GNW-News: Bitwise startet erstes Krypto-ETP auf Lighter, einen schnell wachsenden Herausforderer von Hyperliquid
^Bitwise startet erstes Krypto-ETP auf Lighter, einen schnell wachsenden
Herausforderer von Hyperliquid
* ETP ermöglicht ein Investment in LIT, den nativen Token von Lighter,
einschließlich des Potenzials für zusätzliche Staking-Erträge
* Lighter ermöglicht den direkten On-Chain-Handel von Derivaten auf
Kryptowährungen und reale Vermögenswerte (RWA), ohne auf einen
traditionellen Broker oder eine zentrale Börse angewiesen zu sein
* Das Produkt ergänzt die europäische Staking-ETP-Palette von Bitwise und
verdeutlicht die wachsende Nachfrage nach Anlageinstrumenten, die die Welten
von Kryptowerten und traditionellen Finanzmärkten zusammenführen
23. September 2026, Frankfurt - Bitwise (https://bitwiseinvestments.eu/) gibt
heute den Start des Bitwise Lighter Staking ETP
(https://bitwiseinvestments.eu/products/bitwise-lighter-staking-etp/) (Ticker
BLIT; ISIN DE000A4AV9T5) an der Deutschen Börse Xetra bekannt. Das Produkt
bietet einen börsengehandelten Zugang zu LIT, dem nativen Token des Lighter-
Netzwerks, indem es den Kaiko Lighter Reference Rate Index nachbildet. Darüber
hinaus ist das ETP so konzipiert, dass es Staking-Erträge auf dem Lighter-
Netzwerk - einer schnell wachsenden Online-Handelsplattform auf Blockchain-Basis
- erzielen soll. Dadurch können Anleger zusätzlich von einer potenziellen
Staking-Rendite profitieren, ohne selbst Wallets, Private Keys oder das On-
Chain-Staking verwalten zu müssen.
Lighter ist ein dezentraler Handelsplatz
Das Lighter-Netzwerk (https://lighter.xyz/) unterscheidet sich von
traditionellen Brokern durch die Breite der handelbaren Produkte sowie die
Handelszeiten. Neben den wichtigsten Kryptowährungen bietet die Plattform
inzwischen auch die Möglichkeit, wichtige globale Aktien - darunter Apple,
Amazon und Tesla - mit durchgehend handelbaren Perpetual-Futures-Kontrakten
nachzubilden. Der Handel ist während des Großteils der Woche verfügbar.
Perspektivisch soll die Plattform einen Handel rund um die Uhr ermöglichen und
damit die festen Handelszeiten sowie geografischen Beschränkungen traditioneller
Handelsplattformen überwinden. Dadurch können Anleger weltweit an der
Kursentwicklung großer US-Unternehmen partizipieren, auch außerhalb der
regulären Handelszeiten der Börsen. Abwicklung und Verwahrung erfolgen auf Basis
einer Blockchain-Infrastruktur anstelle eines traditionellen Broker- bzw.
Depotmodells. Für Privatanleger fallen bei Lighter keine Handelsgebühren an. Die
Plattform generiert ihre Erträge stattdessen über professionelle Market Making-,
Liquidation- und Treasury-Einnahmen - ein Ansatz, der seit dem Launch für ein
dynamisches Wachstum gesorgt hat.
LIT, der native Token der Plattform, dient dazu, die Interessen der
Netzwerkteilnehmer aufeinander abzustimmen und die wirtschaftlichen Anreize des
Lighter-Ökosystems zu unterstützen. Gleichzeitig ist er der Basiswert, dessen
Wertentwicklung durch den Bitwise Lighter Staking ETP abgebildet wird.
Der Ansatz von Lighter spiegelt einen breiteren Wandel bei On-Chain-
Handelsplattformen wider: Mehrere Plattformen bieten inzwischen neben
Kryptowährungen auch den Zugang zu Aktien und anderen traditionellen
Vermögenswerten und erweitern damit den Blockchain-basierten Handel über den
Kryptobereich hinaus.
Verbindung von Krypto-Handel mit Blockchain-basierter Infrastruktur
Plattformen, die Kryptowährungshandel mit Blockchain-basierter Infrastruktur
kombinieren, stoßen in diesem Jahr auf großes Interesse bei Investoren.
