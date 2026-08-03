GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung
Werte in diesem Artikel
^* Dr. Guido Oelkers wird als Chief Executive Officer in den BioNTech-Vorstand
berufen; Amtseintritt bis spätestens zum 1. Februar 2027
* Weiterentwicklung der diversifizierten Pipeline mit aktuell 14 laufenden
zulassungsrelevanten klinischen Studien und mehr als zehn innovativen
Kombinationstherapien in häufig vorkommenden Krebsarten
* Im Jahr 2026 wurden bereits eine Reihe von Meilensteinen erreicht, darunter
der Beginn von sechs zulassungsrelevanten Studien - fünf für Pumitamig sowie
eine für den gegen B7-H3 gerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-
Kandidaten Elfetabart Drozuntecan; BioNTech rechnet im Jahr 2026 mit
weiteren wertrelevanten Meilensteinen (Katalysatoren), darunter drei
Datenveröffentlichungen aus Programmen in der spätklinischen Entwicklung,
die Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie mRNA-
Krebsimmuntherapien umfassen
* Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie zeigte eine ermutigende
Wirksamkeit bei der Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem
Lungenkrebs; die auf der ASCO-Jahrestagung 2026 vorgestellten Ergebnisse
stellten den dritten globalen Pumitamig-Datensatz dar, der eine konsistente
Wirksamkeit über alle PD-L1-Expressionsniveaus hinweg zeigte
* Marktzulassung des neuen variantenangepassten COVID-19-Impfstoffs durch die
Europäische Kommission erteilt; Vorbereitungen für weitere Markteinführungen
laufen gemäß den Empfehlungen der zuständigen Behörden
* Umsatz im zweiten Quartal 2026 in Höhe von 105,6 Mio. EUR(1),adjustierte(2)
Forschungs- und Entwicklungskosten von 477,1 Mio. EUR (IFRS Forschungs- und
Entwicklungskosten von 551,0 Mio. EUR), und adjustierte Vertriebs- und
Verwaltungskosten(3) von 197,8 Mio. EUR
* Anpassung der Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026: Umsatzerlöse zwischen
1,6 und 1,9 Mrd. EUR und adjustierte Forschungs- und Entwicklungskosten
zwischen 2,0 und 2,3 Mrd. EUR erwartet; adjustierte Vertriebs- und
Verwaltungskosten weiterhin zwischen 700 und 800 Mio. EUR erwartet
* Weiterhin starke Finanzposition mit 16,6 Mrd. EUR an Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteläquivalenten sowie liquiden Wertpapieranlagen(4)
Telefonkonferenz und Webcast sind für den 4. August 2026 um 14:00 Uhr MEZ
(8:00 Uhr U.S. ET) geplant
MAINZ, Deutschland, 4. August 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE
(https://www.biontech.com/int/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das
Unternehmen") hat heute die Ergebnisse des am 30. Juni 2026 endenden zweiten
Quartals veröffentlicht und Informationen zur Geschäftsentwicklung
bekanntgegeben.
?Im ersten Halbjahr 2026 haben wir wichtige Fortschritte bei der Umsetzung
unserer Mission erzielt. Wir haben unsere Onkologie-Pipeline deutlich
vorangebracht und sechs zulassungsrelevante Studien initiiert. Zudem haben wir
weltweit erste Daten in einer Phase-2-Studie für einen PD-L1xVEGF-bispezifischen
Antikörperkandidaten in der Erstlinienbehandlung des nicht-kleinzelligen
Lungenkrebses über alle PD-L1-Expressionsniveaus und Histologien hinweg
präsentiert sowie auf medizinischen Kongressen gezeigt, dass unser Ansatz für
innovative Kombinationstherapien an Dynamik gewinnt", sagte Prof. Dr. Ugur
Sahin, Chief Executive Officer und Mitgründer von BioNTech.?Wir freuen uns
darauf, den nächsten CEO von BioNTech willkommen zu heißen. Guido Oelkers wird
sein Amt bis spätestens zum 1. Februar 2027 antreten, um gemeinsam mit dem
Vorstand und den Teams im gesamten Unternehmen die Erfolgsgeschichte von
BioNTech weiterzuschreiben."
Finanzergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres 2026
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| Zweites Quartal 2026 | Zweites Quartal 2025
in Mio. EUR, bis | |
auf Ergebnis | IFRS Adjustiertes | IFRS Adjustiertes
je Aktie | Ergebnis Ergebnis(2) | Ergebnis Ergebnis(2)
---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------
Umsatzerlöse | 105,6 105,6 | 260,8 260,8
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Nettoverlust | (820,8) (562,3) | (386,6) (348,8)
---------------- | ------------ ---------------- | ----------- --------------
Verwässertes | |
Ergebnis je | |
Aktie | (3,24) (2,22) | (1,60) (1,45)
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| Erstes Halbjahr 2026 | Erstes Halbjahr 2025
in Mio. EUR, bis | |
auf Ergebnis | IFRS Adjustiertes | IFRS Adjustiertes
je Aktie | Ergebnis Ergebnis(2) | Ergebnis Ergebnis(2)
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Umsatzerlöse | 223,7 223,7 | 443,6 443,6
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Nettoverlust | (1.352,7) (1.056,9) | (802,4) (779,6)
---------------- | ------------- --------------- | ----------- --------------
Verwässertes | |
Ergebnis je | |
Aktie | (5,34) (4,17) | (3,33) (3,23)
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Die nachstehenden Angaben stellen einen Vergleich zwischen dem zweiten Quartal
2026 und dem ersten Halbjahr 2026 mit den entsprechenden Vorjahreszeiträumen
dar, sofern nicht anders angegeben.
Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 105,6 Mio. EUR im zweiten Quartal 2026,
verglichen mit 260,8 Mio. EUR. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 lagen
die Umsatzerlöse bei 223,7 Mio. EUR, gegenüber 443,6 Mio. EUR. Die Umsatzrückgänge
im zweiten Quartal sowie im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr waren im
Wesentlichen auf die geringere Nachfrage nach den COVID?19-Impfstoffen von
BioNTech zurückzuführen.
Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf 551,0 Mio. EUR im zweiten
Quartal 2026, verglichen mit 509,1 Mio. EUR. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni
2026 lagen die Forschungs- und Entwicklungskosten bei 1.108,0 Mio. EUR, gegenüber
1.034,7 Mio. EUR. Die Kosten wurden im Wesentlichen durch höhere Kosten für die
Entwicklung von Immunonkologie? (?IO") und Antikörper?Wirkstoff?Konjugat
(antibody drug conjugate,?ADC")-Programmen, insbesondere Pumitamig und
Gotistobart, sowie durch Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten und
durch die Einbeziehung der Geschäftstätigkeit von CureVac, das Ende 2025
erworben wurde, getrieben. Die Anstiege im Quartal und im ersten Halbjahr wurden
teilweise durch geringere Kosten nicht prioritärer Programme sowie durch
positive Effekte aus Kostenbeteiligungen von Kooperationspartnern von BioNTech
kompensiert.
