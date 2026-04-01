GNW-News: Bitwise legt Hyperliquid Staking ETP auf

^* Das Produkt ermöglicht Anlegern den Zugang zu HYPE, dem nativen Token der

Hyperliquid-Blockchain-Plattform, sowie zu potenziellen Staking-Erträgen

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* Hyperliquid ist eine wachsende Plattform für den On-Chain-Derivatehandel,

die börsenähnliche Funktionalität mit On-Chain-Transparenz verbindet

* Das Produkt ist bereits das siebte Staking-ETP von Bitwise - eine Antwort

auf zunehmende Interesse der Anleger an Staking-fähigen Krypto-ETPs

09. April 2026, Frankfurt - Bitwise (https://bitwiseinvestments.eu/) gibt heute

den Handelsstart des Bitwise Hyperliquid Staking ETP (Ticker: BHYP; ISIN:

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DE000A4ARTJ5) an der Deutschen Börse Xetra bekannt. Das Produkt ermöglicht

Anlegern einen börsengehandelten Zugang zu HYPE, dem nativen Token des

Hyperliquid-Netzwerks, und bildet dabei den Kaiko HYPE Reference Rate LDNLF

(https://explorer.kaiko.com/rates/KK_RFR_HYPEUSD) Index ab. Neben der

Partizipation an der Kursentwicklung soll das ETP auch Staking-Renditen auf der

Plattform realisieren. So können Anleger potenziell Staking-Erträge erzielen,

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ohne Wallets, Private Keys oder On-Chain-Staking selbst verwalten zu müssen.

Hyperliquid ist eine Blockchain-basierte Handelsplattform für Derivate,

einschließlich Perpetual Futures, also Terminkontrakte ohne Verfallsdatum. Sie

kombiniert die Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit klassischer Börsen mit

der Transparenz der Blockchain-Infrastruktur. Die Plattform arbeitet mit einem

vollständig On-Chain-basierten Orderbuch und Ausführungssystem. Das bedeutet,

dass Transaktionen im Netzwerk erfasst und somit nachvollziehbar sind. Ziel ist

es, die Abhängigkeit von traditionellen Drittanbietern zu reduzieren und

gleichzeitig hohe Performance und Liquidität zu gewährleisten.

Die Plattform hat im vergangenen Jahr mit steigenden Handelsvolumina und

zunehmender Nutzeraktivität an Bedeutung gewonnen. Sie ist damit ein Beispiel

für die steigende Nachfrage nach transparenteren und effizienteren Alternativen

zu zentralisierten Handelsplattformen. Für traditionelle Anleger repräsentiert

Hyperliquid ein aufstrebendes Segment der digitaler Asset Infrastruktur, das

börsenähnliche Funktionalität auf die Blockchain bringt.

Bradley Duke, Managing Director und Head of Europe bei Bitwise, sagt:?Der

Bitwise Hyperliquid Staking ETP ist eine konsequente Ergänzung unseres

wachsenden Angebots an europäischen Staking-ETPs. Hyperliquid hat sich

insbesondere im Derivatehandel als bemerkenswerter On-Chain-Handelsplatz

etabliert und vereint hohe Performance mit Transparenz. Das vollständig auf der

Blockchain basierende Orderbuch und Ausführungsmodell unterscheidet Hyperliquid

nicht nur von traditionellen Börsen, sondern auch von anderen Krypto-

Plattformen. Anleger erhalten durch das ETP Zugang zu einem wachsenden Segment

der Blockchain-basierten Marktinfrastruktur. Zudem können Anleger potenzielle

Staking-Renditen erzielen, ohne die technischen Prozesse selbst verwalten zu

müssen."

BHYP, herausgegeben von der Bitwise Europe GmbH in Deutschland, ist das siebte

Produkt, das Bitwise im Rahmen seiner europäischen Total-Return-Produktpalette

(https://bitwiseinvestments.eu/products/) auf den Markt gebracht hat. Dies

unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, den Zugang zu

indexgebundenen Staking-Produkten zu erweitern.

BHYP ist vollständig durch HYPE-Token besichert, die in Cold Storage verwahrt

werden. Erzielte Staking-Erträge werden täglich gutgeschrieben und im

Kryptowährungsanspruch jeder ETP-Einheit abgebildet. Durch die Orientierung am

Kaiko HYPE Reference Rate LDNLF Index können Anleger, die Wertentwicklung des

Produkts nach Abzug der Gebühren nachzuvollziehen. Das ETP kann über ein

reguläres Brokerkonto gehandelt werden, ohne dass eine Krypto-Wallet

erforderlich ist.

Staking ermöglicht es Inhabern von Krypto-Assets, zusätzliche Erträge zu

erzielen, indem sie ihre Token für einen bestimmten Zeitraum im Netzwerk

hinterlegen. Dadurch unterstützen sie die Validierung von Transaktionen und

tragen zur Sicherheit der Blockchain bei. Im Gegenzug erhalten sie zusätzliche

Token. Anders als Dividenden stammen diese Staking-Erträge nicht aus

Unternehmensgewinnen, sondern aus der aktiven Teilnahme am Netzwerkbetrieb.

