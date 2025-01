GNW-News: Bitwise nennt europäische ETPs um und will seine Position als Marktführer in entscheidendem Jahr für Kryptowährungen ausbauen

^* Umbenennung der europäischen Produktpalette nach einem starken Jahr 2024:

Bitwise hat 12 Milliarden Dollar an Kundenvermögen überschritten und neue

Produkte wie Solana und Aptos Staking ETPs eingeführt.

* Gesamtkostenquote (TER) des Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1) auf 0,20% p.a.

gesenkt.

* Kryptowährungen stehen 2025 vor einem möglichen Höhenflug: Laut einer

Analyse Bitwise Research werden in diesem Jahr Rekordbewertungen und

Zuflüsse in die Kryptomärkte erwartet, da das regulatorische Risiko abnimmt.

* Fortgesetzte Innovation: Bitwise will seine Position als Marktführer durch

das Angebot neuer erstklassiger Produkte festigen und den Zugang zu

Kryptowährungen für Investoren erweitern.

29. Januar 2025, Frankfurt: Bitwise (https://bitwiseinvestments.com/eu) gibt

heute bekannt, dass das Unternehmen das Rebranding aller ETPs in seiner

europäischen Produktpalette nach der Übernahme der ETC Group im vergangenen Jahr

abgeschlossen hat. Dieser Schritt erfolgt, während Bitwise seine Position als

Marktführer auf den Kryptomärkten ausbaut und zum Beginn eines Jahres, in dem

eine Reihe von strukturellen Aufwärtstrends die Kryptomärkte voraussichtlich

stärken werden.

Zu den umbenannten Produkten gehören das Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1)

(https://etc-group.com/de/products/bitwise-core-bitcoin-etp/), das Bitwise

Ethereum Staking ETP (ET32) (https://etc-group.com/de/products/bitwise-ethereum-

staking-etp/), das Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20)

(https://etc-group.com/de/products/bitwise-msci-digital-assets-select-20-etp/)

und das Flaggschiffprodukt des Unternehmens: das Bitwise Physical Bitcoin ETP

(BTCE) (https://etc-group.com/de/products/bitwise-physical-bitcoin-etp/). BTCE

wurde 2020 aufgelegt und ist das meistgehandelte Bitcoin-ETP in Europa. Einen

Überblick über alle Produkte mit ihren umbenannten Namen finden Sie in der

untenstehenden Tabelle.

Bitwise wird auch künftig den Zugang zu Kryptowährungen für Investoren

erweitern, erstklassige innovative Produkte anbieten, zeitnahe Einblicke in die

neuesten Marktentwicklungen gewähren und sich für Transparenz und

Zuverlässigkeit in einem entscheidenden Jahr für die Kryptoindustrie einsetzen.

Hunter Horsley, CEO und Mitbegründer von Bitwise, betont:?Wir erwarten, dass

2025 ein entscheidendes Jahr für Krypto wird, in dem Bitcoin, Ethereum und

Solana jeweils Rekordhöhen erreichen und ein kryptofreundlicheres Umfeld in

Washington willkommene Klarheit in den Raum bringt. Bitwise freut sich darauf,

diesen Moment zu nutzen, um unsere Position als Marktführer sowohl in den USA

als auch in Europa zu stärken."

Bitwise verzeichnete im Jahr 2024, in dem Bitcoin nach der rekordverdächtigen

Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA auf ein Allzeithoch von 103.992 US-

Dollar stieg, ein erhebliches Wachstum. Das Unternehmen überschritt die Marke

von 12 Mrd. US-Dollar an Kundenvermögen und nutzte die Dynamik, um neue Krypto-

Staking-ETPs mit institutionellem Charakter einzuführen: Das kürzlich

eingeführte Bitwise Solana Staking ETP und das Bitwise Aptos Staking ETP. Zudem

wurde ein Antrag für die Zulassung eines XRP-Spot-ETF in den USA. eingereicht.

Das Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1 | DE000A4AER62), ein institutionell

ausgerichtetes und kosteneffizientes Bitcoin ETP mit einer Gesamtkostenquote

(Total Expense Ratio, TER) von 0,20 %, erfreut sich ebenfalls wachsender

Beliebtheit bei den Anlegern.

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres 2024 für Bitwise war die Einführung von

Bitwise Onchain Solutions, die durch die Übernahme von Attestant Limited

ermöglicht wurde - einem Anbieter von Ethereum-Staking-Diensten für

institutionelle Kunden mit einem verwalteten Vermögen von 3,7 Milliarden US-

Dollar zum Zeitpunkt der Übernahme.

Kryptowährungen stehen 2025 vor einem möglichen Höhenflug

Ein weiterer wichtiger Treiber für die Anlageklasse wird im Jahr 2025 die

Akzeptanz von Bitcoin und anderen Kryptowährungen durch die Treasurer von

Unternehmen sein. Gemäß einer durch Dr. André Dragosch, Head of Research Europe

bei Bitwise, erstellten Studie halten Unternehmen derzeit nur 4 % des gesamten

verfügbaren Bitcoin-Angebots. Diese Quote hat sich bereits im letzten Jahr

verdoppelt. Da der gesamte freie Cashflow der S&P 500 Unternehmen 1,5 Billionen

Dollar beträgt - damit mehr als das Doppelte des jemals in Bitcoin investierten

Kapitals - bietet dies eine beispiellose Wachstumschance.

