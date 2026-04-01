GNW-News: Bitwise legt Hyperliquid Staking ETP auf
^* Das Produkt ermöglicht Anlegern den Zugang zu HYPE, dem nativen Token der
Hyperliquid-Blockchain-Plattform, sowie zu potenziellen Staking-Erträgen
* Hyperliquid ist eine wachsende Plattform für den On-Chain-Derivatehandel,
die börsenähnliche Funktionalität mit On-Chain-Transparenz verbindet
* Das Produkt ist bereits das siebte Staking-ETP von Bitwise - eine Antwort
auf zunehmende Interesse der Anleger an Staking-fähigen Krypto-ETPs
09. April 2026, Frankfurt - Bitwise (https://bitwiseinvestments.eu/) gibt heute
den Handelsstart des Bitwise Hyperliquid Staking ETP (Ticker: BHYP; ISIN:
DE000A4ARTJ5) an der Deutschen Börse Xetra bekannt. Das Produkt ermöglicht
Anlegern einen börsengehandelten Zugang zu HYPE, dem nativen Token des
Hyperliquid-Netzwerks, und bildet dabei den Kaiko HYPE Reference Rate LDNLF
(https://explorer.kaiko.com/rates/KK_RFR_HYPEUSD) Index ab. Neben der
Partizipation an der Kursentwicklung soll das ETP auch Staking-Renditen auf der
Plattform realisieren. So können Anleger potenziell Staking-Erträge erzielen,
ohne Wallets, Private Keys oder On-Chain-Staking selbst verwalten zu müssen.
Hyperliquid ist eine Blockchain-basierte Handelsplattform für Derivate,
einschließlich Perpetual Futures, also Terminkontrakte ohne Verfallsdatum. Sie
kombiniert die Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit klassischer Börsen mit
der Transparenz der Blockchain-Infrastruktur. Die Plattform arbeitet mit einem
vollständig On-Chain-basierten Orderbuch und Ausführungssystem. Das bedeutet,
dass Transaktionen im Netzwerk erfasst und somit nachvollziehbar sind. Ziel ist
es, die Abhängigkeit von traditionellen Drittanbietern zu reduzieren und
gleichzeitig hohe Performance und Liquidität zu gewährleisten.
Die Plattform hat im vergangenen Jahr mit steigenden Handelsvolumina und
zunehmender Nutzeraktivität an Bedeutung gewonnen. Sie ist damit ein Beispiel
für die steigende Nachfrage nach transparenteren und effizienteren Alternativen
zu zentralisierten Handelsplattformen. Für traditionelle Anleger repräsentiert
Hyperliquid ein aufstrebendes Segment der digitaler Asset Infrastruktur, das
börsenähnliche Funktionalität auf die Blockchain bringt.
Bradley Duke, Managing Director und Head of Europe bei Bitwise, sagt:?Der
Bitwise Hyperliquid Staking ETP ist eine konsequente Ergänzung unseres
wachsenden Angebots an europäischen Staking-ETPs. Hyperliquid hat sich
insbesondere im Derivatehandel als bemerkenswerter On-Chain-Handelsplatz
etabliert und vereint hohe Performance mit Transparenz. Das vollständig auf der
Blockchain basierende Orderbuch und Ausführungsmodell unterscheidet Hyperliquid
nicht nur von traditionellen Börsen, sondern auch von anderen Krypto-
Plattformen. Anleger erhalten durch das ETP Zugang zu einem wachsenden Segment
der Blockchain-basierten Marktinfrastruktur. Zudem können Anleger potenzielle
Staking-Renditen erzielen, ohne die technischen Prozesse selbst verwalten zu
müssen."
BHYP, herausgegeben von der Bitwise Europe GmbH in Deutschland, ist das siebte
Produkt, das Bitwise im Rahmen seiner europäischen Total-Return-Produktpalette
(https://bitwiseinvestments.eu/products/) auf den Markt gebracht hat. Dies
unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, den Zugang zu
indexgebundenen Staking-Produkten zu erweitern.
BHYP ist vollständig durch HYPE-Token besichert, die in Cold Storage verwahrt
werden. Erzielte Staking-Erträge werden täglich gutgeschrieben und im
Kryptowährungsanspruch jeder ETP-Einheit abgebildet. Durch die Orientierung am
Kaiko HYPE Reference Rate LDNLF Index können Anleger, die Wertentwicklung des
Produkts nach Abzug der Gebühren nachzuvollziehen. Das ETP kann über ein
reguläres Brokerkonto gehandelt werden, ohne dass eine Krypto-Wallet
erforderlich ist.
Staking ermöglicht es Inhabern von Krypto-Assets, zusätzliche Erträge zu
erzielen, indem sie ihre Token für einen bestimmten Zeitraum im Netzwerk
hinterlegen. Dadurch unterstützen sie die Validierung von Transaktionen und
tragen zur Sicherheit der Blockchain bei. Im Gegenzug erhalten sie zusätzliche
Token. Anders als Dividenden stammen diese Staking-Erträge nicht aus
Unternehmensgewinnen, sondern aus der aktiven Teilnahme am Netzwerkbetrieb.
