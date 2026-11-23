GNW-News: Black-Friday-Angebot: Für den KTC H27D9 27-Zoll-QHD-IPS-Monitor gibt es in Deutschland, Frankreich und Spanien einen exklusiven Rabatt von 5 %
^BERLIN, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- An diesem Black Friday bietet der seit
langem etablierte KTC (https://us.ktcplay.com/) H27D9 27-Zoll-QHD-Monitor einen
exklusiven Rabatt von 5 % für Verbraucher in Deutschland, Frankreich und Spanien
und sorgt damit für einen zusätzlichen Mehrwert zu seinen ausgewogenen
technischen Daten, die sich ideal für das Homeoffice, das Studium und
gelegentliches Gaming eignen. Dieses Modell, das seit seiner Markteinführung im
mittleren Preissegment großen Anklang gefunden hat, ist nach wie vor eine
zuverlässige Allround-Wahl für den täglichen Gebrauch und leichte Unterhaltung.
Der H27D9 verfügt über ein hochwertiges IPS-Panel mit einer QHD-Auflösung von
2560 × 1440 und einem Betrachtungswinkel von 178 Grad, wodurch aus jeder
Position ein scharfes und farbgetreues Bild gewährleistet ist. Er läuft mit
einer nativen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, die auf 120 Hz übertaktet werden
kann, und ist mit der Adaptive-Sync-Technologie ausgestattet, um Bildreißen bei
Gelegenheitsspielen und der Videowiedergabe zu verhindern.
Die Farbwiedergabe übertrifft die vieler Konkurrenzprodukte in dieser
Preisklasse. Mit einer Farbraumabdeckung von 99 % sRGB und 95 % DCI-P3, 16,7
Millionen 8-Bit-Farben sowie HDR10-Unterstützung sorgt er für natürliche,
detailreiche Farbwiedergabe beim Streaming, beim Betrachten von Fotos und bei
der Erstellung einfacher Inhalte. Ein Kontrastverhältnis von 1300:1 verleiht
dunklen Szenen mehr Tiefe und sorgt so für ein noch intensiveres Seherlebnis.
Für ganztägigen Betrachtungskomfort verfügt der Monitor über eine
softwaregestützte Blaulichtfilterung sowie eine flimmerfreie Gleichstromdimmung,
um die Belastung der Augen bei längeren Arbeits- oder Streaming-Sessions zu
verringern. Sein neigungsverstellbarer Standfuß und die 75 × 75 mm VESA-
Halterung ermöglichen flexible Aufstellungsmöglichkeiten auf dem Schreibtisch;
zwei HDMI 2.0-Anschlüsse, ein DisplayPort 1.4-Anschluss und eine 3,5-mm-
Audiobuchse sorgen für eine nahtlose Anbindung mehrerer Geräte.
Gestützt auf 31 Jahre Erfahrung in der Display-Herstellung hält KTC strenge
Qualitätsstandards in Forschung, Entwicklung und Produktion ein. Für das Modell
H27D9 gilt eine Herstellergarantie von drei Jahren, die eine zuverlässige
langfristige Leistung sowie Kundendienstleistungen gewährleistet.
Exklusiver Rabattcode für 5 % Rabatt: 005H27D9
Endpreis: 123,49 EUR (vorbehaltlich der Angaben auf der Checkout-Seite)
Exklusiver Amazon-Link:
Deutschland: https://bit.ly/4BYOUBF
Frankreich: https://bit.ly/4eAYtwy
Spanien: https://bit.ly/4ev7wPB
Produktvideo: https://youtu.be/sQkLXQJIr0g
Der H27D9 eignet sich ideal für Remote-Mitarbeiter, Studierende und
Gelegenheitsspieler und beweist, dass ein hochwertiger, vielseitiger Bildschirm
kein großes Budget erfordert - und dank der Black-Friday-Aktion wird dieses
bewährte Upgrade für Verbraucher noch erschwinglicher.
KONTAKT:
Ansprechpartnerin: Cynthia ZHUO
E-Mail: zhuoyue@ktc.cn
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0b8a-452d-94e5-5370351930d6
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6764618b3d75
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aa279a7f699a
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