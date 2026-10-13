GNW-News: BioNTech veröffentlicht Update zur klinischen Phase-2/3-Studie des mRNA-Krebsimmuntherapiekandidaten BNT113 bei HPV16-positivem metastasiertem Kopf...
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^* Die klinische Phase-2/3-Studie AHEAD-MERIT erreichte nicht den ersten dualen
primären Endpunkt des progressionsfreien Überlebens für den mRNA-
Krebsimmuntherapiekandidat BNT113 in Kombination mit Pembrolizumab im
Vergleich zu Pembrolizumab als Monotherapie
* Die Studie wird bis zur Auswertung des zweiten dualen primären Endpunkts des
Gesamtüberlebens fortgesetzt, um das Potenzial dieses Behandlungsansatzes
zur Verlängerung des Lebens von Patientinnen und Patienten zu untersuchen
* Gemäß dem vordefinierten statistischen Design der Studie würde eine
statistisch signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens ein positives
Studienergebnis begründen, auch wenn der duale primäre Endpunkt des
progressionsfreien Überlebens nicht erreicht wurde
* mRNA-basierte Krebsimmuntherapieansätze, einschließlich innovativer
Kombinationstherapien, bilden eine zentrale Säule der Onkologiestrategie von
BioNTech; Ziel ist es, das Potenzial der diversifizierten Onkologie-Pipeline
voll auszuschöpfen und die Behandlungsergebnisse für Patientinnen und
Patienten zu verbessern
MAINZ, Deutschland, 13. Oktober 2026 - BioNTech SE
(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das
Unternehmen") gab heute erste Daten aus der Phase-2/3-Studie AHEAD-MERIT
(NCT04534205 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT04534205)) mit ihrem mRNA-
Krebsimmuntherapiekandidaten BNT113 (Tenumomeran/Raplemomeran oder?Tenu-Ra")
bekannt.
Die klinische Studie untersucht BNT113 in Kombination mit Pembrolizumab im
Vergleich zu Monotherapie mit Pembrolizumab als Erstlinienbehandlung für
Patientinnen und Patienten mit inoperablen, wiederkehrenden oder metastasierten
Plattenepithelkarzinomen im Kopf- und Halsbereich (head and neck squamous cell
carcinoma,?HNSCC"), die sowohl positiv für das humane Papillomavirus 16
(?HPV16+") sind als auch PD-L1 exprimieren. Etwa ein Drittel aller Fälle von
Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs stehen im Zusammenhang mit
einer HPV-Infektion. Die Mehrheit davon sind auf HPV16 zurückzuführen, einem der
häufigsten Hochrisiko-HPV-Typen, die mit Krebs assoziiert sind.
Der Phase-3-Teil der AHEAD-MERIT-Studie hat duale primäre Endpunkte: das
progressionsfreie Überleben (progression-free survival,?PFS") sowie das
Gesamtüberleben (overall survival,?OS"), die sich gegenseitig ergänzende
Informationen hinsichtlich des klinischen Nutzens liefern. Bei der Analyse zum
ersten primären Endpunkt, dem progressionsfreien Überleben, zeigte BNT113 in
Kombination mit Pembrolizumab keine statistisch signifikante Verbesserung im
Vergleich zu Pembrolizumab als Monotherapie. Das unabhängige
Datenüberwachungskomitee (Independent Data Monitoring Committee,?IDMC") hat
empfohlen, die klinische Studie wie geplant fortzusetzen, um den zweiten
primären Endpunkt, das Gesamtüberleben, zu bewerten. Dadurch soll eine
vollständige Analyse ermöglicht werden, um das Potenzials dieses Ansatzes zu
bewerten, das Leben von Patientinnen und Patienten zu verlängern. Gemäß dem
vordefinierten statistischen Design der Studie würde eine statistisch
signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens ein positives Studienergebnis
begründen, auch wenn der duale primäre Endpunkt des progressionsfreien
Überlebens nicht erreicht wird. BioNTech bleibt entsprechend der
Studienrichtlinien weiterhin für die fortlaufenden klinischen Daten im Rahmen
der Studie verblindet.
?Das Potenzial von mRNA-Krebsimmuntherapien in Kombinationstherapien liegt
darin, gezielte Immunantworten auszulösen, die zu einem dauerhaften klinischen
Nutzen und letztlich zu einem längeren Überleben von Patientinnen und Patienten
beitragen können. Obwohl das Ergebnis zum progressionsfreien Überleben in dieser
ersten Analyse keine statistische Signifikanz erreichte, sprechen die Daten für
die weitere Untersuchung von BNT113 in Kombination mit Pembrolizumab. Sie zeigen
zudem, dass dieser Ansatz seinen vorgesehenen therapeutischen Wirkmechanismus
entfaltet," sagte Prof. Dr. Özlem Türeci, Mitgründerin und Chief Medical Officer
von BioNTech.?Da sich immunvermittelte Antitumoreffekte mit der Zeit aufbauen
und verstärken können, ist die Auswertung des zweiten dualen primären Endpunkts,
des Gesamtüberlebens, besonders wichtig, um das volle Potenzial dieses Ansatzes
zu beurteilen. Sie wird insbesondere zeigen, ob BNT113 in Kombination mit
Pembrolizumab einen nachhaltigen klinischen Nutzen Patientinnen und Patienten
mit HPV-getriebenen Kopf-Hals-Tumoren ermöglichen kann."
