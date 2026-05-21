GNW-News: BioNTech präsentiert auf der ASCO-Jahrestagung 2026 Fortschritte aus Pipelineprogrammen in der späten klinischen Entwicklung

Werte in diesem Artikel

^* Daten zu Pumitamig aus der laufenden Phase-2/3-Studie ROSETTA Lung-02 bei

nicht-kleinzelligem Lungenkrebs in der Erstlinienbehandlung bilden den

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dritten globalen Studien-Datensatz, der eine ermutigende Anti-Tumor-

Aktivität von Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie zeigte

* Daten zu Gotistobart aus einer Phase-2-Studie zum Gesamtüberleben bei

Patientinnen mit platinresistentem Eierstockkrebs tragen zu den wachsenden

Erkenntnissen bei, die das Potenzial von Gotistobart als Chemotherapie-freie

Behandlungsoption unterstützen

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* Fortlaufende Weiterentwicklung der wachsenden spätklinischen Onkologie-

Pipeline mit über 25 klinischen Studien der Phase 2 und Phase 3, darunter

13 laufende zulassungsrelevante Studien sowie Studien mit innovativen

Kombinationstherapien in Krebsindikationen mit hoher klinischer Relevanz

MAINZ, Deutschland, 22. Mai 2026 - BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

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Unternehmen") wird auf der Jahrestagung der American Society of Clinical

Oncology (?ASCO"), die vom 29. Mai bis 2. Juni 2026 in Chicago, Illinois,

stattfindet, neue klinische Daten und Studienupdates zu Pipelineprogrammen in

der späten klinischen Entwicklung sowie zu innovativen Kombinationsprogrammen

des Unternehmens präsentieren. In zwei Vorträgen werden neue Daten zu den

wichtigen strategischen Wirkstoffkandidaten Pumitamig und Gotistobart

vorgestellt. Zudem werden in vier?Trial in Progress"-Poster-Präsentationen

Fortschritte aus BioNTechs laufenden zulassungsrelevanten Studien sowie aus

Studien mit innovativen Kombinationstherapien, einschließlich Antikörper-

Wirkstoff-Konjugate (antibody-drug conjugates,?ADCs"), gezeigt.

?Unser erklärtes Ziel bei BioNTech ist es, mehr für Patientinnen und Patienten

mit Krebs zu erreichen, indem wir wissenschaftliche Erkenntnisse in innovative

Therapien umsetzen", sagte Prof. Dr. Özlem Türeci, Mitgründerin und Chief

Medical Officer von BioNTech.?Unsere Präsentationen auf der diesjährigen ASCO-

Jahrestagung unterstreichen unsere Strategie in der Onkologie, ein

diversifiziertes Portfolio komplementärer Modalitäten aufzubauen, die

differenzierte therapeutische Profile für verschiedene Tumorarten mit hohem

ungedecktem medizinischem Bedarf bieten. Unser Fokus liegt darauf, unsere

wichtigsten strategischen Programme sowohl als Monotherapien als auch in

Kombination mit Standardbehandlungen voranzutreiben, um die erste Welle unserer

Innovationen im Bereich der Onkologie für Patientinnen und Patienten verfügbar

zu machen. Gleichzeitig setzen wir auf die Weiterentwicklung innovativer

Kombinationsansätze, einschließlich ADC-basierter Ansätze, um das volle

synergistische Potenzial unserer Pipeline zu entfalten."

Highlights aus den spätklinischen Onkologieprogrammen von BioNTech, die auf der

ASCO-Jahrestagung 2026 präsentiert werden:

Pumitamig (BNT327/BMS986545) - ein bispezifischer Immunmodulator-Kandidat, der

PD-L1-Checkpoint-Inhibition mit der Neutralisierung von VEGF-A kombiniert und in

Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb (?BMS") entwickelt wird:

* Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs: Daten aus der

Zwischenanalyse des Phase-2-Dosisoptimierungsteils der globalen Phase-2/3-

Studie ROSETTA Lung-02 (NCT06712316

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)) zeigten eine ermutigende

Anti-Tumor-Aktivität als Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem

Lungenkrebs (non-small cell lung cancer,?NSCLC"). Die Studie untersuchte

Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten

mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit Plattenepithel- und Nicht-

Plattenepithel-Histologie, ohne messbare Genomveränderungen und über

verschiedene PD-L1-Expressionslevel hinweg. Diese Daten bilden den dritten

globalen Studien-Datensatz, der eine ermutigende Anti-Tumor-Aktivität von

Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie zeigte, und ergänzen die bereits

berichteten Daten bei kleinzelligem Lungenkrebs und dreifach negativem

Brustkrebs. Die Ergebnisse fließen in den laufenden zulassungsrelevanten

Phase-3-Teil von ROSETTA Lung-02 ein, der Pumitamig in Kombination mit einer

Chemotherapie im Vergleich zu Pembrolizumab plus Chemotherapie untersucht.

