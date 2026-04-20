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GNW-News: BioNTech veröffentlicht am 5. Mai 2026 Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und informiert über operativen Fortschritt

21.04.26 12:49 Uhr
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^MAINZ, Deutschland, 21. April 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Unternehmen") wird am Dienstag, den 5. Mai 2026, die Ergebnisse für das erste

Quartal 2026 veröffentlichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen am selben Tag

um 14:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr Eastern Standard Time) eine Telefonkonferenz samt

Webcast für Investoren, Finanzanalysten sowie die allgemeine Öffentlichkeit

durchführen, um die Finanzergebnisse sowie ein Unternehmensupdate zu

präsentieren.

Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte

über diesen Link (https://register-conf.media-

server.com/register/BI49b748054b374f2b8694f4d090fb704e). Nach der Registrierung

werden Ihnen die Einwahlnummern inklusive PIN mitgeteilt. Ein Audiomitschnitt

der Telefonkonferenz wird über diesen Webcast-Link (https://edge.media-

server.com/mmc/p/vejiu4pz/) verfügbar sein.

Ein Webcast sowie die verwendete Präsentation werden ebenfalls

auf www.BioNTech.de (https://www.BioNTech.de) unter?Events & Präsentationen" im

Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt. Der Audiomitschnitt des

Webcasts wird kurz nach Ende des Events zur Verfügung gestellt und für weitere

30 Tage über die Webseite des Unternehmens zugänglich sein.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und innovative chimäre Antigenrezeptoren

(CAR)-T-Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an

Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der

Entwicklung von mRNA-Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener

Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer

diversifizierten Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern

verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten.

BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe),

Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.biontech.com/de/de/home.html).

KONTAKTE

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)

Â°

In eigener Sache

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