Hintergrund sind die dynamisch wachsenden Handelsvolumina sowie die zunehmende
Aufmerksamkeit institutioneller Marktteilnehmer. Im April startete Bitwise den
Bitwise Hyperliquid Staking ETP (https://bitwiseinvestments.eu/products/bitwise-
hyperliquid-staking-etp/) (Ticker BHYP; ISIN DE000A4ARTJ5), der den Token einer
ähnlich positionierten Plattform nachbildet. Das Bitwise Lighter Staking ETP
macht diesen Investmentansatz nun für eine weitere Plattform zugänglich, die zu
den prägenden Akteuren des Sektors zählt.
Bradley Duke, Managing Director und Head of Europe bei Bitwise, kommentiert:
?Das Bitwise Lighter Staking ETP erweitert unsere europäische Staking-
Produktpalette um eine Plattform, die dazu beiträgt, traditionelle
Vermögenswerte wie US-Aktien neben Kryptowährungen auf die Blockchain-
Infrastruktur zu bringen - mit einem Handel, der rund um die Uhr möglich ist. Da
On-Chain-Handelsplattformen zunehmend eine Brücke zwischen Krypto- und
traditionellen Märkten schlagen, erwarten wir, dass diese Art von Infrastruktur
für einen breiteren Kreis von Anlegern relevanter wird. Mit BLIT erhalten
Anleger über ein börsengehandeltes und reguliertes Anlagevehikel Zugang zu
diesem wachsenden Segment und können zugleich von potenziellen Staking-Erträgen
profitieren."
Vladimir Novakovski, Gründer und CEO von Lighter, ergänzt:?Lighter wurde
entwickelt, um institutionelles Perpetuals-Trading vollständig on-chain zu
ermöglichen. Mithilfe von Zero-Knowledge-Proofs gewährleistet die Plattform eine
faire und nachvollziehbare Ausführung von Transaktionen, ohne dabei Einbußen bei
der Geschwindigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Wir freuen uns, europäischen
Anlegern mit LIT Zugang zu einem Marktsegment zu eröffnen, der für sie bislang
nicht direkt verfügbar war."
BLIT wird von der Bitwise Europe GmbH in Deutschland emittiert. Es ist das
neueste Produkt, das Bitwise im Rahmen seiner europäischen Total-Return-
Produktpalette (https://bitwiseinvestments.eu/products/#data-attr-
group=overview) anbietet hat. Die Neuauflage ist Teil der Strategie von Bitwise,
Anlegern einen breiteren Zugang zu indexgebundenen Staking-Produkten zu
ermöglichen.
BLIT ist vollständig durch LIT-Token besichert, die in Cold Storage verwahrt
werden. Das ETP kann über ein reguläres Brokerage-Konto gekauft und verkauft
werden, ohne dass ein Krypto-Wallet erforderlich ist. Potenzielle Staking-
Erträge werden - sofern sie anfallen - täglich gutgeschrieben und spiegeln sich
in dem jeder ETP-Anteilseinheit zugeordneten Kryptowährungsanspruch wider.
Wichtige Produktdetails
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| ETP Name | Bitwise Lighter Staking ETP |
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| Ticker | BLIT |
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| ISIN / WKN | DE000A4AV9T5 / A4AV9T |
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| Index Benchmark | Kaiko Lighter Reference Rate |
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| TER | 0,85% p.a. |
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| Emittent | Bitwise Europe GmbH |
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| Herkunftsland | Deutschland |
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Das Produkt ist für Staking ausgelegt. Die Aufnahme des Stakings ist vorgesehen,
sobald das ETP ein hinreichendes verwaltetes Vermögen erreicht hat, um den
Prozess effizient umzusetzen. Bis dahin bildet das ETP ausschließlich die
Wertentwicklung von LIT ab und erzielt keine Staking-Erträge. Über den Start des
Stakings sowie die entsprechenden Details wird Bitwise gesondert informieren.
