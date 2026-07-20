GNW-News: BioNTech veröffentlicht am 4. August 2026 Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 und informiert über operativen Fortschritt
Werte in diesem Artikel
^MAINZ, Deutschland, 21. Juli 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE
(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das
Unternehmen") wird am Dienstag, den 4. August 2026, die Ergebnisse für das
zweite Quartal 2026 veröffentlichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen am
selben Tag um 14:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz samt
Webcast für Investoren, Finanzanalysten sowie die allgemeine Öffentlichkeit
durchführen, um die Finanzergebnisse sowie ein Unternehmensupdate zu
präsentieren.
Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über
diesen Link (https://register-conf.media-
server.com/register/BIe95c32d01771419396e04110c28d4a47). Nach der Registrierung
werden Ihnen die Einwahlnummern inklusive PIN mitgeteilt. Ein Audiomitschnitt
der Telefonkonferenz wird über diesen Webcast-Link (https://edge.media-
server.com/mmc/p/u7an3ysn/) verfügbar sein.
Ein Webcast sowie die verwendete Präsentation werden ebenfalls auf
www.BioNTech.de (https://www.BioNTech.de) unter?Events & Präsentationen" im
Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt. Der Audiomitschnitt des
Webcasts wird kurz nach Ende des Events zur Verfügung gestellt und für weitere
30 Tage über die Webseite des Unternehmens zugänglich sein.
Über BioNTech
BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der
Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen
Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die
Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit
tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in
all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen
bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs
wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen
Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit
renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers
Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,
MediLink, OncoC4 und Pfizer.
Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de
(https://www.biontech.com/de/de/home.html).
KONTAKTE
Investoranfragen
Dr. Douglas Maffei
Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)
Medienanfragen
Jasmina Alatovic
Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)
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|Rating
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|01.06.26
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|27.05.26
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|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.