Wichtige Produktdaten

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| ETP Name | Bitwise Hyperliquid Staking ETP |

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| Ticker | BHYP |

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| ISIN / WKN | DE000A4ARTJ5 / A4ARTJ |

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| Index Benchmark | HYPE Reference Rate LDNLF |

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| Erwartete Netto-Staking-Rendite* | 1,00 %* |

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| TER | 0.85 % p.a. |

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| Emittent | Bitwise Europe GmbH |

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| Herkunftsland | Deutschland |

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* Die Netto-Staking-Rendite entspricht der angestrebten und erwarteten

durchschnittlichen Staking Rendite des ETP nach Abzug der Staking-Servicegebühr,

jedoch vor Anwendung der jährlichen Verwaltungsgebühr (TER 0,85 % p. a.). Der

Emittent behält 33 % der gesamten generierten Staking-Erträge als Staking-

Servicegebühr ein. Diese Gebühr deckt die Betriebskosten für die

Aufrechterhaltung der Staking-Infrastruktur des ETP, einschließlich der Gebühren

der Staking-Dienstleister und unterstützt die laufende Verwaltung des Staking-

Prozesses. Die Erträge werden dem ETP täglich gutgeschrieben und automatisch

reinvestiert, wodurch sich der Kryptowährungsanspruch pro ETP-Einheit im Laufe

der Zeit erhöht. Die Staking-Rate kann je nach Netzwerkbedingungen,

Ertragsniveau und allgemeiner Marktdynamik variieren.

Disclaimer: Die angegebene Staking-Rendite ist keine Garantie für zukünftige

Erträge. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Faktoren wie

Protokollregeln, Validator-Teilnahme, Marktvolatilität, Netzwerkleistung,

Nutzung und Validator-Transaktionsgebühren abweichen. Staking birgt Risiken,

einschließlich des potenziellen Verlusts von eingesetzten Vermögenswerten und

angesammelter Renditen im Falle von Slashing, Strafen, Sicherheitslücken in

Smart Contracts, Protokoll-Exploits oder anderen betrieblichen Problemen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.eu/products

(https://www.bitwiseinvestments.eu/products).

Eine Übersicht der genannten Produkte finden Sie hier: Bitwise: Alle Produkte

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Medienkontakt:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com (mailto:schwarz@schwarzfinancial.com)

Über Bitwise

Bitwise zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern mit Fokus auf

Kryptowährungen und verwaltet über 15 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern.

Seit 2017 hat sich Bitwise in den USA und Europa einen Namen gemacht, indem das

Unternehmen eine breite Palette von Index- und aktiv verwalteten Lösungen über

ETPs, Staking, Vaults, separat verwaltete Konten, Private-Equity-Fonds und

Hedgefonds-Strategien anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter

bitwiseinvestments.eu.

Risikohinweis zu Krypto-ETPs

Investitionen in krypto-gebundene Produkte und Krypto-Assets bergen hohe

Risiken. Das investierte Kapital ist gefährdet und Verluste bis zur Höhe des

vollen Anlagebetrags sind möglich. Anleger sollten beachten, dass Investitionen

in Krypto-Assets mit erheblichen Risiken verbunden sind, darunter:

* Volatilitätsrisko: Die Preise von Krypto-Assets und börsengehandelten

Krypto-Produkten (ETPs) können erheblichen Schwankungen unterliegen.

* Liquiditätsrisko: Markttiefe und Handelsvolumen können variieren und die

Ausführung von Transaktionen beeinflussen.

* Verwahrungsrisiko: Obwohl digitale Assets bei spezialisierten und

regulierten Verwahrstellen verwahrt werden, können sie weiterhin

Cyberangriffen und technischen Störungen ausgesetzt sein.

* Regulatorisches Risiko: Die Behandlung von Krypto-Assets unterliegt sich

weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.

* Marktrisiko: Breite Marktbewegungen können den Wert des ETP erheblich

beeinflussen.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder eine Aufforderung zum

Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Potenzielle Anleger sollten sich

unabhängig beraten lassen und die relevanten Informationen in den jeweiligen

Anleihebedingungen, dem Basisinformationsblatt (KID) sowie dem Basisprospekt,

insbesondere die Risikofaktoren, sorgfältig prüfen. Die von der Bitwise Europe

GmbH emittierten ETPs richten sich an Anleger mit Erfahrung im Umgang mit

Kryptowährungen und können komplex sein. Die relevanten Dokumente sind unter

https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/#Documents abrufbar.

Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) genehmigt. Diese Genehmigung stellt jedoch keine Empfehlung der Qualität

der Wertpapiere dar. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt vor einer

Anlageentscheidung sorgfältig lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen

einer Anlage vollständig zu verstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit

ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von

ETPs kann schwanken; sie bieten kein festes Einkommen und bilden die

Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung möglicherweise nicht exakt

ab. Diversifikation garantiert weder Gewinne noch schützt sie vor Verlusten.

Vereinigtes Königreich und Frankreich: Diese Pressemitteilung richtet sich

ausschließlich an professionelle Anleger im Vereinigten Königreich. Andere

Personen, einschließlich Privatanleger und die allgemeine Öffentlichkeit, dürfen

nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln oder sich darauf verlassen. Der

BHYP ETP steht Privatanlegern im Vereinigten Königreich und Frankreich nicht zur

Verfügung.

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