Trotz der spezifischen Eigenschaften von HPV-positiven Tumoren gibt es derzeit
keine zugelassenen gegen HPV gerichtete Therapien. Bei vielen Patientinnen und
Patienten mit HPV16-positiven Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und
Halsbereichs, die mit derzeitigen Standardtherapien behandelt werden, kommt es
zu einem Fortschreiten der Krankheit. Dies unterstreicht den bestehenden Bedarf
an innovativen HPV-spezifischen Behandlungsoptionen, die das Langzeitüberleben
verbessern können. Der mRNA-Krebsimmuntherapiekandidat BNT113 kodiert eine feste
Kombination von Antigenen, um gezielt zwei von HPV16 abgeleitete Antigene zu
adressieren, die häufig auf HPV16-positiven Tumorzellen exprimiert werden.
BioNTechs mRNA-basierte Krebsimmuntherapieansätze, einschließlich innovativer
Kombinationstherapien, bilden eine zentrale Säule der Onkologiestrategie des
Unternehmens. Ziel ist es, das Potenzial der diversifizierten Onkologie-Pipeline
voll auszuschöpfen und die Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten
zu verbessern.
Über AHEAD-MERIT
AHEAD-MERIT ist eine nicht-verblindete (open-label), kontrollierte,
multizentrische, interventionelle, zweiarmige klinische Phase-2/3-Studie, in der
BNT113 in Kombination mit Pembrolizumab im Vergleich zur Pembrolizumab-
Monotherapie als Erstlinienbehandlung von Patientinnen und Patienten mit
inoperablen, wiederkehrenden oder metastasierten HPV16-positiven
Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs untersucht wird, die den
programmierten Zelltod-Liganden 1 (programmed cell death ligand-1,?PD-L1") mit
einem kombinierten positiven Score (combined positive score,?CPS") >=1
exprimieren. Die Studie besteht aus mehreren Teilen: Teil A umfasst die
initiale, nicht randomisierte Sicherheitsphase (Safety Run-In), in der die
Sicherheit und Verträglichkeit von BNT113 in Kombination mit Pembrolizumab im
ausgewählten Dosisbereich untersucht werden soll. Teil B ist der randomisierte
Studienteil, in dem zulassungsrelevante Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit von
BNT113 in Kombination mit Pembrolizumab im Vergleich zur Pembrolizumab-
Monotherapie als Erstlinienbehandlung von Patientinnen und Patienten mit
inoperablen, wiederkehrenden oder metastasierten HPV16-positiven
Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs erhoben werden sollen, die
PD-L1 mit einem CPS >=1 exprimieren. Patientinnen und Patienten werden über einen
Zeitraum von bis zu etwa 24 Monaten mit BNT113 in Kombination mit Pembrolizumab
oder mit Pembrolizumab als Monotherapie behandelt. Teil B umfasst zwei duale
primäre Endpunkte, das progressionsfreie Überleben (progression-free survival,
?PFS") sowie das Gesamtüberleben (overall survival,?OS"), die sich gegenseitig
ergänzende Informationen hinsichtlich des klinischen Nutzens liefern. Zu den
sekundären Endpunkten zählen Sicherheit, objektive Ansprechrate (objective
response rate,?ORR") und Dauer des Ansprechens (duration of response,?DoR").
Über BNT113
BNT113 (auch bekannt als Tenumomeran/Raplemomeran oder?Tenu-Ra") ist ein mRNA-
Krebsimmuntherapiekandidat, der die Proteine E6 and E7 von HPV16 kodiert, die
häufig in HPV16-positiven soliden Tumoren vorkommen. Dieser mRNA-
Krebsimmuntherapieansatz zielt darauf ab, HPV16-spezifische Immunantworten gegen
Tumorzellen auszulösen und damit das klinische Ansprechen bei Patientinnen und
Patienten zu verbessern, die mit einer Checkpoint-Inhibitor-basierten
Standardtherapie behandelt werden. Die U.S.-amerikanische Arzneimittelbehörde
(U.S. Food and Drug Administration,?FDA") erteilte BNT113 im Januar 2026
(https://www.biontech.com/de/de/home/mediaroom/news/press-
releases/2026/01/biontech-receives-fda-fast-track-designation-mrna-cancer.html)
den Fast-Track-Status.