Die adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auf
477,1 Mio. EUR im zweiten Quartal 2026, verglichen mit 509,1 Mio. EUR. Für die sechs
Monate bis zum 30. Juni 2026 lagen die adjustierten Forschungs- und
Entwicklungskosten bei 1.004,2 Mio. EUR, gegenüber 1.034,7 Mio. EUR. In den
adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten des zweiten Quartals und des
ersten Halbjahres 2026 sind die Wertminderungen von immateriellen
Vermögenswerten nicht enthalten.
Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich auf 197,8 Mio. EUR
im zweiten Quartal 2026, verglichen mit 137,4 Mio. EUR. Für die sechs Monate bis
zum 30. Juni 2026 lagen die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten bei
348,6 Mio. EUR, gegenüber 258,0 Mio. EUR. Die Anstiege im Quartal sowie im ersten
Halbjahr gegenüber dem Vorjahr waren im Wesentlichen auf den fortlaufenden
Aufbau einer kommerziellen Vertriebsstruktur, auf die Einbeziehung der
Geschäftstätigkeit von CureVac sowie auf Aufwendungen im Zusammenhang mit
BioNTechs globaler Initiative zur Skalierung von Prozessen und der ERP-
Infrastruktur zur Stärkung der betrieblichen Abläufe zurückzuführen. Diese
Kosten wurden teilweise durch Kosteneinsparungen kompensiert, die sich aus der
Umsetzung von Initiativen im Zusammenhang mit der Priorisierung der Pipeline von
BioNTech und einer verstärkten Kostendisziplin ergaben.
Das sonstige betriebliche Ergebnis belief sich auf einen negativen Betrag von
207,9 Mio. EUR im zweiten Quartal 2026, verglichen mit einem negativen Betrag von
39,0 Mio. EUR. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 lag das sonstige
betriebliche Ergebnis bei einem negativen Betrag von 224,3 Mio. EUR, gegenüber
einem negativen Betrag von 25,9 Mio. EUR. Sowohl der Rückgang im Quartal als auch
im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr war in erster Linie auf höhere
Aufwendungen im Zusammenhang mit BioNTechs Pipeline-Priorisierung
zurückzuführen.
Das adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis belief sich auf einen negativen
Betrag von 23,3 Mio. EUR im zweiten Quartal 2026, verglichen mit einem negativen
Betrag von 1,2 Mio. EUR. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 lag das
adjustierte sonstige betriebliche Ergebnis bei einem negativen Betrag von
32,3 Mio. EUR, gegenüber einem negativen Betrag von 3,1 Mio. EUR. Das adjustierte
sonstige betriebliche Ergebnis sowohl für das zweite Quartal als auch das erste
Halbjahr in den Jahren 2026 und 2025 enthält keine mitarbeiterbezogenen
Aufwendungen und Wertminderungsaufwendungen, die im Zusammenhang mit BioNTechs
Pipeline-Priorisierung stehen.
Der Nettoverlust belief sich auf 820,8 Mio. EUR im zweiten Quartal 2026,
verglichen mit einem Nettoverlust in Höhe von 386,6 Mio. EUR. Für die sechs Monate
bis zum 30. Juni 2026 betrug der Nettoverlust 1.352,7 Mio. EUR, gegenüber einem
Nettoverlust in Höhe von 802,4 Mio. EUR.
Der adjustierte Nettoverlust belief sich auf 562,3 Mio. EUR im zweiten Quartal
2026, verglichen mit einem adjustierten Nettoverlust in Höhe von 348,8 Mio. EUR.
Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 betrug der adjustierte Nettoverlust
1.056,9 Mio. EUR, gegenüber einem adjustierten Nettoverlust in Höhe von
779,6 Mio. EUR.
Das verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf minus 3,24 EUR im zweiten
Quartal 2026, verglichen mit einem verwässerten Ergebnis je Aktie von minus
1,60 EUR. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 lag das verwässerte Ergebnis
je Aktie bei minus 5,34 EUR, gegenüber einem verwässerten Ergebnis je Aktie von
minus 3,33 EUR.
Das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf minus 2,22 EUR im
zweiten Quartal 2026, verglichen mit einem adjustierten verwässerten Ergebnis je
Aktie von minus 1,45 EUR im Vorjahresquartal. Für die sechs Monate bis zum 30.
Juni 2026 lag das adjustierte verwässerte Ergebnis je Aktie bei minus 4,17 EUR,
gegenüber einem adjustierten verwässerten Ergebnis je Aktie von minus 3,23 EUR im
Vorjahreszeitraum.
Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie liquide Wertpapieranlagen
beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 16.634,2 Mio. EUR, bestehend aus 9.741,0
Mio. EUR an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, 5.035,1 Mio. EUR an als
kurzfristige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesenen liquiden Wertpapieranlagen
und 1.858,1 Mio. EUR an als langfristige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesenen
liquiden Wertpapieranlagen.
Zum 30. Juni 2026 befanden sich 251.204.366 ausstehende Aktien im Umlauf. Dabei
werden die 7.823.121 Aktien im eigenen Bestand nicht berücksichtigt.
Im Mai 2026 hat BioNTech bekannt gegeben, ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen,
in dessen Rahmen das Unternehmen bis einschließlich zum 6. Mai 2027 American
Depositary Shares (?ADSs"), die jeweils eine Stammaktie des Unternehmens
repräsentieren, im Wert von bis zu 1,0 Mrd. $ zurückkaufen kann. Im zweiten
Quartal 2026 wurden 1.693.056 ADSs im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zu
einem Durchschnittspreis von 89,50 $ (77,85 EUR) zurückgekauft, was einem
Gesamtbetrag von 151,6 Mio. $ (131,8 Mio. EUR) entspricht.
?Vor dem Hintergrund jüngster externer Entwicklungen passen wir unsere
Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 an", sagte Ramón Zapata, Chief Financial
Officer bei BioNTech.?Unsere Kapitalallokationsstrategie trägt Früchte: Wir
haben eine starke Finanzposition, unser Aktienrückkaufprogramm läuft
erfolgreich, und wir verzeichnen kontinuierlich wichtige Fortschritte in unserer
Pipeline. Auch künftig bleiben wir auf unser Ziel fokussiert, BioNTech bis 2030
zu einem biopharmazeutischen Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu
entwickeln."
Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026(5):
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Prognose Geschäftsjahr 2026 | Prognose Geschäftsjahr 2026 |
(März 2026) | (August 2026) |
-------------- ------------------------------ | ------------------------------ |
Umsatzerlöse 2.000 - 2.300 Mio. EUR | 1.600 - 1.900 Mio. EUR |
-------------- ------------------------------ +--------------------------------+
BioNTech passt die prognostizierten Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2026 aus
folgenden Gründen an:
* COVID-19-Impfstoffmarkt:
* weltweit geringer als erwartete Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen
* in Deutschland werden bestehende Impfstoffbestände in der Impfsaison
2026 genutzt
* Meilensteinbezogene Umsätze aus einem auslizenzierten Forschungs- und
Entwicklungsprogramm, die nicht mehr für das Jahr 2026 erwartet werden.
Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass der Großteil der Umsatzerlöse für
2026 in der zweiten Jahreshälfte realisiert wird - insbesondere im dritten
Quartal, in dem das Unternehmen davon ausgeht, den Umsatz in Höhe von 613 Mio. EUR
aus der Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb Company (?BMS") zu erfassen.
Geplante adjustierte Ausgaben im Geschäftsjahr 2026(5):
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Prognose | Prognose |
Geschäftsjahr 2026 | Geschäftsjahr 2026 |
(März 2026) | (August 2026) |
------------------------------ ---------------------- | ---------------------- |
Adjustierte Forschungs- und | |
Entwicklungskosten 2.200 - 2.500 Mio. EUR | 2.000 - 2.300 Mio. EUR |
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Adjustierte Vertriebs- und | |
allgemeine | |
Verwaltungskosten(3) 700 - 800 Mio. EUR | 700 - 800 Mio. EUR |
------------------------------ ---------------------- +------------------------+
Für die adjustierten Forschungs- und Entwicklungskosten geht BioNTech nun von
einer Spanne von 2,0 bis 2,3 Mrd. EUR aus. Die adjustierten Vertriebs- und
allgemeinen Verwaltungskosten bleiben unverändert in einer Spanne in Höhe von
700 bis 800 Mio. EUR.
Dies spiegelt BioNTechs Fokus wider, Ressourcen für Forschung und Entwicklung
effizient zu nutzen und anhaltende Kostendisziplin zu wahren, während das
Unternehmen sich auf die Weiterentwicklung der spätklinischen Pipeline
konzentriert. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich diese auf Priorisierung
und Optimierung beruhenden Kosteneinsparungen auch in den kommenden Jahren
fortsetzen werden.
BioNTechs solide Bilanz und die anhaltende Kostendisziplin schaffen dabei die
Grundlage, weiterhin strategisch investieren zu können.
Der vollständige, ungeprüfte und verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss ist
in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. Juni 2026 endende Quartal zu
finden, der heute bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (Securities and
Exchange Commission,?SEC") eingereicht wurde und unter folgender Adresse
verfügbar ist: www.sec.gov (https://www.sec.gov/).
Fußnoten
(1) Alle Zahlen in dieser Pressemeldung wurden gerundet.
(2) Zusätzlich zu BioNTechs nach den von der Europäischen Union angenommen IFRS-
Rechnungslegungsstandards ermittelten Finanzinformationen bzw. Ergebnissen
(IFRS-Ergebnisse), weist das Unternehmen um bestimmte Effekte adjustierte
Kennzahlen aus (Nicht-IFRS-Kennzahlen), die intern als ergänzende
Steuerungsgrößen für BioNTechs Geschäftsentwicklung verwendet werden (jeweils
mit dem Präfix?Adjustiert" oder zusammenfassend als?Adjustiertes Ergebnis"
bezeichnet). Die Berechnung dieser Kennzahlen und des adjustierten Ergebnisses
basiert auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards, beinhaltet jedoch bestimmte
Adjustierungen. Eine Überleitung der adjustierten Ergebnisse zu BioNTechs IFRS-
Ergebnissen sowie weitere Informationen sind am Ende der Pressemitteilung und in
BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das zum 30. Juni 2026 endende Quartal
enthalten, der am 4. August 2026 eingereicht wurde und unter www.sec.gov
(https://www.sec.gov/) verfügbar ist. Obwohl Nicht-IFRS-Kennzahlen zusätzliche
Einblicke bieten können, sind sie kein Ersatz für die vergleichbaren IFRS-
Ergebnisse und sollten auch nicht als solcher betrachtet werden. Sie sind stets
in Verbindung mit BioNTechs nach IFRS erstellten Finanzinformationen zu
betrachten oder zu interpretieren. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen
die adjustierten Ergebnisse den IFRS-Ergebnissen.
(3)?Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten Vertriebs- und
Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten.?Adjustierte Vertriebs- und
allgemeine Verwaltungskosten" beinhalten adjustierte Vertriebs- und
Marketingkosten sowie adjustierte allgemeine Verwaltungskosten.
(4 )Stand: 30. Juni 2026.
(5) Noch nicht bekannte und / oder quantifizierbare Risiken und damit
zusammenhängende Aktivitäten sind nicht inkludiert. Die Prognose spiegelt die
erwarteten Auswirkungen von Lizenzvereinbarungen, Kollaborationen und
potenziellen M&A-Transaktionen wider, insoweit diese jeweils veröffentlicht
sind. Die Prognosen basieren auf Nicht-IFRS-Kennzahlen und schließen gewisse
Effekte im Vergleich zu BioNTechs IFRS-Ergebnissen aus. Weitere Informationen
sind in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das zum 30. Juni 2026 endende Quartal
enthalten, der am 4. August 2026 eingereicht wurde und unter www.sec.gov
(https://www.sec.gov/) verfügbar ist.
(6) Ein Abkürzungsverzeichnis der Zielstrukturen und Indikationen ist am Ende
dieser Pressemitteilung zusammengestellt.
Geschäfts- und Kommerzialisierungsentwicklungen im zweiten Quartal 2026 sowie
wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums
* BioNTech gab am 3. August 2026 bekannt, dass der Aufsichtsrat Dr. Guido
Oelkers zum neuen Chief Executive Officer der BioNTech SE ernannt hat, der
sein Amt spätestens zum 1. Februar 2027 antreten wird. Er wird damit auf
Prof. Dr. Ugur Sahin folgen. Guido Oelkers ist ein versierter Manager mit
über 30 Jahren Erfahrung in verschiedenen strategischen Führungspositionen
in der Biotechnologie- und Pharmabranche. Er verfügt über eine nachweisliche
Erfolgsbilanz bei der Transformation und Skalierung globaler Organisationen
und hat nachhaltiges Wachstum durch konsequente Umsetzung, gezielte
Kapitalallokation und operative Exzellenz erzielt. Im Laufe seiner Karriere
hat Guido Oelkers erfolgreich komplexe und innovative Produktportfolios
aufgebaut, priorisiert und gestärkt, unter anderem auch in den Bereichen
Onkologie und Immunologie. Gleichzeitig hat er globale Geschäftsaktivitäten
in Schlüsselmärkten maßgeblich vorangetrieben, insbesondere in den
Vereinigten Staaten. Guido Oelkers wechselt von dem global tätigen, an der
Nasdaq Stockholm notierten Biopharmaunternehmen Swedish Orphan Biovitrum AB
(?Sobi"), bei dem er seit 2017 als Vorstandsvorsitzender tätig war, zu
BioNTech.
