GNW-News: BioNTech veröffentlicht am 4. August 2026 Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 und informiert über operativen Fortschritt

21.07.26 12:49 Uhr

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^MAINZ, Deutschland, 21. Juli 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

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Unternehmen") wird am Dienstag, den 4. August 2026, die Ergebnisse für das

zweite Quartal 2026 veröffentlichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen am

selben Tag um 14:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz samt

Webcast für Investoren, Finanzanalysten sowie die allgemeine Öffentlichkeit

durchführen, um die Finanzergebnisse sowie ein Unternehmensupdate zu

präsentieren.

Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über

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diesen Link (https://register-conf.media-

server.com/register/BIe95c32d01771419396e04110c28d4a47). Nach der Registrierung

werden Ihnen die Einwahlnummern inklusive PIN mitgeteilt. Ein Audiomitschnitt

der Telefonkonferenz wird über diesen Webcast-Link (https://edge.media-

server.com/mmc/p/u7an3ysn/) verfügbar sein.

Ein Webcast sowie die verwendete Präsentation werden ebenfalls auf

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www.BioNTech.de (https://www.BioNTech.de) unter?Events & Präsentationen" im

Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt. Der Audiomitschnitt des

Webcasts wird kurz nach Ende des Events zur Verfügung gestellt und für weitere

30 Tage über die Webseite des Unternehmens zugänglich sein.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der

Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen

Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit

tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in

all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen

bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs

wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen

Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit

renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers

Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,

MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.biontech.com/de/de/home.html).

KONTAKTE

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)

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