Wichtige Produktdaten
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| ETP Name | Bitwise Hyperliquid Staking ETP |
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| Ticker | BHYP |
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| ISIN / WKN | DE000A4ARTJ5 / A4ARTJ |
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| Index Benchmark | HYPE Reference Rate LDNLF |
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| Erwartete Netto-Staking-Rendite* | 1,00 %* |
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| TER | 0.85 % p.a. |
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| Emittent | Bitwise Europe GmbH |
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| Herkunftsland | Deutschland |
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* Die Netto-Staking-Rendite entspricht der angestrebten und erwarteten
durchschnittlichen Staking Rendite des ETP nach Abzug der Staking-Servicegebühr,
jedoch vor Anwendung der jährlichen Verwaltungsgebühr (TER 0,85 % p. a.). Der
Emittent behält 33 % der gesamten generierten Staking-Erträge als Staking-
Servicegebühr ein. Diese Gebühr deckt die Betriebskosten für die
Aufrechterhaltung der Staking-Infrastruktur des ETP, einschließlich der Gebühren
der Staking-Dienstleister und unterstützt die laufende Verwaltung des Staking-
Prozesses. Die Erträge werden dem ETP täglich gutgeschrieben und automatisch
reinvestiert, wodurch sich der Kryptowährungsanspruch pro ETP-Einheit im Laufe
der Zeit erhöht. Die Staking-Rate kann je nach Netzwerkbedingungen,
Ertragsniveau und allgemeiner Marktdynamik variieren.
Disclaimer: Die angegebene Staking-Rendite ist keine Garantie für zukünftige
Erträge. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Faktoren wie
Protokollregeln, Validator-Teilnahme, Marktvolatilität, Netzwerkleistung,
Nutzung und Validator-Transaktionsgebühren abweichen. Staking birgt Risiken,
einschließlich des potenziellen Verlusts von eingesetzten Vermögenswerten und
angesammelter Renditen im Falle von Slashing, Strafen, Sicherheitslücken in
Smart Contracts, Protokoll-Exploits oder anderen betrieblichen Problemen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.eu/products
(https://www.bitwiseinvestments.eu/products).
Eine Übersicht der genannten Produkte finden Sie hier: Bitwise: Alle Produkte
(https://d320lr04.eu1.hs-sales-engage.com/Ctc/L0+23284/d320lr04/JlF2-
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Medienkontakt:
SCHWARZ Financial Communication
Frank Schwarz
Tel.: +49 611 580 2929 0
schwarz@schwarzfinancial.com (mailto:schwarz@schwarzfinancial.com)
Über Bitwise
Bitwise zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern mit Fokus auf
Kryptowährungen und verwaltet über 15 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern.
Seit 2017 hat sich Bitwise in den USA und Europa einen Namen gemacht, indem das
Unternehmen eine breite Palette von Index- und aktiv verwalteten Lösungen über
ETPs, Staking, Vaults, separat verwaltete Konten, Private-Equity-Fonds und
Hedgefonds-Strategien anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter
bitwiseinvestments.eu.
Risikohinweis zu Krypto-ETPs
Investitionen in krypto-gebundene Produkte und Krypto-Assets bergen hohe
Risiken. Das investierte Kapital ist gefährdet und Verluste bis zur Höhe des
vollen Anlagebetrags sind möglich. Anleger sollten beachten, dass Investitionen
in Krypto-Assets mit erheblichen Risiken verbunden sind, darunter:
* Volatilitätsrisko: Die Preise von Krypto-Assets und börsengehandelten
Krypto-Produkten (ETPs) können erheblichen Schwankungen unterliegen.
* Liquiditätsrisko: Markttiefe und Handelsvolumen können variieren und die
Ausführung von Transaktionen beeinflussen.
* Verwahrungsrisiko: Obwohl digitale Assets bei spezialisierten und
regulierten Verwahrstellen verwahrt werden, können sie weiterhin
Cyberangriffen und technischen Störungen ausgesetzt sein.
* Regulatorisches Risiko: Die Behandlung von Krypto-Assets unterliegt sich
weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.
* Marktrisiko: Breite Marktbewegungen können den Wert des ETP erheblich
beeinflussen.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder eine Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Potenzielle Anleger sollten sich
unabhängig beraten lassen und die relevanten Informationen in den jeweiligen
Anleihebedingungen, dem Basisinformationsblatt (KID) sowie dem Basisprospekt,
insbesondere die Risikofaktoren, sorgfältig prüfen. Die von der Bitwise Europe
GmbH emittierten ETPs richten sich an Anleger mit Erfahrung im Umgang mit
Kryptowährungen und können komplex sein. Die relevanten Dokumente sind unter
https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/#Documents abrufbar.
Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) genehmigt. Diese Genehmigung stellt jedoch keine Empfehlung der Qualität
der Wertpapiere dar. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt vor einer
Anlageentscheidung sorgfältig lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen
einer Anlage vollständig zu verstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit
ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von
ETPs kann schwanken; sie bieten kein festes Einkommen und bilden die
Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung möglicherweise nicht exakt
ab. Diversifikation garantiert weder Gewinne noch schützt sie vor Verlusten.
Vereinigtes Königreich und Frankreich: Diese Pressemitteilung richtet sich
ausschließlich an professionelle Anleger im Vereinigten Königreich. Andere
Personen, einschließlich Privatanleger und die allgemeine Öffentlichkeit, dürfen
nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln oder sich darauf verlassen. Der
BHYP ETP steht Privatanlegern im Vereinigten Königreich und Frankreich nicht zur
Verfügung.
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