Der Vortag im Rahmen der ASCO-Jahrestagung wird aktualisierte Daten eines

späteren Stichtags (data cut-off) enthalten.

Gotistobart (BNT316/ONC-392) - ein Kandidat für die selektive Eliminierung von

regulatorischen T-Zellen in der Mikroumgebung des Tumors, der auf CTLA-4 abzielt

und in Zusammenarbeit mit OncoC4, Inc. (?OncoC4") entwickelt wird:

* Platinresistenter Eierstockkrebs: Daten aus der Phase-2-Studie PRESERVE-004

(NCT05446298 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05446298)), die

Gotistobart in Kombination mit Pembrolizumab bei stark vorbehandelten

Patientinnen mit platinresistentem Eierstockkrebs (platinum-resistant

ovarian cancer,?PROC") untersuchte, zeigten eine anhaltende Anti-Tumor-

Aktivität und klinisch relevante Gesamtüberlebensraten sowie ein

kontrollierbares Sicherheitsprofil. Die Ergebnisse tragen zu den wachsenden

Erkenntnissen bei, die das Potenzial von Gotistobart als Chemotherapie-freie

Behandlungsoption unterstützen und ergänzen die kürzlich veröffentlichten

(https://www.biontech.com/de/de/home/mediaroom/news/press-

releases/2026/03/biontech-clinical-data-elcc-2026-highlight-potential.html)

Daten beim Plattenepithelkarzinom der Lunge in der Zweitlinien- und späteren

Behandlung.

BioNTech treibt eine diversifizierte Pipeline an onkologischen Produktkandidaten

voran, die innovative Immunmodulatoren, ADCs und mRNA-Krebsimmuntherapien sowohl

als Monotherapien als auch in innovativen Kombinationsansätzen umfasst. Derzeit

laufen mehr als 25 klinische Studien der Phase 2 und Phase 3, darunter 13

laufende zulassungsrelevante Studien sowie Studien mit innovativen

Kombinationstherapien. Damit rückt BioNTech die Entwicklung innovativer

Behandlungsansätze in den Fokus, um die Herausforderungen bei der Behandlung von

Krebs in bestimmten Tumorarten

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=vN7F3UTv8UAfebBRxgYr16em8ZVGMxA5iFRz

I7AJnGFRQs5GQCPI79wThs_sbATCJ4JQGcqloX6XS3lwbaNkskAdVxgXeSafZqYjYFlu3440zxQloCzj

GR9ZLgYRSx5nBlEJ1_UxWaGSzK4IHQaQWKP6Y9_-utmp-Q_2t0qqY1E0fSG-

aaZj9BrnJ7T6QVFuOdbMkoO3K533TLn57QFQ7xkiyGUMkCBODygz0KPEDvgrEcPvKXczq6NADSSwWNsV

sATyzTtR96xCbX9EVw0lcg==) mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf von

frühen bis zu fortgeschrittenen Krankheitsstadien zu adressieren.

Die Abstracts sind auf der Webseite der ASCO-Jahrestagung

(https://www.asco.org/annual-

meeting/search?filters=%7B%22years%22:%5B%222026%22%5D,%22mediaTypes%22:%5B%22Ab

stracts%22%5D%7D&userInput=&sortBy=Relevancy&contentKey=ANNUAL_MEETING&contentKe

yYear=2026) verfügbar. Weitere Informationen zu BioNTechs Pipelineprogrammen in

der späten klinischen Entwicklung sind hier

(https://www.biontech.com/de/de/home/pipeline-and-

products/pipeline.html?therapeuticArea=Onkologie&disease=Bauchspeicheldr%C3%BCse

nkrebs&disease=Brustkrebs&disease=Darmkrebs&disease=Eierstockkrebs&disease=Geb%C

3%A4rmutterkrebs&disease=Kopf-

+und+Halskrebs&disease=Leberkrebs&disease=Lungenkrebs&disease=Malignes+Mesotheli

om&disease=Multiple+solide+Tumore&disease=Neuroendokrine+Neoplasien&disease=Nier

enkrebs&disease=Prostatakrebs&phase=phase2&phase=phase2-3&phase=phase3) zu

finden.