* Im Mai 2026 hielt das Unternehmen seine ordentliche Hauptversammlung ab. Die
Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Erweiterung des Aufsichtsrats von
sechs auf acht Mitglieder zu, um entsprechende Expertise zu ergänzen: Prof.
Dr. Dr. med. Iris Löw-Friedrich und Dr. Susanne Schaffert wurden als neue
Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt.
Variantenangepasster COVID-19-Impfstoff
* BioNTech und Pfizer Inc. (?Pfizer") haben bei der Europäischen Arzneimittel-
Agentur (European Medicines Agency,?EMA") sowie bei der US-amerikanischen
Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration,?FDA") Zulassungsanträge
für ihren an XFG angepassten monovalenten COVID-19-Impfstoff für die
Impfsaison 2026/2027 eingereicht.
* Im Juli 2026 wurde der an XFG angepasste monovalente COVID-19-Impfstoff von
BioNTech und Pfizer von der Europäischen Kommission (?EK") zugelassen. Die
Zulassung (Marketing Authorization) folgte auf die Empfehlung des
Ausschusses für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for
Human Use,?CHMP") der EMA.
Ausgewählte Updates aus der Onkologie-Pipeline
Innovative Immunmodulatoren und Kombinationen
Pumitamig (BNT327/BMS986545) ist ein in Entwicklung befindlicher bispezifischer
Immunmodulator-Kandidat, der PD-L1(6)-Checkpoint-Inhibition mit der
Neutralisierung von VEGF-A kombiniert und in Zusammenarbeit mit BMS entwickelt
wird.
* Pumitamig wird derzeit in sieben zulassungsrelevanten Studien des klinischen
Entwicklungsprogramms ROSETTA untersucht. Hierbei wurden im ersten Halbjahr
2026 fünf neue globale klinische Studien in dreifach negativem Brustkrebs
(triple-negative breast cancer,?TNBC"), Darmkrebs (colorectal cancer,
?CRC"), Magenkrebs sowie nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell
lung cancer,?NSCLC") gestartet. Letztere Indikation umfasst zwei klinische
Studien: eine in Patientinnen und Patienten mit inoperablem nicht-
kleinzelligen Lungenkrebs in Stadium III, sowie eine in Patientinnen und
Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs mit einer
PD-L1-Expression von >= 50 %.
* Aktuell läuft eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA Lung-02;
NCT06712316 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)), die Pumitamig
in Kombination mit Chemotherapie im Vergleich zu Pembrolizumab plus
Chemotherapie als Erstlinientherapie bei Patientinnen und Patienten mit
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs untersucht. Der Phase-3-Teil der Phase-2/3-
Studie befindet sich aktuell in der Rekrutierung. Im Mai 2026 wurden Daten
aus dem Phase-2-Teil der Studie auf der Jahrestagung der American Society of
Clinical Oncology (?ASCO") vorgestellt. Die Daten zeigten ermutigende Anti-
Tumor-Aktivität mit hohen Ansprechraten über alle PD-L-1-Expressionslevel
hinweg sowohl bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit Plattenepithel- als
auch Nicht-Plattenepithel-Histologie (squamous and non-squamous NSCLC).
* Pumitamig wird derzeit auch in weiteren soliden Tumorindikationen in
mehreren Phase-1/2- und Phase-2-Studien sowohl als Monotherapie als auch in
Kombination mit Standardtherapien untersucht. Dies umfasst die Evaluierung
als Erstlinientherapie bei Leberzellkrebs (hepatocellular carcinoma,?HCC"),
als Zweitlinientherapie bei Glioblastom (?GBM"), als Erstlinientherapie bei
duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (pancreatic ductal
adenocarcinoma,?PDAC") sowie als Erstlinientherapie bei Nierenzellkarzinom
(renal cell carcinoma,?RCC").
* Derzeit laufen mehrere klinische Studien zur Signalfindung, um Pumitamig in
innovativen Kombinationen mit unternehmenseigenen Wirkstoffkandidaten zu
untersuchen. Diese Studien werden Informationen zur Festlegung von
geeigneten Dosierungen liefern und die Anti-Tumor-Aktivität in verschiedenen
Tumoren für die Entwicklung in fortgeschrittenen Phasen evaluieren. Es
werden mehrere Datenauswertungen aus diesen Kombinationsstudien im Jahr
2026 erwartet.
Gotistobart (BNT316/ONC-392) ist ein Kandidat für die selektive Eliminierung von
regulatorischen T-Zellen in der Mikroumgebung des Tumors, der auf CTLA-4 abzielt
und in Zusammenarbeit mit OncoC4, Inc. (?OncoC4") entwickelt wird.
* Eine globale klinische Phase-3-Studie (PRESERVE-003; NCT05671510
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05671510)) untersucht derzeit die
Wirksamkeit und Sicherheit von Gotistobart als Monotherapie bei Patientinnen
und Patienten mit metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge
(metastatic squamous NSCLC), deren Erkrankung unter vorheriger
platinbasierter Chemotherapie und Behandlung mit PD-(L)1-Inhibitoren weiter
fortschritt.
* * Im März 2026 wurden aktualisierte Daten aus der nicht-
zulassungsrelevanten Dosisfindungsphase, der ersten von zwei Stufen der
globalen klinischen Phase-3-Studie, auf dem European Lung Cancer
Congress (?ELCC") präsentiert. Gotistobart zeigte einen klinisch
relevanten Gesamtüberlebensvorteil (overall survival benefit,?OS
benefit") (Hazard Ratio: 0,46) im Vergleich zur Standard-Chemotherapie
und ein kontrollierbares Sicherheitsprofil bei Patientinnen und
Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge, deren Erkrankung nach
einer Anti-PD-(L)1-Therapie und einer platinbasierten Chemotherapie
weiter fortschritt.
* Aktualisierte Daten aus dem ersten Teil dieser Studie sollen auf der
Weltkonferenz für Lungenkrebs 2026 (World Conference on Lung Cancer,?WCLC")
der International Association for the Study of Lung Cancer (?IASLC")
vorgestellt werden.
* Basierend auf den aktuellen Ereignisprognosen werden die ersten
Zwischenergebnisse aus der zulassungsrelevanten Phase der zweistufigen
klinischen Phase-3-Studie im Jahr 2026 erwartet.
* Eine klinische Phase-2-Studie (PRESERVE-004; NCT05446298
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05446298)) zur Evaluierung von
Gotistobart in Kombination mit Pembrolizumab bei Patientinnen mit
platinresistentem Eierstockkrebs (platinum-resistant ovarian cancer,?PROC")
läuft derzeit.
* * Im Mai 2026 wurden Daten aus dieser Studie auf der ASCO-Jahrestagung
2026 vorgestellt. Gotistobart in Kombination mit Pembrolizumab wies eine
ermutigende und anhaltende Anti-Tumor-Aktivität bei stark vorbehandelten
Patientinnen mit platinresistentem Eierstockkrebs auf.
