandidaten herzustellen; Risiken im Zusammenhang mit

dem globalen Finanzsystem und den Finanzmärkten sowie sonstige Faktoren, die

BioNTech zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. Juni 2026 endende

Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen.

Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov)

verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen

übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten

Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die

tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Hinweis

Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von

Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

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Jasmina Alatovic

Media@BioNTech.de (mailto:Media@BioNTech.de)

Investoranfragen

Douglas Maffei, Ph.D.

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