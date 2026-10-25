GNW-News: BioNTech und Bristol Myers Squibb präsentieren ermutigende Daten aus globaler Phase-2-Studie mit Pumitamig bei fortgeschrittenem nicht-kleinzellige...
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^* Pumitamig in Kombination mit Docetaxel zeigte eine ermutigende objektive
Ansprechrate von 36,7 % bei Patientinnen und Patienten mit metastasiertem
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit Plattenepithel- und Nicht-
Plattenepithel-Histologie über verschiedene PD-L1-Expressionslevel hinweg
nach Fortschreiten der Erkrankung unter oder nach einer Immuntherapie in
Kombination mit Chemotherapie
* Das mediane progressionsfreie Überleben betrug 6,9 Monate
* Für diese Patientengruppe besteht weiterhin ein hoher ungedeckter
medizinischer Bedarf, da das progressionsfreie Überleben unter der
derzeitigen Standardtherapie mit Docetaxel im Durchschnitt weniger als vier
Monate beträgt
* Die Daten stellen den dritten globalen Phase-2-Datensatz zu Pumitamig bei
Lungenkrebs dar und untermauern sein Potenzial, die Behandlungsergebnisse
gegenüber den derzeitigen Standardtherapien zu verbessern
MAINZ, Deutschland und PRINCETON, USA, 25. Oktober 2026 - BioNTech SE
(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") und
Bristol Myers Squibb Company (https://www.bms.com/) (NYSE: BMY,?BMS") gaben
heute erste Daten aus der globalen klinischen Phase-2-Studie ROSETTA Lung-107
(NCT06841055 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06841055)) bekannt. In der
Studie wird der bispezifische PD-L1xVEGF-A-Immunmodulator-Kandidat Pumitamig
(BNT327/BMS986545) in Kombination mit Docetaxel bei Patientinnen und Patienten
mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell lung cancer,
?NSCLC") untersucht, deren Erkrankung während oder nach einer
Erstlinienbehandlung mit Immuntherapie plus Chemotherapie fortgeschritten ist.
Die Daten zeigten eine ermutigende Anti-Tumor-Aktivität mit Ansprechen sowohl
bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit Plattenepithel- als auch Nicht-
Plattenepithel-Histologie und über verschiedene PD-L1-Expressionslevel hinweg.
Zudem zeigte Pumitamig ein kontrollierbares Sicherheitsprofil, das mit den
Ergebnissen früherer globaler klinischer Studien mit dem Produktkandidaten
übereinstimmte. Die Daten wurden heute im Rahmen einer Late-Breaking Rapid Oral
Präsentation (Abstract #LBA76) auf dem Kongress der European Society for Medical
Oncology (?ESMO") 2026 in Madrid, Spanien, vorgestellt.
?Trotz bedeutender Fortschritte in der Erstlinientherapie sind die
Behandlungsergebnisse für viele Patientinnen und Patienten mit nicht-
kleinzelligem Lungenkrebs, deren Erkrankung nach einer Immuntherapie in
Kombination mit Chemotherapie fortschreitet, weiterhin unzureichend. In dieser
Behandlungssituation ist Docetaxel seit Jahren die Standardtherapie",(1) sagte
Prof. Dr. Dr. Byoung Chul Cho, Prüfarzt der Studie und Professor für
medizinische Onkologie am Yonsei Cancer Center des Yonsei University College of
Medicine in Seoul, Republik Korea.?Diese ersten Daten aus der ROSETTA Lung-107-
Studie zeigen ermutigende Ansprechraten und Ergebnisse zum progressionsfreien
Überleben über verschiedene PD-L1-Expressionslevel und histologische Subtypen
hinweg. Sie deuten darauf hin, dass Pumitamig dazu beitragen könnte, die Anti-
Tumor-Immunantwort bei Patientinnen und Patienten, deren Erkrankung nach einer
vorangegangenen Immuntherapie mit Chemotherapie fortgeschritten ist, erneut zu
aktivieren. Diese Ergebnisse unterstützen die weitere Untersuchung von Pumitamig
bei dieser Patientengruppe mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf."
Die ROSETTA Lung-107-Studie untersucht Pumitamig in Kombination mit Docetaxel
bei einer Dosierung von 1.400 mg alle drei Wochen. Zum Stichtag der Datenanalyse
(?data cut-off") am 10. Juli 2026 waren 50 Patientinnen und Patienten behandelt
worden, mit einer medianen Nachbeobachtungszeit von 12,2 Wochen. 33 Patientinnen
und Patienten befanden sich weiterhin in Behandlung. Bei 30 Patientinnen und
Patienten, deren Ansprechen ausgewertet werden konnte, zeigte Pumitamig in
Kombination mit Docetaxel eine bestätigte objektive Ansprechrate (confirmed
objective response rate,?cORR") von 36,7 % und eine Krankheitskontrollrate
(disease control rate,?DCR") von 90,0 %. Ein Ansprechen wurde über alle PD-L1-
Expressionslevel hinweg beobachtet (cORR: 42,9 % bei TPS Â°
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