Haftungsausschluss: Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für
zukünftige Ergebnisse. Der Wert des ETP kann sowohl fallen als auch steigen, und
Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Der ETP
unterliegt Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Verwahrungsrisiko und regulatorischem
Risiko. Weitere Informationen unter www.bitwiseinvestments.eu/products
(http://www.bitwiseinvestments.eu/products).
Eine Übersicht der genannten Produkte finden Sie hier: Bitwise-Produktliste
(https://d320lr04.eu1.hs-sales-engage.com/Ctc/L0+23284/d320lr04/JlF2-
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Medienkontakt:
SCHWARZ Financial Communication
Frank Schwarz
Tel.: +49 611 580 2929 0
schwarz@schwarzfinancial.com (mailto:schwarz@schwarzfinancial.com)
Über Bitwise
Bitwise ist einer der weltweit führenden auf Kryptowährungen spezialisierten
Vermögensverwalter mit einem verwalteten Kundenvermögen von mehr als 11
Milliarden US-Dollar. Seit 2017 hat Bitwise eine nachweisliche Erfolgsbilanz in
der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs,
Staking, Vaults, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedgefonds-
Strategien aufgebaut - sowohl in den USA als auch in Europa. Weitere
Informationen unter bitwiseinvestments.eu (https://bitwiseinvestments.eu/)
Warnhinweis: Risiken von Krypto-ETPs
Investitionen in kryptobezogene Produkte und Krypto-Assets sind mit hohen
Risiken verbunden. Das eingesetzte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis zur
vollständigen Höhe des investierten Betrags sind möglich. Anleger sollten
beachten, dass eine Investition in Krypto-Assets erhebliche Risiken birgt,
darunter:
* Volatilitätsrisiko: Die Kurse von Krypto-Assets und börsengehandelten
Kryptoprodukten (ETPs) können erheblichen Schwankungen unterliegen.
* Liquiditätsrisiko: Markttiefe und Handelsvolumina können variieren und die
Ausführung von Transaktionen beeinträchtigen.
* Verwahrungsrisiko: Trotz Verwahrung bei spezialisierten und regulierten
Verwahrstellen können digitale Vermögenswerte anfällig für Cyberangriffe und
technische Störungen bleiben.
* Regulatorisches Risiko: Die Behandlung von Krypto-Assets unterliegt sich
weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.
* Marktrisiko: Breite Marktbewegungen können den Wert des ETP erheblich
beeinflussen.
* Lock-up-Perioden, in denen Vermögenswerte nicht sofort rücknahmefähig sind.
* Slashing-Risiko, bei dem Fehlverhalten oder Validator-Fehler zu einem
teilweisen Verlust der gestakten Mittel führen können.
* Netzwerk- oder Protokolländerungen, die sich auf Staking-Erträge oder deren
Verfügbarkeit auswirken können.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder eine Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Potenzielle Anleger sollten
unabhängigen Rat einholen und die relevanten Informationen in den jeweiligen
Anleihebedingungen, dem maßgeblichen Basisinformationsblatt sowie dem
zugehörigen Basisprospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sorgfältig prüfen.
Die von der Bitwise Europe GmbH begebenen ETPs richten sich an Anleger mit
Erfahrung im Umgang mit Kryptowährungen und können schwer verständlich sein. Die
entsprechenden Dokumente sind verfügbar unter
https://bitwiseinvestments.eu/resources/#Documents
Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligt. Diese Billigung ist nicht als Gütesiegel für die Wertpapiere
zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt vor einer
Anlageentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer
Investition vollständig zu verstehen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann
schwanken; sie bieten kein festes Einkommen und bilden die Wertentwicklung der
zugrunde liegenden Kryptowährung möglicherweise nicht exakt ab. Diversifikation
garantiert weder Gewinne noch schützt sie vor Verlusten.
Im Vereinigten Königreich und in Frankreich: Diese Pressemitteilung richtet sich
ausschließlich an Personen, die professionelle Anleger sind. Sie darf von keiner
anderen Person, einschließlich Privatkunden und der breiten Öffentlichkeit, als
Handlungsgrundlage oder Vertrauensgrundlage herangezogen werden. Das BLIT ETP
kann nicht von Privatkunden im Vereinigten Königreich oder in Frankreich
erworben werden.
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