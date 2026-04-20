GNW-News: BioNTech veröffentlicht am 5. Mai 2026 Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und informiert über operativen Fortschritt
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^MAINZ, Deutschland, 21. April 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE
(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das
Unternehmen") wird am Dienstag, den 5. Mai 2026, die Ergebnisse für das erste
Quartal 2026 veröffentlichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen am selben Tag
um 14:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr Eastern Standard Time) eine Telefonkonferenz samt
Webcast für Investoren, Finanzanalysten sowie die allgemeine Öffentlichkeit
durchführen, um die Finanzergebnisse sowie ein Unternehmensupdate zu
präsentieren.
Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte
über diesen Link (https://register-conf.media-
server.com/register/BI49b748054b374f2b8694f4d090fb704e). Nach der Registrierung
werden Ihnen die Einwahlnummern inklusive PIN mitgeteilt. Ein Audiomitschnitt
der Telefonkonferenz wird über diesen Webcast-Link (https://edge.media-
server.com/mmc/p/vejiu4pz/) verfügbar sein.
Ein Webcast sowie die verwendete Präsentation werden ebenfalls
auf www.BioNTech.de (https://www.BioNTech.de) unter?Events & Präsentationen" im
Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt. Der Audiomitschnitt des
Webcasts wird kurz nach Ende des Events zur Verfügung gestellt und für weitere
30 Tage über die Webseite des Unternehmens zugänglich sein.
Über BioNTech
Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives
Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und
andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert
eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,
um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das
diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-
Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und innovative chimäre Antigenrezeptoren
(CAR)-T-Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an
Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der
Entwicklung von mRNA-Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener
Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer
diversifizierten Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern
verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten.
BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten
Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol
Myers Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe),
Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.
Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de
(https://www.biontech.com/de/de/home.html).
KONTAKTE
Investoranfragen
Dr. Douglas Maffei
Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)
Medienanfragen
Jasmina Alatovic
Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)
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