Bitwise wird sich weiterhin als Vordenker mit Studien wie der obigen

positionieren und Marktanalysen und Krypto-Wissen für Investoren auf der

Webseite bereitstellen (https://etc-group.com/de/blog/).

Die folgende Tabelle zeigt die umbenannten europäischen ETP-Angebote von

Bitwise:

Kürzel ISIN Neuer ETP Name Alter ETP Name TER

Single Asset

Bitwise Core

Bitcoin ETP

BTC1 DE000A4AER62 (https://etc- ETC Group Core Bitcoin 0,20% p.a.

group.com/products/

etc-group-core-

bitcoin/)

Bitwise Physical

Bitcoin ETP

BTCE DE000A27Z304 (https://etc- ETC Group Physical 2,00% p.a.

group.com/products/ Bitcoin

etc-group-physical-

bitcoin/)

Bitwise Physical

Ethereum ETP

ZETH DE000A3GMKD7 (https://etc- ETC Group?Physical 1,49% p.a.

group.com/products/ Ethereum

etc-group-physical-

ethereum/)

Bitwise Physical

Solana ETP

ESOL DE000A3GVKZ1 (https://etc- ETC Group?Physical 1,95% p.a.

group.com/products/ Solana

etc-group-physical-

solana/)

Bitwise Physical

XRP ETP

GXRP DE000A3GYNB0 (https://etc- ETC Group Physical XRP 1,95% p.a.

group.com/products/

etc-group-physical-

xrp/)

Bitwise Physical

Cardano ETP

RDAN DE000A3GVKY4 (https://etc- ETC Group?Physical 1,95% p.a.

group.com/products/ Cardano

etc-group-physical-

cardano/)

Bitwise Physical

Litecoin ETP

ELTC DE000A3GN5J9 (https://etc- ETC Group?Physical 2,00% p.a.

group.com/products/ Litecoin

etc-group-physical-

litecoin/)

Staking

Bitwise Ethereum

Staking ETP

ET32 DE000A3G90G9 (https://etc- ETC Group Ethereum 0,65% p.a.

group.com/products/ Staking

etc-group-ethereum-

staking/)

BSOL DE000A4A59D2 Bitwise Solana N/A 0,85% p.a.

Staking ETP

APTB DE000A4AJWU3 Bitwise Aptos N/A 0,85% p.a.

Staking ETP

Diversified Index

Bitwise MSCI

(https://etc-

group.com/products/ ETC Group MSCI

DA20 DE000A3G3ZL3 etc-group-digital- Digital Assets Select 1,49% p.a.

assets-select-20/) 20

Digital Assets

Select 20 ETP

Die vollständige Produktliste mit allen Börsennotierungen und

Handelsinformationen finden Sie hier (https://etc-group.com/de/products/).

Über Bitwise

Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten

Vermögensverwalter. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und

institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan,

um die Chancen von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit 2017 hat

Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index-

und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und

Hedge-Fonds-Strategien aufgestellt - sowohl in den USA als auch in Europa.

In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den vergangenen vier Jahren eine

umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt, beispielsweise

Europas größtes und liquidestes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte

Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI Digital Assets-Index nachbildet.

Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin

zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der

traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der

Vermögenswerte sicher und offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern

gelagert werden.

Die europäischen Produkte von Bitwise umfassen ein Portfolio von sorgfältig

entwickelten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle

Portfolio integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in Kryptowährungen

als Anlageklasse bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die großen

europäischen Börsen, mit primären Notierungen auf Xetra, der liquidesten Börse

für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren vom einfachen Zugang

über zahlreiche DIY-/Online-Broker in Verbindung mit der robusten und sicheren

physischen ETP-Struktur von Bitwise, die eine Rücknahmefunktion beinhaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.com/eu

(http://www.bitwiseinvestments.com/eu)

Medienkontakt:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com

Important information

This press release does not constitute investment advice, nor does it constitute

an offer or solicitation to buy financial products. This press release is issued

by Bitwise Europe GmbH ("BEU"), a limited company domiciled in Germany, for

information only and in accordance with all applicable laws and regulations. BEU

gives no explicit or implicit assurance or guarantee regarding the fairness,

accuracy, completeness, or correctness of this article or the opinions contained

therein. It is advised not to rely on the fairness, accuracy, completeness, or

correctness of this article or the opinions contained therein. Please note that

this article is neither investment advice nor an offer or solicitation to

acquire financial products or cryptocurrencies.

Before investing in crypto Exchange Traded Products ("ETPs"), potential

investors should consider the following:

Potential investors should seek independent advice and consider relevant

information contained in the base prospectus and the final terms for the ETPs,

especially the risk factors. ETPs issued by BEU are suitable only for persons

experienced in investing in cryptocurrencies and risks of investing can be found

in the prospectus and final terms available on www.etc-group.com

(http://www.etcgroup.com/). The invested capital is at risk, and losses up to

the amount invested are possible. ETPs backed by cryptocurrencies are highly

volatile assets and performance is unpredictable. Past performance is not a

reliable indicator of future performance. The market price of ETPs will vary and

they do not offer a fixed income or match precisely the performance of the

underlying cryptocurrency. Investing in ETPs involves numerous risks including

general market risks relating to underlying, adverse price movements, currency,

liquidity, operational, legal and regulatory risks.

°