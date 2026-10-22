GNW-News: BioNTech treibt klinische Phase-3-Studie zu Pumitamig mit Gileads gegen TROP2-gerichtetem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Sacituzumab Govitecan bei D...

22.10.26 12:49 Uhr

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^* BioNTech schließt eine klinische Studienkollaboration mit Gilead Sciences

ab; Ziel ist es, die Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten

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mit dreifach-negativem Brustkrebs zu verbessern, deren Tumoren mit niedriger

oder negativer PD-L1-Expression eingestuft werden

* Die globale Phase-3-Studie ROSETTA Breast-01 wird weiterentwickelt, um die

Kombination aus Pumitamig und einem gegen TROP2-gerichteten Antikörper-

Wirkstoff-Konjugat zu evaluieren, was die neueste Erstlinienstandardtherapie

bei Patientinnen und Patienten mit metastasiertem dreifach-negativem

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Brustkrebs darstellt

* Dies wird die erste globale Phase-3-Studie zur Evaluierung von Pumitamig in

Kombination mit einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat sein

MAINZ, Deutschland, 22. Oktober 2026 - BioNTech SE (https://www.biontech.com/)

(Nasdaq: BNTX,?BioNTech") gab heute eine klinische Studienkollaboration und

Liefervereinbarung mit Gilead Sciences Inc. (?Gilead") bekannt. Im Rahmen der

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Vereinbarung soll Pumitamig in Kombination mit dem gegen TROP2-gerichteten

Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (antibody-drug conjugate,?ADC") Sacituzumab

Govitecan als Erstlinienbehandlung bei Patientinnen und Patienten mit lokal

fortgeschrittenem oder metastasiertem dreifach negativem Brustkrebs (triple-

negative breast cancer,?TNBC") evaluiert werden, deren Tumoren mit niedriger

oder negativer PD-L1-Expression klassifiziert werden. Pumitamig ist ein

bispezifischer Immunmodulatorkandidat, der darauf ausgelegt ist, gleichzeitig an

PD-L1 und VEGF-A zu binden, und gemeinsam von BioNTech und Bristol Myers Squibb

(?BMS") entwickelt wird.

ROSETTA Breast-01 ist eine globale, doppelt-verblindete klinische Phase-3-Studie

(NCT07173751 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT07173751)), die derzeit

Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie im Vergleich zu einer alleinigen

Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder

metastasiertem dreifach negativem Brustkrebs und niedrigem oder negativem PD-L1-

Expressionslevel (CPS Â°