Über das Plattenepithelkarzinom des Kopf- und Halsbereichs
Das Plattenepithelkarzinom des Kopf- und Halsbereichs (head and neck squamous
cell carcinoma,?HNSCC") ist die siebthäufigste Krebsart weltweit, mit
zunehmender globaler Inzidenz, die vorrangig durch eine Zunahme von HPV16-
assoziierten Schleimhauttumoren des Mundrachenraumes (Oropharynx-Tumoren)
getrieben wird, dem häufigsten Subtyp von Kopf-Halskrebs.(1,2 )Etwa ein Drittel
aller Fälle von Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs stehen im
Zusammenhang mit einer HPV-Infektion, wobei ein steigender Trend zu verzeichnen
ist.(3) Davon sind etwa 90 % der Schleimhauttumore des Mundrachenraumes auf den
Subtyp HPV16 zurückzuführen.(4)
Über BioNTech
BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der
Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen
Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die
Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit
tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in
all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen
bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs
wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen
Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit
renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers
Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,
MediLink, OncoC4 und Pfizer.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.BioNTech.de
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wWX397YTcxvvpWa69qHeCZ5ni5LEcrbXt_zX
IATJW5BCKr04Q7CbIlvShcueotjHLgUubL7FdNgXlOOXsxksbf95-2cHss88is7XQIEP8wY=).
Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen
bezogen auf: BioNTechs Fähigkeit, BNT113 (Tenumomeran/Raplemomeran oder?Tenu-
Ra") erfolgreich zu entwickeln und zu vermarkten, sofern zugelassen; die
Geschwindigkeit und der Umfang der Marktakzeptanz von BNT113, sofern zugelassen;
der Beginn, Zeitplan, Fortschritt und die Ergebnisse von BioNTechs Forschungs-
und Entwicklungsprogrammen, einschließlich Daten aus BioNTechs klinischer Phase-
2/3-AHEAD-MERIT-Studie, Aussagen zum erwarteten Zeitplan für den Beginn, die
Rekrutierung und den Abschluss von Studien und damit verbundenen
Vorbereitungsarbeiten sowie zur Verfügbarkeit der Ergebnisse, sowie den Zeitplan
und den Ausgang von Anträgen auf behördliche Zulassungen und Marktzulassungen,
einschließlich der Erwartungen in Bezug auf die möglichen Indikationen, in denen
BNT113 zugelassen werden könnte, falls überhaupt; den angestrebten Zeitplan und
die Anzahl zusätzlicher, potenziell zulassungsrelevanter Studien sowie das
Zulassungspotenzial jeder Studie, die BioNTech möglicherweise initiiert; und
Gespräche mit den Aufsichtsbehörden. In manchen Fällen können die
zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",
?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",
?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die
negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie
identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen
diese Wörter enthalten.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf
BioNTechs aktuellen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse, und sind weder Versprechen noch Garantien. Sie sollten nicht als
solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele
außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht
beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden
sind, einschließlich der Fähigkeit, erwartete klinische Endpunkte, Zeitlinien
für den Beginn und/oder den Abschluss klinischer Studien, Zeitlinien für die
Einreichung bei Behörden, Zeitlinien für behördliche Zulassungen und/oder
Zeitlinien für Markteinführungen zu erreichen, sowie Risiken im Zusammenhang mit
klinischen Daten, und einschließlich der Möglichkeit für das Auftreten
ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten und
weiterer Analysen vorhandener präklinischer, klinischer oder
sicherheitsrelevanter Daten; die Art klinischer Daten, die einer ständigen
Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer
Marktinterpretation unterliegen; die Auswirkungen von Zöllen und eskalierenden
handelspolitischen Maßnahmen; Wettbewerb im Zusammenhang mit den
Produktkandidaten von BioNTech; den Zeitplan für und BioNTechs Fähigkeit,
behördliche Zulassungen für ihre Produktkandidaten zu erhalten und
aufrechtzuerhalten; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und
Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und
Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und
Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene Sicherheitsbelange und potenzielle
Ansprüche, die angeblich aus der Verwendung von Produkten und Produktkandidaten
entstehen, die von BioNTech entwickelt oder hergestellt wurden; die Fähigkeit
BioNTechs und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, ihre Produktkandidaten
zu kommerzialisieren und zu vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs
Fähigkeit, ihre Entwicklung und zugehörige Ausgaben zu steuern; regulatorische
und politische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen
Ländern; die Fähigkeit BioNTechs, ihre Produktionskapazitäten effektiv zu
skalieren und ihre Produkte und Produktkandidaten herzustellen sowie sonstige
Faktoren, die BioNTech zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt sind.
Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter
?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. Juni 2026 endende
Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen.
Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/)
verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Meldung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt
BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen
nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die
tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Meldung. Im Falle von
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Jasmina Alatovic
Media@BioNTech.de (mailto:Media@BioNTech.de)
Referenzen
(1) Sun H et al. Front Oncol. 2025 Sep 25;15:1665019.
(2) Barsouk A et al. Med Sci (Basel). 2023;11(2):42.
(3) Satapathy P et al. BMC Infect Dis. 2024 May 23;24(1):516.
(4) Ndiaye C et al. Lancet Oncol. 2014;15:1319-31.
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