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) ist ein gegen HER2 gerichteter ADC-
Kandidat, der in Kollaboration mit Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd.
(?DualityBio") entwickelt wird.
* Eine klinische Phase-1/2-Studie (NCT05150691
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05150691)) zur Evaluierung von
Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen
HER2-exprimierenden Tumoren wird derzeit durchgeführt. Eine potenziell
zulassungsrelevante Kohorte, in der Patientinnen mit rezidivierendem
Gebärmutterkrebs (endometrial cancer,?EC") und HER2-Expression (IHC3+,
2+, 1+ oder ISH-positiv) untersucht werden, ist vollständig rekrutiert.
* Im Juni 2026 wurden auf dem Gynaecological Cancers Congress der European
Society for Molecular Oncology (?ESMO") in Kopenhagen, Dänemark, weitere
Daten aus dem Phase-2-Teil dieser Studie vorgestellt. Trastuzumab Pamirtecan
zeigte bei Patientinnen mit fortgeschrittenem HER2-exprimierenden
Gebärmutterkrebs eine ermutigende und anhaltende Anti-Tumor-Aktivität sowie
klinisch relevante Überlebensraten. Das Sicherheitsprofil war kontrollierbar
und entsprach den bekannten Profilen von gegen HER2 gerichteten ADCs.
* Eine klinische Phase-3-Studie (FERN-EC-01, NCT06340568
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06340568?term=NCT06340568&rank=1)) zur
Untersuchung von Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen mit
fortgeschrittenem und HER2-exprimierendem rezidivem Gebärmutterkrebs im
Vergleich zur vom Studienarzt gewählten Chemotherapie wird derzeit
durchgeführt.
* Eine klinische Phase-3-Studie (DYNASTY-Breast02, NCT06018337
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06018337)) zur Evaluierung von
Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit Hormonrezeptor-
positivem (?HR+") metastasiertem Brustkrebs mit niedrigem HER2-
Expressionslevel läuft derzeit. Basierend auf den aktuellen
Ereignisprognosen wird die primäre Analyse im vierten Quartal 2026 erwartet.
* Vorbehaltlich der Rückmeldung der zuständigen Behörden planen BioNTech und
DualityBio, im Jahr 2026 einen Zulassungsantrag (Biologics License
Application,?BLA") einzureichen. Auf Grundlage aller klinischen Daten des
Kandidaten zu Gebärmutter- und Brustkrebs werden die Unternehmen außerdem
die optimale Strategie für eine mögliche Zulassung bestimmen. Dieser Ansatz
steht im Einklang mit der Strategie der Unternehmen, das Potenzial des
Kandidaten in einem sich wandelnden Behandlungsumfeld bestmöglich
auszuschöpfen und legt dabei den Schwerpunkt auf Chancen, bei denen ein
spürbarer Nutzen für Patientinnen und Patienten erreicht werden könnte.
Elfetabart Drozuntecan (BNT324/DB-1311) ist ein gegen B7-H3 gerichteter ADC-
Kandidat, der in Kollaboration mit DualityBio entwickelt wird. Mehr als 1.000
Patientinnen und Patienten wurden inzwischen in klinischen Studien bei mehr als
zehn Tumorarten mit Elfetabart Drozuntecan behandelt, darunter 400 in
Kombination mit Pumitamig.
* Im Mai 2026 wurde eine klinische Phase-3-Studie (NCT07365995
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07365995)) zur Evaluierung von
Elfetabart Drozuntecan im Vergleich zu Docetaxel bei Patienten mit
metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakrebs (metastatic castration-
resistant prostate cancer,?mCRPC") initiiert.
Bevorstehende Veranstaltungen für Investoren und Analysten
* Ergebnisse des dritten Quartals 2026 sowie Informationen zur
Geschäftsentwicklung: 3. November 2026
Telefonkonferenz und Informationen zum Webcast
BioNTech lädt Investorinnen und Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit
ein, heute, den 4. August 2026, um 14:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr U.S. Eastern Time) an
der Telefonkonferenz samt Webcast teilzunehmen, in dem die Ergebnisse für das
zweiten Quartal 2026 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung veröffentlicht
werden.
Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter
diesem Link (https://register-conf.media-
server.com/register/BIe95c32d01771419396e04110c28d4a47). Nach der Registrierung
werden die Einwahldaten und die dazugehörige PIN übermittelt.
Die Präsentation wird samt Ton über diesen Webcast-Link (https://edge.media-
server.com/mmc/p/u7an3ysn/) verfügbar sein.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Folien und den Webcast der
Telefonkonferenz auch über die Seite?Events und Präsentationen" im
Investorenbereich auf der Webseite des Unternehmens unter www.BioNTech.de
(http://www.biontech.de/) abrufen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach
Beendigung der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen und auf der Webseite des
Unternehmens für weitere 30 Tage zugänglich sein.
Über BioNTech
BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der
Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen
Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die
Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit
tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in
all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen
bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs
wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen
Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit
renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers,
Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,
MediLink, OncoC4 und Pfizer.
Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (https://www.BioNTech.de).
Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen
bezogen auf: BioNTechs zu erwartende Umsätze und Nettogewinne/(-verluste) durch
die Verkäufe von BioNTechs COVID-19-Impfstoff in Vertriebsgebieten, die in der
Verantwortung von BioNTechs Kollaborationspartnern liegen, insbesondere solche
Angaben, die auf vorläufigen Schätzungen von BioNTechs Partnern beruhen; die
Geschwindigkeit und der Grad der Marktakzeptanz von BioNTechs COVID-19-Impfstoff
und weiterer Produktkandidaten, falls diese zugelassen werden; den Annahmen
hinsichtlich der zu erwartenden Veränderungen in der COVID-19-
Impfstoffnachfrage, einschließlich Veränderungen der Anforderungen im
Bestellverhalten und der erwarteten behördlichen Empfehlungen zur Anpassung von
Impfstoffen an neue Varianten oder Sublinien; der Beginn, der Zeitplan und
Fortschritt sowie die Ergebnisse und die Kosten von BioNTechs Forschungs- und
Entwicklungsprogrammen, einschließlich BioNTechs laufende und zukünftige
präklinische und klinische Studien, einschließlich Aussagen in Bezug auf den
erwarteten Zeitpunkt des Beginns, der Rekrutierung, und des Abschlusses von
präklinischen oder klinischen Studien und damit verbundenen
Vorbereitungsarbeiten, und der Verfügbarkeit von Ergebnissen sowie den Zeitpunkt
und das Ergebnis von Anträgen auf behördliche Genehmigungen und Zulassungen;
BioNTechs Erwartungen in Hinblick auf potenzielle zukünftige
Kommerzialisierungen im Onkologie-Bereich, einschließlich der Ziele hinsichtlich
Zeitpunkt und Indikationen; den angestrebten Zeitplan und die Anzahl
zusätzlicher potenziell zulassungsrelevanter klinischer Studien, sowie das
Zulassungspotenzial jeglicher klinischer Studien, die BioNTech möglicherweise
initiiert; BioNTechs Erwartungen in Bezug darauf, wie sich Anpassungen der
Produktionsbetriebe auswirken; Gespräche mit Zulassungsbehörden; BioNTechs
Erwartungen in Bezug auf geistiges Eigentum; die Auswirkungen von BioNTechs
Kollaborations- und Lizenzvereinbarungen, einschließlich BioNTechs Kollaboration
mit Bristol Myers Squibb; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen in
der Gesetzgebung, politischen Entscheidungen und internationalem Handel;
BioNTechs Schätzungen für Umsätze, Forschungs- und Entwicklungskosten,
Vertriebs- und Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten und
Investitionsausgaben für den operativen Geschäftsbetrieb; BioNTechs Erwartungen
bezüglich anstehender wissenschaftlicher und anlegerbezogener Präsentationen;
und BioNTechs Erwartungen bezüglich des Nettogewinns/(-verlusts). In manchen
Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen
wie?wird",?kann",?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",
?antizipiert",?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort"
oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren
Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle
zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den
aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse und sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als
solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele
außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht
beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden
sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte zu
erreichen, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der vorgesehenen Termine für Beginn
und/oder Abschluss klinischer Studien, voraussichtliche Fristen für die
Veröffentlichung von Daten, die Termine für die Einreichung von
Zulassungsanträgen bei den Behörden, die Termine für behördliche Zulassungen
und/oder die Termine für Markteinführungen zu erreichen, sowie die Risiken im
Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich der in
dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten und einschließlich der
Möglichkeit des Auftretens ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder
sicherheitsrelevanter Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer,
klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art der klinischen Daten, die
einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und
einer Marktinterpretation unterliegen; BioNTechs Preis- und
Kostenübernahmeverhandlungen mit staatlichen Stellen, privaten
Krankenversicherungen und anderen Kostenträgern; die künftige kommerzielle
Nachfrage und der medizinische Bedarf an Erst- oder jährlichen
Auffrischungsdosen mit einem COVID-19-Impfstoff; die Auswirkungen von Zöllen und
Eskalationen in der Handelspolitik; der Wettbewerb durch andere COVID-19-
Impfstoffe sowie Konkurrenz im Zusammenhang mit BioNTechs weiteren
Produktkandidaten; den Zeitpunkt und BioNTechs Fähigkeit, behördliche
Zulassungen für Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die
Fähigkeit von BioNTechs COVID-19-Impfstoffen, COVID-19 zu verhindern, das von
aufkommenden Virusvarianten verursacht wird; BioNTechs Fähigkeit,
Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu entdecken und zu
entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern,
die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs
Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene
Sicherheitsprobleme und potenzielle Ansprüche, die angeblich aus der Verwendung
von von BioNTech entwickelten oder hergestellten Produkte und Produktkandidaten
entstehen; die Fähigkeit von BioNTech und seinen Kollaborationspartnern,
BioNTechs Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu vermarkten, falls sie
zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, die Entwicklung und damit verbundene
Kosten des Unternehmens zu steuern; regulatorische und politische Entwicklungen;
die Fähigkeit, BioNTechs Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und
BioNTechs Produkte und Produktkandidaten herzustellen; erwartete Veränderungen
in der Geschäftsführung von BioNTech und den Übergang der Verantwortlichkeiten
im Vorstand, einschließlich der Identifikation und Anwerbung von Nachfolgern
bzw. Nachfolgerinnen; Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem und die
Märkte; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.
Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter
?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. Juni 2026 endende
Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen.
Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt
BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen
nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die
tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im
Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat
ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.
KONTAKTE
Investorenanfragen
Dr. Douglas Maffei
Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)
Medienanfragen
Jasmina Alatovic
Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)
Abkürzungsverzeichnis
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| ADC | Antikörper-Wirkstoff-Konjugat |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| B7-H3 | Auch bekannt als CD276, cluster of differentiation 276 |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| BLA | Zulassungsantrag (Biologics License Application) |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| CTLA-4 | Zytotoxisches-T-Lymphozyten-assoziiertes Protein 4 |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| EC | Gebärmutterkrebs |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| GBM | Glioblastom |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| HCC | Leberzellkrebs |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| HER2 (or HER3) | Humaner Epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor Typ 2 (oder 3) |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| HR | Hormonrezeptor |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| IHC3+, 2+, 1+ | Immunhistochemischer Score 1+ (oder 2+ oder 3+) |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| IO | Immunonkologie |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| ISH-positive | In situ Hybridisierungs-positiv |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| mCRPC | Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| mRNA | Boten-Ribonukleinsäure |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| NSCLC | Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| PDAC | Duktales Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| PD-(L)1 | Programmed cell death protein (death-ligand) 1 |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| PROC | Platinresistenter Eierstockkrebs |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| RCC | Nierenzellkarzinom |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
| VEGF-A | Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A |
+----------------+-------------------------------------------------------------+
Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Zwischenperiode
-----------------------------------------------------------------------------------
Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni
+---------------+ +---------------+
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025
| | | |
(in Millionen EUR, | | | |
bis auf Ergebnis | | | |
je Aktie) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Umsatzerlöse | 105,6 | 260,8 | 223,7 | 443,6
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Umsatzkosten | (97,0) | (76,4) | (168,4) | (160,2)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Forschungs- und | | | |
Entwicklungskosten | (551,0) | (509,1) | (1.108,0) | (1.034,7)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Vertriebs- und | | | |
Marketingkosten | (40,1) | (19,7) | (68,0) | (33,4)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Allgemeine | | | |
Verwaltungskosten | (157,7) | (117,7) | (280,6) | (224,6)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Sonstige | | | |
betriebliche | | | |
Aufwendungen | (248,1) | (117,2) | (281,3) | (165,7)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Sonstige | | | |
betriebliche | | | |
Erträge | 40,2 | 78,2 | 57,0 | 139,8
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Betriebsergebnis | (948,1) | (501,1) | (1.625,6) | (1.035,2)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Finanzerträge | 97,3 | 105,4 | 217,9 | 228,0
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Finanzaufwendungen | (7,9) | (7,0) | (19,1) | (40,9)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Verlust vor | | | |
Steuern | (858,7) | (402,7) | (1.426,8) | (848,1)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Ertragsteuern | 37,9 | 16,1 | 74,1 | 45,7
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Nettoverlust | (820,8) | (386,6) | (1.352,7) | (802,4)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Ergebnis je Aktie | | | |
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Unverwässertes und | | | |
verwässertes | | | |
Ergebnis je Aktie | (3,24) | (1,60) | (5,34) | (3,33)
-------------------- +---------------+ ------------- +---------------+ ------------
Verkürzte Konzern-Bilanz der Zwischenperiode