Alle Details zu den Präsentationen:

+-----------------------+-------------------------+----------------------------+

| | |Abstract-Nummer/ Details der|

|Produktkandidat |Abstract-Titel |Präsentation |

+-----------------------+-------------------------+----------------------------+

| | |Abstract-Nummer: 8513 |

| | |(https://www.asco.org/abstra|

| |Phase 2 data from ROSETTA|cts-presentations/261380) |

| |Lung-02, a global |Rapid Oral Abstract Session |

| |randomized Phase 2/3 |Lung Cancer - Non-Small Cell|

| |trial of pumitamig (PDL1 |Metastatic |

| |× VEGF-A bsAb) + |30.05.2026; 13:15 - 14:45 |

| |chemotherapy in 1L NSCLC |CDT |

| +-------------------------+----------------------------+

| | |Abstract-Nummer: TPS3672 |

| |Phase 2/3 trial of |(https://www.asco.org/abstra|

| |pumitamig (PD-L1 × VEGF-A|cts-presentations/266849) |

| |bsAb) plus chemotherapy |Poster-Präsentation |

| |versus bevacizumab plus |Genitourinary Cancer - |

| |chemotherapy in |Prostate, Testicular, and |

| |previously untreated, |Penile |

| |unresectable, or |Poster-Tafel: 229a |

| |metastatic colorectal |31.05.2026; 09:00 - 12:00 |

|Pumitamig |cancer (ROSETTA CRC-203) |CDT |

+-----------------------+-------------------------+----------------------------+

| |Overall survival for |Abstract-Nummer: 5511 |

| |patients with pre-treated|(https://www.asco.org/abstra|

| |platinum-resistant |cts-presentations/260972) |

| |ovarian cancer receiving |Rapid Oral Abstract Session |

| |gotistobart in |Gynecologic Cancer |

| |combination with |30.05.2026: 08:00 - 09:30 |

|Gotistobart |pembrolizumab |CDT |

+-----------------------+-------------------------+----------------------------+

| | |Abstract-Nummer: TPS3160 |

| | |(https://www.asco.org/abstra|

| |BNT326-01: A Phase 1b/2 |cts-presentations/266829) |

| |trial of BNT326/YL202 |Poster-Präsentation |

| |(HER3 ADC) as monotherapy|Developmental Therapeutics |

| |and in combination with |-Molecularly Targeted Agents|

| |pumitamig (anti-PD-L1 × |and Tumor Biology |

| |VEGF bsAb) in patients |Poster-Tafel: 294b |

| |with advanced solid |30.05.2026: 13:30 - 16:30 |

|BNT326/YL202 |tumors |CDT |

+-----------------------+-------------------------+----------------------------+

| | |Abstract-Nummer: TPS5137 |

| |BNT324-03: A Phase 3, |(https://www.asco.org/abstra|

| |randomized, open-label |cts-presentations/266921) |

| |trial of BNT324/DB-1311, |Poster-Präsentation |

| |a B7H3 ADC, versus |Genitourinary Cancer - |

| |docetaxel in patients |Prostate, Testicular, and |

| |with taxane-naïve |Penile |

| |metastatic castration- |Poster-Tafel: 229a |

| |resistant prostate cancer|31.05.2026; 09:00 - 12:00 |

|BNT324/DB-1311 |(mCRPC) |CDT |

+-----------------------+-------------------------+----------------------------+

| |Fern-EC-01 (BNT323-01): A| |

| |phase 3 trial of | |

| |trastuzumab pamirtecan |Abstract-Nummer: TPS5645 |

| |(HER2 ADC) versus |(https://www.asco.org/abstra|

| |investigator's choice of |cts-presentations/266942) |

| |chemotherapy in patients |Poster-Präsentation |

| |with previously treated, |Gynecologic Cancer |

| |HER2-expressing, |Poster-Tafel: 302b |

|Trastuzumab Pamirtecan |recurrent endometrial |01.06.2026; 09:00 - 12:00 |

|(BNT323/DB-1303) |cancer (EC) |CDT |

+-----------------------+-------------------------+----------------------------+

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der

Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen

Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit

tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in

all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen

bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs

wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen

Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit

renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers

Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,

MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.BioNTech.de).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: den Beginn, den Zeitplan, den Fortschritt und die Ergebnisse der