-------------------------------------------------------------------------------
+---------------+
| 30. Juni | 31. Dezember
| |
(in Millionen EUR) | 2026 | 2025
| |
Aktiva | (ungeprüft) |
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Langfristige Vermögenswerte | |
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Geschäfts- oder Firmenwert | 373,3 | 367,9
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 1.421,6 | 1.606,0
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Sachanlagen | 1.036,1 | 1.080,9
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Nutzungsrechte | 182,2 | 210,2
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Vertragsvermögenswerte | - | 2,0
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 2.006,1 | 2.554,2
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 10,3 | 7,3
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Latente Steueransprüche | 15,7 | 13,5
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Summe langfristige Vermögenswerte | 5.045,3 | 5.842,0
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Kurzfristige Vermögenswerte | |
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Vorräte | 100,6 | 110,7
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |
und sonstige Forderungen | 163,9 | 924,2
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Vertragsvermögenswerte | 10,4 | 8,1
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 5.037,8 | 7.201,8
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 172,7 | 173,8
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Ertragsteueranspruch | 70,9 | 52,6
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 9.741,0 | 7.675,4
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Summe kurzfristige Vermögenswerte | 15.297,3 | 16.146,6
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Bilanzsumme | 20.342,6 | 21.988,6
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
| |
| |
Passiva | |
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Eigenkapital | |
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Gezeichnetes Kapital | 259,0 | 259,0
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Kapitalrücklagen | 2.339,1 | 2.473,3
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Eigene Anteile | (7,8) | (7,7)
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Gewinnrücklagen | 16.609,2 | 17.961,9
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Sonstige Rücklagen | (1.442,0) | (1.462,3)
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Summe Eigenkapital | 17.757,5 | 19.224,2
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Langfristige Schulden | |
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 258,9 | 215,2
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 90,0 | 94,9
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Rückstellungen | 58,6 | 35,5
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Vertragsverbindlichkeiten | 87,6 | 88,0
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 107,5 | 104,2
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Latente Steuerschulden | 33,3 | 84,3
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Summe langfristige Schulden | 635,9 | 622,1
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Kurzfristige Schulden | |
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 57,2 | 52,2
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | |
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 646,7 | 534,9
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 78,3 | 351,7
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Ertragsteuerverbindlichkeiten | 21,2 | 65,6
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Rückstellungen | 234,9 | 145,3
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Vertragsverbindlichkeiten | 742,5 | 754,9
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 168,4 | 237,7
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Summe kurzfristige Schulden | 1.949,2 | 2.142,3
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Summe Schulden | 2.585,1 | 2.764,4
----------------------------------------------- | ------------- | -------------
Bilanzsumme | 20.342,6 | 21.988,6
----------------------------------------------- +---------------+ -------------
Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung der Zwischenperiode
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Drei Monate Sechs Monate
zum 30. Juni zum 30. Juni
+---------------+ +---------------+
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025
| | | |
(in Millionen EUR) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Betriebliche Tätigkeit | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Nettoverlust | (820,8) | (386,6) | (1.352,7) | (802,4)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Ertragsteuern | (37,9) | (16,1) | (74,1) | (45,7)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Verlust vor Steuern | (858,7) | (402,7) | (1.426,8) | (848,1)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Anpassungen zur Überleitung des | | | |
Ergebnisses vor Steuern auf die | | | |
Netto-Cashflows | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Abschreibungen und | | | |
Wertminderungen auf Sachanlagen, | | | |
immaterielle Vermögenswerte und | | | |
Nutzungsrechte | 266,1 | 51,0 | 387,4 | 93,8
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Aufwendungen für anteilsbasierte | | | |
Vergütung | 20,9 | 32,1 | 43,7 | 54,2
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Fremdwährungsdifferenzen, netto | 17,3 | 12,2 | 17,7 | 60,5
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Gewinn aus dem Abgang von | | | |
Sachanlagen | (0,9) | (0,3) | (1,0) | (0,4)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Finanzerträge ohne | | | |
Fremdwährungsdifferenzen | (94,6) | (105,4) | (205,6) | (228,0)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Finanzaufwendungen ohne | | | |
Fremdwährungsdifferenzen | 7,9 | 6,6 | 19,1 | 14,5
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Zuwendungen der öffentlichen | | | |
Hand und ähnliche Zuwendungen | (14,5) | (18,5) | (32,1) | (33,0)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Sonstige nicht zahlungswirksame | | | |
Erträge | - | - | - | (15,0)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Veränderungen des | | | |
Nettoumlaufvermögens: | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Abnahme / (Zunahme) der | | | |
Forderungen aus Lieferungen und | | | |
Leistungen, sonstigen | | | |
Forderungen, | | | |
Vertragsvermögenswerten und | | | |
sonstigen Vermögenswerten | 366,0 | (412,6) | 797,1 | 108,4
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Abnahme der Vorräte | 3,2 | 22,8 | 10,2 | 56,6
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
(Abnahme) / Zunahme der | | | |
Verbindlichkeiten aus | | | |
Lieferungen und Leistungen, | | | |
sonstigen | | | |
Finanzverbindlichkeiten, | | | |
sonstigen Verbindlichkeiten, | | | |
Vertragsverbindlichkeiten, | | | |
Rückerstattungsverbindlichkeiten | | | |
und Rückstellungen | 224,7 | 909,5 | (147,2) | (72,4)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erhaltene Zinsen und realisierte | | | |
Gewinne aus Zahlungsmitteln und | | | |
Zahlungsmitteläquivalenten | 70,8 | 73,1 | 157,4 | 191,7
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Gezahlte Zinsen und realisierte | | | |
Verluste aus Zahlungsmitteln und | | | |
Zahlungsmitteläquivalenten | (2,3) | (2,7) | (5,6) | (5,8)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Gezahlte Ertragsteuern, netto | (16,1) | (14,9) | (57,7) | (27,1)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Auszahlungen für anteilsbasierte | | | |
Vergütung | (13,0) | (11,5) | (15,1) | (15,1)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erhaltene Zuwendungen der | | | |
öffentlichen Hand und ähnliche | | | |
Zuwendungen | 33,7 | 7,8 | 48,0 | 31,0
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Cashflows aus der betrieblichen | | | |
Tätigkeit | 10,5 | 146,5 | (410,5) | (634,2)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Investitionstätigkeit | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erwerb von Sachanlagen | (54,6) | (27,1) | (111,4) | (76,0)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Einzahlung aus der Veräußerung | | | |
von Sachanlagen | 3,4 | 0,5 | 5,0 | 1,0
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erwerb von immateriellen | | | |
Vermögenswerten | (0,8) | (3,1) | (22,9) | (572,3)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erwerb von Tochterunternehmen | | | |
und Geschäftsbetrieben abzüglich | | | |
erworbener Zahlungsmittel | - | - | - | (78,5)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Investitionen in sonstige | | | |
finanzielle Vermögenswerte | (2.055,9) | (1.670,0) | (3.606,1) | (4.177,7)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Einzahlung aus der Fälligkeit | | | |
von sonstigen finanziellen | | | |
Vermögenswerten | 2.007,8 | 1.635,3 | 6.285,9 | 6.085,9
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Cashflows aus der | | | |
Investitionstätigkeit | (100,1) | (64,4) | 2.550,5 | 1.182,4
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Finanzierungstätigkeit | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Zahlungseingänge aus der | | | |
Aufnahme von Darlehen | 37,8 | - | 76,2 | -
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Tilgung von Darlehen | (5,8) | (3,7) | (5,9) | (8,2)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Tilgung von | | | |
Leasingverbindlichkeiten | (11,3) | (9,6) | (23,2) | (18,9)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Aktienrückkaufprogramm | (129,2) | - | (129,2) | -
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Cashflows aus der | | | |
Finanzierungstätigkeit | (108,5) | (13,3) | (82,1) | (27,1)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Nettozunahme / (-abnahme) von | | | |
Zahlungsmitteln und | | | |
Zahlungsmitteläquivalenten | (198,1) | 68,8 | 2.057,9 | 521,1
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Wechselkursbedingte Änderungen | | | |
der Zahlungsmittel und | | | |
Zahlungsmitteläquivalente | (3,3) | 9,2 | (6,7) | (6,9)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Andere bewertungsbedingte | | | |
Änderungen der Zahlungsmittel | | | |
und Zahlungsmitteläquivalente | 3,0 | 6,6 | 14,4 | (6,6)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Zahlungsmittel und | | | |
Zahlungsmitteläquivalente zum | | | |
Beginn der Berichtsperiode | 9.939,4 | 10.184,9 | 7.675,4 | 9.761,9
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Zahlungsmittel und | | | |
Zahlungsmitteläquivalente zum | | | |
30. Juni | 9.741,0 | 10.269,5 | 9.741,0 | 10.269,5
---------------------------------- +---------------+ ------------- +---------------+ ------------
Bestimmte Posten der Vergleichsperiode wurden zusammengefasst, um sie an die
Darstellung der aktuellen Periode anzupassen und um die Lesbarkeit zu
verbessern.
Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die drei Monate zum 30. Juni 2026
nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)
-------------------------------------------------------------
IFRS Erträge aus Adjustiertes
Ergebnis dem Ergebnis
Unternehmens-
erwerb zu
einem
Preis unter
dem
Mitarbeiter- Marktwert
bezogene sowie
Aufwendungen Aufwendungen Erträge und
(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder- aus Aufwendungen
bis auf Ergebnis aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer-
je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)
-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Forschungs- und
Entwicklungskosten (551,0) - 73,9 - - (477,1)
-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Sonstige
betriebliche
Aufwendungen (248,1) - 87,0 97,6 - (63,5)
-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Betriebsergebnis (948,1) - 160,9 97,6 - (689,6)
-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Verlust vor
Steuern (858,7) - 160,9 97,6 - (600,2)
-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Nettoverlust(1) (820,8) - 160,9 97,6 - (562,3)
-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Ergebnis je Aktie
-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Unverwässertes und
ver-wässertes
Ergebnis je Aktie (3,24) (2,22)
-------------------- ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die drei Monate zum 30. Juni 2025
nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)
-------------------------------------------------------------
IFRS Erträge aus Adjustiertes
Ergebnis dem Ergebnis
Unternehmens-
erwerb zu
einem
Preis unter
dem
Mitarbeiter- Marktwert
bezogene sowie
Aufwendungen Aufwendungen Erträge und
(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder- aus Aufwendungen
bis auf Ergebnis aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer-
je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Sonstige
betriebliche
Aufwendungen (117,2) - 10,0 27,8 - (79,4)
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Betriebsergebnis (501,1) - 10,0 27,8 - (463,3)
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Verlust vor
Steuern (402,7) - 10,0 27,8 - (364,9)
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Nettoverlust(1) (386,6) - 10,0 27,8 - (348,8)
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Ergebnis je
Aktie
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Unverwässertes
und ver-
wässertes
Ergebnis je
Aktie (1,60) (1,45)
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die sechs Monate zum 30. Juni 2026
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft) |
| ------------------------------------------------------------- |
| IFRS Erträge aus Adjustiertes |
| Ergebnis dem Ergebnis |
| |
| Unternehmens- |
| erwerb zu |
| einem |
| |
| Preis unter |
| dem |
| |
| Marktwert |
| Mitarbeiter- sowie |
| bezogene |
| Erträge und |
| Aufwendungen Aufwendungen |
| Aufwendungen |
(in Millionen EUR, | und Erträge Wertminder- aus |
bis auf Ergebnis | aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer- |
je Aktie) | (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft) |
-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |
Forschungs- und | |
Entwicklungskosten | (1.108,0) - 103,8 - - (1.004,2) |
-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |
Sonstige | |
betriebliche | |
Aufwendungen | (281,3) - 87,0 105,0 - (89,3) |
-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |
Betriebsergebnis | (1.625,6) - 190,8 105,0 - (1.329,8) |
-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |
Verlust vor | |
Steuern | (1.426,8) - 190,8 105,0 - (1.131,0) |
-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |
Nettoverlust(1) | (1.352,7) - 190,8 105,0 - (1.056,9) |
-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |
Ergebnis je Aktie | |
-------------------- | ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------- |
Unverwässertes und | |
ver-wässertes | |
Ergebnis je Aktie | (5,34) (4,17) |
-------------------- +--------------------------------------------------------------------------------------------+
(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Überleitung der Nicht-IFRS-Kennzahlen für die sechs Monate zum 30. Juni 2025
nicht-IFRS Adjustierungen (ungeprüft)
-------------------------------------------------------------
IFRS Erträge aus Adjustiertes
Ergebnis dem Ergebnis
Unternehmens-
erwerb zu
einem
Preis unter
dem
Mitarbeiter- Marktwert
bezogene sowie
Aufwendungen Aufwendungen Erträge und
(in Millionen EUR, und Erträge Wertminder- aus Aufwendungen
bis auf Ergebnis aus Rechts- ung und Restrukt- aus Veräußer-
je Aktie) (ungeprüft) streitigkeiten -aufholung urierung ungsvorgängen (ungeprüft)
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Sonstige
betriebliche
Aufwendungen (165,7) - 10,0 27,8 - (127,9)
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Sonstige
betriebliche
Erträge 139,8 - - - (15,0) 124,8
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Betriebsergebnis (1.035,2) - 10,0 27,8 (15,0) (1.012,4)
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Verlust vor
Steuern (848,1) - 10,0 27,8 (15,0) (825,3)
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Nettoverlust(1) (802,4) - 10,0 27,8 (15,0) (779,6)
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Ergebnis je
Aktie
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
Unverwässertes
und ver-
wässertes
Ergebnis je
Aktie (3,33) (3,23)
------------------ ------------- ---------------- ------------- -------------- --------------- -------------
(1) Steuereffekte werden bei den Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht berücksichtigt.
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|Datum
|Rating
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|13.04.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.