Forschungs- und Entwicklungsprogramme von BioNTech im Bereich der Onkologie,

einschließlich des angestrebten Zeitplans und der Anzahl zusätzlicher,

potenziell zulassungsrelevanter Studien; die aktuellen und zukünftigen

präklinischen und klinischen Studien von BioNTech und ihren Kooperationspartnern

im Bereich Onkologie, einschließlich des bispezifischen Immunmodulator-

Kandidaten Pumitamig (BNT327/BMS986545) in mehreren Indikationen, des Anti-CTLA-

4-Antikörper-Kandidaten Gotistobart (BNT316/ONC-392) in mehreren Indikationen,

des gegen B7H3-gerichteten ADC-Kandidaten BNT324/DB-1311 in metastasiertem

kastrationsresistenten Prostatakrebs, des gegen HER2-gerichteten ADC-Kandidaten

Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) in rezidivierendem Gebärmutterkrebs, und

des gegen HER3-gerichteten ADC-Kandidaten BNT326/YL202 als Monotherapie sowie in

Kombination mit Pumitamig bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und

fortgeschrittenen soliden Tumoren; die Art und Charakterisierung sowie den

Zeitpunkt der Veröffentlichung klinischer Daten über alle Plattformen von

BioNTech hinweg, die einer Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen

Prüfung und einer Marktinterpretation unterliegen; die geplanten nächsten

Schritte in den Pipeline-Programmen von BioNTech, einschließlich, aber nicht

beschränkt auf Aussagen zum Zeitpunkt oder zu Plänen für den Beginn oder die

Rekrutierung von klinischen Studien oder zur Einreichung und Erteilung von

Produktzulassungen sowie zur potenziellen Vermarktung in Bezug auf die

Produktkandidaten von BioNTech; die Fähigkeit der mRNA-Technologie von BioNTech,

klinische Wirksamkeit außerhalb der Plattform für Infektionskrankheiten von

BioNTech nachzuweisen; und die potenzielle Sicherheit und Wirksamkeit der

Produktkandidaten von BioNTech. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten

Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",?sollte",

?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",?glaubt",

?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die negative Form

dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert

werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter

enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf BioNTechs

aktuellen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, und

sind weder Versprechen noch Garantien. Sie sollten nicht als solche angesehen

werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten

und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von

BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten

Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken

und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die

Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden sind, einschließlich

der Fähigkeit, erwartete klinische Endpunkte, Zeitlinien für den Beginn und/oder

den Abschluss klinischer Studien, Zeitlinien für die Veröffentlichung von Daten,

Zeitlinien für die Einreichung bei Behörden, Zeitlinien für behördliche

Zulassungen und/oder Zeitlinien für Markteinführungen zu erreichen, sowie

Risiken im Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich

der in dieser Mitteilung genannten Daten, und einschließlich der Möglichkeit für

das Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder

sicherheitsrelevanter Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer,

klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art klinischer Daten, die einer

ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer

Marktinterpretation unterliegen; die Fähigkeit, in künftigen klinischen Studien

vergleichbare klinische Ergebnisse zu erzielen; den Zeitplan für und BioNTechs

Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre Produktkandidaten zu erhalten und

aufrechtzuerhalten; Gespräche mit den Aufsichtsbehörden über den Zeitplan und

die Anforderungen für weitere klinische Studien zu führen; die Fähigkeit von

BioNTech und ihren Vertragspartnern, die erforderlichen Energieressourcen zu

verwalten und zu beschaffen; die Auswirkungen von Zöllen und eskalierenden

handelspolitischen Maßnahmen; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu

erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit

und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und

Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene Sicherheitsbelange und potenzielle

Ansprüche, die angeblich aus der Verwendung von Produkten und Produktkandidaten

entstehen, die von BioNTech entwickelt oder hergestellt wurden; die Fähigkeit

BioNTechs und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, ihre Produktkandidaten

zu kommerzialisieren und zu vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs

Fähigkeit, ihre Entwicklung und zugehörige Ausgaben zu steuern; regulatorische

und politische Entwicklungen; die Fähigkeit BioNTechs, ihre

Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und ihre Produkte und

Produktkandidaten herzustellen; Risiken im Zusammenhang mit dem globalen

Finanzsystem und den Finanzmärkten sowie sonstige Faktoren, die BioNTech zum

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht gemäß Formular 6-K für den am 31. März 2026

endenden Zeitraum sowie in den nachfolgenden von BioNTech bei der SEC

eingereichten Unterlagen zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter

www.sec.gov (http://www.sec.gov) verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb

rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche

in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu

aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der

Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)

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